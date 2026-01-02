Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Genel Şartları ve İptali Ferdi kaza sigortası nedir ve genel şartları nelerdir? Ferdi kaza sigortasının iptali nasıl yapılır? Dikkatlice inceleyelim.

En Uygun Taşıt Kredisi Tekliflerini İncele ve Başvur Tutar Vade

Ferdi kaza sigortası, bireylerin iradesi dışında yaşanan kazaları bir ölçüde telafi etmek ya da engellemek amacıyla güvence sunan sigorta çeşididir. Bu sigorta çeşidi, beklenmedik kazalar sonucunda meydana gelen vefat ya da sakatlık için hem sigortaya sahip olan kişiyi hem de kişinin ailesini ve yakınlarını güvence altına alır.

Ferdi kaza sigortası; sakatlanma, yaralanma, ani hareket sonucu sinirlerin hasar görmesi, haşerelerin sokması sonucunda zehirlenme ve vefat gibi kazaları kapsar. Aynı zamanda deprem, sel, toprak kayması ve terör gibi olaylar da ferdi kaza sigortası kapsamında yer alır. Bu kazaların sigortaya bildirilmesi halinde ödeme alınır. Ancak sigortaya bildirilmemesi halinde ferdi kaza sigortası zaman aşımına uğrar.

Bu yazımızda ferdi kaza sigortasının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve neleri kapsadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Aynı zamanda ferdi kaza sigortasının şartlarına ve 2026 fiyatlarına birlikte göz atacağız.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası genellikle beklenmeyen kazaların sonucunda oluşan maddi kayıpların karşılanması için tercih edilir. Bu ürünün geçerli olabilmesi ve geçerliliğini koruyabilmesi için banka ve müşteri arasında poliçe imzalanır. Ferdi kaza sigortası poliçesi olarak adlandırılan bu evrak, şirket ve birey arasındaki anlaşmayı temsil eder. Bu belge içerisinde sigorta yaptıran kişinin bilgileri, sigortalının kaza sonucunda meydana gelen zararlarını karşılamak için düzenlenen teminat, poliçe kapsamında ödenmesi gereken prim tutarı ve ödemenin koşulları ve poliçenin geçerli olması için belirtilen süre yer alır. Bu belgeler, sigorta şirketi ile birlikte doldurulur ve ferdi kaza sigortası başvurusu yapılır.

Ferdi kaza sigortası yaptıran bireyler hem kendilerini hem de ailelerini maddi açıdan güvence altına alabilir. Ancak bu sigortaya başvuru yapabilmek için 16-65 yaş arasında olmak gerekir ve ferdi kaza sigortanın geçerlilik süresi bir yıldır. 64 yaşına kadar her yıl yenilenmesi gereken bu sigorta, sigorta şirketleri tarafından belirlenen limitlere göre ödenir.

16 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olan bireyler için ferdi kaza sigortası yapılmak istendiğinde ise sigorta şirketleri, yalnızca vefat masraflarını karşılar.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?

Ferdi kaza sigortası, günlük yaşam içerisinde meydana gelebilecek kazaların sonucunda oluşabilecek maddi hasarların karşılanmasına yardımcı olur. Hem sigortalı hem sigortalının ailesi, ferdi kaza sigortasının sunduğu haklardan faydalanabilir. Bu durumda sigortalının vefat etmesi halinde sigortalının ailesi, yaralanma ya da çalışma gücünün kaybında ise kişinin kendisi sigorta şirketinin maddi desteğinden faydalanabilir.

Ferdi kaza sigortasında poliçede bulunan sınırlara göre hareket edilir. Dolayısıyla sigortanın geçerli olması için poliçedeki maddeler ve poliçe limiti ön planda tutulur. Sigorta yaptırmak isteyen kişi ve sigorta şirketi ile yapılan sözleşme niteliğindeki belge ile ferdi kaza sigortasının detayları belirlenir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen detaylar arasında sigortayı yaptıran kişinin yaşı, mesleği ve sağlık durumu yer alır. Bunun yanı sıra sigorta poliçesinin kapsamı, teminat tutarı ve şirket tarafından belirlenen prim tutarı da detaylar arasındadır.

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Ferdi kaza sigortasının kapsamı arasında kazaya bağlı vefat, kalıcı sakatlık, yaralanma ve iş göremezlik durumu yer alır.

Bu teminat kapsamları şöyle detaylandırılabilir:

Kaza Sonucu Meydana Gelen Vefat Durumu: Sigorta yaptıran kişinin vefatı ile sonuçlanan kazalarda poliçede yer alan ücret miktarı, şirket tarafından sigortalının ailesine ödenir.

Kaza Sonucunda Meydana Gelen Kalıcı Sakatlık Durumu: Sigorta yaptıran kişinin kaza sonucunda meydana gelen sakatlığı halinde poliçede yer alan tazminat tutarı, sigortalının kendisine ödenir.

Kaza Sonucunda Meydana Gelen Yaralanma Durumu: Sigorta yaptıran kişinin kaza sonucunda yaralanması halinde hastane için gereken masraf, ameliyat giderleri ve kullanılması gereken ilaçların ücret miktarı sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kaza Sonucunda Meydana Gelen Geçici İş Göremezlik Durumu: Sigorta yaptıran kişinin kaza sonucunda çalışamayacak durumda olması, günlük tazminat miktarı göz önünde bulundurularak sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Kredi sürecinde karşınıza çıkan kredi hayat sigortasının ne anlama geldiğini, hangi durumlarda devreye girdiğini ve iptal edilip primin geri alınıp alınamayacağını öğrenmek istiyorsanız Kredi Hayat Sigortası Nedir? Nasıl İptal Edilir ve Geri Alınır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası genel şartları arasında sigorta yaptıran kişinin 16-65 yaşında olması, prim için belirlenen özel koşulları karşılaması, çeşitli sınırlılıklar ve rizikonun

Ferdi kaza sigortası genel şartları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Sigorta Yaptıran Kişinin Yaşı: Sigorta şirketinin belirlediği sınırlar, sigorta yaptıran kişinin yaşını da kapsamaktadır. Dolayısıyla gereken şartların sağlanabilmesi için 16-65 yaş aralığında olmak gerekir. Fakat yaş sınırı, sigorta yaptırmak isteyen kişinin riskli işlerde çalışması ya da çeşitli sağlık sorunlarının olması halinde sigorta şirketi tarafından düşürülebilir ya da artırılabilir.

Prim İçin Belirlenen Özel Koşullar: Ferdi kaza sigortası için belirlenen prim, sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu durum, poliçenin geçerliliğinin korunması açısından son derece önemlidir. Prim ödeme koşulları ise sigorta şirketi tarafından farklı periyotlar, vade süresi, ödeme şekilleri ve tutarlarına göre belirlenir.

Çeşitli Sınırlamalar: Ferdi kaza sigortasında belirlenen sınırlamalar, kazanın türüne ve sigortalının çalışma standartlarına göre değişiklik gösterir. Bu durumda primler, tazminat miktarı ve sigorta kapsamı çeşitlilik gösterir.

Rizikonun Dahil Edilmemesi: Sigorta şirketini zarar uğratan durumlar neticesinde şirketler tazminat talep edebilir. Örneğin alkollü şekilde ya da madde kullanarak kazaya karışmak riziko olarak adlandırılır. Bu doğrultuda sigorta şirketi, alkol ya da uyuşturucu gibi maddeler sonucunda oluşan kaza durumunda bireye herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir.

Ferdi Kaza Sigortası İptali Nasıl Yapılır?

Ferdi kaza sigortası iptali, sigorta şirketi ve sigortalının imzaladığı poliçede yer alan koşullara göre yapılabilir. İptal işleminin yapılabilmesi için poliçenin kapsamı ve geçerlilik süresi ön planda tutulur. Ferdi kaza sigortası yapan şirketlerin sözleşme şartları ve süreleri değişiklik göstermektedir. Bu durumda gerekli incelemeler yapılarak sigorta şirketi ile iletişime geçilebilir ve ferdi kaza sigortası için iptal işlemine başvurulabilir. Aynı zamanda iptal talebi için sigorta şirketine yazılı olarak da başvuru yapabilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası iptal başvurusunun olumlu şekilde sonuçlanmasıyla sigorta şirketi, bireye geri ödeme yapar ve geri ödemenin miktarı hakkında sigortalıya bilgi verir. Burada ferdi kaza sigortası için sigorta şirketi tarafından belirlenen geçerlilik süresine dikkat edilmesi gerekir.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası teminatları arasında vefat teminatı, sürekli sakatlık teminatı, tedavi giderleri teminatı ve gündelik tazminat teminatı bulunur.

Bu teminat türlerine daha yakından bakacak olursak:

Vefat Teminatı: Kaza sonucu sigortalı bireyin vefat etmesi halinde ailesi ya da varisleri, güvence altına alınmaktadır. Bu teminat, sigortalının vefat ettiği tarihten itibaren maksimum 1 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Kaza sonucu bireyin sürekli sakatlık halinde olması ile iş göremezlik durumu meydana gelirse sigorta şirketleri, bireyi güvence altına alarak poliçede bulunan miktarı bireylere ödemekle yükümlüdür. Fakat bireyin iki sene boyunca sakatlığa maruz kaldığını gösteren belge sunması gerekir. Bu teminat miktarı, vefat teminatı miktarından fazla olamaz ve bu miktar, sigorta şirketinin genel oranlarına göre belirlenir.

Tedavi Giderleri Teminatı: Sigortalı bireyin iradesi dışında gerçekleşen kazalara maruz kalması ile oluşan yaralanma, sakatlık ya da kırık gibi durumlar için gereken doktor kontrolü, ilaç ya da hastane için gereken sağlık hizmetlerinin giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ancak sigorta şirketleri, hastaneye gitmek için kullanılan nakil ücretleri karşılamaz. Bu teminat için poliçede belirlenen ve bireylere geri ödenen tutar, vefat ve sürekli sakatlık teminatının %5’ini geçemez.

Gündelik Tazminat Teminatı: Kaza sonucunda sigortalı bireyin günlük ya da belirli bir süre boyunca çalışamayacak olması durumunda sigorta şirketi tarafından tazminat ödenir. Bu tazminat miktarı, vefat ve sürekli sakatlık teminatı toplamının %0.025’ini geçemez. Bu teminatın ödenme süresi 200 gün ile sınırlandırılır. Ancak spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminat miktarı için 7 günü geçen süreler ön plandadır.

Ferdi Kaza Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ferdi kaza sigortası sorgulama işlemi, farklı yollarla gerçekleştirilebilir. Sigortalının bilgi alabilmesi için aşağıdaki sorgulama şekilleri dikkate alınabilir:

Sigorta Şirketi ile İletişime Geçmek: Ferdi’ kaza sigortasi sorgulaması için sigorta şirketi ile iletişime geçmek önemlidir. Poliçeyi düzenleyen şirketler, bireylere gereken detaylı bilgiyi verir.

Sigorta Şirketinin Online Hizmetlerini Kullanmak: Sigorta şirketlerinin online hizmetleri ile iletişime geçilmesi ile sorgulama işlemi yapılabilir. Sorgulamayı yapmadan önce poliçede yer alan numarayı ve kimlik bilgilerini hazır bulundurmak gerekir.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama Yapmak: Ferdi kaza sigortası sorgulama işlemleri, e-devlet üzerinden de yapılabilir. Bu sorgulama sırasında hızlı olmak için poliçe numarasının hazır bulundurulması gerekir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Aracılığıyla Sorgulama Yapma: SBM aracılığıyla Sigortam360 butonundan online hizmetlere bağlanılabilir ya da iletişim formu doldurularak sigorta şirketinin dönüş yapması beklenebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Zorunlu mu?

Hayır, ferdi kaza sigortası müşterilerin kişisel tercihlerine göre yapılmaktadır. Kendini güvence altına almak isteyen bireyler, ferdi kaza sigortası yapan şirketlerle görüşerek gereken bilgileri alır ve belgeleri düzenleyebilir. Fakat bazı spor kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışan kişiler için ferdi kaza sigortası zorunlu olabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Fiyatları 2026

Ferdi kaza sigortası fiyatları, sigorta şirketlerinin belirlediği politikalara, ürün kapsamına ve kaza için sunulan tazminatın limitine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda ferdi kaza sigortası; sigortalının yaşı, mesleğinin risk durumu, ve poliçenin maddelerinde yer alan teminatlara göre de fiyatlandırılabilir. 2025 yılında ferdi kaza sigortası için belirlenen fiyatlar minimum 1.500 TL, maksimum 5.000.000 TL arasındadır.

Ferdi Kaza Sigortası Ne Kadar Öder?

Ferdi kaza sigortası, kişinin sigorta şirketine yaptırdığı teminatın kapsamına ve sunulan hizmete göre değişmekle birlikte yaşam kaybı için 33.000 TL ile 250.000 TL, sürekli sakatlık için ise 33.000 TL ile 250.000 TL arasında farklılık gösterir. Yaygın teminat türlerinden biri olan kaza sonucu tedavi masraflarında ise bu fiyatlar 2.500 TL ile 8.500 TL arasında değişmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Ferdi kaza sigortası ücretli mi?

Evet, ferdi kaza sigortası ücretlidir. Prim tutarı 300 TL ile 1.080 TL arasında değişmektedir.

Ferdi kaza sigortası yıllık mı?

Evet, ferdi kaza sigortası yıllık yenilenir ve her yıl sigortanın yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sigorta, zaman aşımına uğrayabilir.

Ferdi kaza sigortası geri alınabilir mi?

Evet, sigorta şirketi ile yapılan poliçenin detaylarına göre ferdi kaza sigortası geri alınabilir.

Kredi alırken ferdi kaza sigortası zorunlu mu?

Hayır, kredi çekerken ferdi kaza sigortası zorunlu değildir. Hatta bankalardan kredi almak için de herhangi bir ferdi kaza sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.