MCC Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir? MCC Kodları Listesi MCC kodunun ne olduğu, önemi, nerede yazdığı, nasıl öğrenildiği ve kullanıldığının yanı sıra MCC kodları listesi ve fazlası bu rehberde!

Üye işyerlerinin sınıflandırılmasında kullanılan MCC sektör kodları, işlemlerin farklı sektörler bazında ayrı ayrı tanımlanmasını sağladığı gibi müşteri profillerinin doğru şekilde analiz edilmesine de yardımcı olur. Ayrıca MCC sektör kodları, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, faaliyetlerin düzenlenmesi ve finansal hareketliliğin çözümlenmesi açısından da önemlidir. Bu sayede sektörel riskler daha kolay bir biçimde yönetilebilir.

Bu yazımızda MCC kodunun ne olduğuna, nasıl öğrenildiğine ve hangi işletmelerde hangi MCC kodlarının kullanıldığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Aynı zamanda MCC kodunun önemine ve MCC kodlarını sorgulama yöntemlerine de değineceğiz.

MCC Kodu Nedir?

MCC kodu, satıcı kategori kodu olarak tanımlanan ve işletmenin yer aldığı sektörün belirlenmesini sağlayan koddur. MCC kodları, ISO 18245 standardına göre belirlenir ve finansal kurumlarla iletişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. İşletmeler bu kodlar sayesinde kredi kartı işlemlerini kolay bir şekilde inceleyerek kendi pazarlama stratejilerini oluşturabilir. Genellikle kredi kartı şirketleri tarafından belirlenen MCC kodları, finansal açıdan yapılan harcamaların ön planda tutulmasını ve işletme ödemelerinde vergi oranlarının güncel kalmasını sağlar.

Banka MCC kodları, banka işlemlerinde tercih edilir ve çeşitli hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Örneğin ATM işlemlerinde kullanılan MCC kodu 6011 iken, kredi kartı çekme işlemlerinde kullanılan MCC kodu 6061’dir. Havale ya da para transferi işlemlerinde 4829 ya da 6012 MCC kodları kullanılır. Ayrıca bu kodlar, kredi kartı puanlarının tahsis edilmesine ve kredi kartı sahiplerinin harcama alışkanlıklarının takip edilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla MCC kodları, işletmelerden yapılan her türlü alışverişte atanır ve alışverişler, banka tarafından sınıflandırılır. Ödemelerin belirlenmesi ve kesintilerin uygun oranlarda yapılması için MCC kodunun doğru olması işletmeler açısından oldukça önemlidir.

MCC kodları, dolandırıcılığı engelleyerek ödeme verilerinin tespit edilmesine yardımcı olur. Müşteriler, alışveriş yaptıktan sonra işletmeden aldığı ürün türünü MCC kodları ile görebilir. Analiz edilen kodlar ile vergi daireleri, işletmelerin kazancını tespit eder. Bu sayede vergi tahsilatının güvenliği artmış olur.

MCC Kodu Nasıl Öğrenilir?

MCC kodu, kredi kartlarının kullanımını etkiler ve kart ekstresinde yer alan detaylar kısmında bu kodların sınıflandırması yer alır. Dolayısıyla müşteriler kart ekstresini inceleyerek, kredi kartının arkasında yazan numarayı arayarak ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek MCC kodunu öğrenebilir.

MCC kodu, işletmelerin faaliyet gösterdiği alanın belirlenmesini sağladığından finansal hayatın düzenlenmesine yardımcı olur. Gelişen teknolojinin ardından internet alışverişlerine olan ilgi ile bankalar, ödemelerin ayırt edilmesi ve sınıflandırılması için bu kodlara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla internet alışverişlerinde MCC kodu, risklerin yönetilmesi ve müşteri kitlesinin harcamalarına ilişkin detaylar açısından önemlidir.

MCC Kodu Nasıl Belirlenir?

MCC kodu, işletmenin sunduğu ana ürün veya hizmet türüne göre banka ve kartlı ödeme sistemleri (Visa, Mastercard, Amex) tarafından belirlenir. Bir işletme, POS başvurusu yaptığında faaliyet alanını beyan eder ve bu beyan doğrultusunda banka tarafından uygun MCC (Merchant Category Code) tanımlaması yapılır.

Tanımlama sürecinde işletmenin ticaret sicil kaydı, vergi levhası, NACE kodu ve fiilî faaliyet konusu dikkate alınır. MCC kodu, işletme tarafından doğrudan seçilemez veya tek taraflı değiştirilemez. Gerekli görülmesi halinde ancak banka veya POS sağlayıcısı aracılığıyla, faaliyet alanının değiştiğinin belgelenmesi şartıyla güncellenebilir. Bu şekilde MCC kodları, tüm ödeme işlemlerinde standart ve tutarlı bir sınıflandırma sağlamak amacıyla merkezi sistemler üzerinden atanır.

MCC Kodu Neden Önemlidir?

MCC kodları, işletmelerin faaliyetlerinin sınıflandırılmasını sağladığı gibi finansal işlemlerin düzenlenmesine yardımcı olan kodlardır.

MCC kodlarının önemi aşağıdaki gibidir:

Harcamaların Kontrol Altında Tutulması: MCC kodları, bankalar tarafından belirlenen yüksek riskli işletmelerin analiz edilmesini sağlar. Bu durumda kredi kartlarından yapılan harcamalarda belirli iş türlerine izin verilir ve harcamalara kısıtlama getirilebilir.

Harcama Verilerinin Düzenlenmesi: MCC kodları, müşterilerin herhangi bir satıcıdan yaptığı ürün ya da hizmet alışverişi hakkında bankalara ve kart sağlayıcılarına bilgi verir. Toplanan veriler aracılığıyla bankalar, teklif ve kampanya sunarak müşterilerin bağlılığını artırabilir.

Alışverişlerde Değişim Ücretlerinin ve Sınır Ötesi İşlemlerin Belirlenmesi: MCC kodları, herhangi bir satıcıdan yapılan ürün ya da hizmet alışverişinde değişim ücretlerinin belirlenmesini sağlar. Aynı zamanda dövizlerin dönüştürülmesi gibi sınır ötesi işlemlerin takibinin yapılması için MCC kodları kullanılır. Çevrimiçi oyun siteleri, seyahat, rezervasyon ve bilet firmaları; yüksek riskli işletmeler arasında yer alırken ote, okul, restoran ve lokantalar düşük riskli işletmeler adı altında toplanır. Bu durumda yüksek riskli işletmelerden alınan değişim ücretleri yüksek olurken düşük risk taşıyan işletmelerin değişim ücretleri düşük olur.

Kart Sahiplerinin Ödüllendirilmesi: MCC kodlar, müşterilerin yaptığı alışverişler sonrasında bankaların analizine bağlı olarak kampanya ve ödüller sunar. Örneğin müşterilerin herhangi bir alan için aldığı malzeme ücretleri yüklü bir miktarı bulabilir. Bu durumda müşterilerin kart ile ödeme yapmasının ardından bankalar, para iadesi teklifinde bulunabilir ya da bir sonraki alışverişlerde özel kampanyalar uygulayabilir.

Kredi Risk Ölçümünün Yapılması: MCC kodları, bankaların müşterileri için belirlediği kredi risk ölçümünün yapılmasını sağlar. Bu kodlar sayesinde gerekli durumlarda ek güvenlik önlemleri alınabilir.

Dolandırıcılığın Engellenmesi: MCC kodları, dolandırıcılığa yatkın olan sektörlerdeki faktörleri belirleyerek kurumların takibini yapmaya yardımcı olur. Bankaların takibi altında olan kurumlarda yapılan usulsüz işlemler sonucunda dolandırıcılık tespiti yapılır.

Pazarlama Stratejilerinin Aktif Yürütülmesi: MCC kodları, ticari kuruluşların kendi pazarlama stratejilerini belirlenmesine ve aktif şekilde yürütmesine yardımcı olur. Örneğin yıl içerisinde giyim ya da market alışverişlerine ayrılan ücretin fazla olması durumunda bankalar, müşterilerine özel indirimler uygulayabilir. Bu durumda MCC kodları, müşterilerin harcama detaylarının izlenmesini sağlar.

MCC Kodları Listesi

MCC koduna kayıtlı işyerleri şöyle sıralanabilir:

MCC Kodu Kurumlar 5411 Marketler ve Bakkallar 5812 Restoranlar 5813 Barlar, Kulüpler, Diskolar 5814 Hızlı Yemek Restoranları (Fast Food) 5541 Akaryakıt İstasyonları 4111 Ulaşım Hizmetleri (Otobüs ve Tren Biletleri) 4829 Para Transfer Hizmetleri 5651 Giyim Mağazaları 5722 Elektronik Eşya ve Satış Mağazaları 5912 Eczaneler 5960 Doğrudan Pazarlama (Tele Satış) 7299 Kişisel Hizmetler (Kuaför, Spa vb.) 4214 Kurye Hizmetleri 5311 Büyük Mağazalar (Alışveriş Merkezleri) 7372 Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık 1520 Müteahhitler (Konut ve Ticari İşler)

MCC Kodu Nerede Yazar?

MCC kodu, kredi kartının ait olduğu bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolay bir biçimde bulunabilir. Öncelikle mobil bankacılık aracılığıyla son işlemler kısmına giderek sol kenarda yazan 4 haneli koda bakabilir, alışveriş işleminin doğru bir biçimde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını öğrenebilirsiniz.

MCC Kodu Nasıl Kullanılır?

MCC kodları, alışveriş esnasında online ödeme sistemleri ya da POS cihazları tarafından kullanılır. Ödeme esnasında iş yerinden satın alınan hizmetin MCC kodu, işleme eklenerek bankalara iletilir. Bu durumda bankalar ve ödeme sağlayıcısı kart, işlemi analiz ederek sınıflandırma işlemini kolayca yapar.

MCC kodlarının sınıflandırılması ile çeşitli finansal kurumlar, müşterilerinin harcama alışkanlıklarını izleyerek yeni stratejiler geliştirir. Böylelikle dönem dönem kampanyalar uygulanır ve hem müşteri hem de satıcı arasında sadakat oluşur.

5812 MCC Kodu Nasıl Sorgulanır?

5812 MCC kodu, restoranlar için kullanılan bir Merchant Category Code (Satıcı Kategori Kodu) olup, bu kodun sorgulanması birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk olarak, kredi kartı veya ödeme işlemi sağlayıcınıza başvurarak, bu kodu kullanan işletmeler hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Bankalar, kredi kartı işlemlerinde MCC kodlarını kaydeder ve müşterilere bu bilgileri sunabilir.

Bunun yanı sıra kredi kartı ekstreleriniz üzerinden de 5812 MCC kodunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle restoranlarda yapılan işlemler, ekstrenizde 5812 kodu ile listelenmiş olabilir. Eğer bir işletme sahibiyseniz ve işletmenizin kullandığı MCC kodunu öğrenmek istiyorsanız, POS sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz. POS sistemleri, işletmenizin hangi MCC kodunu kullandığını sizinle paylaşabilir.

5499 MCC Kodu Nasıl Sorgulanır?

Bir gıda mağazasında işlem yapılması durumunda, kredi kartı ekstresinde ilgili işleme ait MCC kodu görüntülenebilir. İşlem açıklamasında 5499 MCC kodu yer alabilir. Alternatif olarak bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek, ilgili işlemin hangi MCC kodu altında kaydedildiği öğrenilebilir. 5499 kodu, çeşitli gıda mağazalarına yapılan ödemeleri temsil eder. İşletme sahibi olunması hâlinde ise kullanılan MCC kodu bilgisi POS sağlayıcısından temin edilebilir.

6012 MCC Nasıl Sorgulanır?

6012 MCC kodu, genellikle bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen işlemler için kullanılır. Banka şubeleri veya finansal hizmet sunan kuruluşlarla yapılan işlemlerde bu kodun uygulanması söz konusu olabilir. 6012 MCC kodu, kredi kartı ekstresinde veya işlem açıklamalarında kontrol edilebilir. Ayrıca internet veya mobil bankacılık kanalları üzerinden finansal işlemlerin detayları incelenerek ilgili MCC kodu sorgulanabilir. Gerekli durumlarda, doğrudan bankayla iletişime geçilerek 6012 MCC kodu ile ilişkilendirilen işlemler hakkında bilgi alınabilir.

6532 MCC Nasıl Sorgulanır?

6532 MCC kodu, genellikle online ödeme sistemleri tarafından kullanılır ve PayPal gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen ödemeler bu MCC kodu altında sınıflandırılabilir. Kredi kartı ekstresi incelenerek bu tür işlemler kontrol edilebilir. Bir ödeme işlemine ait 6532 MCC kodunun sorgulanması istenmesi durumunda, bankanın müşteri hizmetlerinden destek alınabilir. Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile çalışılması hâlinde ise ilgili platformun kullandığı MCC kodu bilgisinin öğrenilmesi için POS sağlayıcısı ile iletişime geçilmesi mümkündür.

5811 MCC Nasıl Sorgulanır?

Marketler veya bakkallarda gerçekleştirilen işlemler genellikle 5811 MCC kodu ile sınıflandırılır. Bu tür işlemler, kredi kartı ekstresinde ilgili MCC kodu belirtilmiş şekilde listelenebilir. 5811 MCC kodu ile kaydedilen bir işlemin sorgulanmak istenmesi hâlinde, bankanın müşteri hizmetlerine başvurularak işlemlerde kullanılan kod bilgisi öğrenilebilir. Market veya bakkal işletilmesi durumunda ise işletmeye tanımlı MCC kodu, POS sağlayıcısı tarafından paylaşılabilir ve bu kodun kapsamına ilişkin açıklama yapılabilir.

SIK SORULAN SORULAR

MCC Kodu Slipte Nerede Yazar?

MCC kodu, çoğu zaman kredi kartı slipinde (POS fişinde) doğrudan yer almaz. Standart fişlerde iş yeri adı, tarih, tutar ve onay bilgileri bulunur. Slipteki iş yeri adı ve sektör bilgileri MCC hakkında yalnızca dolaylı bir fikir verebilir. MCC kodunu net olarak öğrenmek için kredi kartı ekstresi veya mobil bankacılık işlem detayları incelenmeli ya da bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmelidir. Bankalar, işlem referans numarası üzerinden kullanılan MCC kodunu paylaşabilmektedir.

MCC Taksite Kapalı Ne Demek?

MCC taksite kapalı ifadesi, bir iş yerinin kullandığı MCC kodu nedeniyle kredi kartı harcamalarının taksitlendirilememesi anlamına gelir. Bankalar, bazı sektörleri riskli veya özel düzenlemelere tabi gördüğü için bu MCC kodlarını taksite kapalı olarak tanımlar. Bu durumda harcamalar yalnızca tek çekim yapılır; sonradan taksitlendirme imkânı sunulmaz. Genellikle kuyumcular, döviz ve altın işlemleri, online ödeme sistemleri, bahis–oyun siteleri ve finansal aracılık hizmetlerine ait MCC’ler taksite kapalıdır. Uygulama, bankaların risk ve mevzuat politikaları gereği olup kart sahibinin talebiyle değiştirilemez.

MCC Kodları Nasıl Çalışır?

MCC kodları, kartlı ödemelerde işlemin hangi sektörde yapıldığını gösteren standart sınıflandırma kodlarıdır. Bir işletme POS başvurusu yaptığında, faaliyet alanına uygun MCC kodu banka ve ödeme kuruluşları tarafından tanımlanır ve tüm kartlı işlemlere otomatik olarak yansır. Kartla yapılan her ödemede, işlem tutarıyla birlikte bu MCC kodu bankaya iletilir. Bankalar MCC kodlarını; taksitlendirme, kampanya ve ödül uygulamaları, harcama kısıtları ile risk ve dolandırıcılık analizlerini sektör bazlı yönetmek için kullanır. Ayrıca işlem ücretleri, yurt dışı ödemeler ve harcama analizleri gibi alanlarda da MCC kodları temel bir rol oynar.