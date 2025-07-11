SWIFT Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

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SWIFT Kodu Nedir?

SWIFT kodu ISO 9362 ya da BIC Kodu olarak da bilinmektedir. 1977 yılında faaliyete geçen platform ISO kapsamında uluslararası standartlara sahiptir. SWIFT; Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Global Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu) kurumunun baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltma iken BIC ise; Bank Identifier Codes (Banka Tanımlama Kodu) ifadesinin kısaltmasıdır. Günlük işlemlerde SWIFT olarak belirtilen kod, kurumlar arasında ve dış ticaret işlemlerince BIC olarak kullanılmaktadır. Uluslararası para transferlerinde ve haberleşmede kullanılmak üzere yaratılmış bir sistemdir. Bu sistemde her finans kuruluşunun ismi, yer aldığı şehre göre kodlar verilmiştir. Burada finans kuruluşunun merkezleri ve birimlerin misyonlarına göre bir ya da daha fazla kod tahsis edilmiş olabilmektedir

SWIFT Kodu Kaç Hanelidir?

SWIFT adı geçen bankayı temsil eden sekiz ya da on bir haneli bir koddur. Bu kodlar global sınırlarda standarttır ve değişmez.

SWIFT Kodu Ne İşe Yarar?

SWIFT kodu tüm dünyada finansal kuruluşlar arasında güvenilir işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Global ekonominin tüm dünyada hız ve güç kazandığı günümüzde para trafiğini güvenli koşullarda, hızlı bir şekilde gerçekleştirmek de aynı değerde önem kazanmıştır.

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Para Ne Zaman Hesaba Ulaşır?

SWIFT işlemlerinde paranın hedeflenen hesaba gönderilmesi iki ya da üç gün sürmektedir. Saat 17.00’a kadar yapılan transferlerde gönderdiğiniz para iki iş günü içerisinde ilgili hesaba aktarılmaktadır. Ancak 17.00’dan sonra yollanan para karşı hesaba üç iş günü içerisinde ulaşmaktadır.

SWIFT Ücreti Ne Kadardır?

SWIFT aracılığı ile paranın gönderilmesi sonucu alıcı ve / veya göndericiden para kesintisi gerçekleşebilmektedir.

Durumu özetlemek gerekirse; SWIFT ile para gönderme sürecine üç banka dahil olur. Bu üç bankanın biri alıcı bankadır. Göndericinin hesabındaki para bu bankadadır. Aracı banka ise alıcı bankadaki paranın transferini sağlar. Yani göndericinin hesabındaki parayı alıcı bankaya transfer eder. Alıcı banka ise gönderdiğin şahıs ya da kuruluşun hesabının olduğu bankadır.

SWIFT ile gönderim sırasında kesilen ücret alıcı ve gönderici arasındaki aracı kuruluş tarafından kesilmektedir.

Her bankanın komisyon tutarı farklıdır. Aynı zamanda bu kesintinin miktarı internet şubesinden gönderim, şubeden gönderim ya da mobil uygulamadan gönderimde farklılık gösterebilmektedir. Gönderim şeklin her ne olursa olsun SWIFT ile gönderilen paranın takibini yapabilmen mümkündür.

SWIFT Kodu Nasıl Oluşturulmuştur?

SWIFT ile para gönderimi yapabilmen için işlem yapacağın finans kuruluşunun SWIFT kodunu bilmen gerekmektedir. SWIFT kodunda ilk dört karakter banka kodunu (A-Z arasında bankayı temsil eden dört harf), beşinci ve altıncı karakter ISO ülke kodunu (bankanın bulunduğu ülkenin iki harfli kodu), yedi ve sekizinci karakter yerel kodu (bankanın genel merkezini temsil eden harf ve rakamdan oluşan kod), dokuz, on ve on birinci sırada yer alan son üç karakter ise şube kodunu (harf ve rakamlardan oluşan üç karakter bankanın genel merkezinin kodudur) temsil etmektedir.

SWIFT Kodunu Nasıl Öğrenebilirsin?

SWIFT kodunu öğrenebilmek için işlem yapacağın finans kurumunu arayarak öğrenebilir ya da internet üzerinden işlem yapılacak kurumun bilgilerini girerek kolaylıkla öğrenebilirsin. Bankanın SWIFT kodunu aynı zamanda banka hesap dökümlerinden de öğrenebilirsin.

Zaten önceden kullandığın bir SWIFT kodun var ise gönderimi yapmadan önce kodun doğruluğunu kontrol etmeni öneririz.

Başka Hangi Bilgilere İhtiyacın Var?

SWIFT yöntemi ile para transferinde SWIFT kodu dışında ayrıca bazı bilgilere ihtiyacın vardır. Bu bilgiler; alıcı kişi ya da kuruma ait şahıs ya da firma adı, alıcının hesap numarası ya da IBAN numarası, alıcının banka adı ve şehir bilgisidir.

IBAN numarasının ne olduğu ve nasıl öğrenildiği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız IBAN Numarası Nedir, Nasıl Öğrenilir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.