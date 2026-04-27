Tapu Güvenilir Hesap Nedir? Ne İşe Yarar? Hangi Bankalarda Var? Tapu güvenilir hesabın ne olduğu, ne işe yaradığı ve hangi bankalarda olduğunun yanı sıra ücreti ve açılış adımlarına dair her şey!

Tapu güvenilir hesap sistemi, gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödeme ve tapu devrinin eş zamanlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir bankacılık hizmetidir. Bu sistemde satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar banka tarafından güvenli bir hesapta bloke edilir ve işlem resmi olarak sonuçlandığında otomatik olarak satıcıya aktarılır. Böylece hem alıcı hem satıcı korunur, nakit taşıma ve dolandırıcılık riski en aza indirilir.

Bu yazımızda Tapu Güvenilir Hesap Sistemi’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, hangi bankalarda bulunduğunu ve kullanım detaylarını ele alacağız. Ayrıca sistemin avantajlarını, işlem sürecini ve kimler tarafından kullanılabileceğini detaylı şekilde inceleyeceğiz.

Tapu Güvenilir Hesap Nedir?

Tapu güvenilir hesap, gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcının arasındaki güveni korumak amacıyla kullanılan bir finansal güvence sistemidir. Bu sistemde alıcı, satın almak istediği gayrimenkulün bedelini satıcıya ödemek yerine banka gibi bağımsız bir üçüncü tarafın kontrolünde yönetilen özel bir hesaba aktarır. Bu hesabın oluşturulması için alıcı ve satıcının anlaşarak Tapu Güvenilir Hesap başvurusunda bulunması gerekir.

Bu uygulamada banka taşınmazın devir işlemi tamamlanmadan para transferi yapmamaktadır. Dolayısıyla alıcı tarafından yatırılan para, özel hesapta bekletilir ve tapu devri resmi olarak tamamlanıp alıcı adına tescil edildiğinde satıcıya aktarılır. Böylece tarafların, işlemin herhangi bir aşamasında mağduriyet yaşama riski ortadan kaldırılmış olur.

Türkiye'de bu sistem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanmaktadır. Özellikle yabancı uyruklu alıcıların Türkiye'de mülk edinme süreçlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Konut, arsa ve diğer tüm gayrimenkul türlerinde kullanılabilen bu sistem nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi dolandırıcılık riskini azaltır ve tapu işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli biçimde tamamlanmasını sağlar.

Tapu Güvenilir Hesap Ne İşe Yarar?

Tapu Güvenilir Hesap, güvenli ödeme ve devir imkânı sunarak alıcı ile satıcı arasındaki riski azaltır. Ayrıca nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır ve tapu sürecinin şeffaf, kontrollü şekilde ilerlemesini sağlar. Bununla birlikte işlemlerin hızlı ve kolay tamamlanmasına da yardımcı olur.

Tapu güvenilir hesabın kullanım amacına ilişkin kapsamlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İşlev / Amaç Açıklama Alıcıya Faydası Satıcıya Faydası Genel Avantaj Güvenli Ödeme İmkanı Sunar Satış bedeli banka tarafından açılan güvenli hesaba yatırılır ve tapu devri tamamlanana kadar bloke edilir. Banka, paranın tapu devri gerçekleşmeden satıcıya ulaşmayacağını garanti etmiş olur. Ödemenin hazır ve güvence altında olduğu bilgisindedir. Eş zamanlı ve güvenli para transferi sağlar. Riskleri Azaltır Ödeme ve devir süreci kontrollü şekilde ilerler. Dolandırılma riskini minimize eder. Ödemenin yapılmama riskini ortadan kaldırır. Taraflar arasında güven oluşturur. Nakit Taşıma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırır Tüm ödeme süreci dijital olarak yürütülür. Nakit taşıma derdi ve güvenlik riski ortadan kalkar. Yüksek tutardaki paraların fiziki olarak taşınmasını engeller. Sahte para, kayıp ve hırsızlık riskini önler. Sürecin Şeffaf ve Kontrollü Şekilde Yönetilmesini Sağlar Tüm işlemler sistem üzerinden kayıt altına alınır. Sürecin her aşamasını takip edebilir. İşlemlerin sistematik bir şekilde ilerlediğinden emin olur. Denetlenebilir ve kayıtlı işlem süreci sunar. Hızlı ve Kolay İşlem İmkanı Sunar Tapu ve banka sistemleri entegre çalışır, işlemler dijital şekilde yürütülür. İşlemi daha kısa sürede tamamlar. Ödemeye hızlı bir şekilde ulaşır. Zaman tasarrufu ve operasyonel kolaylık sağlar. Eş Zamanlı İşlem Avantajı Tapu devri ve ödeme aynı anda gerçekleşir. Tapu devrinden önce ödeme yapmak zorunda kalmaz. Tapu devri ile birlikte ödemeyi alır. Süreç içerisinde yaşanabilecek gecikmeleri ortadan kaldırır.

Tapu Güvenilir Hesap Hangi Bankalarda Var?

Tapu güvenilir hesap sunan bankalar arasında:

Ziraat Bankası

VakıfBank

Albaraka Türk Katılım Bankası ve

Emlak Katılım Bankası yer almaktadır.

Bu bankaların sunduğu hesaba ait özellikler aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

Ziraat Bankası Tapu Güvenilir Hesap

Ziraat Bankası tarafından sunulan Tapu Güvenilir Hesap’a ilişkin özellikler aşağıdaki gibidir:

Sistem, kredili ya da kredisiz tüm gayrimenkul mülkiyet devir işlemlerinde kullanılabilirken hisseli alım-satım işleminde kullanılmamaktadır.

Sistemde kullanılacak hesapların TL cinsinden olması gerekmektedir.

İşlemler, tüzel müşteriler tarafından yalnızca şube üzerinden gerçekleştirilebilir.

Taraflardan birinin T.C. vatandaşı olmaması durumunda da işlemlere yalnızca şube üzerinden devam edilebilir.

Satıcı tarafından başlatılan işlemin 3 iş günü içinde alıcı tarafından onaylanması gerekmektedir. Alıcı tarafından onaylanmayan işlemler, banka tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Başvuru tarihini takip eden 30 gün içerisinde tapuda herhangi bir işlem yapılmazsa, başvurular otomatik iptal olmaktadır.

Tapu devrinde transfere ilişkin bedelin tamamı ya da tarafların anlaştığı belirli bir kısım, banka üzerinden gönderilebilmektedir.

Transfer bedeli, devir işleminin yapılmaması halinde alıcı hesabına iade edilir.

VakıfBank Tapu Güvenilir Hesap

VakıfBank tarafından sunulan Tapu Güvenilir Hesap’a ilişkin özellikler aşağıdaki gibidir:

Hesabı kullanmak için alıcının VakıfBank hesabı, satıcının ise herhangi bir banka hesabı olması gerekir.

Gayrimenkul satış bedelinin güvenli bir yöntemle transfer edilmesini isteyen ve bankadan konut kredisi kullanan müşteriler bu sistemi kullanabilmektedir.

Sistem, 1. veya 2. el gayrimenkuller için uygundur.

Sistem, hisseli alım-satım işleminde kullanılmamaktadır ve müşteriler tarafından nakit ödeme yapılamamaktadır.

Alıcı sisteme başvuru yapmadan önce, konut satış bedeli ile kredi tutarı arasındaki fark tutarını VakıfBank hesabına göndermelidir.

Sitemde; blokesi olmayan, bakiyesi/kredi limiti yeterli olan, para transferi alabilen ve gönderebilen ve konut kredisi tutarını aktarmaya uygun vadesiz TL hesaplar kullanılabilir.

Başvuru 7 iş günü geçerlidir. Belirtilen süre sonunda yapılan başvurular otomatik olarak iptal edilmektedir. Ayrıca konuya ilişkin alıcı ve satıcıya bilgilendirme mesajı iletilmektedir.

Süreç, tapu devir işlemi tamamlanıncaya kadar yalnızca alıcı tarafından iptal edilebilir.

Albaraka Türk Katılım Bankası Tapu Güvenilir Hesap

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından sunulan Tapu Güvenilir Hesap’a ilişkin özellikler aşağıdaki gibidir:

Albaraka Türk Katılım ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu sayesinde tapu devri ve para transferi eş zamanlı olarak gerçekleştirilir.

Sistem tamamen dijital ortamda yürütülerek işlemlerin bankacılık kanalları üzerinden yapılmasını sağlar.

Alıcı ve satıcı, internet şubesi üzerinden işlemi başlatabilir ve takip edebilir.

Banka müşterisi olmayan kişiler görüntülü görüşme ile müşteri olup sistemi kullanabilir.

Başvuru sonrası 30 gün içinde tapu işlemi yapılmazsa süreç otomatik olarak iptal edilir.

İptal durumunda tutar alıcıya iade edilir.

Çoklu alım işlemlerinde tüm alıcıların ayrı ayrı onay vermesi zorunludur.

Emlak Katılım Bankası Tapu Güvenilir Hesap

Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan Tapu Güvenilir Hesap’a ait özellikler aşağıdaki gibidir:

Emlak Katılım nezdinde alıcı ve satıcı adına özel güvenli hesaplar oluşturularak tüm işlemler bu hesaplar üzerinden yürütülebilir.

Sistem, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile doğrudan veri akışı sağlayacak şekilde entegre çalıştığı için tapu müdürlüğü üzerinden yapılan kontrol tamamlanmadan devir işlemi başlatılmaz.

Satış bedeli, tapu tescili gerçekleşene kadar güvenli hesapta bloke edilerek bekletilir, tescil onaylandığı anda ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır.

Diğer bankaların sistemlerinde genellikle ayrıca takip edilmesi gereken tapu harcı ve döner sermaye gibi yan ödemeler ise Emlak Katılım'ın sistemi üzerinden izlenebilir.

Herhangi bir nedenle tapu devri gerçekleşmezse bloke edilen tutar alıcıya eksiksiz iade edilir.

Tapu Güvenilir Hesap Ücreti Ne Kadar?

Tapu Güvenilir Hesap ücreti genel uygulamada 140 TL’dir. Bu süreçte banka, alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı 70 TL tahsil etmektedir. Bu durumda her iki taraf, belirli bir ücret ödemek durumundadır. Ancak bu ücret, bankadan bankaya değişiklik gösterebildiği için işlem öncesinde bankadan detaylı bilgi almak önemlidir.

Bu ücret genel olarak işlem sırasında sunulan güvenli ödeme altyapısı ve tapu devri ile para transferinin eş zamanlı yürütülmesi için verilmektedir. Ancak işlem gerçekleşse de gerçekleşmese de bu ücret alıcı ya da satıcıya iade edilmemektedir.

Tapu Güvenilir Hesap Zorunlu mu?

Tapu Güvenilir Hesap uygulaması, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Konut ve arsa gibi taşınmazların satışında yapılacak olan ödeme işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca tarafların birbiri arasında yapacakları nakit ödemeler ya da para transferi işlemleri sırasında da Tapu Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmaktadır.

Bu değişiklikle birlikte satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesapta tutulacak ve tapu tescil işlemi ile ödeme süreci eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Böylece hem alıcı hem de satıcı için daha güvenli, şeffaf ve kontrollü bir işlem ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.

Tapu Güvenilir Hesap Nasıl Açılır? İşlemler Nasıl Yapılır?

Tapu güvenilir hesap, alıcı ve satıcı tarafından belirli adımlar takip edilerek açılabilir ve işlem süreci başlatılabilir. Bu süreçte hesabın açılması için alıcı ve satıcının anlaşması gerekir. Hesabın açılmasının ardından para bloke edilir ve tapu devri gerçekleşir. Son olarak paranın satıcıya aktarılması ile işlem tamamlanır.

Tapu Güvenilir Hesap Süreci Adım Adım

Tapu güvenilir hesap açılışı sürecinde izlenecek adımlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir:

Alıcı ve Satıcı Anlaşması

Süreç, alıcı ve satıcının gayrimenkulün satış bedeli, ödeme şekli ve devir şartları üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varması ile başlar. Bu aşamada taraflar, işlemin Tapu Güvenilir Hesap üzerinden güvenli şekilde yürütülmesine karar verir ve sürecin nasıl ilerleyeceği netleştirilir.

Hesabın Açılması

Sürecin nasıl ilerleyeceği netleştirildikten sonra alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka üzerinden başvuru aşamalarını tamamlar. Bu adımda genel olarak kimlik bilgileri ve gayrimenkule ait bilgiler sisteme doğru bir şekilde girilir. Ardından işlem, resmi olarak kayıt altına alınır.

Paranın Bloke Edilmesi

Alıcı, belirlenen satış bedelini güvenli hesaba yatırır ve bu tutar tapu devri tamamlanana kadar sistem tarafından bloke edilerek koruma altına alınır. Bu sayede para, işlem tamamlanmadan satıcıya aktarılmaz ve güvenli bir şekilde bekletilir.

Tapu Devri

Taraflar Tapu Müdürlüğü’ne giderek resmi devir işlemlerini gerçekleştirir ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra taşınmazın mülkiyeti yasal olarak alıcıya geçirilir. Bu aşama, sistemdeki en kritik süreçtir çünkü ödeme bu aşamaya bağlıdır.

Paranın Satıcıya Aktarılması

Tapu devri resmi olarak tamamlandıktan sonra, güvenli hesapta bloke edilen satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır ve işlem güvenli, eş zamanlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmış olur.

Tapu Güvenilir Hesap Kimler İçin Uygun?

Gayrimenkul alım satım işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bireysel alıcı ve satıcılar bu sistemden yararlanabilir. Konut, arsa ve iş yeri gibi taşınmazların alım satımını yapan herkes uygulamayı kullanabilir. Yüksek tutarlı işlemlerde risk almak istemeyen ve süreci güvence altına almak isteyen taraflar için sistem ideal bir çözüm sunar.

Kredili veya kredisiz gayrimenkul alım satımı yapan kişiler de bu uygulamadan faydalanabilir. Tapu devri ve ödeme sürecini eş zamanlı ve resmi bir sistem üzerinden yürütmek isteyen herkes için uygundur. Bunun yanı sıra işlem sırasında nakit taşıma riskini ortadan kaldırmak isteyen kullanıcılar için de güvenilir bir alternatif sunmaktadır.

Tapu Güvenilir Hesap Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları

Tapu güvenilir hesap, kullanıcılarına hem avantajlar hem de bazı sınırlamalar sunan bir sistemdir. Bu hesaba ait avantajlar ve dezavantajlar aşağıdaki gibidir:

Tapu Güvenilir Hesap Kullanmanın Avantajları

Paranın güvenliği sağlanır: Paranın sahte çıkması, çalınması veya kaybolması gibi riskler ortadan kalkar.

Bloke sistem ile güvenli işlem: Devir bedeli, tapu işlemi tamamlanana kadar bankanın güvencesindeki özel hesapta bloke edilir.

Eş zamanlı güvenli transfer: Tapu tescil işlemi tamamlandığında, devir bedeli otomatik olarak satıcıya aktarılır.

Taraflar arası güven problemi azalır: Alıcı ve satıcı birbirine karşı güven sorunu yaşamaz.

Satıcının tapuya gelmeme riski azalır: Bedel bankada güvence altında olduğu için tarafların işlemi yarıda bırakma riski düşer.

Nakit taşıma riski ortadan kalkar: Fiziksel para taşıma ihtiyacı olmadığı için güvenlik riski oluşmaz.

Anlık bilgilendirme yapılır: Tüm aşamalarda SMS ile bilgilendirme sağlanır.

İşlem süreci daha hızlı ve güvenli ilerler: Banka ve tapu entegrasyonu sayesinde süreç kontrollü şekilde yürütülür.

Tapu Güvenilir Hesap Kullanmanın Dezavantajları

Sadece sistem üzerinden işlem zorunluluğu: Nakit veya farklı yöntemlerle doğrudan ödeme yapılamaz.

Süreç banka ve tapu entegrasyonuna bağlıdır: İşlemler bankanın ve tapu müdürlüğünün çalışma sistemine göre ilerler.

Hesap açma ve işlem adımları ek süreç oluşturabilir: Klasik elden satışa göre daha fazla prosedür içerir.

Her banka veya her işlem için aynı şartlar geçerli olmayabilir: Banka politikalarına göre şartlar değişebilir.

Komisyon/işlem ücreti olabilir: Bankaya göre hizmet bedeli uygulanabilir. Bu tutar genellikle alıcıdan 70 TL ve satıcıdan 70 TL olmak üzere toplam 140 TL’dir.

Tapu Güvenilir Hesap Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu güvenilir hesap kullanırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

Başvuru süreci, tapu müdürlüğü ve banka entegrasyonu üzerinden yürütüldüğü için işlem adımları dikkatle takip edilmelidir.

İşlemin geçerli olabilmesi için alıcı ve satıcının belirlenen süreler içinde başvuruyu onaylaması gerekir.

Başvuru yapıldıktan sonra işlem bilgilerinde değişiklik yapılamayacağı için tüm bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir.

Tapu işlemi belirli bir süre içinde tamamlanmazsa başvuru otomatik olarak iptal olabilir.

Ödeme yapılacak hesabın genellikle işlem tarafıyla uyumlu olması ve doğru kişi adına kayıtlı olması gerekir.

Tapu devri gerçekleşmeden önce bloke edilen tutar serbest bırakılmaz, bu nedenle sürecin tamamlanması beklenmelidir.

İşlem sürecinde iptal hakları sınırlı olabilir ve çoğunlukla belirli aşamalara kadar mümkündür.

Gönderilen bilgilendirme mesajları (SMS vb.) dikkatle takip edilmelidir. Çünkü süreç aşamaları bu bildirimlerle yönetilir.

Transfer bedelinin tamamı ya da belirli bir kısmı işlem öncesinde sisteme dahil edilmelidir.

Süreç içinde hem alıcı hem satıcının sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi işlem güvenliği açısından önemlidir.

Bankalar tarafından belirlenen hesap ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Tapu Güvenilir Hesapta Para Ne Kadar Süre Blokede Kalır?

Tapu güvenilir hesapta para, taşınmazın devri tapuda resmi olarak tamamlanana kadar blokede kalmaktadır. Yani, bloke işlemi için herhangi bir gün sınırı yoktur ve süre, işlemin tamamen sonuçlandığı zamana bağlıdır. Tapu devri gerçekleştiği anda para otomatik olarak satıcıya aktarılır ve bloke kaldırılır. Satışın iptal edilmesi ya da tamamlanamaması durumunda satış işlemi iptal edilir ya da blokede tutulan tutar alıcıya iade edilir.

Tapu Güvenilir Hesapta İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

Tapu güvenilir hesapta iptal işlemi, satış süreci tamamlanmadan önce taraflardan birinin işlemi durdurmak istemesi durumunda yapılabilir. İptal için genellikle alıcı veya satıcı bankaya ya da işlemin başlatıldığı kanala başvurur. Başvuru sonrası işlem tapu devri gerçekleşmemişse sistem üzerinden işlem durdurulur ve blokede tutulan para alıcıya iade edilir. Eğer tapu devri zaten gerçekleşmişse, para satıcıya aktarılmış olduğu için iptal işlemi gerçekleştirilemez.

Tapu Devri Gerçekleşmezse Para Ne Olur?

Tapu güvenilir hesapta tapu devri gerçekleşmezse, blokede tutulan para satıcıya aktarılmaz. İşlem tamamlanmadığı için sistem otomatik olarak süreci iptal eder ve yatırılan tutar alıcıya geri iade edilir. Yani satış resmi olarak gerçekleşmediği durumda para güvenli hesapta beklemez, herhangi bir kayıp olmadan sahibine geri döner.

Tapu Güvenilir Hesap Dolandırıcılığı Engeller mi?

Tapu güvenilir hesap, dolandırıcılık riskini büyük ölçüde azaltmak için geliştirilmiş bir sistemdir ve bu açıdan önemli bir güvenlik katmanı sağlar. Çünkü para, alıcıdan satıcıya doğrudan aktarılmak yerine tapu devri gerçekleşene kadar bankanın güvenli hesabında tutulur. Bu sayede sahte satış, parayı alıp ortadan kaybolma veya tapu devri yapılmadan ücretin alınması gibi riskler büyük ölçüde engellenmiş olur.

Tapu Güvenilir Hesap EFT’ye Göre Daha Güvenli mi?

Evet, tapu güvenilir hesap, EFT’ye göre daha güvenli kabul edilir. Çünkü para doğrudan satıcıya gönderilmez ve tapu devri gerçekleşene kadar bankanın güvenli hesabında tutulur. EFT’de ise para karşı tarafa anında geçtiği için tapu işlemi tamamlanmadan yaşanabilecek dolandırıcılık veya satışın gerçekleşmemesi gibi riskler daha yüksektir.

Tapu Güvenilir Hesapta Para Kaybolur mu?

Hayır, tapu güvenilir hesapta para kaybolmaz. Sistem, parayı tapu devri gerçekleşene kadar bankanın güvenli hesabında tutar ve işlem resmi olarak tamamlanmadan satıcıya aktarım yapmaz. Eğer satış gerçekleşmez veya işlem iptal edilirse, yatırılan tutar otomatik olarak alıcıya geri iade edilir. Bu nedenle sistem, hem alıcı hem satıcı açısından güvenli bir yapı sunar ve para kaybı riskini ortadan kaldırmayı hedefler.

Tapu Güvenilir Hesap Sistemi Kim Tarafından Yönetilir?

Tapu güvenilir hesap sistemi, Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile anlaşmalı bankalar tarafından ortak şekilde yürütülür. Tapu işlemlerinin resmi kısmı TKGM üzerinden gerçekleştirilirken, para transferi ve bloke süreci bankalar aracılığıyla yönetilir. Yani sistemin hukuki ve resmi kontrolü devlet kurumunda, finansal güvenlik ve para akışı ise bankalarda olur.

Tapu Güvenilir Hesapta İşlemler Ne Kadar Sürer?

Tapu güvenilir hesapta işlemler genellikle tapu randevusu ve resmi satış işleminin tamamlanma süresine bağlı olarak aynı gün içinde sonuçlanabilir. Alıcı ve satıcı tapuda devir işlemini gerçekleştirdiğinde, sistem otomatik olarak devreye girer ve para satıcıya aktarılır. Eğer yoğunluk veya eksik belge gibi durumlar yoksa süreç oldukça hızlı ilerler. Ancak tapu işlemi ertelenir ya da uzarsa, para da bu süre boyunca blokede kalmaya devam eder.

Tapu Güvenilir Hesap İle Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

Evet, tapu güvenilir hesap ile konut kredisi birlikte kullanılabilir. Bu durumda bankadan çekilen konut kredisi doğrudan tapu güvenilir hesaba aktarılır ve satış bedelinin bir parçası olarak blokede tutulur. Tapu devri resmi olarak gerçekleştiğinde hem kredi tutarı hem de varsa alıcının tamamlayıcı ödemesi satıcıya aktarılır. Bu sistem, krediyle yapılan alım satımlarda da ödemenin güvenli şekilde yönetilmesini sağlar ve hem banka hem tapu süreci eş zamanlı ilerler.

Tapu Güvenilir Hesap Her Tür Gayrimenkulde Kullanılır mı?

Tapu güvenilir hesap, her tür gayrimenkul satışında kullanılmaz. Bu hesap genellikle resmi tapu devri yapılan ve sistemin dahil olduğu taşınmaz satışlarında geçerlidir. Konut, arsa ve iş yeri gibi standart tapu işlemlerinde çoğunlukla kullanılabilir. Ancak bazı özel durumlarda (örneğin hisseli satışlar, icra satışları veya farklı hukuki kısıtlamalar içeren işlemler) sistemin kullanımı sınırlı olabilir ya da ek şartlara bağlı olabilir.