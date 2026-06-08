Engelli Hibe Desteği 2026: Hangi İşler Kurulabilir? Rehber Engelli hibe desteğinin ne olduğu ve kimlere verildiğinin yanı sıra 2026’ya ait destek tutarı, kurulabilecek işler ve şartlarına dair her şey!

Engelli Hibe Desteği, kendi işini kurmak isteyen engelli bireylerin ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlaması amacıyla sunulan, geri ödemesiz bir destek programıdır. Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından yürütülen bu destek kapsamında, uygun şartları sağlayan girişimcilere belirli bir bütçe dahilinde iş kurma imkânı verilir. İŞKUR engelli hibe desteği; iş planı, sektör seçimi ve başvuru kriterlerine göre değerlendirilirken, her yıl güncellenen şartlar doğrultusunda farklı iş alanları ön plana çıkabilmektedir.

Bu yazımızda engelli hibe desteğinin ne olduğunu kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu kapsamda kurulabilecek işleri, başvuru adımlarını, destek tutarlarını ve değerlendirme sürecine dair detayları ele alacağız.

Engelli Hibe Desteği Nedir?

Engelli hibe desteği, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek ve ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla sunulan karşılıksız finansal destek programıdır. Bu destek sayesinde engelli girişimciler, iş yeri açılışı, ekipman alımı, makine temini ve işletmenin kuruluş aşamasında ihtiyaç duyulan çeşitli giderleri karşılamak için hibe desteğinden yararlanabilir.

İŞKUR engelli hibe desteği programı kapsamında hazırlanan projeler değerlendirilir ve uygun bulunan girişimcilere belirli tutarlarda destek sağlanır. Tarım ve hayvancılık alanındaki projeler için 555.000 TL’ye kadar, tarım ve hayvancılık dışındaki sektörlerde faaliyet gösterecek projeler için ise 735.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Bu destek geri ödemesiz olduğu için girişimcilerin aldıkları hibeyi iade etmeleri gerekmez.

Engelli Hibe Desteği Ne Kadar?

İŞKUR tarafından sağlanan engelli hibe desteği kapsamında, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere proje türüne göre 555.000 TL ile 735.000 TL arasında geri ödemesiz destek verilebilmektedir. Hibe tutarı; kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve işin yürütülmesi için gerekli demirbaş alımlarını kapsayan farklı kalemlerden oluşur.

Bu kalemler aşağıdaki tabloda detaylı şekilde verilmiştir:

Destek Türü Açıklama Tarım & Hayvancılık Diğer Sektörler Kuruluş İşlemleri Desteği İşyeri kuruluşu için resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta giderleri (belge karşılığı) 40.000 TL’ye kadar 40.000 TL’ye kadar İşletme Gideri Desteği Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım giderleri (12 ay, %60’a kadar, belge karşılığı) 75.000 TL’ye kadar (kira hariç) 145.000 TL’ye kadar Kuruluş (Demirbaş) Desteği Makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemeleri vb. (vergiler dahil, 12 ay) 440.000 TL’ye kadar 550.000 TL’ye kadar TOPLAM HİBE Tüm destek kalemlerinin toplamı 555.000 TL’ye kadar 735.000 TL’ye kadar

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Engelli Hibe Desteği Kimlere Verilir?

Engelli hibe desteğinden yararlanabilmek için kişinin en az %40 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla kanıtlaması ve İŞKUR sistemine engelli olarak kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, emekli olmaması ve adına kayıtlı aktif bir işletmesinin bulunmaması da temel şartlar arasında yer alır. Ayrıca destekten faydalanacak kişinin işini kuracağı ilde ikamet etmesi ve girişimcilik eğitim programını tamamlayarak sertifika almış olması beklenir.

Bunlara ek olarak, kurulacak işin niteliğine göre bazı mesleki yeterlilikler de aranabilir. Örneğin hayvancılık projelerinde sürü yönetimi veya hayvan yetiştiriciliği belgesi, arıcılık projelerinde ise arıcılık sertifikası zorunlu tutulmaktadır. Gerekli durumlarda ilgili diploma, izin veya ek belgelerin de tamamlanmış olması gerekir.

Engelli Hibe Desteği ile Hangi İşler Kurulabilir?

Engelli hibe desteği ile kurulabilen işler arasında

E-ticaret ve online satış işleri,

Danışmanlık ve serbest meslek faaliyetleri,

Grafik tasarım, yazılım ve dijital hizmetler,

Kafe, büfe ve yeme-içme işletmeleri,

Berber, kuaför ve güzellik hizmetleri,

Tamir, bakım ve teknik servis hizmetleri,

Hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetleri,

El sanatları ve üretim atölyeleri yer almaktadır.

Kurulabilen bu işlere dair detaylar aşağıdaki gibidir:

E-Ticaret ve Online Satış İşleri

Engelli hibe desteği kapsamında e-ticaret ve online satış işleri, düşük başlangıç maliyetleri sayesinde engelli bireyler için en erişilebilir girişim alanlarından biridir. Bu alanda kişiler, kendi ürünlerini ya da tedarik ettikleri ürünleri internet üzerinden satarak gelir elde edebilir.

Özellikle pazaryeri platformlarında mağaza açmak, sosyal medya üzerinden satış yapmak ve dropshipping gibi stok tutmadan yapılan iş modelleri oldukça yaygındır. Fiziksel bir dükkana ihtiyaç duyulmaması ve evden çalışma imkanı sunması, bu alanı hem esnek hem de sürdürülebilir bir iş modeli haline getirmektedir.

Danışmanlık ve Serbest Meslek Faaliyetleri

Danışmanlık ve serbest meslek faaliyetleri, kişinin sahip olduğu bilgi, deneyim veya uzmanlığı doğrudan hizmete dönüştürmesine dayanan iş modelleridir. Bu kapsamda eğitim, kariyer danışmanlığı, finansal rehberlik, yaşam koçluğu veya online birebir danışmanlık gibi hizmetler sunulabilir.

Özellikle dijital platformlar üzerinden yürütülebilmesi sayesinde ofis gideri düşük, esnek çalışma imkanı sunan ve başlangıç maliyeti oldukça az olan girişim alanları arasında yer alır. Bu nedenle engelli hibe desteği kapsamında sık tercih edilen iş fikirlerinden biridir.

Grafik Tasarım, Yazılım ve Dijital Hizmetler

Grafik tasarım, yazılım ve dijital hizmetler alanı, engelli hibe desteği kapsamında en hızlı büyüyen ve en düşük fiziki maliyet gerektiren girişim alanlarından biridir. Bu alanda web tasarımı, mobil uygulama geliştirme, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve içerik üretimi gibi hizmetler sunularak tamamen uzaktan çalışma modeliyle bir işletme kurulabilir.

Özellikle bilgisayar ve internet altyapısının yeterli olması, bu işi ev ortamında dahi sürdürülebilir hale getirir. Böylece hem bireysel yeteneklerin ekonomik değere dönüştürülmesi hem de esnek çalışma koşullarıyla düzenli gelir elde edilmesi mümkün olur.

Kafe, Büfe ve Yeme-İçme İşletmeleri

Kafe, büfe ve yeme-içme işletmeleri, engelli hibe desteği kapsamında fiziksel bir iş kurmak isteyen girişimciler için öne çıkan alanlardan biridir. Bu kapsamda küçük ölçekli kafeler, büfeler, kahvaltı noktaları, paket servis hizmeti veren işletmeler veya yerel yiyecek-içecek satış yerleri açılabilir.

Gıda sektörüne dayalı olduğu için hem günlük müşteri sirkülasyonu yüksek hem de düzenli gelir potansiyeli bulunan bir iş modelidir. Ancak ekipman, kira, dekorasyon ve ruhsat gibi kalemler nedeniyle diğer dijital işlere kıyasla daha yüksek başlangıç maliyeti gerektirir ve iyi bir planlama yapılmasını zorunlu kılar.

Berber, Kuaför ve Güzellik Hizmetleri

Berber, kuaför ve güzellik hizmetleri, engelli hibe desteği kapsamında hem sürekli müşteri potansiyeli olan hem de yerel hizmet ihtiyacına dayalı güçlü iş alanları arasında yer alır. Bu sektörde erkek ve kadın kuaför salonları, saç bakım ve tasarım hizmetleri, cilt bakımı, makyaj ve güzellik uygulamaları gibi çeşitli hizmetler sunulabilir.

Düzenli talep gören bir alan olması sayesinde işletme doğru konumlandırıldığında istikrarlı gelir elde etme imkanı sağlar. Ayrıca mesleki eğitim ve ustalık gerektiren bir alan olduğu için uzmanlık seviyesinin yüksek olması işin başarısını doğrudan etkiler.

Tamir, Bakım ve Teknik Servis Hizmetleri

Tamir, bakım ve teknik servis hizmetleri, engelli hibe desteği kapsamında teknik bilgi ve beceriye dayalı girişim alanları arasında yer alır. Bu iş modeli; beyaz eşya, telefon, bilgisayar, küçük ev aletleri ve benzeri elektronik cihazların arıza tespiti, bakım ve onarım süreçlerini kapsar. Ayrıca bazı durumlarda küçük ölçekli araç bakım hizmetleri de bu kapsama dahil edilebilir.

Sürekli ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle düzenli müşteri potansiyeline sahiptir ve doğru teknik bilgiyle sürdürüldüğünde uzun vadeli bir gelir kaynağı oluşturabilir. Bu nedenle hem mesleki ustalık hem de güvenilir hizmet sunumu işin başarısında belirleyici rol oynar.

Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Faaliyetleri

Hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetleri, engelli hibe desteği kapsamında özellikle kırsal bölgelerde yoğun olarak tercih edilen iş alanları arasında yer alır. Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, seracılık, yem bitkileri üretimi ve çeşitli bitkisel yetiştiricilik projeleri desteklenebilir.

Doğaya ve üretime dayalı bu işler, doğru planlama yapıldığında hem sürdürülebilir gelir sağlar hem de uzun vadeli bir işletme yapısına dönüşebilir. Özellikle arazi, hayvan bakımı ve üretim süreçlerinin düzenli takibi gerektiği için bu alanda sabır, bilgi ve süreklilik büyük önem taşır.

El Sanatları ve Üretim Atölyeleri

El sanatları ve üretim atölyeleri, engelli hibe desteği kapsamında el becerisine dayalı üretim yapan girişimciler için önemli bir iş alanıdır. Bu kapsamda takı tasarımı, ahşap ürün üretimi, örgü ve tekstil işleri, seramik çalışmaları ve el yapımı dekoratif ürünlerin hazırlanması gibi faaliyetler yürütülebilir. Üretilen ürünler hem fiziksel mağazalarda hem de online platformlarda satışa sunularak gelir elde edilebilir.

Özellikle düşük sermaye ile başlanabilmesi ve kişisel yeteneklerin doğrudan ekonomik değere dönüşmesi bu alanı cazip hale getirir. Ayrıca özgün tasarım ve üretim gücü arttıkça marka oluşturma ve geniş müşteri kitlesine ulaşma imkânı da doğar.

Engelli Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin, İŞKUR tarafından belirlenen bazı temel kriterleri proje başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar, hem engellilik durumunun belgelenmesini hem de girişimcinin iş kurmaya uygun olmasını amaçlar.

Engelli hibe desteği şartları şu şekildedir:

Başvuru sahibinin doğuştan ya da sonradan oluşan bir engel nedeniyle en az %40 oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi,

İŞKUR’a kayıtlı engelli statüsünde olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

Herhangi bir nedenle emekli olmamış olması,

Kendi adına kayıtlı aktif bir işyeri veya işletmesinin bulunmaması,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması,

Kurulacak iş ile ilgili mevzuatta istenen diploma, sertifika, izin veya benzeri belgelere sahip olması,

Kişiye vasi atanmış olmaması,

Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricilik için “Sürü Yönetim Elemanı / Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi ve arıcılık projeleri için arıcılık sertifikasının temin edilmesi.

Engelli Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli hibe desteği başvurusu, İŞKUR tarafından yayımlanan Proje Başvuru Rehberi sonrasında tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar gerekli proje bilgilerini, iş planını ve istenen belgeleri sistem üzerinden doldurarak başvurularını tamamlar.

Başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

Başvuru İşlemleri Ekranına Giriş Yapılması

Engelli Hibe Desteği başvurusu yapmak isteyen adayların öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Engelli Hibe Desteği Başvurusu" yazarak ilgili başvuru ekranına ulaşılabilir.

Başvuru ekranına erişim sağlandığında sistem, kişinin daha önce bu destek programından yararlanıp yararlanmadığını otomatik olarak kontrol eder. Çünkü engelli hibe desteği kapsamında kendi işini kurma desteğinden yalnızca bir kez yararlanılabilmektedir. Daha önce aynı destekten faydalanan kişilerin yeni başvuru yapması mümkün değildir.

Uygunluk kontrolünün ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuna tıklanarak başvuru süreci başlatılır.

İşkur Kayıt Bilgilerinin İncelenmesi

Başvurunun ilk aşamasında İŞKUR kayıt bilgilerinin yer aldığı ekran açılır. İŞKUR'a kayıtlı olan kişilerin mevcut kayıt bilgileri bu sayfada otomatik olarak görüntülenir. Eğer başvuru sahibinin İŞKUR kaydı bulunmuyorsa öncelikle kayıt işlemlerini tamamlaması gerekir.

Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. Kayıtlı olan ancak bilgilerinde değişiklik bulunan kişilerin ise "İş Arayan Üyelik" ekranını kullanarak bilgilerini güncellemeleri önemlidir.

Sayfanın alt kısmında yer alan başvuru ön bilgilerindeki sorular dikkatlice cevaplandırıldıktan sonra "Devam Et" butonuna basılarak sonraki aşamaya geçilir. Emekli olanlar veya aktif bir işletme sahibi olanlar bu destek programına başvuramaz.

Bilgilendirme ve Onay Aşaması

Bu aşamada başvuru sahibine proje desteğiyle ilgili bilgilendirme metinleri, çeşitli beyanlar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan onay metni sunulur. Başvuru sürecinin devam edebilmesi için bu metinlerin okunması ve sayfanın alt kısmındaki onay kutucuğunun işaretlenmesi zorunludur.

Onay verilmediği takdirde sistem başvurunun ilerlemesine izin vermez. Bu nedenle tüm açıklamaların dikkatlice incelenmesi ve gerekli onayın verilmesi gerekir.

Kişisel Bilgilerin Doldurulması

Kişisel bilgiler bölümünde başvuru sahibinin iletişim ve sosyal durumuna ilişkin bilgiler talep edilir. Bu kapsamda ikinci telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri sisteme girilir. Ardından başvuru sahibinin engel durumuna uygun engel türü veya türleri seçilir. Birden fazla engel durumu bulunuyorsa her biri ayrı ayrı işaretlenebilir.

Engel türlerinin seçilmesinin ardından ilgili açıklama alanına engel durumunu detaylı şekilde anlatan bilgiler yazılmalıdır. Daha sonra meslek seçimi yapılır ve düzenli sosyal yardım alınıp alınmadığı belirtilir. Eğer sosyal yardım alınıyorsa yardım türü de seçilmelidir. Son olarak hanenin aylık toplam gelir bilgisi girilerek bilgiler kaydedilir ve bir sonraki aşamaya geçilir.

Hanedeki Kişilere İlişkin Bilgilerin Sisteme Girilmesi

Bu bölümde başvuru sahibinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir. Başvuru sahibi hariç olmak üzere hanede yaşayan kişi sayısı belirtilir ve her birey için ayrı kayıt oluşturulur. "Ekle" butonu kullanılarak her kişinin kimlik ve durum bilgileri sisteme girilir. Belirtilen kişi sayısı kadar kayıt eklenmesi zorunludur. Tüm bilgiler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra kayıt işlemi onaylanarak sonraki aşamaya geçilir.

Proje Bilgilerinin Sisteme Girilmesi

Proje bilgileri bölümü, başvurunun değerlendirme aşamasında en fazla önem verilen alanlardan biridir. İlk olarak projenin adı yazılır ve proje faaliyetinin gerçekleştirileceği il ve ilçe bilgileri sistemde kayıtlı adresten otomatik olarak alınır. Proje kapsamında faaliyet gösterilecek sektör ve faaliyet alanı seçilir. Seçilen faaliyet alanında hangi işin yapılacağı açık, anlaşılır ve detaylı şekilde açıklanmalıdır.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe başvuru yapan kişiler için ayrıca pasif durumda tarımsal işletme bulunup bulunmadığı sorusu cevaplanır. Bu bölümde ayrıca projenin amaçları, projeden beklenen sonuçlar, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve İŞKUR desteği sonrasında işletmenin nasıl sürdürüleceğine ilişkin açıklamalar istenir. Her açıklamanın en az 20 karakterden oluşması ve mümkün olduğunca detaylı hazırlanması önemlidir. Çünkü bu alanlar komisyon tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanmaktadır.

Proje kapsamında yeni personel istihdam edilmesi planlanıyorsa bu durum belirtilmeli ve kaç kişinin işe alınacağı sisteme girilmelidir. Ayrıca faaliyet alanına ilişkin ön araştırma yapılıp yapılmadığı, sektörel deneyim durumu, varsa iş birliği yapılacak kurum veya kuruluş bilgileri ile mevzuat gereği zorunlu belge gerekip gerekmediği de bu bölümde belirtilir.

Belgelerin Sisteme Yüklenmesi

Proje bilgilerinin tamamlanmasının ardından sistem başvuru sahibinden çeşitli belgeler talep eder. Yüklenmesi gereken belgeler projenin sektörüne göre değişiklik gösterebilir. Tarım ve hayvancılık projelerinde tarımsal işletme belgeleri, hayvan hareket raporları veya ilgili sertifikalar talep edilirken bazı sektörlerde faaliyet gösterebilmek için zorunlu ruhsat veya mesleki yeterlilik belgelerinin yüklenmesi gerekebilir. Bunun yanında girişimcilik sertifikası ve vergi mükellefiyet durum belgesi de sisteme yüklenmesi gereken temel evraklar arasındadır.

Emekli olunmadığını gösteren SGK kaydı ve adli sicil kaydı gibi bazı belgeler ise sistem tarafından otomatik olarak sorgulanır. Belgelerin tek dosya halinde yüklenmesi gerekir ve dosya boyutu en fazla 4 MB olabilir. JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF ve PDF formatları desteklenmektedir. Yanlış yüklenen belgeler daha sonra sistem üzerinden silinerek yeniden yüklenebilir.

Bütçe Bilgilerinin Girilmesi

Bütçe bilgileri bölümünde proje kapsamında ihtiyaç duyulan tüm harcamalar detaylı şekilde sisteme girilir. Makine, ekipman, malzeme, teçhizat, mobilya ve diğer gider kalemleri için ayrı kayıt oluşturulması gerekir. Örneğin masa, sandalye, bilgisayar veya yazıcı gibi ürünlerin her biri ayrı bütçe kalemi olarak eklenmelidir. Her kalem için miktar, birim fiyat ve toplam maliyet bilgileri sisteme kaydedilir.

Başvuru sırasında belirlenen bütçe üst limitlerine dikkat edilmelidir. Hayvancılık projelerinde ekipman ve makine giderleri için talep edilebilecek üst limit 240.000 TL iken diğer sektörlerde bu tutar 300.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Kira, sigorta, ruhsat, internet, telefon, tanıtım ve enerji giderleri için de ayrı üst sınırlar bulunmaktadır. Toplam proje maliyetinin talep edilen hibeden yüksek olması durumunda aradaki farkın başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekir. Proje onaylandığında ödemeler sözleşme sonrasında fatura karşılığında yapılmaktadır.

Önizleme Ekranının Kontrol Edilmesi

Tüm bilgilerin sisteme girilmesinden sonra başvuru önizleme ekranı açılır. Bu ekranda başvuru sahibinin girdiği tüm bilgiler toplu olarak görüntülenir. Bilgiler incelenerek herhangi bir eksiklik veya hata olup olmadığı kontrol edilir. Eğer düzeltme yapılması gerekiyorsa ilgili bölümün altında yer alan "Güncelle" butonu kullanılarak değişiklik yapılabilir. Başvurunun sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için bu aşamada tüm bilgilerin dikkatlice gözden geçirilmesi büyük önem taşır.

Başvurunun Tamamlanması

Önizleme ekranındaki tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra sayfanın sonunda yer alan onay kutucuğu işaretlenir ve "Başvur" butonuna tıklanır. Bu işlemle birlikte engelli hibe desteği başvurusu resmî olarak tamamlanmış olur. Sistem, başvurunun başarıyla alındığını gösteren bir bilgilendirme mesajı görüntüler.

Engelli hakları ve indirimleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Yüzde 40, 60, 80 ve 90 Engelli Hakları ve İndirimleri 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Engelli Hibe Desteği İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli Hibe Desteği başvurusu için gerekli belgeler; proje türüne, sektör seçimine ve mevzuat şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu belgeler aşağıda kapsamlı olarak verilmiştir:

Girişimcilik eğitim programı sertifikası,

Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,

Vergi Dairesinden, proje başvuru tarihinden önceki 1 ay içinde alınmış güncel vergi mükellefiyet durum belgesi,

Emekli olmadığını gösterir belge,

Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatta zorunlu belge istenmesi durumunda diploma, sertifika vb. mesleki belgeler,

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık (Hayvancılık) projelerinde: Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (işletmesi yoksa son 1 yıl içinde işletmesi olmadığına dair yazı, pasif işletme varsa son 1 yıl içinde hayvan hareketliliği olup olmadığına dair yazı),

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde: “Sürü Yönetim Elemanı / Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi (MEB veya Üniversite onaylı)

Arıcılık projelerinde: “Arıcılık” sertifikası (MEB veya Üniversite onaylı)

Engelli Hibe Desteği 2026 Başvuruları Ne Zaman?

Engelli ve eski hükümlülere yönelik İŞKUR Hibe Desteği 2026 başvuruları yıl içinde iki ana dönem halinde açılmıştır.

2026 yılına ait 1. dönem başvuruları, yılın ilk haftalarında başlamış ve Ocak ayı içinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde başvurular genellikle Ocak başı ile 16 Ocak 2026 tarihleri arasında alınmış ve sistem üzerinden tamamlanmıştır.

2026 yılına ait 2. dönem başvuruları ise 28 Şubat 2026 tarihinde başlamış ve 13 Mart 2026 tarihine kadar devam etmiştir. Bu dönemde engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için yeni proje teklifleri alınmış, başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılmıştır.

Engelli Hibe Desteği Proje Örneği Nasıl Hazırlanır?

Engelli Hibe Desteği kapsamında hazırlanan proje örneği, bir iş fikrini anlatmanın yanı sıra, o işin nasıl kurulacağını, nasıl sürdürüleceğini ve ekonomik olarak nasıl ayakta kalacağını somut şekilde ortaya koyan bir planı içermelidir. Bu nedenle proje örneği hazırlanırken açıklayıcı ve gerçekçi bir yapı oluşturulması gerekir.

İyi bir proje örneğinin nasıl hazırlanacağına dair bilgiler aşağıda detaylı olarak verilmiştir:

Proje Fikrini Netleştirme

Projenin ilk adımı, yapılacak iş fikrinin net ve somut bir şekilde belirlenmesidir. Bu aşamada kişi, hangi işi yapacağına dair açık ve anlaşılır bir cevap vermelidir. Seçilecek iş fikri sadece bir düşünce olarak kalmamalı, uygulanabilirliği olan ve gerçek hayatta karşılığı bulunan bir alan olmalıdır.

Örneğin kuaför salonu açmak, arıcılık yapmak, kafe işletmesi kurmak, e-ticaret üzerinden ürün satışı yapmak veya terzilik gibi bir üretim ya da hizmet faaliyeti yürütmek bu kapsamda değerlendirilebilir. Burada önemli olan nokta, seçilen işin kişinin engel durumuna uygun olması, sürdürülebilir bir gelir sağlayabilmesi ve uzun vadede devam ettirilebilir nitelikte olmasıdır.

Proje Başlığı Yazma

Proje adının, hazırlanacak iş fikrini en kısa ve en anlaşılır şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Bu bölümde seçilen işin içeriği doğrudan ve sade bir dille belirtilmeli, gereksiz uzun ve karmaşık ifadelerden kaçınılmalıdır. Proje adı hem değerlendirme yapan kişilerin fikri hızlıca anlamasını sağlamalı hem de işin hangi alanda yapılacağını net biçimde ortaya koymalıdır.

Örneğin kuaförlük, tarım, üretim veya e-ticaret gibi alanlara yönelik bir proje hazırlanıyorsa bu alanı doğrudan yansıtan bir başlık tercih edilmelidir.

Proje Amacını Belirleme

Projenin amacı, başvurulan destekle kurulmak istenen iş fikrinin neden gerekli olduğunu ve hangi ihtiyaca çözüm sunduğunu ortaya koyan temel bölümdür. Bu kısımda kişinin kendi ekonomik bağımsızlığını kazanması, düzenli bir gelir elde ederek yaşamını sürdürebilmesi ve engeline uygun bir çalışma ortamı oluşturması gibi hedefler açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.

Ayrıca projenin yalnızca bireysel kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda bulunduğu bölgede ekonomik hareketliliğe katkı sunmayı ve mümkün olduğunca toplumsal fayda üretmeyi amaçladığı da belirtilmelidir. Amaçlar yazılırken projenin neden hayata geçirilmek istendiği net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Proje Faaliyetlerini Açıklama

Proje faaliyetleri, kurulacak işin günlük işleyişinin nasıl yürütüleceğini ve sürecin hangi aşamalardan oluşacağını detaylı şekilde açıklayan bölümdür. Bu kısımda işin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar sıralı ve anlaşılır biçimde ifade edilmelidir.

Örneğin bir kuaför salonu projesinde öncelikle iş yerinin uygun bir lokasyonda kiralanması ve fiziki olarak hazırlanması, ardından hizmet sunumunda kullanılacak tüm ekipman ve malzemelerin temin edilmesi gerekir. Daha sonra işletmenin faaliyete geçirilerek müşteri kabul sürecinin başlatılması ve hizmet sunumuna başlanması açıklanmalıdır.

Son olarak işletmenin tanıtımı için sosyal medya platformları ve diğer reklam yöntemleri kullanılarak müşteri kitlesinin oluşturulması ve işletmenin bilinirliğinin artırılması sağlanmalıdır.

Beklenen Sonuçları Yazma

Projenin sonunda elde edilmek istenen sonuçlar, yapılan tüm planlamanın hangi çıktılara ulaşmayı hedeflediğini gösterir. Bu bölümde işletmenin kurulmasının ardından beklenen ekonomik ve sosyal kazanımlar açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.

Örneğin düzenli ve sürdürülebilir bir gelir elde edilmesi, zaman içinde müşteri sayısının artarak işletmenin büyümesi ve mümkünse en az bir kişinin istihdam edilmesi gibi somut hedefler yazılabilir.

Pazar ve Ön Araştırma Açıklaması

Projenin uygulanabilirliğini göstermek için yapılan piyasa analizi, kurulacak işin gerçek hayattaki karşılığını ve başarı şansını ortaya koyar. Bu bölümde öncelikle sunulan hizmet veya ürünün kimler tarafından talep edileceği, yani hedef müşteri kitlesi açıklanmalıdır. Ardından aynı bölgede benzer işletmelerin olup olmadığı araştırılarak mevcut durum değerlendirilmelidir.

Son olarak rekabet koşulları ele alınmalı, piyasadaki rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri kısaca belirtilerek yeni kurulacak işletmenin bu ortamda nasıl bir avantaj sağlayabileceği ifade edilmelidir.

İşletmenin Sürdürülebilirliği

Projenin sürdürülebilirliği, hibe desteği sona erdikten sonra işletmenin nasıl devam edeceğini ortaya koyan en önemli bölümlerden biridir. Bu kısımda işletmenin yalnızca başlangıç aşamasında değil, uzun vadede de nasıl ayakta kalacağı açıklanmalıdır.

Elde edilecek gelirlerin işin geliştirilmesi için yeniden yatırılacağı, müşteri kitlesinin zamanla genişletilerek daha fazla kişiye ulaşılacağı ve düzenli tanıtım, reklam ve satış faaliyetlerinin sürdürüleceği gibi hususlar net bir şekilde ifade edilmelidir.

Bütçe Planı Hazırlama

Proje kapsamında bütçe planı hazırlanırken alınacak tüm ekipman ve malzemelerin ayrıntılı şekilde belirlenmesi gerekir. Bu bölümde işletmenin kurulması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan her bir ürün açıkça listelenmelidir.

Örneğin bir kuaför salonu için saç koltukları, fön makineleri, boya ve bakım malzemeleri ile ayna ve çeşitli mobilyalar gibi temel ihtiyaçlar tek tek yazılmalıdır. Her bir ürün için adet bilgisi, birim fiyatı ve toplam maliyeti ayrı ayrı belirtilerek bütçe kalemi oluşturulmalıdır.

İstihdam Planı (Varsa)

Eğer proje kapsamında istihdam sağlanması planlanıyorsa bu durumun projede açık ve net bir şekilde açıklanması gerekir. Bu bölümde öncelikle işletmede kaç kişinin çalıştırılacağı belirtilmelidir. Ardından çalışacak kişiler arasında engelli birey olup olmayacağı ve varsa sayısı açıkça ifade edilmelidir. Son olarak, istihdam edilecek kişilerin işletme içerisindeki görev dağılımı detaylandırılmalıdır.

Örneğin satış, üretim, hizmet sunumu veya idari işler gibi hangi alanlarda görev alacakları yazılmalıdır. Bu bilgiler, projenin uygulanabilirliğini ve istihdam kapasitesini göstermek açısından önemli olduğu için anlaşılır ve somut bir şekilde ifade edilmelidir.

Proje Örneği

Proje Adı: Engelli Bireyler İçin Küçük Ölçekli Kafe İşletmesi Kurulumu

Projenin Amacı: Bu projenin amacı, küçük ölçekli bir kafe işletmesi kurarak sürdürülebilir bir gelir elde etmek ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaktır. Aynı zamanda müşterilere kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı yiyecek-içecek hizmeti sunularak bölgedeki sosyal yaşamın canlandırılması hedeflenmektedir. Proje, engelli bireyin kendi işini kurarak iş hayatına aktif katılım sağlamasını da amaçlamaktadır.

Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler: Proje kapsamında öncelikle uygun bir iş yerinin kiralanması ve kafe konseptine uygun şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır. Ardından masa, sandalye, kahve makinesi, buzdolabı ve diğer mutfak ekipmanları temin edilecektir. İşletme faaliyete geçirildikten sonra kahve, çay, soğuk içecekler ve basit yiyeceklerin hazırlanarak müşterilere sunulması sağlanacaktır. Ayrıca sosyal medya üzerinden tanıtım yapılarak müşteri kitlesi oluşturulacaktır.

Projeden Beklenen Sonuçlar: Proje sonunda düzenli bir müşteri kitlesi oluşturulması ve aylık sabit bir gelir elde edilmesi beklenmektedir. Zamanla işletmenin bilinirliğinin artmasıyla birlikte satış hacminin yükselmesi ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir işletme haline gelmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mümkün olması durumunda ek istihdam sağlanarak işletmenin büyütülmesi planlanmaktadır.

Piyasa Araştırması ve Uygulanabilirlik: Kafe işletmeleri, özellikle şehir merkezlerinde yoğun talep gören iş kollarından biridir. Günlük yaşamda insanların dışarıda vakit geçirme ve içecek tüketme ihtiyacı bu sektörü sürekli canlı tutmaktadır. Bölgede benzer işletmeler bulunsa da kaliteli hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ile rekabet edilebileceği değerlendirilmektedir.

İşletmenin Sürdürülebilirliği: İşletmenin sürdürülebilirliği, elde edilecek gelirlerin tekrar işletmeye yatırılması ile sağlanacaktır. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verilerek düzenli bir müşteri kitlesi oluşturulacaktır. Ayrıca menü çeşitliliği artırılarak ve tanıtım faaliyetleri sürdürülerek işletmenin uzun vadede büyümesi hedeflenmektedir.

Bütçe Planı: Proje kapsamında gerekli temel giderler aşağıdaki gibidir;

Kafe ekipmanları (kahve makinesi, buzdolabı, mutfak araçları)

Masa ve sandalye gibi mobilyalar

Dekorasyon giderleri

İlk dönem ürün alımları (kahve, çay, gıda ürünleri)

Tanıtım ve reklam giderleri

KOSGEB Engelli Hibe Desteği Var mı?

KOSGEB’in yalnızca engellilere özel, tek başına ayrı bir “engelli hibe programı” bulunmamaktadır. Ancak KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında kurulan işletmelere genel destekler sunarken, girişimcinin engelli olması durumunda bazı destek kalemlerinde ilave avantajlar ve limit artışları sağlayabilmektedir.

Bu kapsamda engelli girişimciler, standart kuruluş ve işletme desteklerine ek olarak daha yüksek üst limitlerden yararlanma imkânına sahip olabilmektedir. Fakat bu destekler doğrudan engellilere özel bir hibe paketi şeklinde değil, mevcut girişimcilik desteklerinin iyileştirilmiş hali olarak uygulanmaktadır.

Buna karşılık engelli bireylerin kendi işini kurmasına yönelik doğrudan hibe desteği ise esas olarak İŞKUR tarafından sağlanmaktadır. İŞKUR’un “Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” kapsamında işyeri kuruluş giderleri, işletme giderleri ve demirbaş alımları için belirli üst limitlere kadar hibe verilmektedir. Bu program, engelli bireylerin iş kurmasını doğrudan destekleyen ve proje bazlı yürütülen bir sistemdir.

Engelli Hibe Desteği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Engelli Hibe Desteği alırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda madde madde ve anlaşılır şekilde sıralanmıştır:

Proje, sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumuna uygun bir iş alanında hazırlanmalıdır. Engel nedeniyle yapılamayacak işlere yönelik projeler kabul edilmez.

Başvuru sahibi, kuracağı işletmede fiilen çalışmak zorundadır; işletme başında bulunmayan projeler desteklenmez.

Proje süresince başvuru sahibinin herhangi bir yerde tam zamanlı sigortalı olarak çalışması yasaktır. Tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve ödemeler geri alınabilir.

Başvuru sahibinin aktif bir işletmesi bulunuyorsa yeni işyeri desteği verilmez. Mevcut işletmenin devralınması veya geliştirilmesine yönelik projeler de kabul edilmez.

Emekli olan kişiler bu destekten yararlanamaz.

Vasi tayini yapılmış engelli bireylerin projeleri destek kapsamına alınmaz.

Proje başvurusunda daha önce alınan maddi veya ayni destekler mutlaka belirtilmelidir. Aynı gider kalemi için birden fazla kurumdan destek alınamaz.

Bütçe kalemleri detaylı şekilde hazırlanmalı, tüm maliyetler piyasa araştırmasına dayalı ve vergiler dahil olacak şekilde yazılmalıdır.

Proje kapsamında sadece işin faaliyet alanıyla doğrudan ilgili harcamalar desteklenir; ilgisiz giderler kabul edilmez.

Hibe ödemeleri sadece fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında yapılır; ön ödeme yapılmaz.

Sözleşme imzalanmadan önce yapılan harcamalar desteklenmez.

İlave istihdam taahhüdü verilirse, demirbaş dışındaki bütçenin %20’si bloke edilir ve şartlar sağlanınca ödeme yapılır.

Kurulan işletmenin en az 3 yıl süreyle faal olması zorunludur; aksi durumda verilen destekler yasal faiziyle geri alınır.

İşletme için alınan demirbaşlar ve işyeri üç yıl boyunca sigortalı olmalıdır (zorunlu sigorta şartı vardır).

Tarım ve hayvancılık projelerinde Bağ-Kur kaydı ve prim ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilmelidir.

Denetimlerde eksik demirbaş veya yükümlülük tespit edilirse proje iptal edilebilir veya eksikliklerin giderilmesi istenir.

Başvuru sahibinin İŞKUR’a borcu veya açık icra dosyası bulunmamalıdır; aksi durumda sözleşme imzalanmaz.

İŞKUR tarafından yasaklı hale getirilmiş kişi veya kuruluşlar başvuru yapamaz.

2025 ve 2026 Engelli Hibe Desteği Tutarları Karşılaştırması

2025 ve 2026 yıllarına ait engelli hibe desteği tutarlarının karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibidir:

Destek Türü 2025 Dönem 1 2025 Dönem 2 2025 Dönem 3 2026 Dönem 1 - 2 Kuruluş İşlemleri Desteği 20.000 TL 30.000 TL 30.000 TL Sermaye içinde dolaylı İşletme Gideri Desteği 80.000 TL (max)Tarım: 40.000 TL 115.000 TL (max)Tarım: 60.000 TL 115.000 TL (max)Tarım: 60.000 TL Sermayenin %12’si + %60 fatura desteği Kira Desteği Dahil (tarım hariç) Dahil (tarım hariç) Dahil (tarım hariç) İşletme gideri içinde (oranlı) Tanıtım Gideri İşletme gideri içinde İşletme gideri içinde İşletme gideri içinde İşletme gideri içinde, %25 limitli Demirbaş / Ekipman Desteği Tarım: 240.000 TLDiğer: 300.000 TL Tarım: 350.000 TLDiğer: 435.000 TL Tarım: 350.000 TLDiğer: 435.000 TL 905.000 TL’ye kadar sermaye × %60 hibe Engelli Ücret Desteği Yok Yok Yok 1 yıl brüt asgari ücret desteği

Engelli Hibe Desteği Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Engelli Hibe Desteği başvurusunun reddedilmesinin temel nedeni genellikle teknik, mali veya uygulanabilirlik açısından tespit edilen eksikliklere dayanır. Dolayısıyla ilk adım, ret gerekçesini dikkatle incelemektir.

Sonrasında, bu gerekçenin düzeltilebilir olup olmadığı değerlendirilmelidir. Evrak eksikliği veya teknik hata gibi durumlarda itiraz süreci kullanılabilir. Ancak çoğu ret kararı yapısal nedenlere dayandığı için, genellikle proje revizyonu daha etkili bir yaklaşımdır.

Proje revizyonu, hedef kitle, gelir modeli, maliyet yapısı ve operasyon planının yeniden düzenlenmesi anlamına gelir. Temel amaç, projenin sürdürülebilirliğini ve uygulanabilirliğini güçlendirmektir.

Reddin ardından bir sonraki döneme yeniden başvuru da önemli bir seçenektir. Bu süreçte önceki değerlendirme, yeni başvuru için yol gösterici bir veri olarak kullanılmalıdır.

Son olarak, profesyonel danışmanlık almak başvurunun başarı şansını artırabilir. Çünkü bu süreçte yalnızca fikir değil, aynı zamanda projenin net, ölçülebilir ve uygulanabilir şekilde sunulması da belirleyicidir.

SIK SORULAN SORULAR

Emekli Olan Engelliler Hibe Desteğine Başvurabilir mi?

Hayır, emekli olan engelliler Engelli Hibe Desteği programında başvuru yapamaz. Çünkü bu destekler genellikle aktif olarak çalışma hayatına katılacak ve işletmeyi bizzat yürütecek kişileri hedefler. Emeklilik durumu ise bazı programlarda “aktif istihdam” şartını karşılamadığı için başvuru engeli olarak değerlendirilebilir. Ancak kesin kural, her dönem yayımlanan başvuru rehberine bağlıdır ve şartlar programdan programa değişebilir.

Hibe Desteği Almak İçin Şirket Kurmak Zorunlu mudur?

Evet, çoğu hibe programında destekten yararlanabilmek için şirket kurulması zorunludur. Genellikle şahıs şirketi en yaygın tercih edilen modeldir çünkü kuruluşu daha kolay ve maliyeti düşüktür. Destekler bireysel harcamalara değil, işletme üzerinden yapılan ve belgelenebilen giderlere verilir. Bu nedenle hibe onaylandıktan sonra belirli süre içinde şirket kurulması ve faaliyetlerin bu şirket üzerinden yürütülmesi gerekir.

Engelli Rapor Oranı Kaç Olmalıdır?

Genel uygulamada başvuru için en az %40 engelli sağlık kurulu raporu şartı aranır. Raporun güncel, tam teşekküllü hastanelerden alınmış ve “çalışabilir” nitelikte olması önemlidir. Bazı özel programlarda ek kriterler (engel türü, çalışma kapasitesi vb.) de değerlendirilebilir. Oran tek başına yeterli değildir; kişinin iş kurmaya uygunluğu da dikkate alınır.

Hibe Desteği İle Araç Satın Alınabilir mi?

Hayır, genellikle hibe desteği ile araç alınamamaktadır. Hibe programları, işin doğrudan yürütülmesi için gerekli makine, ekipman, yazılım ve demirbaşları kapsar. Araç alımı çoğu programda ya tamamen hariç tutulur ya da çok sınırlı ve özel gerekçeye bağlıdır. Örneğin lojistik, mobil hizmet veya üretim taşımacılığı gibi doğrudan zorunlu olduğu durumlarda istisna değerlendirilebilir. Ancak standart bir binek araç genellikle desteklenmez.

Evden Yürütülen İşler İçin Hibe Alınabilir mi?

Evet, evden yürütülen işler için hibe alınabilmektedir. Özellikle dijital işler, el emeği üretim, yazılım, danışmanlık, e-ticaret gibi faaliyetler evden yürütülebilen iş modelleri arasında yer alır. Burada önemli olan işin gerçek bir gelir modeli oluşturması ve sürdürülebilir olmasıdır. Komisyon, işin sadece hobi değil, ekonomik olarak işletmeye dönüşebilir olmasını bekler. Ev adresi işyeri olarak kullanılabilir ancak faaliyet ticari olarak belgelenmelidir.

Aynı Anda Hem KOSGEB Hem İŞKUR Desteğinden Yararlanılabilir mi?

Evet, aynı anda hem KOSGEB hem de İŞKUR desteğinden yararlanmak mümkündür. Ancak aynı gider için iki farklı kurumdan çift ödeme (mükerrer destek) alınamamaktadır. Örneğin aynı makine için hem KOSGEB hem İŞKUR desteği kullanılamaz. Ancak farklı kalemler için uygunluk varsa birlikte kullanılabilir. Kurumlar genellikle proje bazlı değerlendirme yaptığı için, desteklerin çakışmaması şartıyla kombinasyon mümkündür.

Hibe Desteği Aldıktan Sonra İşletme Ne Kadar Süre Faaliyet Göstermelidir?

Genel uygulamada işletmenin en az 2–3 yıl aktif şekilde faaliyet göstermesi beklenir. Bu süre programdan programa değişebilir. Ama temel mantık şudur: verilen hibe, kısa süreli kazanç değil, sürdürülebilir bir işletme oluşturmak içindir. İşletmenin erken kapanması durumunda bazı hallerde desteklerin geri istenmesi veya yaptırım uygulanması söz konusu olabilir.

Hibe Desteği Reddedilen Kişiler Yeniden Başvuru Yapabilir mi?

Evet, hibe desteği reddedilen kişiler yeniden başvuru yapabilir. İlk başvurunun reddi, sonraki başvurular için bir engel oluşturmaz. Ancak önceki ret gerekçelerinin düzeltilmiş olması çok önemlidir. Komisyonlar genellikle aynı hataların tekrar edilip edilmediğine bakar. Bu nedenle önceki değerlendirme raporu, yeni başvurunun temel iyileştirme rehberi olarak kullanılmalıdır.

Vergi Borcu Olanlar Hibe Desteğine Başvurabilir mi?

Vergi borcu olanlar genellikle hibe desteğine başvuru yapamamaktadır. Çoğu hibe programında başvuru aşamasında vergi ve SGK borcunun bulunmaması şartı aranır. Çünkü destek, kamu kaynağı niteliğindedir ve mali açıdan düzenli bir işletme yapısı beklenir. Bazı durumlarda yapılandırılmış borçlar kabul edilebilir ancak bu tamamen çağrı şartlarına bağlıdır. Kesin bilgi için ilgili dönem rehberi kontrol edilmelidir.

Franchise İşletme Açmak İçin Hibe Desteği Kullanılabilir mi?

Evet, franchise işletme açmak için hibe desteği kullanılabilmektedir. Ancak franchise modelinin desteklenmesi için bazı şartlar aranır. İş modelinin sürdürülebilir olması, marka kullanım hakkının yasal olarak belgelenmesi ve yatırımın proje mantığına uygun olması gerekir. Ayrıca franchise bedeli, her zaman destek kapsamına girmeyebilir; çoğu zaman makine, ekipman ve kurulum giderleri desteklenirken marka bedeli sınırlı değerlendirilir. Komisyon burada işin ticari mantığını ve geri dönüş potansiyelini özellikle inceler.

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