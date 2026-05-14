Yaşlı Destek Programı (YADES) Nedir? Kimler Başvurabilir? Şartları Neler?

Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş ve üzeri bireylerin kendi evlerinde ve sosyal çevrelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için geliştirilen, belediyeler aracılığıyla yürütülen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen bir sosyal hizmet programıdır. Bu program kapsamında evde bakım, kişisel bakım, temizlik, sağlık takibi, gündüz bakım hizmetleri ve sosyal destek gibi birçok hizmet sunulmaktadır. YADES, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal izolasyonu azaltmayı ve ailelerin bakım yükünü hafifletmeyi amaçlar.

Bu yazımızda Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) ne olduğunu, ne işe yaradığını, kimleri kapsadığını, başvuru şartlarını ve başvuru sürecinin nasıl işlediğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca YADES’in destek tutarına ilişkin bilgilere yer verecek ve program kapsamında sunulan hizmetleri tablo halinde detaylı olarak inceleyeceğiz.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Nedir?

Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve günlük hayatlarını daha güvenli, sağlıklı ve sosyal açıdan aktif şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan bir sosyal destek programıdır. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, yaşlı bireylerin kendi ev ortamlarında ve alışık oldukları sosyal çevrede desteklenmesi hedeflenir.

Yaşlı Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları kapsamında bakım ve desteğe ihtiyaç duyan yaşlılara; evde bakım, gündüz bakım hizmetleri, evde sağlık desteği, psikososyal ve manevi destek, sosyal etkinlikler ile gönüllü faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunulmaktadır. Program aynı zamanda yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik projelerini destekleyerek hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaşmasını amaçlar.

2016 yılından bu yana sürdürülen YADES’in temel amacı, yaşlı bireylerin huzurevi gibi kurumsal bakım modellerine ihtiyaç duymadan bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak, sosyal hayattan kopmalarını önlemek ve ihtiyaç duydukları desteği yaşadıkları ortamda almalarını sağlamaktır.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Ne İşe Yarar?

Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş ve üzeri bireylerin hem kendi evlerinde hem de sosyal çevrelerinde daha güvenli, sağlıklı ve bağımsız şekilde yaşamalarını desteklemektedir. Program kapsamında evde bakım, kişisel bakım, ev temizliği, sağlık takibi, psikososyal destek ve gündüz bakım hizmetleri sunularak yaşlı bireylerin günlük yaşam ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Öte yandan yaşlıların sosyal izolasyonunu azaltmaya, yaşam kalitelerini artırmaya ve ailelerinin bakım yükünü hafifletmeye katkı sunmaktadır.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Kimleri Kapsıyor?

Yaşlı Destek Programı (YADES), Türkiye’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri bireyleri kapsamaktadır. Özellikle biyopsikososyal bakıma ihtiyaç duyan, günlük yaşam faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan ve evde bakım, gündüz bakım ya da sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılar programdan yararlanabilmektedir.

Program kapsamında sunulacak hizmetlerden hangi kişilerin ve bölgelerin faydalanacağı ise belediyeler tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlı Destek Programı (YADES)’e başvuru yapabilmek için bazı adımların tamamlanması gerekmektedir. Bu süreçte başvurular, yalnızca belediyeler tarafından yapılabilmektedir. Başvuru süreci ise aşağıdaki gibidir;

Proje Hazırlığının Yapılması: Büyükşehir Belediyeleri tarafından YADES kapsamında bir proje taslağı hazırlanır. Bu taslak, yaşlılara yönelik hizmet ihtiyacının belirlenmesi ile oluşturulmaktadır. Proje İçeriğinin Oluşturulması: Evde bakım, gündüz bakım, evde sağlık, manevi destek, gönüllü faaliyetleri gibi hizmetleri içeren proje detaylandırıldıktan sonra hedef kitle belirlenir. Proje Teklif Formunun Doldurulması: T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Proje Teklif Formu” doldurulur. İş Birliğinin Planlanması: Proje kapsamında hizmet kapasitesinin yetersiz kalması, uzmanlık ihtiyacı, sosyal hizmet çeşitliliği, kaynak ve organizasyon desteği, ulaşım ve saha erişimi gibi nedenlerden dolayı kamu kurumları, yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurulur. Başvurunun Yapılması: Hazırlanan proje, YADES İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından incelenerek Valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir. Değerlendirmenin Tamamlanması: Yapılan başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelenir. Uygun bulunan projeler ise destek kapsamına alınır.

Yaşlı Destek Programı (YADES)’e Bireysel Başvuru Yapılabiliyor mu?

Hayır, Yaşlı Destek Programı (YADES) başvuruları, bireysel olarak yapılamamaktadır. Bu süreçte başvurular, yalnızca belediyeler, yerel yönetimler ve sosyal hizmet projeleri hazırlayan kamu kurumları tarafından yapılabilmektedir.

Bu süreçte belediye, YADES kapsamında saha çalışmaları ve sosyal hizmet ekipleriyle yaşlı bireyleri tespit eder. Ardından ihtiyacı olan 65 yaş ve üzeri kişiler hizmet listesine alır. Daha sonra bu kişilere belediye ekipleri tarafından evde bakım, kişisel bakım, sağlık takibi, sosyal destek ve gündüz bakım hizmetleri sunulur. Bu hizmetler ise genel olarak doğrudan vatandaşın kendi evinde ya da gündüz merkezlerinde gerçekleştirilir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuru Şartları Nelerdir?

Yaşlı Destek Programı (YADES) başvuru sürecinde aranan temel şartlar aşağıdaki gibidir:

Başvurunun büyükşehir belediyesi tarafından yapılması,

Projenin yaşlı bireylerin evde bakım ve sosyal destek ihtiyacını karşılamaya yönelik olması,

Hizmetlerin 65 yaş ve üzeri, biyopsikososyal desteğe ihtiyaç duyan bireyleri kapsaması,

Projenin EK-1 Proje Teklif Formu ile hazırlanması,

Daha önce YADES 2016 kapsamında destek alan bazı büyükşehir belediyelerinin yeniden başvuru yapamaması.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Kapsamında Hangi Destekler Veriliyor?

Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında gerekli şartları taşıyan vatandaşlara bazı destekler sunulmaktadır. Başlıca destekler aşağıdaki gibidir:

Beslenme desteği,

Evde bakım ve temizlik desteği,

Gündüz bakım merkezleri,

Kişisel bakım hizmetleri

Psikososyal destek çalışmaları,

Sağlık ve rehberlik hizmetleri,

Sosyal etkinlik ve geziler.

 Dikkat! YADES hizmetleri belediyelere göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla hangi desteklerden faydalanabileceğinizi ilgili belediyeden öğrenebilirsiniz.

Evde Bakım ve Yaşlı Destek Programı (YADES) Aynı Şey mi?

Hayır, Evde Bakım Yardımı ile Yaşlı Destek Programı (YADES) aynı şey değildir. YADES, belediyelerin projeleri aracılığıyla yürütülen bir sosyal hizmet programıyken; Evde Bakım Yardımı, devlet tarafından doğrudan hak sahibine ödenen bir nakdi destek uygulamasıdır. Her iki uygulama da yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin kendi ev ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini desteklemeyi amaçlayan sosyal destek sistemleri içinde yer alır. Ancak kapsamları, işleyişleri ve sundukları destek türü bakımından birbirinden tamamen farklıdır.

Evde Bakım Yardımı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve ağır engelli veya tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen kişilere her ay düzenli olarak yapılan bir nakdi ödemedir. Bu destek, belirli gelir kriterlerinin ve sağlık raporlarının sağlanmasına bağlıdır ve doğrudan bakım veren kişinin banka hesabına yatırılır. Bu yardımın temel amacı, bakım yükünü üstlenen kişiye ekonomik destek sağlamaktır.

Yaşlı Destek Programı (YADES) ise T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ancak uygulaması belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilen bir sosyal hizmet modelidir. Bu program kapsamında vatandaşlara herhangi bir para ödenmemektedir. Bunun yerine yaşlı bireylere evde bakım, kişisel bakım, temizlik, sağlık takibi, gündüz bakım hizmetleri ve sosyal destek gibi hizmetler doğrudan sunulur. Amaç, yaşlı bireylerin kendi evlerinde daha bağımsız, güvenli ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır.

Dolayısıyla Evde Bakım Yardımı maddi destek sağlayan bir sistem iken YADES ise hizmet odaklı bir sosyal destek programıdır. İkisi benzer amaçlara hizmet etse de uygulama şekli ve sağlanan destek türü açısından birbirinden ayrılır.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Destek Tutarı Ne Kadar?

2026 yılına ait Yaşlı Destek Programı (YADES) destek tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamalara göre 50 milyon liradır. Söz konusu bütçenin, yaşlılara yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla belediyelere aktarılması planlanmaktadır.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yaşlı Destek Programı (YADES) 2026 yılı başvuruları Mayıs 2026 itibarıyla başlamıştır.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı duyuruda belediyelerin YADES projeleri için başvurularını hazırlamaya başladığını ve yeni dönem başvurularının resmen açıldığını belirtmiştir. Başvurular kapsamında belediyelerin proje tekliflerini hazırlayarak belirlenen takvim doğrultusunda ilgili makamlara iletmesi gerekmektedir.

Ayrıca 2026 yılı için proje başvurularının Haziran ayı sonuna (26 Haziran 2026) kadar devam edeceği ifade edilmiştir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) ile Sunulan Hizmetler Tablosu

Yaşlı Destek Programı ile sunulan bazı hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hizmet Başlığı Kapsamı Açıklama Evde Bakım Hizmetleri Temel bakım ve günlük yaşam desteği Yaşlı bireylerin kendi evlerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel bakım ihtiyaçlarının karşılanması. Kişisel Bakım Hizmetleri Hijyen ve öz bakım Banyo yaptırma, tırnak kesimi, saç-sakal bakımı, giyinme ve günlük kişisel hijyen desteği Ev Temizliği ve Düzenleme Yaşam alanı hijyeni Ev temizliği, oda düzeni, çarşaf ve kıyafet değişimi gibi ev içi bakım destekleri Sağlık Takibi ve Yönlendirme Temel sağlık kontrolü Evde tansiyon, şeker gibi temel sağlık kontrollerinin yapılması ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendirme Psikososyal Destek Ruhsal ve sosyal destek Yalnızlık hissinin azaltılması, psikolojik destek, sosyal uyumun güçlendirilmesi Gündüz Bakım Hizmetleri Kurumsal gündüz destek Yaşlı bireylerin gün içinde bakım merkezlerinde güvenli ortamda bulunması ve çeşitli hizmetlerden yararlanması Sosyal Etkinlikler Sosyal katılım Kültürel, sanatsal ve eğitsel aktivitelerle yaşlıların sosyal hayata aktif katılımının sağlanması Manevi Destek Hizmetleri Moral ve motivasyon Gönüllüler veya uzmanlar aracılığıyla ziyaretler, sohbet ve manevi destek çalışmaları Gönüllü Destek Faaliyetleri Toplumsal destek Gönüllü kişiler aracılığıyla yaşlılara sosyal ve günlük yaşam desteği sağlanması Refakat ve Yönlendirme Hizmetleri Dış hizmet desteği Hastane, banka veya resmi işlemlerde refakat ve rehberlik hizmetleri Aile Destek Hizmetleri Aile yükünü azaltma Yaşlı bakımında aile bireylerine rehberlik ve destek sağlanması Entegre Sosyal Hizmetler Kurumlar arası koordinasyon Belediyeler, kamu kurumları ve STK’lar arasında koordineli hizmet sunumu Saha Tespiti ve İzleme İhtiyaç belirleme Yaşlı bireylerin yerinde tespit edilmesi ve düzenli takip edilmesi

SIK SORULAN SORULAR

Yaşlı Destek Programı (YADES) Doğrudan Nakit Ödeme Programı mı?

Hayır, Yaşlı Destek Programı (YADES) doğrudan nakit ödeme yapılan bir program değildir. Bu program kapsamında, 65 yaş üstü bireylerin evlerinde veya gündüz bakım merkezlerinde desteklenmesini amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bir sosyal hizmet ve yerinde bakım projesidir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Hizmetlerinden Yalnız Yaşayan Yaşlılar Yararlanabilir mi?

Evet, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında özellikle evinde yalnız yaşayan yaşlı bireyler öncelikli gruplar arasında yer aldığından bu hizmetlerden yararlanabilirler. Bunun yanında 65 yaş ve üzeri olup bakıma, desteğe veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişiler de programdan faydalanabilmektedir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Kapsamında Ev Temizliği Desteği Veriliyor mu?

Evet, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında belediyeler tarafından yürütülen projeler ile periyodik olarak ev temizliği hizmeti de sunulmaktadır. Bu hizmet genellikle yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını sürdüremediği durumlarda devreye girer ve evin genel temizliği, düzeni, hijyenin sağlanması gibi temel ihtiyaçları kapsar.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılıyor mu?

Hayır. YADES başvuruları vatandaş tarafından e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır. Bu programdan yararlanmak için yapılacak vatandaşlar değil, belediyeler başvuru yapabilmektedir. Bu süreçte belediyeler tarafından proje bazlı olarak başvuru gerçekleştirilebilir.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Her Belediyede Aktif Olarak Uygulanıyor mu?

Hayır, Yaşlı Destek Programı (YADES), her belediyede aktif olarak uygulanan bir program değildir. YADES, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve belediyelerin kendi hazırladıkları projeler üzerinden başvuru yapabildiği bir destek programıdır. Yani bu hizmet, Türkiye genelinde standart ve zorunlu bir belediye hizmeti şeklinde tüm yerel yönetimlerde bulunmaz. Bakanlık tarafından uygun görülen projeler kabul edilirse ilgili belediyede YADES uygulanmaya başlanabilir.

YADES İçin Gelir Testi Yapılır mı?

Hayır, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında doğrudan bireylere yönelik bir başvuru süreci olmadığı için standart bir “gelir testi” uygulaması da bulunmaz. Çünkü program bireysel başvuruya değil belediyelerin projelerine dayanır. Ancak hizmet verilecek yaşlılar belediyeler tarafından seçilirken ihtiyaç ve ekonomik durum gibi kriterler dikkate alınabilir.

YADES Hizmetleri Tamamen Ücretsiz mi?

Evet, YADES kapsamında sunulan hizmetler genel olarak vatandaşlara ücretsizdir. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belediyelere sağlanan proje desteğiyle yürütüldüğü için evde bakım, sosyal destek, danışmanlık ve benzeri hizmetler yaşlı bireylerden herhangi bir ücret alınmadan sağlanır.

YADES Kapsamında Sağlık Kontrol Desteği Bulunuyor mu?

Evet, YADES kapsamında bazı belediyelerde temel sağlık kontrol desteği verilebilir. Bu desteklerin içerisinde tansiyon, şeker ölçümü, genel durum takibi gibi uygulamalar yer alır. Ancak bu hizmet, belediyelerin projesine göre değişiklik gösterebildiği gibi zorunlu ve her yerde standart olarak uygulanan bir işlem değildir.

YADES Projeleri Ne Kadar Süreyle Uygulanıyor?

YADES projeleri genellikle belediyelerin hazırladığı proje süresine bağlı olarak 1 yıl süreyle uygulanır. Ancak proje kabul edilirse aynı belediye sonraki yıllarda yeniden başvurarak programı devam ettirebilir ve böylece hizmet süreklilik kazanabilir. Dolayısıyla YADES için sabit ve sürekli bir süre yoktur. Her proje dönemsel olarak değerlendirilir ve onaylanan süre boyunca yürütülür.

YADES Desteği Almak İçin Sağlık Raporu Gerekir mi?

Hayır, YADES desteği almak için bireysel başvuru yapılmadığı ve doğrudan bir hak sahipliği sistemi olmadığı için standart bir sağlık raporu şartı bulunmamaktadır. Ancak bazı belediyeler, evde bakım veya özel destek gerektiren durumlarda kişinin sağlık durumunu anlamak için doktor raporu veya sağlık bilgisi isteyebilir.

YADES Ile Huzurevi Hizmeti Aynı Sistem İçinde mi Değerlendiriliyor?

Hayır, YADES ile huzurevi hizmeti aynı sistem içinde değerlendirilmemektedir. YADES, yaşlı bireylerin kendi evlerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediyeler tarafından sunulan evde destek ve sosyal hizmet projelerini kapsar. Buna karşılık huzurevi hizmetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar veya özel kuruluşlar tarafından sunulan ve yaşlının kurumda yatılı olarak bakımını içeren farklı bir hizmet modelidir. YADES, yaşlının bulunduğu ortamda desteklenmesini hedeflerken, huzurevi hizmeti yaşlının kuruma yerleştirilmesini içerir. Bu nedenle iki hizmet aynı sistemin parçası değil, farklı ihtiyaçlara yönelik ayrı sosyal hizmet modelleridir.

YADES Kapsamında Psikolojik Danışmanlık Veriliyor mu?

YADES kapsamında psikolojik danışmanlık doğrudan zorunlu bir hizmet değildir. Ancak birçok belediye proje içeriğine bağlı olarak psikososyal destek ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunabilir. Dolayısıyla psikolojik destek hizmeti, YADES’in temel ve standart bir parçası gibi değil, belediyenin hazırladığı projeye göre değişen isteğe bağlı bir hizmettir.

YADES Destekleri Geçici mi Kalıcı mı?

YADES destekleri kalıcı bir hak değildir. Programın kendisi, belediyeler tarafından hazırlanan ve belirli süreler için onaylanan projeler üzerinden yürütülür. Bu nedenle YADES kapsamında sunulan hizmetler genellikle proje süresi boyunca devam eder ve proje bitince destek de sona erer. Ancak belediye aynı program için yeniden başvuru yapıp proje onayı alırsa hizmet tekrar devam edebilir.

YADES Hizmetlerinden Engelli Yaşlı Bireyler De Yararlanabiliyor mu?

Evet, engelli yaşlı bireyler de YADES hizmetlerinden yararlanabilir. Programın amacı, özellikle kendi başına günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan yaşlıların evlerinde desteklenmesini sağlamaktır. Bu nedenle engelli olup aynı zamanda yaşlı olan kişiler, belediyenin YADES kapsamında sunduğu evde bakım, sosyal destek ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanabilir. Ancak hizmetin kapsamı ve kimlerin önceliklendirileceği, her belediyenin hazırladığı projeye göre değişebilir.

YADES Kapsamında Sosyal Etkinlik Desteği Bulunuyor Mu?

Evet, YADES kapsamında sosyal etkinlik desteği bulunmaktadır. Bu kapsamda yaşlılara yönelik geziler, kültürel faaliyetler, el becerisi kursları, grup etkinlikleri ve sosyal buluşmalar gibi aktiviteler düzenlenebilir.

YADES İçin Yaş Sınırı Kaçtır?

YADES kapsamında temel yaş kriteri 65 yaş ve üzeridir. Program, özellikle 65 yaşını doldurmuş ve evde bakım, kişisel destek veya sosyal hizmet ihtiyacı bulunan bireyleri hedeflemektedir.

YADES Başvuruları Reddedilirse Tekrar Başvuru Yapılabilir mi?

YADES kapsamında bireysel başvuru olmadığı için reddedilen başvuruya tekrar başvurma durumu bulunmamaktadır. Bu projede başvuru vatandaş tarafından değil, belediyelerce proje bazında yapılır. Eğer bir belediyenin YADES projesi kabul edilmezse, o belediye bir sonraki dönem yeniden proje hazırlayıp tekrar başvurabilir.

YADES Desteği Kırsal Bölgelerde Uygulanıyor mu?

Evet, YADES desteği kırsal bölgelerde de uygulanabilir. Ancak bu durum, zorunlu ve yaygın bir uygulama değildir. Program belediyelerin proje hazırlayıp Bakanlığa sunmasına bağlı olduğu için, kırsal ilçelerde de proje kabul edilirse YADES hizmetleri verilebilir. Ancak uygulama her kırsal bölgede bulunmadığı gibi tamamen belediyenin girişimine ve projenin onaylanmasına bağlıdır.

YADES Kapsamında Gündüz Bakım Merkezi Hizmeti Veriliyor mu?

Evet, YADES kapsamında belediyeler tarafından yürütülen projeler çerçevesinde gündüz bakım merkezi hizmeti sunulabilmektedir. Bu hizmet, yaşlı bireylerin ev dışında da desteklenmesini sağlayarak gün içinde güvenli bir ortamda vakit geçirmelerine, çeşitli etkinliklere katılmalarına ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân tanır. Böylece hem sosyal etkileşimleri artırılır hem de günlük yaşamda daha aktif olmaları desteklenir.

YADES İle Belediyelerin Yaşlı Destek Hizmetleri Aynı Şey mi?

Hayır, YADES ile belediyelerin sunduğu yaşlı destek hizmetleri aynı değildir. Belediyelerin yaşlılara yönelik hizmetleri, kendi bütçe ve imkânlarıyla yürüttükleri yerel sosyal hizmetlerdir ve her belediyede kapsamı farklılık gösterebilir. YADES ise belediyelerin hazırladığı projeler üzerinden yürütülen, merkezi olarak desteklenen bir programdır. Bu kapsamda belediyelere finansman sağlanır ve evde bakım, temizlik, sosyal destek gibi hizmetler belirli standartlar çerçevesinde uygulanır. Yani belediye hizmetleri yerel düzeyde yürütülen genel uygulamalar iken, YADES bu hizmetlerin devlet desteğiyle proje haline getirilmiş ve standartlaştırılmış şeklidir.

