BonusFlaş Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Üye İşyerleri BonusFlaş’ın ne olduğu, nasıl kullanıldığı, kampanyaları ve nerelerde kullanıldığının yanı sıra avantajları ile limitleri bu yazıda!

BonusFlaş, Garanti BBVA kart kullanıcılarının kampanyalara katılmasını, bonus kazanıp harcamasını, fatura ödemesini, temassız ödeme yapmasını ve bazı kart işlemlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetmesini sağlayan bir mobil uygulamadır. Uygulama üzerinden GarantiPay ile güvenli online ödeme, taksitlendirme, nakit avans ve kart yönetimi gibi birçok işlem yapılabilir. Ancak havale, EFT ve FAST gibi para transferi işlemleri BonusFlaş üzerinden gerçekleştirilemez.

Bu yazımızda BonusFlaş’ın ne olduğunu, avantajlarını, nasıl ve nerelerde kullanıldığını ele alacağız. Ayrıca BonusFlaş ile nasıl ödeme yapıldığına ve BonusFlaş temassız işlem limitine değineceğiz.

BonusFlaş Nedir?

BonusFlaş, Garanti BBVA tarafından Bonus kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sahiplerine özel sunulan bir mobil uygulamadır. Bu uygulama sayesinde özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatları ve ödül programları tek bir platform üzerinden kolayca yönetilebilir. Özellikle Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly ve Flexi gibi BonusFlaş kart sahipleri için tasarlanan bu uygulama, standart bankacılık işlemlerini çeşitli markalar tarafından sunulan indirim ve kampanyalar ile birleştirerek öne çıkarmaktadır.

BonusFlaş Ne İşe Yarar? Avantajları Neler?

BonusFlaş, tek bir kanal üzerinden Garanti BBVA kartlarını ve güncel kampanyalarını takip etmeye, bankacılık işlemleri gerçekleştirmeye, harcamaları yönetmeye ve güvenli alışveriş yapmaya yarar. BonusFlaş sayesinde hem günlük bankacılık işlemlerini yapmak hem de alışverişleri daha kârlı bir hale getirmek mümkündür.

BonusFlaş avantajları şöyle sıralanabilir:

Markaların sunduğu indirim, taksit ve bonus/mil gibi kampanyaları görebilir ve bu kampanyalara kolay bir şekilde katılabilirsiniz.

Güncel borçları, ekstreye yansıyacak işlemleri, hesap kesim tarihini ve kullanılabilir limit durumunu anlık olarak görebilirsiniz.

Harcamalarınızı kategorilere (gıda, akaryakıt, eğitim vb.) ayırarak grafikler eşliğinde bütçenizi kontrol edebilirsiniz.

GarantiPay altyapısı sayesinde e-ticaret sitelerinde kart numaranızı paylaşmadan, doğrudan uygulama üzerinden şifrenizle güvenle ödeme yapabilirsiniz.

Kazandığınız BonusFlaş puanları takip edebilirsiniz.

NFC destekli cihazlarla temassız ödeme yapabilir veya POS ve ATM'lerden karekod (QR) ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Şifre belirleme, nakit avans çekme, limit artırma, kart borcu ödeme gibi işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

BonusFlaş Nasıl Kullanılır?

BonusFlaş kullanımı basit ve pratik birkaç adımdan oluşmaktadır:

BonusFlaş uygulamasından yalnızca Garanti BBVA müşterileri yararlanabilir. Eğer Garanti Bankası müşterisi değilseniz, uygulamadan yararlanmak için önce hesap açılışı yapmanız gerekmektedir.

Garanti BBVA müşteriyseniz BonusFlaş kullanabilmek için ilk olarak App Store, Google Play Store ve AppGalery gibi kanallar üzerinden BonusFlaş uygulaması indirmeniz gerekir.

Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik numaranız, müşteri numaranız, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil parolanız ile BonusFlaş giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra BonusFlaş uygulamasında yer alan fırsatları inceleyebilir, beğendiklerinize tek tıkla dahil olabilirsiniz.

“Kartlarım" sekmesinden güncel borcunuzu ödeyebilir, limitinizi görebilir, ekstrelerinizi inceleyebilir ve peşin harcamalarınızı sonradan taksitlendirip erteleyebilirsiniz.

İnternet alışverişlerinizde kart bilgisi (numara, CVV vs.) girmeden, sadece BonusFlaş şifrenizle güvenle ödeme yapabilirsiniz.

Uygulamada yer alan "Daha Fazlası" menüsünden fatura ödeme, MTV yatırma, İstanbulkart'a bakiye yükleme gibi çeşitli işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

TEK TIKLA KREDİ KARTINI AL! Bonus Puan Sunan Tüm Garanti BBVA Kredi Kartları! Hemen İncele!

BonusFlaş Puanları Nasıl Kullanılır?

Garanti BBVA kartlarında biriken Bonus, Mil vb. BonusFlaş puanları fiziksel mağazalarda, internet alışverişlerinde, doğrudan BonusFlaş uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.

Daha detaylı bakacak olursak:

Fiziksel mağazalarda alışveriş yaparken kasa görevlisine puanlarınızı kullanmak istediğinizi belirterek anlaşmalı POS cihazları üzerinden anında ödeme yapabilirsiniz.

İnternet alışverişlerinizde ise ödeme adımında GarantiPay'i seçtiğinizde, BonusFlaş üzerinden gelen onay ekranında "Puan Kullan" seçeneğini işaretleyerek harcamanızın tamamını veya bir kısmını puanlarınızla karşılayabilirsiniz.

Doğrudan BonusFlaş uygulaması üzerinden elektrik, su, cep telefonu faturalarınızı ve Motorlu Taşıtlar Verginizi (MTV) ödeyebilirsiniz.

Miles&Smiles veya Shop&Fly gibi kartlarınızda biriken millerinizi ise yine uygulama üzerinden takip edebilir ve ilgili seyahat hatları üzerinden uçak bileti ya da otel rezervasyonu gibi harcamalarınızda kolayca değerlendirebilirsiniz.

BonusFlaş Nerede Kullanılır? Üye İşyerleri

BonusFlaş, market alışverişinden akaryakıta, giyimden teknoloji mağazalarına, restoranlardan e-ticaret sitelerine kadar birçok farklı sektörde Bonus anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilir. Örneğin Migros, Teknosa, Boyner, çeşitli akaryakıt istasyonları ve dönemsel olarak kampanyaya dahil olan online alışveriş platformlarında BonusFlaş üzerinden kampanyalara katılarak bonus kazanmak mümkündür. Ancak her işyerinde aynı kampanya ya da bonus fırsatı bulunmayabilir. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce BonusFlaş uygulaması içindeki kampanyalar bölümünden güncel BonusFlaş üye işyerlerini ve size özel fırsatları kontrol etmeniz oldukça önemlidir.

Bonusların geçerli olduğu tüm siteleri, mağazaları, marketleri, benzerlikleri ve restoranları öğrenmek için Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır? Güncel Liste 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

BonusFlaş İle Ödeme Nasıl Yapılır?

BonusFlaş ile ödeme yapmak için öncelikle uygulamaya giriş yapıp kartınızı tanımlamanız gerekir. Eğer işyeri QR ile ödeme destekliyorsa, BonusFlaş uygulamasındaki ödeme menüsünden QR kodu okutarak temassız ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra online alışverişlerde GarantiPay destekleyen e-ticaret sitelerinde ödeme aşamasında GarantiPay seçeneğini tercih ederek kart bilgilerinizi tekrar girmeden hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapmanız da mümkündür.

Ayrıca BonusFlaş üzerinden kampanyaya katılarak yaptığınız alışverişlerde Bonus kartınızı normal şekilde POS cihazında kullanabilir ve kazandığınız bonusları anlaşmalı işyerlerinde harcayabilirsiniz. Bazı kampanyalarda biriken bonus tutarı ödeme sırasında otomatik olarak kullanılabilirken, bazı durumlarda bonus kullanım seçeneğini ayrıca onaylamanız gerekebilir.

BonusFlaş Güvenli mi?

Evet, BonusFlaş oldukça güvenli bir uygulamadır. Garanti BBVA tarafından geliştirilen bu uygulama, uluslararası bankacılık güvenlik standartlarına ve Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliklerine uygun olarak korunmaktadır. BonusFlaş uygulamasına giriş yaparken müşteri bilgileri, dijital bankacılık parolası ve gerektiğinde tek kullanımlık doğrulama kodu gerekir.

Ayrıca kart işlemlerinde BonusFlaş 3D Secure onayı, sanal kart kullanımı ve çeşitli güvenlik ayarları gibi ek koruma katmanları bulunur. Ayrıca GarantiPay ile internet alışverişlerinde güvenlik en üst düzeye taşınır. Ancak güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için uygulamanın yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilmesi, giriş bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması, güvenilmeyen cihazlardan işlem yapılmaması oldukça önemlidir.

BonusFlaş Giriş Yapamıyorum Neden Olabilir?

BonusFlaş’a giriş yapılmamasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin başında BonusFlaş uygulamasının güncel olmaması yer almaktadır. Eğer uygulamaya yeni bir güncelleme gelmişse böyle sorunlarla karşılaşılabilir. Bu noktada uygulamayı güncellemeniz, ardından uygulamayı kapatıp tekrar açmanız önerilir.

Bir diğer sebep, hatalı şifre ya da T.C. kimlik numarası girilmesi olabilir. Üst üste hatalı bilgi girilmesi durumunda banka güvenlik amaçlı şifreyi bloke edebilir. Bu aşamada ise Garanti BBVA Mobil veya BonusFlaş üzerinden şifre yenileme adımlarını takip edebilirsiniz. Bunlara rağmen BonusFlaş açılmıyorsa Garanti BBVA müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

BonusFlaş Sim Kart Değişikliği Nasıl Yapılır?

Operatör ya da SIM kart değişikliği durumlarında banka güvenlik amacıyla SIM kart blokesi uygulamaktadır. Bu nedenle BonusFlaş'a giriş SMS'lerini alamazsınız. Bu durumda BonusFlaş SIM kart değişikliği yapmanın en kolay yollarından biri Garanti BBVA ATM'sine kartınızla giriş yapıp "Şifre/Sim Kart İşlemleri" menüsünden blokeyi kaldırmak ve yeni SIM kartını tanıtmaktır. Ayrıca 444 0 333 numaralı Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden ya da Garanti BBVA şubesine uğrayarak da SIM kart değişikliği yapmak da mümkündür.

BonusFlaş NFC Ödeme Nasıl Yapılır?

BonusFlaş ile NFC ödeme yapmak için öncelikle telefonunuzun ve ödeme yapılacak POS cihazının NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini desteklemesi gerekir. Her iki cihazın NFC özelliğini desteklemesi halinde BonusFlaş temassız ödeme yapmak için:

Ödemeler menüsünden mobil ödeme özelliğini aktif hale getirilir.

Ödemenin yapılacağı Bonus kart tanımlanır.

Telefon POS cihazına okutularak ödeme yapılır.

BonusFlaş ile Vergi Ödemesi Yapılır mı?

Evet, BonusFlaş ile bazı vergi ödemeleri yapılabilmektedir. Özellikle Garanti BBVA tarafından sunulan hizmetler kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi belirli vergi ödemeleri BonusFlaş üzerinden ödenebilmektedir. Ancak bu durum tüm vergi türleri için geçerli değildir. Bu nedenle ödeme yapmak istediğiniz vergi türünün BonusFlaş içinde desteklenip desteklenmediğini uygulamadaki ödeme menüsünden kontrol edebilirsiniz.

BonusFlaş Havale ve EFT Yapılır mı?

BonusFlaş üzerinden havale, EFT veya FAST ile para transferi yapmak mümkün değildir. BonusFlaş kredi kartı yönetimi, kampanyalar, ödeme işlemleri ve bazı dijital ödeme çözümleri için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu nedenle başka bir banka hesabına para göndermek isteyen kullanıcıların BonusFlaş yerine Garanti BBVA Mobil veya internet bankacılığı kanallarını kullanması gerekir.

BonusFlaş Kart Aidatı Ne Kadar?

BonusFlaş için ayrıca bir kart aidatı veya uygulama kullanım ücreti bulunmaz. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilir ve kredi kartı işlemlerini yönetmek için ek bir ücret talep edilmez. Ancak BonusFlaş üzerinden kullandığınız kredi kartı aidatlı bir kartsa, ilgili kartın yıllık üyelik ücreti bankanın tarifesine göre tahsil edilebilir.

Yani ücret BonusFlaş uygulamasına değil, uygulamaya tanımlı kredi kartına bağlı olarak değişmektedir. Bu aidat tutarı da kullandığınız Bonus kart türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin Bonus kredi kartı aidatı 1.101.00 TL iken Miles&Smiles Gold kart aidatı 1.465.00 TL, Flexi kart aidatı ise 3.168.00 TL’dir.

BonusFlaş Temassız İşlem Limiti Ne Kadar?

Temassız işlem limitleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Türkiye'deki tüm bankalar için ortak olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncellenen BDDK kararına göre diğer kredi kartları gibi BonusFlaş temassız işlem limiti de 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, tek seferde yapılan işlemler için geçerlidir. Tutarın 2.500 TL’yi aşması durumunda ise temassız ödeme yapılmamaktadır.

BonusFlaş Limiti Nasıl Artırılır?

BonusFlaş uygulamasının kendine ait bağımsız bir limiti yoktur. Dolayısıyla BonusFlaş limit artırma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak BonusFlaş uygulamasına kayıtlı kredi kartları için limit artırma talebinde bulunabilirsiniz.

BonusFlaş üzerinden limit artırmak için:

İlk olarak uygulamaya giriş yapılır.

Daha sonra alt menüdeki "Kartlarım" sekmesi seçilir.

İlgili kart belirlendikten sonra "Limit Artırımı" menüsü seçilir.

Talep edilen tutar girilir ve güncel aylık net gelir girilerek başvuru iletilir.

Bankanın saniyeler içinde yapacağı otomatik değerlendirme sonucunda başvuru onaylanırsa yeni limit anında kullanıma açılır.

BonusFlaş Limiti Nasıl Düşürülür?

BonusFlaş’ın kendine ait ayrı bir harcama limiti bulunmaz. Uygulama üzerinden yapılan işlemlerde, tanımlı kredi kartı veya sanal kart limiti kullanılır. Bu nedenle limit düşürmek istediğinizde, BonusFlaş’ta yer alan kartın limit ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

BonusFlaş üzerinden kredi kartı limitinizi azaltmak için "Kartlarım" sekmesi üzerinden ilgili kartı seçtikten sonra limit düşürme talebinde bulunabilirsiniz. Genellikle limit düşürme işlemlerinde artırma talebinde olduğu gibi değerlendirme süreci bulunmaz. İlgili talep doğrudan onaylanarak limit düşürülür.

BonusFlaş Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

BonusFlaş uygulaması üzerinden peşin olarak yaptığınız alışverişleri sonradan taksitlendirmek için:

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra alt menüdeki "Kartlarım" sekmesine girmeniz gerekir.

Daha sonra ilgili kredi kartınızı seçerek "Dönem İçi İşlemler" menüsüne girmeniz gerekir.

Burada listelenen harcamalarınızdan yasal olarak taksit yapılmaya uygun olanların yanında bulunan "Taksitlendir" butonuna tıklamanız gerekir.

Bu aşamada bankanın sunduğu taksit seçeneklerini ve varsa uygulanacak işlem faizini görebilirsiniz.

Size en uygun vadeyi seçerek taksitlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

BonusFlaş Nakit Avans Nasıl Çekilir?

BonusFlaş üzerinden nakit avans çekmek için uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Kart Bilgileri” menüsünden ilk olarak “Nakit Kullan” daha sonra “Nakit Avans” sekmesine üzerinden çekmek istediğiniz tutarı ve paranın aktarılacağı hesabı belirleyerek saniyeler içinde işleminizi tamamlayabilirsiniz. Çektiğiniz nakit avans tutarı, kredi kartı ekstrenize nakit avans borcu olarak yansıtılmaktadır. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için kartın nakit avans işlemine açık olması ve yeterli kullanılabilir limitin bulunması şarttır.

Bonus Nakit Olarak Çekilir mi?

Hayır, her ne kadar bonuslar nakit para yerine geçse de Garanti BBVA Bonus kartlarda biriken puanlar nakit olarak çekilemez. Bonuslar, yalnızca Bonus üye iş yerlerinde alışveriş ödemelerinde kullanılabilir. Ancak bu puanlar, Bonus üye işyeri olmayan mağaza ve sitelerde, kart kabul etmeyen işletmelerde, ATM’lerde, para transferinde ve nakit çekim işlemlerinde kesinlikle kullanılmaz.

BonusFlaş Yerine Hangi Uygulamalar Kullanılabilir?

BonusFlaş Garanti Bankası tarafından sunulan bir uygulamadır. Benzer şekilde diğer bankaların da çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar şöyle sıralanabilir:

World Mobil

Maximum Mobil

Juzdan

Bankkart Mobil

Paraf Mobil

BonusFlaş Hesabı Nasıl Kapatılır?

BonusFlaş hesabını kapatmak için uygulamayı telefonunuzdan silmek tek başına yeterli değildir. Çünkü uygulama Garanti BBVA kart ve müşteri bilgilerinizle ilişkilidir. Hesabın kullanımını sonlandırmak için uygulama içindeki hesap ayarları bölümünde varsa üyelik/hesap kapatma seçeneğini kontrol edebilir ya da Garanti BBVA müşteri hizmetleri üzerinden BonusFlaş erişiminizin kapatılmasını talep edebilirsiniz. Eğer yalnızca uygulamayı kullanmayı bırakmak istiyorsanız, kayıtlı kartları kaldırıp uygulamayı cihazınızdan silebilirsiniz. Ancak bu durumda kart üyeliğiniz ve bankacılık ürünleriniz aktif kalmaya devam eder.

SIK SORULAN SORULAR

BonusFlaş Şifre Alma ve Şifre Yenileme Nasıl Yapılır?

BonusFlaş şifresi almak veya mevcut şifrenizi yenilemek için Garanti BBVA Mobil, internet bankacılığı ya da BonusFlaş giriş ekranındaki “Şifremi Unuttum / Şifre Al” seçeneğini kullanabilirsiniz. Kimlik doğrulama adımlarını (kart bilgisi, müşteri numarası, SMS doğrulama kodu gibi) tamamladıktan sonra yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

BonusFlaş SMS Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

BonusFlaş’ta SMS doğrulama kodu gelmiyorsa öncelikle telefon numaranızın bankada kayıtlı numarayla aynı olduğundan, telefonunuzun çekim gücünün yeterli olduğundan ve SMS engelleme/spam filtrelerinin aktif olmadığından emin olun. Uçak modunu açıp kapatmak, telefonu yeniden başlatmak veya kısa mesaj hafızasını kontrol etmek de sorunu çözebilir.

BonusFlaş Yurt Dışında Kullanılır mı?

Evet, BonusFlaş yurt dışında kullanılabilmektedir. Ancak kullanım şekli, tanımlı kartınızın uluslararası işlemlere açık olup olmamasına bağlıdır. BonusFlaş üzerinden Garanti BBVA Bonus kredi kartınızı kullanıyorsanız ve kartınız yurt dışı harcamalara açıksa, anlaşmalı ödeme yöntemleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.

BonusFlaş Kampanya Katılımı Neden Başarısız Olur?

BonusFlaş’ta kampanya katılımının başarısız olmasının en yaygın sebepleri arasında kampanyanın son katılım tarihinin geçmiş olması, kampanyanın yalnızca belirli kart türleri için geçerli olması, kartın kampanya şartlarını karşılamaması veya kullanıcının kampanyaya daha önce katılmış olması yer alır. Ayrıca uygulamada geçici bağlantı sorunu, eski uygulama sürümü kullanılması ya da BonusFlaş hesabına tanımlı kartta kısıtlama bulunması da katılım hatasına neden olabilir.

BonusFlaş Kart Ekleme Nasıl Yapılır?

BonusFlaş’ta kart eklemek için uygulamaya giriş yaptıktan sonra kartlarım veya kart ekleme bölümüne girmeniz yeterlidir. Eğer Garanti BBVA müşterisiyseniz ve hesabınıza kayıtlı Bonus kartınız varsa, kartlar genellikle otomatik olarak burada görüntülenir. Eğer görünmüyorsa “Kart Ekle” seçeneği üzerinden kart numarası, son kullanma tarihi ve gerekli doğrulama bilgilerini girerek manuel olarak ekleme yapabilirsiniz.

BonusFlaş Telefon Değiştirince Ne Yapılmalı?

Telefon değiştirdiğinizde BonusFlaş’ı yeni cihazınıza yeniden indirip kayıtlı kullanıcı bilgilerinizle giriş yapmanız gerekir. Güvenlik nedeniyle uygulama, yeni cihazı tanımak için SMS doğrulaması, mobil onay veya ek kimlik doğrulama isteyebilir. Eğer eski telefon numaranız değişmediyse giriş işlemi genellikle hızlıca tamamlanır. Ancak telefon numaranız da değiştiyse önce Garanti BBVA sistemindeki iletişim bilgilerinizi güncellemeniz gerekebilir.

BonusFlaş İnternet Olmadan Çalışır mı?

Hayır, BonusFlaş internet bağlantısı olmadan çalışmaz. Çünkü uygulamaya giriş, kampanya katılımı, bonus bakiyesi görüntüleme, kart hareketlerini kontrol etme ve ödeme onaylama gibi işlemler banka sistemleriyle anlık veri alışverişi gerektirir. Bu nedenle Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı olmadan çoğu özelliğe erişmek mümkün olmayabilir.

BonusFlaş Sanal Kart Nasıl Oluşturulur?

BonusFlaş üzerinden sanal kart oluşturmak için uygulamaya giriş yaptıktan sonra kartlar veya kart işlemleri bölümüne girerek sanal kart oluşturma seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer Garanti BBVA kredi kartınız bu özelliği destekliyorsa, bağlı olduğunuz fiziksel kart üzerinden yeni bir sanal kart tanımlayabilir, harcama limiti belirleyebilir ve internet alışverişlerinde kullanmak üzere anında aktif hale getirebilirsiniz.

BonusFlaş Sanal Kart Güvenli mi?

Evet, BonusFlaş üzerinden oluşturulan sanal kartlar genel olarak güvenli bir ödeme yöntemidir. Çünkü internet alışverişlerinde fiziksel kart bilgileriniz yerine ayrı bir sanal kart bilgisi kullanılır. Bu sayede ana kart bilgilerinizin doğrudan paylaşılması önlenir. Ayrıca sanal kartın harcama limitini kendiniz belirleyebilir, alışveriş sonrasında limiti düşürebilir veya sıfırlayabilirsiniz. 3D Secure gibi ek güvenlik doğrulama sistemleri de desteklenen işlemlerde ekstra koruma sağlar.

BonusFlaş Bonuslar Ne Zaman Yüklenir?

BonusFlaş’ta kazanılan bonusların yüklenme zamanı, katıldığınız kampanyanın şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bazı kampanyalarda bonuslar harcama yapıldıktan hemen sonra veya birkaç gün içinde tanımlanırken, bazı kampanyalarda ise kampanya bitiş tarihinden sonra belirlenen yükleme tarihinde karta aktarılır. Bonusların hesabınıza geçip geçmediğini BonusFlaş uygulamasındaki kampanyalar bölümü, bonus hareketleri ekranı veya Garanti BBVA mobil bankacılık üzerinden kontrol edebilirsiniz.

BonusFlaş Bonus Süresi Dolunca Ne Olur?

BonusFlaş üzerinden kazanılan bonusların belirli bir kullanım süresi vardır ve bu süre dolduğunda kullanılmamış bonuslar genellikle otomatik olarak silinir ya da geçerliliğini kaybeder. Süresi dolan bonuslar karta nakit olarak aktarılmaz, sonraki döneme devretmez ve çoğu durumda yeniden kullanıma açılamaz. Bu nedenle bonusların son kullanma tarihini takip etmek önemlidir.

BonusFlaş Otomatik Ödeme Talimatı Verilebilir mi?

Evet, BonusFlaş üzerinden otomatik ödeme talimatı verilebilir. Uygulama üzerinden elektrik, su, doğalgaz, internet, cep telefonu gibi uygun fatura türleri için kredi kartınıza bağlı otomatik ödeme talimatı oluşturabilirsiniz. Ayrıca mevcut talimatlarınızı görüntüleyip değişiklik veya iptal işlemlerini de yönetebilirsiniz.

Kaynak

Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limitine İlişkin Basın Duyurusu