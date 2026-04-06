Garanti Mil Puan Nerelerde Geçerli? 2026 - Tüm Üye İş Yerleri 2026 yılında Garanti Mil Puanın nerelerde kullanıldığı, hangi sektörler ve markalarda geçerli olduğu ve yurt dışı kullanım durumu bu yazıda!

Garanti Mil Puan, Garanti BBVA Miles&Smiles kredi kartlarıyla yapılan harcamalar ve uçuşlar sonucunda kazanılan bir puan türüdür ve en çok uçak bileti, otel ve araç kiralama gibi seyahat harcamalarında kullanılır. Bu puanlarla çeşitli alanlarda alışveriş yapmak mümkün olsa da her yerde geçerli değildir. Garanti Mil Puanlar yalnızca anlaşmalı iş yerlerinde veya belirli kampanyalar kapsamında kullanılabilir. Öte yandan belirli bir son kullanma süresinin bulunması ve bazı işlemlerde ek ücret çıkabilmesi gibi detaylar, mil kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında yer alır.

Bu yazımızda 2026 yılında Garanti Mil Puanın nerelerde geçerli olduğunu ve hangi markaları kapsadığını ele alacağız. Ayrıca Garanti Mil Puanın yurt dışında geçerli olup olmadığına, bu puanların nerelerde kullanılmayacağına ve Garanti Mil Puan kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değineceğiz.

Garanti Mil Puan Nerelerde Geçerli?

Garanti Mil Puanın geçerli olduğu alanlar şöyle sıralanabilir:

Uçak bileti alımı ve hava yolu harcamaları (özellikle Türk Hava Yolları ve anlaşmalı hava yolları)

Havalimanı hizmetleri ve uçuş sınıfı yükseltme işlemleri

Otel, tatil ve konaklama hizmetleri

Araç kiralama şirketleri

Seyahat acenteleri ve turizm firmaları

Online uçak bileti ve seyahat rezervasyon siteleri

Anlaşmalı restoran, kafe ve yeme içme işletmeleri (kampanya dahilinde)

Akaryakıt istasyonları (kampanyaya bağlı olarak)

Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları (anlaşmalı iş yerlerinde)

Elektronik ve teknoloji mağazaları (kampanya kapsamında)

Market ve zincir mağazalar (belirli kampanyalarla)

Online alışveriş siteleri (mil ve kart kombinasyonu ile ödeme imkânı bulunan yerler)

Garanti Mil Puan Geçen Marketler

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen marketler şöyle sıralanabilir:

Migros Macrocenter

Garanti Mil Puan Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen restoran ve kafeler şöyle sıralanabilir:

Espressolab

Garanti Mil Puan Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen e-ticaret siteleri şöyle sıralanabilir:

Amazon Pazarama

Garanti Mil Puan Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen giyim mağazaları şöyle sıralanabilir:

Agent Provocateur Altınyıldız Classics Atasun Optik Beymen Beymen Club Brooks Brothers Charles & Keith Defacto Demstock Desa Divarese Guess Hatemoğlu Hotiç İpekyol Konyalı Saat Lanvin LC Waikiki Longchamp Machka Mavi Michael Kors Network Samsonite Sandro Ted Baker Tom Ford Trunk & Co Twist Vakko

Garanti Mil Puan Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen petrol ve benzinlikler şöyle sıralanabilir:

Petrol Ofisi Shell En Yakıt BP

Garanti Mil Puan Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen teknoloji mağazaları şöyle sıralanabilir:

Gürgençler Teknosa

Garanti Mil Puan Geçen Hava Yolu Firmaları

2026 yılında Garanti Mil Puan geçen hava yolu firmaları şöyle sıralanabilir:

Türk Hava Yolları AJet Aegean Airlines Air Canada Air China Air India Air New Zealand ANA (All Nippon Airways) Asiana Airlines Austrian Airlines Avianca Brussels Airlines Copa Airlines Croatia Airlines EgyptAir Ethiopian Airlines EVA Air LOT Polish Airlines Lufthansa Shenzhen Airlines Singapore Airlines South African Airways SWISS (Swiss International Air Lines) TAP Air Portugal Thai Airways International United Airlines

Garanti Mil Puan Yurt Dışında Geçerli mi?

Evet, Garanti BBVA Miles&Smiles mil puanlar yurt dışında geçerlidir ancak kullanım alanı büyük ölçüde seyahatle sınırlıdır. Mil puanlar özellikle Türk Hava Yolları ve Star Alliance üyesi hava yollarında uçak bileti almak veya uçuş sınıfı yükseltmek için dünyanın her yerinde kullanılabilir.

Bunun dışında yurt dışında yapılan harcamalar üzerinden mil kazanmak mümkündür. Konaklama veya araç kiralama gibi seyahat hizmetlerinde, programın anlaşmalı olduğu iş ortakları aracılığıyla mil puanlar kullanılabilir. Ancak restoran, kafe veya mağazalarda mil puanlar Bonus gibi doğrudan ödeme aracı olarak kullanılamaz. Garanti mil puanlar yalnızca belirli kampanyalar veya anlaşmalı platformlar üzerinden sınırlı şekilde kullanılabilir.

Garanti Mil Puan Nerelerde Kullanılamaz?

Garanti BBVA Mil puanlar, seyahatten alışverişe kadar pek çok alanda avantaj sağlasa da her yerde geçerli değildir.

Garanti Mil Puanların geçerli olmadığı alanlar şöyle sıralanabilir:

Program ortağı olmayan mağazalar ve internet siteleri

POS cihazı bulunmayan veya kart kabul etmeyen işletmeler

Miles&Smiles altyapısı dışında kalan online alışveriş platformları

Para çekme, para gönderme ve benzeri bankacılık işlemleri

Yatırım amaçlı alım-satım işlemleri (altın, döviz vb.)

Şans oyunları, bahis ve benzeri yüksek riskli platformlar

Vergi ödemeleri, harçlar ve diğer resmi işlemler

Garanti Mil Puan Nasıl Kazanılır?

Garanti Mil Puan kazanmanın en temel yolu, Garanti BBVA Miles&Smiles kredi kartlarını kullanarak harcama yapmaktır. Bu kartlar ile yapılan her alışverişte belirli oranlarda mil birikir. Özellikle market, akaryakıt, giyim ve internet alışverişleri gibi günlük harcamalar düzenli mil kazanmanızı sağlar.

Bunun yanında, bankanın anlaşmalı olduğu kampanyalara katıldığınızda aynı harcamalar üzerinden daha fazla mil kazanabilirsiniz. Örneğin belirli bir tutarın üzerinde alışveriş yaptığınızda ekstra mil verilebilir. Ayrıca otomatik fatura talimatı vermek, yurt dışı harcama yapmak veya mobil uygulamadaki özel fırsatları kullanmak da mil kazanımını artırır. Bununla birlikte, hava yolu programı kapsamında yapılan uçuşlardan elde edilen mil kazanımı, çoğu zaman standart alışverişlere kıyasla daha yüksek olabilir.

Garanti Mil Puan Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Garanti Mil Puan kullanırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: