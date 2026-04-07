Kovan Hesabı Nedir? Ne İşe Yarar? 90 Gün Bloke Kaldırılır mı? Kovan Hesabı’nın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl açıldığı ve kapatıldığının yanı sıra hesaplama işlemleri ve 90 günlük bloke durumuna dair her şey!

Kovan Hesabı, vadesiz hesaptaki nakit fazlasını otomatik olarak değerlendirerek paranın günlük bazda getiri sağlamasını amaçlayan bir bankacılık ürünüdür. Sistem, belirlenen alt limitin üzerindeki bakiyeyi günlük vadeli TL hesabına veya isteğe bağlı olarak dövize yönlendirir ve böylece para pasif kalmadan sürekli değer kazanmaya devam eder. Aynı zamanda düzenli ödemeler ve bakiye yönetimi otomatik şekilde yürütülerek kullanıcıya hem zaman tasarrufu hem de finansal kolaylık sağlar.

Bu yazımızda Kovan Hesabı’nın ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl açıldığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca, hesabın 90 günlük bloke uygulamasının nedenleri ve nasıl kaldırılacağı konularını ele alacağız.

Kovan Hesabı Nedir?

Vakıfbank Kovan Hesabı, müşterinin vadesiz hesabında duran nakit fazlasını otomatik olarak değerlendiren akıllı bir finans yönetim sistemidir. Sistem, hesapta kalan ihtiyaç fazlası tutarı analiz ederek uygun yatırım araçlarına yönlendirir. Böylece birikimler pasif kalmak yerine aktif olarak çalışır ve para arka planda değer kazanmaya devam eder.

Ayrıca bu hesap, yalnızca yatırımları değil finansal düzeni de destekler. Fatura ödemeleri, düzenli transferler ve diğer talimatlı işlemler otomatik olarak yürütüldüğünden hem zaman tasarrufu sağlanır hem de ödeme takibi kolaylaşır. Bu yönüyle hem günlük bankacılık işlemlerinin yönetimini optimize eden hem de sermayenin sürekli değer kazanmasını sağlayan modern ve kullanıcı dostu bir finansal çözüm olarak öne çıkar.

Kovan Hesabı Ne İşe Yarar? Çalışma Mantığı

Kovan Hesabı, müşterilerin vadesiz hesaplarındaki nakit fazlalarının otomatik olarak değerlendirilmesini ve birikimlerin sürekli kazanç sağlayacak şekilde yönlendirilmesini sağlayan bir finans yönetim aracıdır. Hesap, kullanılmayan paranın günlük vadeli TL hesabına veya dövize (USD/EUR) aktarılmasıyla, bu paranın pasif şekilde değer kazanmasını sağlar.

Kovan Hesabı’nın çalışma mantığı aşağıdaki gibidir:

Gün Sonu Bakiye Kontrolü: Hesap gün sonunda otomatik olarak taranır ve 50.000 TL’nin üzerindeki bakiye tespit edilir. Otomatik Yönlendirme: Fazla bakiye, müşterinin tercihine bağlı olarak ya günlük vadeli TL hesabına aktarılır ya da USD/EUR dövizine dönüştürülür. Bu sayede kullanılmayan para, pasif kalmak yerine günlük getiri sağlamaya başlar. Gün İçinde Bakiye Tamamlama: Gün içerisinde vadesiz hesaptaki bakiye 50.000 TL’nin altına düştüğünde sistem, vadeli TL veya döviz hesabını bozarak bakiyeyi 50.000 TL’ye tamamlar. Düzenli Ödemelerde Öncelik Sırası: Kovan Hesabı’na tanımlı düzenli ödeme talimatı verildiğinde ödemeler, sırasıyla Kovan Hesabı bakiyesinden, Kovan Hesabı’na bağlı günlük vadeli TL veya döviz bakiyesinden, son olarak ise Kredili Bankomat Hesabı limitinden gerçekleştirilir. Nakit İhtiyacında Kolaylık: Bu mekanizma sayesinde, müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için manuel işlem yapmalarına gerek kalmaz. Para arka planda otomatik olarak değer gördüğü için müşteriler zamandan tasarruf edebilir.

Kovan Hesabı Nasıl Açılır?

Kovan Hesabı, VakıfBank müşterilerine sunulan bir hesap türüdür ve açılışı oldukça kolaydır. Hesap açmak için şu adımlar izlenebilir:

VakıfBank Şubesine Giderek Hesap Açmak: Hesap açılışı, en yakın VakıfBank şubesine gidilerek gerçekleştirilir. Görüşme sırasında başvuru sahibinin kimlik ve mevcut banka hesap bilgileri talep edilir. Bilgiler eksiksiz sağlandıktan sonra sorunsuz bir şekilde hesap açılabilir. VakıfBank İnternet Şubesi veya Mobil Uygulama Üzerinden Hesap Açmak: Kovan Hesabı, VakıfBank internet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden mevcut vadesiz hesaba bağlı olarak açılabilir. Başvuru ve Tanımlamalar: Hesap açılışı sırasında günlük vadeli TL veya döviz yatırım tercihleri ve düzenli ödeme talimatları sisteme tanımlanabilir. Hesabın Aktifleşmesi: Başvuru tamamlandıktan sonra hesap birkaç gün içerisinde aktif hale getirilir. Bu süreçte müşteri parası, sistem tarafından getiri sağlayacak şekilde yönetilir.

Kovan Hesabı Avantajları Nelerdir?

Kovan hesabının sunduğu avantajlar arasında hesaptaki paranın değer kazanması, günlük nakit ihtiyacının karşılanması, otomatik ödeme kolaylığı sunması, zaman tasarrufu ve kolay yönetim ile esnek yatırım seçenekleri bulunmaktadır.

Bu avantajlara daha yakından göz atacak olursak:

Paranın Değerlendirilmesi: Vadesiz hesaptaki nakit fazlası, günlük vadeli TL veya döviz hesaplarına yönlendirilerek pasif şekilde getiri elde edilmesi sağlanır. Günlük Nakit İhtiyacının Karşılanması: Vadesiz hesabın bakiyesi belirlenen alt limitin altına düştüğünde, vadeli TL veya döviz hesaplarından eksik tutar vadesiz hesaba aktarılır ve bakiye alt limit seviyesine tamamlanır. Bu sayede müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması sağlanır. Otomatik Ödeme Kolaylığı: Düzenli ödeme talimatları, sırasıyla Kovan Hesabı bakiyesi, bağlı vadeli/döviz hesap bakiyesi ve Kredili Bankomat limiti üzerinden gerçekleştirilir. Zaman Tasarrufu ve Kolay Yönetim: Müşteri, yatırımların ve finansal işlemlerin sistem tarafından yönetilmesi ile zaman tasarrufu elde eder. Böylece finansal planlama kolaylaştırılır. Esnek Yatırım Seçenekleri: Nakit fazlasının TL veya döviz hesaplarında değerlendirilmesi sağlanarak risk ve getiri dengesi oluşturulur.

Kovan Hesabı Dezavantajları Nelerdir?

Kovan hesabının dezavantajları arasında yatırım getirisinin değişken olması, likidite kısıtlaması, döviz kuru riski, ücret/masraflar ve bir takım esneklik sınırları yer almaktadır.

Bu dezavantajlarına daha yakından göz atacak olursak:

Yatırım Getirisinin Değişkenliği: Paranın günlük vadeli veya döviz hesaplarına yönlendirilmesiyle getiri sağlanır; ancak piyasa koşullarına bağlı olarak bu getiriler dalgalı bir seyir izleyebilir. Likidite Kısıtlaması: Bakiyenin belirlenen seviyenin üzerinde yönlendirilmesi durumunda, paranın bir kısmı vadeli veya döviz hesabında tutulur. Bu nedenle ani nakit ihtiyaçları için hesabın tamamına hemen erişim sağlanamayabilir. Döviz Kuru Riski: Paranın USD veya EUR’ya çevrilmesi tercih edildiğinde, döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle değer kaybı yaşanabilir. Ücret ve Masraflar: Bazı durumlarda hesap yönetimi veya yatırım yönlendirme işlemleri için küçük ücretler uygulanabilir. Bu durum toplam getiriyi etkileyebilir. Otomatik İşlem Riskleri: Tüm yönlendirme ve tamamlama işlemleri sistem tarafından otomatik gerçekleştirildiği için, kullanıcı müdahalesi olmadan yapılan işlemler bazı durumlarda istenilen esnekliği sağlamayabilir. Bloke Riski: Kovan Hesabı’nda kredi kullanımı sırasında tutarın bir kısmı 90 gün boyunca blokede tutulur. Bu tutar hesapta görünse de çekilemez, transfer edilemez veya harcanamaz. Blokeli bakiye için getiri sunulsa da, kısa vadede nakde ihtiyaç duyan kullanıcılar için bu durum dezavantaj oluşturabilir. Bu nedenle blokeli tutarın oranı ve koşulları sözleşme imzalanmadan dikkatle incelenmelidir.

Kovan Hesabı 90 Gün Bloke Ne Demek? Neden Olur?

Kovan Hesabı 90 gün bloke, kredi kullanımı sırasında onaylanan tutarın belirli bir kısmının kovan hesabına aktarılması ve bu tutarın 90 gün boyunca kullanılamaması anlamına gelir. Kredi teknik olarak tamamen hesabınıza geçmiş görünür; ancak bu tutarın bir bölümü üzerinde geçici bir tasarruf kısıtı oluşur. Yani para sizin adınıza tanımlıdır fakat belirli bir süre boyunca çekilemez, transfer edilemez veya harcamaya konu edilemez. Kovan Hesabı’nda tutulan ve 90 gün boyunca blokede kalan bu tutar için belirli bir getiri, faiz ya da kampanya avantajı sunulur. Bu nedenle blokeli tutar, çoğu durumda sistem içinde “atıl kalan para” değil, belirli bir süre sonunda değer üretmesi beklenen bir bileşen olarak değerlendirilir.

Ancak bu yapının herkes için aynı sonucu doğurduğunu söylemek mümkün değildir. Eğer kullanıcı için nakit erişimi kritikse, yani kredinin tamamına kısa sürede ihtiyaç duyuluyorsa, blokeli tutar pratikte bir sınırlamaya dönüşebilir. Buna karşılık, blokeye giren tutarın büyüklüğü ve 90 gün sonunda elde edilecek getiri dengeli ise bu tür kampanyalar daha rasyonel bir tercih haline gelebilir. Burada belirleyici olan, kullanıcının nakit akışı ihtiyacı ile kampanyanın sunduğu avantaj arasındaki uyumdur.

Bu nedenle sözleşmenin önceden incelenmesi bu sürecin en kritik adımlarından biridir. Blokeye giren tutarın ne kadar olduğu, hangi koşullarda çözüleceği ve sağlanacak getirinin nasıl hesaplandığı genellikle sözleşme maddelerinde detaylı şekilde yer alır. Bu detaylar anlaşılmadan verilen onay, beklenen avantajın tam olarak elde edilememesine ya da nakit planlamasında sorun yaşanmasına neden olabilir. Kısacası, Kovan Hesabı 90 gün bloke uygulaması, doğru değerlendirildiğinde avantaj sağlayabilen; ancak detayları göz ardı edildiğinde kullanım esnekliğini sınırlayabilen bir mekanizmadır.

Kovan Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır?

VakıfBank Kovan Hesabı kapsamında krediye bağlı olarak uygulanan 90 günlük blokenin kaldırılması, onaylanan sözleşme koşullarına dayandığı için doğrudan mobil uygulama üzerinden tek bir tuşla veya basit bir menü adımıyla gerçekleştirilebilen bir işlem değildir. Bu bloke, kredi tahsis şartlarının yapısal bir gereği olarak sisteme tanımlandığından, süresinden önce kaldırılması belirli kural setlerine ve bankacılık prosedürlerine tabidir. Blokenin standart işleyiş dışında sonlandırılabilmesi için uygulanabilecek en kesin yöntem, kullanılmış olan kredinin tamamen kapatılmasıdır. Müşteri, kredi borcunun tamamını erken kapama yöntemiyle ödediği takdirde hesaptaki bloke sistem tarafından çözülür; ancak bu durumda krediyi kapatabilmek için, blokede tutulan miktar kadar nakdin müşteri tarafından geçici olarak dışarıdan sağlanması ve borcun o şekilde sıfırlanması gerekmektedir.

Erken kapama işleminin tercih edilmediği durumlarda, blokenin kaldırılması talebiyle ilgili kredi sürecinin yürütüldüğü banka şubesine şahsen başvuruda bulunulması izlenebilecek bir diğer yoldur. Şube yetkilileri, müşterinin banka ile olan çalışma geçmişini ve sözleşme detaylarını göz önünde bulundurarak talebi değerlendirmeye alırlar. Bazı istisnai durumlarda veya müşteri taleplerinin genel müdürlük birimleri tarafından incelenmesi sonucunda, belirli inisiyatifler kullanılarak blokenin revize edilmesi söz konusu olabilmektedir. Müşterilerin yasal hakları çerçevesinde BDDK veya Tüketici Hakem Heyeti gibi kurumlara başvurması da bu inceleme sürecini resmi bir zemine taşıyan yöntemler arasında yer alır.

Herhangi bir müdahalede bulunulmaması halinde ise 90 günlük sistemsel sürenin dolmasıyla birlikte bloke kendiliğinden kalkmaktadır. Süre bitiminde ilgili tutar tamamen müşterinin serbest kullanımına geçer ve hesap standart işleyişine döner. Bu aşamadan sonra müşteri, hesap bakiyesi üzerinden esnek yatırım seçenekleri ile nakit fazlasının TL veya döviz hesaplarında değerlendirilmesini sağlayarak risk ve getiri dengesini tamamen kendi kontrolünde oluşturabilir. Aynı zamanda, düzenli ödeme talimatları sırasıyla Kovan Hesabı bakiyesi, bağlı vadeli/döviz hesap bakiyesi ve Kredili Bankomat limiti üzerinden gerçekleştirilerek otomatik ödeme kolaylığı yeniden tam anlamıyla devreye girer. Müşteri, yatırımların ve finansal işlemlerin sistem tarafından yönetilmesi ile zaman tasarrufu elde eder; böylece uzun vadeli finansal planlama süreci kolaylaştırılmış olur.

Kovan Hesabı Alt Limit Ne Kadar?

VakıfBank Kovan Hesabı’nda alt limit genellikle 50.000 TL olarak belirlenir. Bu limit, vadesiz hesapta korunması gereken minimum bakiye miktarını ifade eder. Gün içinde vadesiz hesap bakiyesi alt limitin altına düştüğünde, sistem vadeli TL veya döviz hesaplarınızdaki bakiyenizden gerekli tutarı vadesiz hesaba aktararak bakiyenin alt limit seviyesine (50.000 TL) getirilmesini sağlar. Bu sistem sayesinde müşterilerin günlük nakit ihtiyaçları kesintisiz karşılanır ve mevcut bakiye değer kazanmaya devam eder.

Kovan Hesabı Getiri Nasıl Hesaplanır?

Kovan Hesabı’nda getiriyi hesaplamak için, ana bakiye, yatırım yapılan süre ve faiz oranı dikkate alınır. Alt limit korunduğu sürece, vadesiz hesap bakiyesi altına düşülmez. Döviz yönlendirmesi yapıldığında, getiri döviz kuru ve ilgili faiz oranına göre hesaplama yapılır. Hesaplama sırasında kullanılan formül ise aşağıdaki gibidir:

Günlük getiri = Yönlendirilen tutar × (Yıllık faiz oranı ÷ 365)

Örnek

Başlangıç:

Vadesiz hesap bakiyesi: 60.000 TL

Alt limit: 50.000 TL

Yıllık faiz: %22

Tarih Vadesiz Hesap Fazladan Bakiye Yönlendirme Günlük Getiri Açıklama 06.04.2026 60.000 TL 10.000 TL 6 TL Alt limit 50.000 TL, fazla bakiye günlük vadeli TL’ye yönlendirildi 07.04.2026 62.000 TL 12.000 TL 7,25 TL Hesaba maaş yattı, alt limit üzerindeki 12.000 TL yönlendirildi 08.04.2026 55.000 TL 5.000 TL 3 TL Hesaptan ödeme yapıldı, alt limit üzerindeki 5.000 TL yönlendirildi 09.04.2026 70.000 TL 20.000 TL 12 TL Hesaba ek para girişi oldu, fazla bakiye yönlendirildi 10.04.2026 50.000 TL 0 TL 0 TL Hesap alt limit seviyesinde, yönlendirilecek fazla bakiye yok

Tabloya göre;

06.04.2026 tarihinde, vadesiz hesabınız 60.000 TL olduğundan alt limitin üzerindeki 10.000 TL günlük vadeli TL hesabına yönlendirilir ve yaklaşık 6 TL günlük getiri sağlanır. 07.04.2026 tarihinde, hesaba maaş veya ek gelir girişiyle bakiye 62.000 TL olur. Alt limitin üzerindeki 12.000 TL yönlendirilir ve günlük getiri 7,25 TL olarak hesaplanır. 08.04.2026 tarihinde, yapılan harcamalar sonucu bakiye 55.000 TL’ye düşer. Alt limitin üzerindeki 5.000 TL yönlendirilir ve günlük getiri 3 TL olur. 09.04.2026 tarihinde, hesabınıza ek para girer ve bakiye 70.000 TL’ye yükselir. Alt limitin üzerindeki 20.000 TL yönlendirilir ve günlük getiri 12 TL olur. 10.04.2026 tarihinde, bakiye alt limit seviyesine (50.000 TL) düşer. Yönlendirilecek fazla bakiye olmadığından günlük getiri 0 TL olur.

Kovan Hesabında Getiri Kaç Günde Hesaba Geçer?

Kovan Hesabında getiri genellikle bir iş günü sonra hesaba yansır. Getiri, alt limitin üzerindeki bakiye üzerinden günlük olarak hesaplanır. Hesapta bulunan fazla bakiye, günlük vadeli TL veya döviz hesabına yönlendirilir ve yıllık faiz oranına göre günlük kazanç sağlanır.

Hesaplanan günlük getiri birikmeye devam eder ve ay sonunda veya talep edildiğinde toplam kazanç rahatlıkla takip edilebilir. Bu sayede Kovan Hesabı, hem nakit yönetimini kolaylaştırır hem de birikimlerin pasif şekilde büyümesini temin eder.

Kovan Hesabı ve Vadeli Mevduat Arasındaki Farklar Neler?

Kovan Hesabı ile Vadeli Mevduat arasındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Özellik Kovan Hesabı Vadeli Mevduat Hesabı İşleyiş Vadesiz hesaptaki nakit fazlası otomatik olarak günlük vadeli TL veya döviz hesabına yönlendirilir. Alt limit korunur ve bakiye sürekli değerlendirilir. Belirlenen tutar ve vade süresi boyunca hesaptan para çekilemez. Faiz, vade sonunda veya ara dönemlerde ödenir. Erişim ve Esneklik Günlük nakit ihtiyaçları karşılanabilir; sistem alt limiti korur. Fazla bakiye yönlendirilir. Para vade sonuna kadar bağlanır; erken çekim durumunda faiz kaybı veya cezai uygulama olabilir. Getiri Hesaplama Alt limitin üzerindeki bakiye üzerinden günlük hesaplanır ve genellikle bir iş günü sonra hesaba yansır. Faiz vade süresine göre hesaplanır. Çoğu zaman vade sonunda veya ara dönemlerde ödenir. Günlük getiri sürekli hesaplanmaz. Amaç ve Kullanım Günlük nakit yönetimini kolaylaştırır ve birikimlerin pasif şekilde büyümesini sağlar. Daha yüksek sabit getiri hedefleyen, uzun süreli birikim için tasarlanmış klasik yatırım aracıdır. Kullanıcı Dostu Özellikler Düzenli ödeme talimatları, otomatik bakiye tamamlama, alt limit koruma gibi avantajlar sunar. Genellikle yalnızca sabit faiz ve vade seçeneği sunar. Ek otomatik işlemler yoktur.

Kovan Hesabı Faiz Oranı Ne Kadar?

Kovan Hesabı’nda günlük vadeli TL hesabına yönlendirilen bakiyeler için yıllık brüt faiz oranı %22,00 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, alt limitin üzerindeki bakiye üzerinden günlük getiri hesaplanmasını sağlar. Hesaplanan getiri genellikle bir iş günü sonra hesaba yansıtılır. Yani bu hesapta müşterilerin parası, günlük yönlendirme mantığı ile yıllık %22 brüt faiz oranı üzerinden sürekli değer kazanır.

Kovan Hesabı Nasıl Kapatılır?

Kovan Hesabı, en yakın VakıfBank şubesine gidilerek veya internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kapatma talebi ile sonlandırılabilir. Şube üzerinden başvuru yapıldığında, müşteri temsilcisi kimlik ve hesap bilgilerini kontrol eder ve gerekli doğrulamalar tamamlanır.

Kovan Hesabı kapatma işlemi sırasında, Kovan Hesabı’na bağlı günlük vadeli TL veya döviz hesaplarına yapılan otomatik yönlendirmeler sonlandırılır. Mevcut bakiye, müşterinin talebine bağlı olarak vadesiz hesaba veya başka bir hesaba aktarılır.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kovan Hesabı kapatılır ve hesap sahibi bilgilendirilir. Böylece hesap üzerindeki tüm otomatik yönlendirmeler ve işlem yetkileri sona erer.

Kovan Hesabı Stopaj Kesintisi Uygulanır mı?

Evet, Kovan Hesabı üzerinden elde edilen faiz gelirine stopaj kesintisi uygulanır. Bu hesap, günlük vadeli TL hesabı mantığıyla çalıştığı için stopaj, vadeli mevduat kurallarına göre yapılır. Hesapta günlük yönlendirilen bakiyeler üzerinden hesaplanan brüt faiz, %17,5 oranında gelir vergisi stopajına tabi tutulur ve kalan net tutar hesaba yansıtılır.

SIK SORULAN SORULAR

Kovan Hesabında Para Kilitlenir mi?

Kovan Hesabı’nda para normal koşullarda kilitli değildir ve günlük nakit ihtiyaçları için kullanılabilir. Ancak kredi kullanımı veya kampanya kapsamında uygulanan 90 günlük bloke durumunda, bakiyenin belirli bir kısmı geçici olarak kullanıma kapatılır. Bu tutar hesapta görünmeye devam eder fakat bloke süresi boyunca çekilemez, transfer edilemez veya harcanamaz. Bloke dışında kalan bakiye ise kullanılabilir olmaya ve değer kazanmaya devam eder.

Kovan Hesabında Para Çekme Süresi Ne Kadar?

Kovan Hesabı’nda para çekme işlemleri en geç bir iş günü içinde gerçekleştirilir. Hesap, alt limitin korunması ve günlük otomatik yönlendirmeler sayesinde nakit ihtiyacınızın kesintisiz karşılanmasını sağlar. Bu nedenle kullanılabilir bakiye, ekstra bekleme süresi olmadan erişilebilir durumdadır.

Kovan Hesabı Erken Çıkışta Ceza Uygular mı?

Kovan Hesabı, günlük vadeli TL veya döviz hesabı mantığıyla çalıştığı için klasik vadeli mevduatlarda olduğu gibi erken çıkış cezası uygulanmaz. Hesabın alt limitin üzerindeki bakiyesi otomatik olarak yönlendirilir ve günlük getiri hesaplanır. Böylece para, ihtiyaç anında kullanılabilir durumda tutulur. Ancak kredi teminatı veya kampanya kapsamında bloke edilen tutarlar için erken çekim mümkün değildir.

Kovan Hesabında Getiri Garantili mi?

Hayır, piyasa faizleri ve döviz kurları değişken olduğundan Kovan Hesabı’nda kesin bir getiri garantisi bulunmamaktadır. Bu sistem, paranın değer kazanmasını desteklese de elde edilecek net kazanç piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kovan Hesabında Ana Para Kaybı Olur mu?

Kovan Hesabı, vadesiz hesaptaki nakit fazlasını günlük vadeli TL veya döviz hesabına yönlendiren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ana para genellikle korunur. Ancak döviz yönlendirmesi yapıldığında kur dalgalanmaları nedeniyle TL karşılığında değer değişimi yaşanabilir. Bu durumda nominal anapara sabit kalsa da TL cinsinden değeri değişebilir.

Kovan Hesabı Devlet Güvencesi Var mı?

​​Evet, Kovan Hesabı bir mevduat ürünü olarak değerlendirildiği için bankacılık mevzuatı gereği TMSF kapsamında devlet güvencesi altındadır. Bu sayede hesapta biriken bakiye, mevduat sigortası limitleri dahilinde güvence altına alınmıştır ve bankada yaşanabilecek olası risklere karşı korunur.

Kovan Hesabı Her Ay Otomatik Para Çeker mi?

Hayır, Kovan Hesabı kendi başına her ay otomatik para çekmez. Hesap, vadesiz hesaptaki nakit fazlasını günlük olarak vadeli TL veya döviz hesabına yönlendirir. Yani para yalnızca belirlenen alt limitin üzerindeki bakiye üzerinden yönetilir.

Kovan Hesabına Ek Para Yatırılabilir mi?

Evet, Kovan Hesabı’na ek para yatırılabilir. Hesap, vadesiz hesabınızla bağlantılı olarak çalıştığı için vadesiz hesaba yatırılan ek bakiyeler, alt limitin üzerindeki tutar üzerinden otomatik olarak günlük vadeli TL veya döviz hesabına yönlendirilir ve faiz kazandırmaya başlar.

Kovan Hesabı Kapatıldığında Para Ne Zaman Hesaba Geçer?

Kovan Hesabı kapatma talebi ile birlikte hesapta bulunan bakiye, müşterinin talebine bağlı olarak vadesiz hesaba veya başka bir hesaba aktarılır. Banka sistemi üzerinden yapılan bu aktarma işlemleri en geç bir iş günü içinde tamamlanır.