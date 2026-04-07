Kadınlarda Emeklilik Yaşı ve Şartları 2026 | Güncel Tablo 2026 güncel tablo üzerinden kadınlarda emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve EYT’nin yanı sıra 3600-4500 gün ve erken emeklilik şartları burada!

Kadınlarda emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine, prim gün sayısına ve sigorta türüne göre değişir. 1999 öncesinde yaş şartı yokken, 1999-2008 arasında 58 yaş ve belirli prim günleri aranır, 2008 sonrası ise sistem kademeli olarak 65 yaşa kadar çıkar. Ayrıca isteğe bağlı sigorta, doğum borçlanması, kısmi emeklilik ve son 2520 gün kuralı gibi detaylar hem emeklilik tarihini hem de hangi şartlardan emekli olunacağını doğrudan etkiler.

Bu yazımızda kadınlarda emeklilik yaşının kaç olduğunu, 1999 öncesi, 1999-2008 arası 2008 sonrası kadınlarda emeklilik şartlarını, kadınlarda EYT ile emeklilik ve erken emeklilik şartlarını ele alacağız. Ayrıca 2026 yılında en güncel ve kapsamlı kadınlarda emeklilik yaşı tablosunu sunacağız.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Kaç?

Kadınlarda emeklilik yaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre sigorta başlangıç tarihine ve ödenen prim gün sayısına bağlı olarak değişiklik gösterdiği için herkes için geçerli tek bir yaş sınırı bulunmaz.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan kadınlarda EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı tamamen kaldırılmış olup, yalnızca 20 yıllık sigortalılık süresi ile işe giriş tarihine bağlı olarak 5.000 ile 5.975 gün arasında değişen prim gün sayısının doldurulması emeklilik için yeterli kabul edilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar için emeklilik yaşı 58 olarak belirlenmiştir. Bu grupta yer alan kadınlar için normal emeklilikte 7.000 gün prim, kısmi emeklilikte ise 4.500 gün prim ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarının sağlanması gerekmekte ve her iki durumda da 58 yaş şartı aranmaktadır.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe başlayan kadınlar için ise emeklilik sistemi kademeli olarak uygulanmaktadır. Temel emeklilik yaşı 58 olarak belirlenmiş olsa da, SSK’lılarda 7.200, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlarda ise 9.000 prim gününün tamamlandığı tarihe bağlı olarak bu yaş kademeli şekilde artmakta ve 65 yaşa kadar çıkabilmektedir.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Tablosu (2026 Güncel)

Kadınlarda emeklilik yaşı 08.09.1999 tarihinden önce, 08.09.1999 ile 30.04.2008 arası ve 01.05.2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı döneme ayrılmaktadır. Aşağıda bu dönemler detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

08.09.1999 Tarihinden Önce Emekli Olan Kadınlarda Emeklilik Yaşı Tablosu

Dönem Prim Gün Sayısı Kadın Emeklilik Yaşı 01.04.1981 öncesi 5000 - 01.04.1981 – 08.09.1981 5000 38 09.09.1981 – 23.05.1984 5000 40 24.05.1984 – 23.05.1985 5000 41 24.05.1985 – 23.05.1986 5075 42 24.05.1986 – 23.05.1987 5150 43 24.05.1987 – 23.05.1988 5225 44 24.05.1988 – 23.05.1989 5300 45 24.05.1989 – 23.05.1990 5375 46 24.05.1990 – 23.05.1991 5450 47 24.05.1991 – 23.05.1992 5525 48 24.05.1992 – 23.05.1993 5600 49 24.05.1993 – 23.05.1994 5675 50 24.05.1994 – 23.05.1995 5750 51 24.05.1995 – 23.05.1996 5825 52 24.05.1996 – 23.05.1997 5900 53 24.05.1997 – 23.05.1998 5975 54 24.05.1998 – 23.05.1999 5975 55 24.05.1999 – 08.09.1999 5975 56

08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arası Emekli Olan Kadınlarda Emeklilik Yaşı Tablosu

Dönem Prim Gün Sayısı Kadın Emeklilik Yaşı 08.09.1999 - 30.04.2008 7000 60 01.05.2008 - 31.12.2015 7200 60 01.01.2016 - 31.12.2017 7200 61 01.01.2018 - 31.12.2019 7200 62 01.01.2020 - 31.12.2021 7200 63 01.01.2022 - 31.12.2023 7200 64 01.01.2024 ve Sonrası 7200 65

Sigorta başlangıcı 01.05.2008 ve sonrasında olan sigortalıların emeklilik yaşı, 7.200 prim gününü tamamladıkları tarihe göre belirlenir. Yani hangi dönemde bu gün sayısını doldurulursa o dönemin yaş şartına tabi olurlar.

01.05.2008 Tarihinden Sonra Emekli Olan Kadınlarda Emeklilik Yaşı Tablosu

Dönem Prim Gün Sayısı Kadın Emeklilik Yaşı 01.01.2036 – 31.12.2037 7200 59 01.01.2038 – 31.12.2039 7200 60 01.01.2040 – 31.12.2041 7200 61 01.01.2042 – 31.12.2043 7200 62 01.01.2044 – 31.12.2045 7200 63 01.01.2046 – 31.12.2047 7200 64 01.01.2048 ve sonrası 7200 65

Kadınlarda Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadınlarda emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statülerine göre farklılık göstermektedir ve her bir sistemde prim günü, yaş ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilmektedir. Buna göre:

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadınlarda emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.000–5.975 gün prim yeterli kabul edilmektedir. Bu süreçte sigortalı olanlarda EYT düzenlemesi sayesinde yaş şartı kaldırılmıştır. 1999-2008 arası girişlerde 58 yaş ve 7.000 prim günü (veya 4.500 gün + 20 yıl), 2008 sonrası girişlerde ise 7.200 prim günü ve kademeli olarak 65’e kadar uzanan yaş şartı uygulanmaktadır.

4/b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına çalışan kadınlarda ise prim gün şartı daha yüksektir. 1999 öncesi dönemde 7.200 gün (20 yıl), 1999 sonrası için ise genel olarak 9.000 prim günü ve 58 yaş şartı aranmaktadır. 2008 sonrası sigortalılarda bu sistem kademeli yaş uygulamasıyla birlikte yine 65 yaşa kadar çıkabilmektedir.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında kamu görevlisi olan kadınlarda prim gününden ziyade hizmet süresi esas alınmaktadır. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde göreve başlayan kadın memurlar için genel olarak 25 yıl hizmet süresi yeterli kabul edilmektedir. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında göreve başlayanlarda ise en az 20 yıl hizmet süresiyle birlikte 58 yaş şartı aranmakta, 1 Mayıs 2008 sonrasında göreve başlayan kadınlarda ise yine en az 20 yıl (7200 gün) hizmet süresi korunmakla birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak artırılarak 58’den başlayıp ilerleyen yıllarda 65 yaşa kadar yükselmektedir.

Kadınlarda Emeklilik Prim Gün Sayısı Kaç?

Kadınlarda emeklilik için gerekli prim gün sayısı, sigorta türüne ve işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda prim gün sayıları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

4/a (SSK) – 8 Eylül 1999 ve öncesi giriş: Prim gün şartı, işe giriş tarihine bağlı olarak 5000 – 5975 gün arasında değişir.

4/a (SSK) – 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası giriş: Bu dönemde sigortalı olan kadınlar için prim şartı 7000 gündür.

4/a (SSK) – 1 Mayıs 2008 sonrası giriş: Prim gün şartı 7200 gün olarak uygulanır.

4/b (Bağ-Kur) – 8 Eylül 1999 öncesi giriş: Prim şartı 7200 gün (20 yıl) olarak uygulanır.

4/b (Bağ-Kur) – kısmi emeklilik: Yaş şartına bağlı olarak 5400 gün (15 yıl) ile emeklilik mümkündür.

4/c (Emekli Sandığı): Memur statüsünde çalışan kadınlarda prim şartı 9000 gün olarak uygulanır.

1999 Öncesi Kadınlarda Emeklilik Şartları

1999 öncesi kadınlarda emeklilik şartları şöyle sıralanabilir:

Sigorta başlangıç tarihi: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kadınlar bu kapsamda değerlendirilir.

Yaş şartı: Bu gruptaki kadınlar için emeklilikte yaş şartı uygulanmaz.

Sigortalılık süresi: En az 20 yıl sigortalılık süresinin tamamlanması gerekir.

Prim gün sayısı: İşe giriş tarihine bağlı olarak 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi şarttır.

Şartların birlikte sağlanması: Emeklilik hakkı kazanmak için hem sigortalılık süresi hem de prim gün sayısı birlikte tamamlanmalıdır.

Kısmi emeklilik: Kısmi emeklilik kapsamında 5000-5975 günü dolduramayanlarda 3600 gün prim ve 15 yıl sigortalılık süresi, 9000 günü dolduramayanlarda ise 5400 gün ve 15 yıl sigortalılık süresi şartı birlikte aranır.

1999 - 30 Nisan 2008 Arası Kadınlarda Emeklilik Şartları

1999 - 30 Nisan 2008 arası kadınlarda emeklilik şartları şöyle sıralanabilir:

Sigorta başlangıç tarihi: 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadınlar bu kapsama girer.

Yaş şartı: Bu dönemde sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak uygulanır.

Prim gün sayısı: Emekli olabilmek için 7000 gün prim ödenmesi gerekir.

Sigortalılık süresi: Bu dönemde ayrıca sabit bir sigortalılık süresi şartı aranmaz, prim ve yaş şartı belirleyicidir.

Şartların birlikte sağlanması: Emeklilik için hem 58 yaşın doldurulması hem de 7000 gün primin tamamlanması gerekir.

Kısmi emeklilik: Daha düşük primle emeklilik için 4500 gün prim, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartları birlikte aranır.

2008 Sonrası Kadınlarda Emeklilik Şartları

2008 sonrası kadınlarda emeklilik şartları şöyle sıralanabilir:

Sigorta başlangıç tarihi: 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olan kadınlar bu kapsama girer.

Yaş şartı: Emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 58’den başlayıp 65 yaşa kadar çıkabilir.

Prim gün sayısı: Emekli olabilmek için 7200 gün prim ödenmesi gerekir.

Yaşın belirlenmesi: Emeklilik yaşı, 7200 prim gününün tamamlandığı tarihe göre kademeli şekilde belirlenir.

Şartların birlikte sağlanması: Emeklilik için hem prim gününün tamamlanması hem de ilgili yaşın doldurulması gerekir.

Kısmi emeklilik: Daha düşük primle emeklilik için 5400 gün prim ve buna karşılık gelen daha yüksek yaş şartı uygulanır.

Kadınlarda EYT ile Emeklilik Şartları

​​EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmalarına rağmen yaş şartına takılarak emekli olamayan kişileri kapsayan bir düzenlemedir ve 3 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bu kişilerin yaş şartına takılmadan emekli olabilmelerinin önü açılmıştır. Bu kapsamda kadınlarda EYT ile emeklilik şartları, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunmasına dayanır ve bu tarih aralığında sigortalı olan kadınlar için yaş şartı tamamen kaldırılmıştır.

Ancak bu durum tek başına emeklilik için yeterli değildir. Sigortalının işe giriş tarihine göre değişen prim gün sayısının (genellikle SSK kapsamında 5000 ile 5975 gün arasında Bağ-Kur 7.200 gün, Emekli Sandığı 7.200 gün) tamamlaması ve yaklaşık 20 yıllık sigortalılık süresini doldurması gerekir. Tüm bu şartlar birlikte sağlandığında kadınlar yaş beklemeden emekli olabilir.

Öte yandan 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kadınların primlerini tamamlamaması halinde, SSK’da 3.600 prim günü, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise 5.400 prim günü ile 58 yaşında emekli olabilir. Ancak bu durumda EYT’nin bir avantajı söz konusu olmaz.

Kadınlarda Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadınlar, belirli şartların sağlanması halinde emeklilik yaşını beklemeden daha erken emekli olabilme hakkına sahiptir. Kadınlarda erken emeklilik şartları arasında doğum borçlanması, malulen emeklilik, engelli emekliliği ve yıpranma payı gibi maddeler yer almaktadır. Aşağıda bu şartlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Doğum Borçlanması

Halk arasında kadınlarda emeklilik çocuk indirimi olarak da ifade edilen doğum borçlanması, sigortalı kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri sonradan prim ödeyerek emekliliklerine dahil edebilmelerini sağlayan bir haktır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için doğumdan önce sigorta girişinin yapılmış olması gerekir. Yani sigortalılık doğumdan sonra başlatılamaz. Ayrıca doğumdan sonra borçlanılacak süre içinde herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmaması ve bu dönem için SGK’ya prim yatırılmaması gerekmektedir.

Bu kapsamda en fazla üç çocuk için borçlanma yapılabilir. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için en fazla iki yıl, yani 720 gün süreyle prim kazanabilir. Bu da toplamda en fazla 2.160 gün (6 yıl) borçlanma imkanı anlamına gelir. Borçlanılacak süre içinde çocuğun hayatta olması da aranan bir diğer önemli şarttır. Söz konusu hak yalnızca SSK’lılar (4/a) ile sınırlı olmayıp, belirli koşullar sağlandığında Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki kadınlar için de geçerlidir.

Malulen Emeklilik

Kadınlarda malulen emeklilik, çalışma gücünün önemli bir kısmını sağlık sorunları nedeniyle kaybeden sigortalıların, yaş şartı aranmadan emekli olabilmesini sağlayan bir haktır. Bu kapsamda kadınlarda malulen emeklilik şartları belirli kriterlere bağlanmıştır. Kadınların malulen emekli olabilmesi için en az %60 oranında iş gücü kaybına uğradığının tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi gerekir.

Ayrıca malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve toplamda 1.800 gün prim ödenmiş olması şarttır. Ancak kişi başkasının bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıl şartı aranmaz ve yalnızca 1.800 gün prim yeterli kabul edilir. Maluliyet durumunun, sigortalı olarak ilk kez çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması da önemli bir kriterdir.

Öte yandan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce, çalışma gücünü ciddi şekilde etkileyen bir hastalığı veya engeli bulunan kişiler, bu durumları nedeniyle malulen emeklilikten yararlanamazlar. Ancak bu kişiler için ayrı bir emeklilik imkanı vardır. Buna göre, en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3960 gün prim şartını sağlayanlara yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanır.

Bunun dışında, çalışma gücü kayıp oranına göre şartlar biraz daha değişir. Eğer kişinin çalışma gücü kaybı %50 ile %59 arasındaysa, en az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 gün prim ile yine yaş şartı aranmadan emekli olabilir. Eğer çalışma gücü kaybı %40 ile %49 arasındaysa, bu kez en az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün prim gerekir ve yine yaş şartı aranmaz.

Malulen emeklilik şartlarına dair tüm detayları Malulen Emeklilik Şartları - 2026 başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Engelli Emekliliği

Kadınlarda engelli emekliliği, doğuştan ya da sonradan oluşan engel durumu nedeniyle çalışma gücünde kayıp yaşayan sigortalıların, standart emeklilik şartlarına göre daha az prim günü ve daha kısa sigortalılık süresiyle emekli olabilmesine imkan tanıyan bir erken emeklilik uygulamasıdır. Malulen emeklilikten farklı olarak engelli emekliliğinde en az %60 iş gücü kaybı şartı aranmaz. Daha düşük oranlardaki engellilik durumlarında da emeklilik imkanı bulunur.

Engelli emekliliğinden yararlanabilmek için öncelikle yetkili hastanelerden alınmış engelli sağlık kurulu raporu ile engellilik oranının belgelenmesi gerekir. Bunun yanında sigortalılık süresi ve prim gün sayısı, engellilik oranına göre kademeli olarak belirlenir. Örneğin %40 ile engeli bulunan kadınlar daha uzun sigortalılık süresi ve daha fazla prim günü ile emekli olurken, %90 ve üzeri engellilik oranlarında bu süreler kademeli olarak düşmektedir. Engelli emekliliğinde en önemli avantaj ise yaş şartının bulunmamasıdır.

Öte yandan emeklilik başvurusu yapan kadın sigortalının, sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli bir çocuğu varsa, 1 Ekim 2008’den sonra ödediği prim günlerinin %25’i (dörtte biri) ayrıca hesaplanır ve toplam prim gününe eklenir. Yani kişi fiilen örneğin 4000 gün prim ödemişse, buna ek olarak 1000 gün daha eklenmiş gibi değerlendirilir ve toplam prim günü artırılır. Ayrıca eklenen bu süreler emeklilik yaşından da düşülür. Yani hem daha fazla prim kazanılmış sayılır hem de emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilir.

Yıpranma Payı

Yıpranma payı, ağır, tehlikeli veya sağlığı olumsuz etkileyen işlerde çalışan sigortalılara tanınan ve çalıştıkları süreye ek prim günü kazandırarak daha erken emekli olmalarını sağlayan bir haktır. Resmî adıyla “fiilî hizmet süresi zammı” olarak bilinen bu uygulamada, belirli meslek gruplarında çalışanların her yıl için belirli gün sayısı kadar hizmet süresine ilave yapılır. Bu ek süre hem toplam prim gün sayısını artırır hem de belirli şartlar dahilinde emeklilik yaşından indirim yapılmasına katkı sağlar.

Yıpranma payından yararlanabilmek için kanunda sayılan meslek gruplarında fiilen çalışılıyor olması gerekir. Maden işçileri, sağlık çalışanları, basın mensupları, askerî personel ve bazı sanayi kollarında çalışanlar bu kapsama girebilir. Ancak bu sürenin tamamı doğrudan emeklilik yaşından düşülmez. Belirli bir kısmı yaş şartından indirilirken kalan kısmı yalnızca prim gününe eklenir.

Örneğin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Bakanlık tarafından belirlenen maden işyerlerinde, yer altı işlerinde sürekli ya da dönem dönem (münavebeli) en az 20 yıl çalışan sigortalılar, normalde uygulanması gereken emeklilik yaşına tabi olmaz. Bu kişiler için emeklilik yaşı 50 olarak uygulanır.

Kadınlarda Kısmi (Yaştan) Emeklilik Şartları

Kadınlarda kısmi (yaştan) emeklilik, uzun süre çalışamayan veya prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalıların, belirli bir yaşa ulaşmaları şartıyla daha düşük prim günüyle emekli olabilmesini sağlayan bir haktır. Bu sistemde temel amaç, normal emeklilik için gereken yüksek prim gününü tamamlayamayan kişilere alternatif bir emeklilik imkânı sunmaktır.

Kadınlarda kısmi ve yaştan emeklilik şartları arasında 3600 günden emeklilik, 4500 günden emeklilik ve 5400 günden emeklilik gibi maddeler yer almaktadır. Aşağıda bu şartlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

3600 Günden Emeklilik

3600 günden emeklilik, sigortalılık süresi ve yaş şartının sağlanması halinde, daha düşük prim günüyle emekli olmayı mümkün kılan kısmi emeklilik uygulamasıdır ve bu kapsamda kadınlarda 3600 günden emeklilik şartları belirli kriterlere göre uygulanmaktadır. Buna göre 3600 günden emeklilik hakkından yararlanabilmek için ilk sigorta girişinin 8 Eylül 1999 ve öncesi olması şarttır.

Ayrıca en az 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması ve toplamda en az 3.600 gün prim ödenmiş olması gerekir.Bunun yanı sıra, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda, normal emeklilikten farklı olarak bu kapsamda yaş şartı da aranır. Bu yaş şartı, 3.600 gün ile 15 yıl şartının tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak belirlenir. Kadınlarda emeklilik yaşı genellikle 50 ile 58 arasında değişiklik gösterebilir.

4500 Günden Emeklilik

4500 günden emeklilik, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için geçerli olan bir uygulamadır. Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartları arasında, en az 25 yıl sigortalılık süresi ve toplamda 4.500 gün prim ödenmiş olması yer almaktadır. Bununla birlikte kadın sigortalılar için emeklilik yaşı genellikle 58 olarak uygulanır. Yani kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim şartını tamamlamış olsa bile emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmak zorundadır.

5400 Günden Emeklilik

Kadınlarda 5400 günden emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine ve hangi sigorta koluna bağlı olunduğuna göre farklı şekilde uygulanır. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan kadınlar için, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) fark etmeksizin emeklilik için 5.400 gün prim yeterlidir. Bu kapsamda uygulanan yaş şartı 61’dir.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda ise 5.400 günle emeklilik hakkı sadece Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler için geçerlidir. Bu grupta Bağ-Kur’lu kadınlar 60 yaşında emekli olabilirken, Emekli Sandığı kapsamında olan kadınlar için genellikle 61 yaş şartı uygulanır.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda da 5.400 gün şartı yalnızca Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için geçerlidir. SSK’lı kadınlar bu dönemde 3.600 gün üzerinden emekli olur. Ayrıca EYT düzenlemesi kısmi emeklilikte yaş şartını kaldırmadığı için, bu grupta yer alan kadınlar şartları tamamladıkları tarihe göre yaklaşık 50 ile 58 yaş arasında emekli olabilir.

Kadınlarda İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik

Hiçbir işte sigortalı olarak çalışmayan ya da eksik prim günlerini kendi imkanlarıyla tamamlamak isteyen kadınlar, isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilir. Kadınlarda isteğe bağlı sigorta emeklilik şartlarının başında 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yatırılan tüm isteğe bağlı primlerin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılması yer alır. Dolayısıyla yalnızca isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyen bir kadının emeklilik şartları SSK’ya göre değil Bağ-Kur kurallarına göre hesaplansa da isteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağını son 7 yıl (2520 gün) içinde en fazla prim ödenen statü belirler.

Bu nedenle 1260 günden fazla prim ödenmesi halinde SSK (4A) yerine Bağ-Kur (4B) kapsamına geçilir. Bu durumda ilgili kişi SSK avantajını kaybederek daha yüksek prim günü ve yaş şartı gerektiren Bağ-Kur kurallarına tabi olabilir. Bu da daha erken ve avantajlı emeklilik imkanının kaybedilmesine neden olabileceği için özellikle son yıllarda prim öderken statü seçimine dikkat edilmelidir.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında sisteme giren kadınlarda tam emeklilik için işçi statüsünde (SSK - 4/a) çalışanlarda 7200 gün (20 yıl), esnaf/bağımsız çalışanlar (Bağ-Kur - 4/b) ve memurlarda (Emekli Sandığı - 4/c) ise 9000 gün (25 yıl) prim ile 58 yaş şartı aranırken, bu yaş şartı primin tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak yükselebilir. Gerekli olan 7200 veya 9000 günü tamamlayamayanlar ise en az 5400 gün (15 yıl) prim ve 61 yaş şartıyla yaştan emekli olabilir. Ayrıca kişinin 2008 öncesine ait bir sigorta başlangıcı olması halinde, emeklilik şartları tamamen 2008 sonrası sisteme göre değil, daha avantajlı olan eski mevzuata göre belirlenir. Bu durum özellikle prim gün sayısı ve yaş şartı açısından önemli bir avantaj sağlar.

Öte yandan son yıllarda özellikle ev hanımlarını desteklemek amacıyla bazı teşvikler uygulanmaktadır. Bunların başında, isteğe bağlı sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasını içeren destek gelirken, kalan tutar sigortalı tarafından ödenir. Ayrıca evde üretim yaparak satış gerçekleştiren kadınlar, vergi dairesinden alacakları esnaf muafiyet belgesi ile daha düşük prim ödeyerek yine Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabilir ve emeklilik hakkı kazanabilir.

Kadınlarda Bağ-Kur ve SGK Emeklilik Farkları

Kadınlarda Bağ-Kur ve SGK emeklilik farkları aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kriter SGK Bağ-Kur Sigorta Yapısı İşçi statüsü (işverene bağlı çalışma) Kendi adına çalışma (esnaf, isteğe bağlı) Prim Gün Sayısı (Normal Emeklilik) 7200 gün (bazı dönemlerde 7000) 9000 gün Prim Gün Avantajı Daha düşük primle emeklilik imkanı sunar. Yaklaşık 1800 gün daha fazla prim gerekir. Emeklilik Yaşı 58 (primin tamamlandığı tarihe göre yükselebilir) 58 (primin tamamlandığı tarihe göre yükselebilir) Kısmi Emeklilik (Yaştan) 5400 gün + en az 61 yaş 5400 gün + en az 61 yaş Prim Ödeme Şekli İşçi + işveren birlikte öder. Tüm primi kişi kendisi öder.​​ Prim Ödeme Yükü Daha düşük kişisel yük Daha yüksek mali yük Prim Borcu Etkisi Çoğu durumda sağlık hizmeti devam eder. Borç varsa sağlık hizmeti kesilir. İsteğe Bağlı Sigorta - 2008 sonrası tamamı bu kapsamdadır. Son 2520 Gün Kuralı Son 2520 gün SGK ise SGK’dan emeklilik mümkündür. Son 2520 gün Bağ-Kur ise Bağ-Kur şartları geçerli olur. Erken Emeklilik İmkânı Daha esnek ve avantajlıdır. Daha sınırlıdır.

Memur Kadınlarda Emeklilik Şartları

Kadın memurların (4C) emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi ve yaş kriterlerine bağlı olarak belirlenir. Buna göre:

8 Eylül 1999 öncesinde memur olan kadınlar için 20 yıl hizmet süresi yeterli olup yaş şartı aranmaz ve bu grup EYT kapsamında değerlendirilir.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında göreve başlayanlarda 20 yıl hizmet ve 58 yaş şartı uygulanır.

1 Mayıs 2008 sonrasında memur olan kadınlarda ise emeklilik için 9000 gün (25 yıl) hizmet süresi ve 58 yaş şartı aranır. Ancak primin tamamlandığı tarihe bağlı olarak bu yaş kademeli şekilde 65’e kadar yükselebilir.

Bunun yanında kadın memurlar için kısmi emeklilik imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda memur kadınlarda emeklilik yaşı 61’dir ve en az 5400 gün hizmet süresinin bulunması gerekir. Memur emekliliğinde aylık bağlama sistemi, derece, kademe, unvan ve ek gösterge gibi unsurlara bağlı olduğu için genellikle daha öngörülebilir bir yapı sunmaktadır.

Kadınlarda Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kadınlarda emekli maaşı (yaşlılık aylığı) hesaplama işlemi, ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranının çarpımına dayanmaktadır. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken sigortalının çalışma hayatı boyunca her yıl elde ettiği prime esas kazançlar, ait oldukları yıldan emeklilik talep tarihine kadar geçen süre için her yıl uygulanan güncelleme katsayısı ile bugünkü değere getirilir. Daha sonra bu güncellenmiş kazançların toplamı, toplam prim gün sayısına bölünerek ortalama günlük kazanç bulunur. Ardından bu tutar 30 ile çarpılarak ortalama aylık kazanç elde edilir.

Aylık bağlama oranı ise sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim gün sayısına göre belirlenir ve her 360 gün için %2 oran uygulanır. Eksik süreler orantılı şekilde hesaba katılır ancak toplam oran %90’ı geçemez.

Prim gün sayısı düşük olanlarda veya çalışma gücü kaybına bağlı emekliliklerde farklı hesaplama yöntemleri devreye girse de genel sistem bu iki unsur üzerine kuruludur. Ayrıca SGK (4A) kapsamında olanlar için 7200 gün ve %40 sınır gibi farklı uygulamalar da söz konusu olabilir.

Son olarak, hesaplanan emekli aylığı, aylığın bağlandığı döneme göre güncellenir. Eğer aylık yılın ilk altı ayında bağlanıyorsa Ocak artışı, ikinci altı ayında bağlanıyorsa hem Ocak hem de Temmuz artışları eklenerek kişinin başlangıç maaşı belirlenir.

Kadınlarda Emeklilik Hesaplama Örneği

Bir kadının emeklilik başvurusu sırasında güncellenmiş ortalama aylık kazancının 30.000 TL olduğunu ve toplam 7200 prim günü bulunduğunu varsayalım. Aylık bağlama oranı hesabında her 360 gün için %2 oran uygulandığından, 7200 gün için 7200 / 360 = 20 yıl, yani %40 aylık bağlama oranı ortaya çıkar. Bu durumda emekli maaşı hesabı 30.000 TL x %40 şeklinde yapılır ve kişinin bağlanacak brüt yaşlılık aylığı 12.000 TL olur.

Son aşamada ise bu tutara, aylığın bağlandığı tarihe göre Ocak zammı ya da Ocak ve Temmuz zamları eklenerek başlangıç maaşı güncellenir. Yani emekli aylığı yılın ikinci yarısında bağlanıyorsa, önce Ocak artışı sonra da Temmuz artışı uygulanır ve kişinin eline geçecek başlangıç maaşı bu zamlı tutar üzerinden belirlenir.

Kadınlarda Zorunlu Emeklilik Yaşı Var mı?

Kadınlarda zorunlu emeklilik yaşı diye sabit bir yaş sınırı yoktur. Yani sadece belli bir yaşa gelindiğinde otomatik olarak emekli olunmaz. Emekli olabilmek için üç şartın birlikte tamamlanması gerekir: yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi. Bu şartlardan biri eksikse, kişi yaşı dolmuş olsa dahi emekli olamaz.

Uygulamada zorunlu yaş gibi görülen durum, emeklilik yaşının kademeli olarak artmasıyla ortaya çıkar. Özellikle 2008 sonrası sigortalı olan kadınlarda emeklilik yaşı 58’den başlayıp primin tamamlandığı tarihe göre 65 yaşa kadar yükselebilir. Bu yüzden birçok kişi için fiilen en geç emeklilik yaşı 65 olarak kabul edilir.

Gerçek anlamda zorunlu emeklilik ise yalnızca bazı özel meslek gruplarında (örneğin kamu görevlilerinde yaş haddine bağlı emeklilik gibi) söz konusu olabilir. Bunun dışında SGK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan kadınlar için “şu yaşta kesin emekli olursun ve çalışamazsın” şeklinde genel bir zorunluluk bulunmaz.

SIK SORULAN SORULAR

Kadınlar En Erken Kaç Yaşında Emekli Olabilir?

Kadınlar için en erken emeklilik yaşı, şartlara bağlı olarak değişse de en düşük yaş sınırı normal koşullarda 58 yaş olarak uygulanır. Ancak istisnai durumlarda bu yaş daha aşağıya inebilir: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kadınlar için yaş şartı tamamen kaldırıldığı için, prim günü ve sigortalılık süresi tamamlandığında 40’lı yaşların ortasında hatta daha erken emekli olmak mümkün olabilir. Bunun dışında malulen emeklilik veya engelli emekliliği gibi özel durumlarda da yaş şartı aranmadığı için daha genç yaşlarda emeklilik görülebilir.

Kadınlarda Prim Günü Eksik Olursa Ne Yapılabilir?

Kadınlarda prim günü eksikse, bu süreyi tamamlamak için çalışarak prim ödemeye devam etmek en temel yöntemdir. Bunun dışında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigorta ile dışarıdan prim yatırılabilir, doğum borçlanması ile eksik günler tamamlanabilir. Eğer prim eksiği fazla değilse, kısmi (yaştan) emeklilik seçeneği de değerlendirilebilir.

Kadınlarda Emeklilikte Maaş Ne Kadar Olur?

Kadınlarda sabit bir emekli maaşı uygulaması yoktur. Emekli maaşı, ne kadar prim ödendiği, kaç yıl çalışıldığı ve hangi sigorta koluna bağlı olunduğuna göre değişir. 2026 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak uygulanmaktadır. Buna göre maaşı 20.000 TL’nin altında kalanların aylığı devlet tarafından bu seviyeye tamamlanır. Ancak daha uzun süre çalışan ve yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen kadınlarda emekli maaşı genellikle daha yüksek seviyelerde hesaplanır.

Kadınlarda Emeklilik İçin Sigorta Başlangıcı Neden Önemli?

Kadınlarda emeklilik için sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşır çünkü emeklilik yaşı, gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi bu tarihe göre belirlenir. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınlar için daha düşük prim ve yaş şartları geçerli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlarda şartlar kademeli olarak ağırlaşmıştır. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamına girip girmemek de tamamen sigorta başlangıç tarihine bağlıdır. Bu nedenle aynı yaşta olan iki kişi arasında bile sadece giriş tarihine göre emeklilik zamanı farklılık gösterebilir.

Kadınlar Çalışmadan Emekli Olabilir mi?

Evet, çalışmadan da emeklilik mümkündür. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigorta ile dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılabilir. Ayrıca doğum borçlanması gibi haklarla eksik primler tamamlanabilir. Kısacası, fiilen çalışmadan emekli olunabilir ancak bunun için kişinin kendi adına düzenli bir şekilde prim ödemesi şarttır.

Kadınlarda Ev Hanımı Emekliliği Nasıl Olur?

Ev hanımı olan kadınlar, sigortalı bir işte çalışmadan da emekli olabilir. Bunun yolu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigorta sistemine dahil olmaktır. Bu sistemde kadınlar her ay primlerini kendileri öder ve bu süreler Bağ-Kur (4B) kapsamında sayılır. Gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı tamamlandığında emeklilik hakkı elde edilir. Ayrıca daha önce sigortalı çalışması olanlar, doğum borçlanması ile eksik günlerini tamamlayarak emekliliği daha erken yakalayabilir.

Kadınlarda Doğum Borçlanması Kaç Yıl Kazandırır?

Kadınlarda doğum borçlanması, her bir çocuk için en fazla 2 yıl (720 gün) prim kazanma imkanı sağlar. En fazla 3 çocuk için borçlanma yapılabildiği için toplamda 6 yıla (2160 gün) kadar prim kazanmak mümkündür. Ancak bu haktan yararlanabilmek için doğumun sigortalı olduktan sonra gerçekleşmiş olması ve borçlanılacak sürelerde prim ödenmemiş olması gerekir.

Kadınlarda Emeklilik İçin En Avantajlı Yöntem Hangisi?

Kadınlarda emeklilik için en avantajlı yöntem, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve mevcut prim durumuna göre değişmekle birlikte, SSK (4A) kapsamında emekli olmaktır. Çünkü SSK’da hem gereken prim gün sayısı daha düşüktür hem de çoğu zaman bağlanan maaş daha yüksek olur. Bu yüzden Bağ-Kur (4B) kapsamında prim ödeyen birçok kişi, emekliliğe yakın son 3,5 yılını SSK’lı çalışarak tamamlayıp daha avantajlı şartlardan emekli olmayı tercih eder.

Kadınlarda Emeklilik Süresi Nasıl Kısaltılır?

Kadınlarda emeklilik süresini kısaltmanın en etkili yolu, eksik prim günlerini tamamlayacak hakları doğru kullanmaktır. Özellikle doğum borçlanması ile her çocuk için 2 yıla kadar prim kazanmak, emeklilik tarihini öne çekebilir. Bunun yanında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigorta ile eksik günler tamamlanabilir. Ayrıca mümkünse SSK (4A) kapsamında çalışarak daha düşük prim günüyle emekli olmak da süreci hızlandırır. Bu yöntemler birlikte değerlendirildiğinde emeklilik süresi önemli ölçüde kısaltılabilir.

Kadınlarda Emeklilikte Maaşı Artırmanın Yolları Nelerdir?

Kadınlarda emeklilik maaşını artırmanın en etkili yolu, mümkün olduğunca yüksek kazanç üzerinden ve uzun süre prim ödemektir. Çünkü emekli aylığı hesaplanırken prime esas kazançlar doğrudan dikkate alınır. Bunun yanında SSK (4A) kapsamında emekli olmak çoğu durumda daha yüksek maaş bağlanmasını sağlayabilir. Özellikle emekliliğe yakın dönemde düşükten değil, daha yüksek brüt ücret üzerinden çalışmak maaşı yukarı çeker.

Kadınlarda Sigorta Girişi Geriye Çekilebilir mi?

Hayır, kadınlarda sigorta başlangıç tarihi kural olarak geriye çekilemez. Çünkü bu tarih, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlanan ve prim ödenen gün esas alınarak belirlenir. Ancak sigorta başlangıç tarihinin geriye çekildiği bazı istisnai durumlar vardır. Örneğin mahkeme kararıyla hizmet tespiti davası kazanılırsa, daha önce çalışılmış ancak bildirilmemiş süreler sigorta başlangıcını geriye çekebilir.

Kadınlarda Emeklilik İçin Toplu Prim Ödeme Yapılabilir mi?

Hayır, kadınlarda emeklilik için eksik primleri tek seferde toplu olarak ödeme imkanı genel olarak yoktur. Ancak doğum borçlanması veya yurtdışı borçlanması gibi haklar kullanıldığında, belirli süreler için primler toplu olarak ödenebilir.

Kadınlarda Emeklilikte En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?

Kadınlarda emeklilik sürecinde en sık yapılan hataların başında, sigorta başlangıç tarihinin önemini göz ardı etmek ve hangi statüden (SSK–4A, Bağ-Kur–4B) emekli olunacağını planlamamak gelir. Özellikle son 3,5 yıl kuralı dikkate alınmadan yapılan prim ödemeleri, daha avantajlı şartların kaçırılmasına neden olabilir. Bunun yanında eksik primlerin zamanında tamamlanmaması, doğum borçlanması gibi hakların kullanılmaması ve düşük kazanç üzerinden uzun süre prim ödenmesi de emekli maaşını olumsuz etkiler. Ayrıca isteğe bağlı sigorta gibi seçeneklerin bilinmemesi veya yanlış kullanılması da emeklilik sürecini uzatan ve maaşı düşüren yaygın hatalar arasında yer alır.

Kadınlarda Emeklilik Sonrası Çalışma Mümkün mü?

Evet, kadınlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir, emeklilik çalışmaya engel değildir. SSK (4A) kapsamında emekli olanlar, yeniden bir işte çalıştıklarında maaşları kesilmeden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenerek çalışabilir. Ancak Bağ-Kur (4B) kapsamında kendi işini yapan emeklilerde farklı kurallar uygulanabilir ve bazı durumlarda emekli aylığıyla ilgili değişiklikler söz konusu olabilir.

Kadınlar Emeklilikte İkinci Maaş Alabilir mi?

Evet, kadınlar emeklilikte belirli şartlar altında ikinci bir maaş alabilir. Kendi emekli aylığının yanı sıra, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alma hakkı bulunabilir ve bu iki gelir bazı durumlarda birlikte ödenebilir. Ayrıca kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse hem emekli maaşını hem de çalıştığı işten elde ettiği geliri birlikte alabilir. Ancak aynı anda iki ayrı emekli maaşı almak (örneğin iki farklı kurumdan kendi adına) genellikle mümkün değildir.

Kadınlarda Emeklilikte Yurtdışı Borçlanması Yapılabilir mi?

Evet, kadınlar emeklilikte yurtdışı borçlanması yapabilir. Yurt dışında çalışılan veya belirli şartlarla geçirilen süreler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçlanılarak Türkiye’deki emeklilik prim günlerine eklenebilir. Bu sayede eksik primler tamamlanır ve emeklilik hakkı daha erken elde edilebilir. Ancak borçlanma yapılabilmesi için bu sürelerin belgelenmesi ve belirlenen tutarın ödenmesi gerekir.

