World Puan Nerede Kullanılır? 2026 | Üye İşyerleri Listesi World puanın nasıl ve nerelerde kullanıldığının yanı sıra 2026 yılında güncel üye iş yerleri bu kapsamlı rehberde!

World Puan, Yapı Kredi ve VakıfBank gibi Worldcard programına dahil bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı iş yerlerinde yapılan harcamalardan kazanılan ve “para” yerine kullanılabilen bir sadakat puan sistemidir. Her 2 puanın 1 kuruş değerinde olduğu bu sistem sayesinde kullanıcılar, hem fiziki hem de online mağazalarda ücretsiz alışveriş yapabilir ve harcamalarından ek avantaj elde edebilir. Bu puanlar genel olarak marketten restorana, giyimden elektroniğe kadar pek çok farklı alanda kullanılabilir.

World Puan Nerelerde Kullanılır?

World kredi kartlarıyla yapılan harcamalar sonucunda kazanılan World puanlar, yurt içi ve yurt dışında geniş bir üye işyeri ağı içerisinde kullanılabilir. Bu puanların kullanılabildiği başlıca sektörler aşağıdaki gibidir:

Akaryakıt istasyonları (özellikle kampanya dahilinde)

Market alışverişleri (süpermarket zincirleri ve yerel marketler)

Zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri

Online alışveriş siteleri ve e-ticaret platformları

Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları

Elektronik ve teknoloji mağazaları

Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler

Kozmetik ve kişisel bakım mağazaları

Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri

Eğitim merkezleri, kurslar ve okullar

Sağlık kurumları, hastaneler ve klinikler

Ulaşım hizmetleri (uçak bileti, turizm firmaları)

Otel, tatil ve konaklama hizmetleri

Araç kiralama şirketleri

Spor, eğlence ve aktivite merkezleri

World Puan Geçen Yerler Listesi

World Puanlar, Türkiye’de Worldcard programına dahil bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilmektedir. Marketlerden restoranlara, kafelerden giyim mağazalarına, elektronik ve teknoloji marketlerinden e-ticaret sitelerine kadar pek çok farklı sektörde World Puan ile alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca süpermarketler, kozmetik mağazaları, akaryakıt istasyonları ve bazı online alışveriş platformları da World Puan kullanımına açıktır.

World Puan üye işyerlerinin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

World Puan Geçen Marketler

2026 yılında World Puan geçen marketler aşağıdaki gibidir:

Happy Bonveno Happy Center Kim Market e-Hamal

World Puan Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında World Puan geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Avva İpekyol Abdullah Kiğılı Knitss Beymen Kiğılı Beymen Beauty Studio Juju Mood Beymen Club Lumberjack Civil Mavi Converse Mango Derimod Mudo Divarese Nautica Fash Fed Network Flo Nine West Gant Penti Greyder Reebok House of Superstep Skechers IN Street Sneaks Up Intersport Sportime Hatemoğlu Twist Machka Vakko Hemington Vakkorama Hiandco W Collection WWF Market

World Puan Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında World Puan geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

BP Lukoil Opet GO Shell Kadoil Sunpet Total Petrol Ofisi

World Puan Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında World Puan geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

Sage Appliances MediaMarkt Casper Gürgençler Vatan Bilgisayar Teknosa

World Puan Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında World Puan geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:

Bellona Pazarama Mondi Home Pazarama Tatil İstikbal TatilBudur İdefix IKEA Hepsiburada Yataş Grup Koçtaş Amazon Prime

World Puan Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında World Puan geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Burger King Sbarro Popeyes Subway Arby's Starbucks Usta Dönerci Usta Pideci HD İskender Reztoran Divan Brasserie Kahve Dünyası Sushi Barba

World Puan Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında World Puan geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

Akayev Karfoshop Adore Kaytika Biletix Opmar Optik Butigo Refsan ByNoGame Saat&Saat D&R Setur Eastmarine Tatilbudur English Home Teknobutik Ereyon ToptanTR ETS Tufanlar Kuyumculuk Hepiyi Sigorta Vox Hi-Fi

World Puan Geçen Süpermarket Zincirleri

2026 yılında World Puan geçen süpermarket zincirleri aşağıdaki gibidir:

Bizim Toptan Market Migros Happy Metro

World Puan Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında World Puan geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

Arçelik Beko Altus Siemens Bosch Simfer

World Puan Geçen Araç Kiralama Şirketleri

2026 yılında World Puan geçen araç kiralama şirketleri aşağıdaki gibidir:

Avis Europcar Budget Europcar Sixt Enterprise Garenta Rent Go

World Puan Geçen Hava Yolu Şirketleri

2026 yılında World Puan geçen hava yolu şirketleri aşağıdaki gibidir:

AJet SunExpress Pegasus Türk Hava Yolları

World Puan Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında World Puan geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

Gratis Nars MAC Nubia Misspera Sephora

Word Puan Nasıl Kullanılır?

World puan kullanımı için öncelikle World üye işyerlerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ödeme aşamasında işlemin World puan ile gerçekleştirileceği kasa görevlisine bildirilmelidir. Kart POS cihazından geçirildikten sonra mevcut puan bakiyesi sistem tarafından otomatik olarak kullanılır ve işlem tamamlanır. İşlem sonrasında düzenlenen slip üzerinde harcanan World puan tutarı ve buna karşılık gelen TL değeri açıkça belirtilir.

World puanlar belirli bir dönüşüm oranı çerçevesinde kullanılmaktadır. Buna göre her 2 World puan, 1 kuruş değerindedir. Örneğin, 10 TL tutarındaki bir alışverişi tamamen puanla ödemek için 2.000 World puan gerekmektedir. Puan bakiyesi alışveriş tutarını karşılamaya yetmediğinde, mevcut puan kadar kısmın düşülmesi ve kalan tutarın kredi kartı ile ödenmesi mümkündür.

Kazanılan World puanlar genellikle aynı gün karta yansıtılır ve ertesi günden itibaren kullanıma hazır hâle gelir. Standart harcamalardan elde edilen puanlar için çoğunlukla bir son kullanım tarihi bulunmamaktadır. Ancak kampanyalar kapsamında kazanılan World puanlar için belirli bir kullanım süresi tanımlanabilir. Bu süre içinde kullanılmayan puanlar ilgili tarihte geri alınır.

World puan kullanımının geçerli olduğu üye işyerlerine bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir ve harita özelliği aracılığıyla en yakın noktalar görüntülenebilir.

World Puan Nerelerde Kullanılamaz?

World puanlar, kullanım alanı oldukça geniş bir ödül sistemi olsa da bazı durumlarda veya yerlerde geçerli değildir.

Bu puanların kullanılamadığı başlıca alanlar aşağıdaki gibidir: