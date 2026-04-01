World Puan Nerede Kullanılır? 2026 | Üye İşyerleri Listesi
World Puan, Yapı Kredi ve VakıfBank gibi Worldcard programına dahil bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı iş yerlerinde yapılan harcamalardan kazanılan ve “para” yerine kullanılabilen bir sadakat puan sistemidir. Her 2 puanın 1 kuruş değerinde olduğu bu sistem sayesinde kullanıcılar, hem fiziki hem de online mağazalarda ücretsiz alışveriş yapabilir ve harcamalarından ek avantaj elde edebilir. Bu puanlar genel olarak marketten restorana, giyimden elektroniğe kadar pek çok farklı alanda kullanılabilir.
World Puan Nerelerde Kullanılır?
World kredi kartlarıyla yapılan harcamalar sonucunda kazanılan World puanlar, yurt içi ve yurt dışında geniş bir üye işyeri ağı içerisinde kullanılabilir. Bu puanların kullanılabildiği başlıca sektörler aşağıdaki gibidir:
- Akaryakıt istasyonları (özellikle kampanya dahilinde)
- Market alışverişleri (süpermarket zincirleri ve yerel marketler)
- Zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri
- Online alışveriş siteleri ve e-ticaret platformları
- Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları
- Elektronik ve teknoloji mağazaları
- Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler
- Kozmetik ve kişisel bakım mağazaları
- Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri
- Eğitim merkezleri, kurslar ve okullar
- Sağlık kurumları, hastaneler ve klinikler
- Ulaşım hizmetleri (uçak bileti, turizm firmaları)
- Otel, tatil ve konaklama hizmetleri
- Araç kiralama şirketleri
- Spor, eğlence ve aktivite merkezleri
World Puan Geçen Yerler Listesi
World Puanlar, Türkiye’de Worldcard programına dahil bankaların kredi kartlarıyla anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilmektedir. Marketlerden restoranlara, kafelerden giyim mağazalarına, elektronik ve teknoloji marketlerinden e-ticaret sitelerine kadar pek çok farklı sektörde World Puan ile alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca süpermarketler, kozmetik mağazaları, akaryakıt istasyonları ve bazı online alışveriş platformları da World Puan kullanımına açıktır.
World Puan üye işyerlerinin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:
World Puan Geçen Marketler
2026 yılında World Puan geçen marketler aşağıdaki gibidir:
|Happy
|Bonveno
|Happy Center
|Kim Market
|e-Hamal
World Puan Geçen Giyim Mağazaları
2026 yılında World Puan geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Avva
|İpekyol
|Abdullah Kiğılı
|Knitss
|Beymen
|Kiğılı
|Beymen Beauty Studio
|Juju Mood
|Beymen Club
|Lumberjack
|Civil
|Mavi
|Converse
|Mango
|Derimod
|Mudo
|Divarese
|Nautica
|Fash Fed
|Network
|Flo
|Nine West
|Gant
|Penti
|Greyder
|Reebok
|House of Superstep
|Skechers
|IN Street
|Sneaks Up
|Intersport
|Sportime
|Hatemoğlu
|Twist
|Machka
|Vakko
|Hemington
|Vakkorama
|Hiandco
|W Collection
|WWF Market
World Puan Geçen Petrol ve Benzinlikler
2026 yılında World Puan geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:
|BP
|Lukoil
|Opet
|GO
|Shell
|Kadoil
|Sunpet
|Total
|Petrol Ofisi
World Puan Geçen Teknoloji Mağazaları
2026 yılında World Puan geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Sage Appliances
|MediaMarkt
|Casper
|Gürgençler
|Vatan Bilgisayar
|Teknosa
World Puan Geçen Online Alışveriş Siteleri
2026 yılında World Puan geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:
|Bellona
|Pazarama
|Mondi Home
|Pazarama Tatil
|İstikbal
|TatilBudur
|İdefix
|IKEA
|Hepsiburada
|Yataş Grup
|Koçtaş
|Amazon Prime
World Puan Geçen Restoran ve Kafeler
2026 yılında World Puan geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:
|Burger King
|Sbarro
|Popeyes
|Subway
|Arby's
|Starbucks
|Usta Dönerci
|Usta Pideci
|HD İskender
|Reztoran
|Divan Brasserie
|Kahve Dünyası
|Sushi Barba
World Puan Geçen E-Ticaret Siteleri
2026 yılında World Puan geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:
|Akayev
|Karfoshop
|Adore
|Kaytika
|Biletix
|Opmar Optik
|Butigo
|Refsan
|ByNoGame
|Saat&Saat
|D&R
|Setur
|Eastmarine
|Tatilbudur
|English Home
|Teknobutik
|Ereyon
|ToptanTR
|ETS
|Tufanlar Kuyumculuk
|Hepiyi Sigorta
|Vox Hi-Fi
World Puan Geçen Süpermarket Zincirleri
2026 yılında World Puan geçen süpermarket zincirleri aşağıdaki gibidir:
|Bizim Toptan Market
|Migros
|Happy
|Metro
World Puan Geçen Beyaz Eşya Mağazaları
2026 yılında World Puan geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Arçelik
|Beko
|Altus
|Siemens
|Bosch
|Simfer
World Puan Geçen Araç Kiralama Şirketleri
2026 yılında World Puan geçen araç kiralama şirketleri aşağıdaki gibidir:
|Avis
|Europcar
|Budget
|Sixt
|Enterprise
|Garenta
|Rent Go
World Puan Geçen Hava Yolu Şirketleri
2026 yılında World Puan geçen hava yolu şirketleri aşağıdaki gibidir:
|AJet
|SunExpress
|Pegasus
|Türk Hava Yolları
World Puan Geçen Kozmetik Mağazaları
2026 yılında World Puan geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Gratis
|Nars
|MAC
|Nubia
|Misspera
|Sephora
Word Puan Nasıl Kullanılır?
World puan kullanımı için öncelikle World üye işyerlerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ödeme aşamasında işlemin World puan ile gerçekleştirileceği kasa görevlisine bildirilmelidir. Kart POS cihazından geçirildikten sonra mevcut puan bakiyesi sistem tarafından otomatik olarak kullanılır ve işlem tamamlanır. İşlem sonrasında düzenlenen slip üzerinde harcanan World puan tutarı ve buna karşılık gelen TL değeri açıkça belirtilir.
World puanlar belirli bir dönüşüm oranı çerçevesinde kullanılmaktadır. Buna göre her 2 World puan, 1 kuruş değerindedir. Örneğin, 10 TL tutarındaki bir alışverişi tamamen puanla ödemek için 2.000 World puan gerekmektedir. Puan bakiyesi alışveriş tutarını karşılamaya yetmediğinde, mevcut puan kadar kısmın düşülmesi ve kalan tutarın kredi kartı ile ödenmesi mümkündür.
Kazanılan World puanlar genellikle aynı gün karta yansıtılır ve ertesi günden itibaren kullanıma hazır hâle gelir. Standart harcamalardan elde edilen puanlar için çoğunlukla bir son kullanım tarihi bulunmamaktadır. Ancak kampanyalar kapsamında kazanılan World puanlar için belirli bir kullanım süresi tanımlanabilir. Bu süre içinde kullanılmayan puanlar ilgili tarihte geri alınır.
World puan kullanımının geçerli olduğu üye işyerlerine bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir ve harita özelliği aracılığıyla en yakın noktalar görüntülenebilir.
World Puan Nerelerde Kullanılamaz?
World puanlar, kullanım alanı oldukça geniş bir ödül sistemi olsa da bazı durumlarda veya yerlerde geçerli değildir.
Bu puanların kullanılamadığı başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:
- Vergi, harç ve cezalar: Resmi ödemeler (vergi, trafik cezası, harç gibi) World puan ile ödenemez.
- Bankacılık hizmetleri: Kredi kartı borcu ödemeleri, kredi taksitleri ve banka hizmet ücretleri için puan kullanılamaz.
- Bazı kampanyalar ve indirimli ürünler: Puan kullanımı bazı özel kampanyalar, promosyonlar veya indirimli ürünlerde sınırlı olabilir.
- Anlaşmalı olmayan işyerleri: World üye ağı dışında kalan mağaza, restoran veya hizmet noktalarında puan geçerli değildir.
- Online bazı hizmetler: Bazı e-ticaret siteleri veya dijital platformlarda kampanya kapsamına girmeyen ürün ve hizmetler için puan kullanımı mümkün olmayabilir.
- Nakit çekim ve para transferleri: World puanlar nakit çekim veya para transferi işlemlerinde değerlendirilemez.
