Axess Chip Para Geçen Yerler | Market, Site, Mağaza, Benzinlik Axess chip paranın nasıl ve nerede kullanıldığının yanı sıra nerelerde geçerli olduğuna dair bilgiler burada!

Axess chip para, Akbank’ın Axess, Wings ve Akbank Kart kullanıcılarına özel olarak sunduğu bir programdır. Alışveriş yapıldıkça biriken chip paralar, daha sonra tekrar harcanarak müşterilere tasarruf imkanı sunar. Genellikle 1 chip para 1 TL değerindedir ve bu paralar Axess üye işyerlerinde ya da internet alışverişlerinde kullanılabilir.

Bu yazımızda Axess chip paranın geçerli olduğu tüm sektör ve markaları kapsamlı şekilde ele alacağız.

Axess Chip Para Nerelerde Geçerli?

Axess chip para, Türkiye genelinde Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilmektedir. Restoran ve kafelerden e-ticaret sitelerine, giyim mağazalarından petrol ve benzin istasyonlarına kadar birçok farklı sektörde chip para ile alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca teknoloji ve beyaz eşya mağazaları, süpermarketler, kozmetik mağazaları ve bazı online alışveriş platformları da chip para kullanımına açıktır.

Chip para geçen yerlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

Axess Chip Para Geçen Marketler

2026 yılında Axess Chip Para geçen süpermarketler aşağıdaki gibidir:

Adese A101 Şok A101 Ekstra Cepte Şok Macrocenter Migros Jet Migros Migros Sanal Market Happy Market bonVeno Furpa Market METRO Oruç Market CarrefourSa Corner Market Kiler Eymen Market Sarıyer Market Başaran Market Kilpa Fly Market

Axess Chip Para Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Axess Chip Para geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Arby's Popeyes Orta Şeker Pasta & Cafe ARAKA PizzaLazza Döner Y Baydöner Pidem Ziya Şark Sofrası Bereket Döner McDonald's Chef Börek Boston Drink & Dessert Maydonoz Döner Taps Bebek Burger King Özsüt KingOfPizzarella Bursa İshakbey Starbucks Paşalı Kebap & Pide Costa Coffee Sütiş Sultan Saray Kadayıfı HD İskender Sbarro Pizza Bros Kahve Dünyası Usta Dönerci CNC Pizza Kitchenette Selamlique CNC Burger Adam's Fried Chicken 200 Gr Burger & Steak Boşnak Börekçi Cafe Cafe De Paris Gourmet Garage Cafe Brothers Burger Waffle Stop Coffeeolog Defne Cafe & Pastane Subway Usta Pideci Divan Pastaneleri Brothers Burger Kallavi Kahve Mega Tantuni İkram Çiğköfte

Axess Chip Para Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Axess Chip Para geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

Adres17 E-bebek LEGO Store BiletAll Getir Markafoni Bella Maison GittiGidiyor Morhipo Bilet.com Gramaltin.com N11 Biletix Hepsiburada NEOX ZONE Braun Shop Hepsiexpress Pazarama Çiçeksepeti Hipotenüs Pazarama Tatil Çikolata Sepeti IdeaSoft Petasya Deniz Butik İnce Hesap PttAVM.com Ecocotton İtals Bahçe Mobilyaları Petlebi Ereyon.com.tr Kumtel Teknosa Setur Trendyol Trendyol GO Turna.com Steam Royal Canin SHOPİGLO Ticimax

Axess Chip Para Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Abdullah Kiğılı Deichmann Kiğılı Armani Derimod Lacoste Ayakkabı Dünyası Divarese Lamia Giyim adL Dufy LC Waikiki Adidas Ecrou-Yoyoso Lee & Wrangler Armani Ekol Giyim Levi's Altınyıldız Classics Eleventy Little Big (LTGB) AVVA Eren Perakende Love My Body Bambi Ayakkabı Elle Shoes Lufian Benetton Fabrika Lutvelizade.com.tr BETA Faik Sönmez Massimo Dutti Babymall FLO Maje Türkiye Batik Gant MANC Bershka Greyder Markapia Beymen GUESS Nautica Beymen Club Hatemoğlu Marks & Spencer Beymen Business Hemington Mavi Beymen Outlet Hotiç Machka Cacharel H&M Mudo Calzedonia Intersport Mustang Ceyo Intimissimi NetWork Codentry HUGO BOSS New Balance Collezione İpekyol Nine West Civil İnci Deri Nocturne Columbia Jimmy Key OXXO Colin's Journey Oysho D’s Damat Kemal Tanca Panço Dagi KAFT.com Penti Damat Tween KOM Perspective DeFacto Koton Polaris Pull&Bear Puma Ramsey RİVUS Roman Saat&Saat Sabri Özel Sandro Sarar SneaksUp So CHIC SOOBE Sportive Stradivarius Sunglass Hut Türkiye Superdry SuperStep Sneaker Lab. Suwen Tamer Tanca Ted Baker Tergan The Moose Bay (The Badley) TOGO Tom Ford Tommy Hilfiger tommylife.com.tr Tory Burch Twist U.S. Polo Assn. Under Armour Vakko Victoria's Secret Victoria's Secret Pink VİNCE W Collection Zara

Axess Chip Para Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Axess Chip Para geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

Shell Lukoil Opet PO Aygaz Total BP Aytemiz TP Apaydın

Axess Chip Para Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

Vatan Bilgisayar E.K.O Tech Media Markt Aydın Elektrik Robotistan Dnc Dayanıklı Tüketim Destek Teknoloji Alp Elektrik Dördüncü Teknoloji

Axess Chip Para Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Axess Chip Para geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:

Tekzen Boyner Sefamerve Bellona İkea İstikbal Ereyon Mondi Koçtaş Madame Coco Özdilek D&R Kilim Mobilya

Axess Chip Para Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

Arçelik Siemens Beko Vestel Bosch Samsung Tefal

Axess Chip Para Geçen Hava Yolu Firmaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen hava yolu firmaları aşağıdaki gibidir:

Touristica AJet Obilet Corendon Airlines Pegasus Hava Yolları

Axess Chip Para Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

Gratis Cosmegram Bath & Body Works Sevil Parfüm Watsons Sephora Rossmann Kiko Milano Eve Shop NYX Professional Makeup

Axess Chip Para Nerelerde Kullanılamaz?

Axess chip para yalnızca Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde ve “Chip para ile Öde” özelliğinin aktif olduğu alışverişlerde kullanılabilir. Bu nedenle anlaşmalı olmayan işyerlerinde chip para geçerli değildir. Akbank üye işyeri POS cihazı bulunmayan küçük veya yerel işletmeler ve yurtdışındaki Axess üyesi olmayan noktalar, chip para ile ödeme yapılamayan başlıca noktalardır.

Finansal işlemler de chip para kapsamı dışında tutulur. Nakit avans çekimi, EFT veya havale işlemleri ile yatırım amaçlı fon alım-satım işlemlerinde chip para kullanılamaz. Benzer şekilde kredi kartı ekstresi ödemeleri, bankamatiklerden yapılan nakit çekimler ve diğer banka işlemleri chip paranın geçerli olmadığı işlemler arasında yer alır.

Öte yandan resmi ve kamuya yönelik ödemeler de chip para ile yapılamaz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi dairesi ve SGK borç ödemeleri, bireysel emeklilik (BES) ödemeleri ve sigorta primleri, chip paranın geçerli olmadığı alanlara örnek gösterilebilir.

Bunun yanı sıra eğlence ve oyun harcamalarında da chip para kullanılamaz. Nitekim şans oyunları, piyango ve benzeri oyunlarda chip para geçerli olmadığı gibi, Axess üyesi olmayan mağaza ve platformlarda da ödeme yapmak mümkün değildir.

Axess Chip Para Nasıl Kazanılır?

Axess chip para, Akbank kredi kartları (Axess, Wings ve Akbank Kart) kullanıcıları için çeşitli yöntemlerle kazanılabilir. En temel kazanım yöntemi, üye iş yerlerinde yapılan harcamalar ve bankanın sunduğu özel kampanyalara dahil olmak ile gerçekleşir.

Öncelikle Juzdan uygulaması üzerinden güncel kampanyalara katılarak chip para kazanmak mümkündür. Giyim, elektronik, market ve akaryakıt gibi sektörlerdeki kampanyalar “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak aktif hale getirilebilir.

Yeni Axess kullanıcıları ise hoş geldin ve ilk harcama kampanyalarından faydalanabilir. Belirlenen tutarda yapılan ilk harcamalarda chip para kazanılabilir. Örneğin 3.500 TL ve üzeri 1.000 TL, bazı kampanyalarda ise toplamda 10.000 TL’ye kadar chip para kazanma fırsatı yakalamak mümkündür.

Buna ek olarak, kullanıcılar harcama sözü kampanyalarına katılarak 12 ay boyunca belirli tutarda harcama sözü vererek toplamda belirli bir tutara kadar chip para kazanabilirler. Yakınlarını Akbank’a davet edenler ve fatura talimatı verenler de “Davet Et Kazan” kampanyası ile chip para kazanabilir.

Ayrıca chip para kazanmak için belirli kampanya kodları da kullanılabilir. Bunun için gerekli aşamaların tamamlanması ve ilgili kampanya kodunun 4566’ya gönderilmesi yeterlidir. Son olarak düzenli gelirini veya maaşını Akbank’a taşıyan kullanıcılar da “Kazanan Akbanklı” kampanyası ile 15.000 TL’ye kadar chip para kazanabilir.

Chip Para Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Axess kart müşterilerinin kazandığı chip paraları kullanırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: