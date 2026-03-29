Axess Chip Para Geçen Yerler | Market, Site, Mağaza, Benzinlik

Axess chip paranın nasıl ve nerede kullanıldığının yanı sıra nerelerde geçerli olduğuna dair bilgiler burada!

Axess chip para, Akbank’ın Axess, Wings ve Akbank Kart kullanıcılarına özel olarak sunduğu bir programdır. Alışveriş yapıldıkça biriken chip paralar, daha sonra tekrar harcanarak müşterilere tasarruf imkanı sunar. Genellikle 1 chip para 1 TL değerindedir ve bu paralar Axess üye işyerlerinde ya da internet alışverişlerinde kullanılabilir.

Bu yazımızda Axess chip paranın geçerli olduğu tüm sektör ve markaları kapsamlı şekilde ele alacağız.

Axess Chip Para Nerelerde Geçerli?

Axess chip para, Türkiye genelinde Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilmektedir. Restoran ve kafelerden e-ticaret sitelerine, giyim mağazalarından petrol ve benzin istasyonlarına kadar birçok farklı sektörde chip para ile alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca teknoloji ve beyaz eşya mağazaları, süpermarketler, kozmetik mağazaları ve bazı online alışveriş platformları da chip para kullanımına açıktır.

Chip para geçen yerlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

Axess Chip Para Geçen Marketler

2026 yılında Axess Chip Para geçen süpermarketler aşağıdaki gibidir:

AdeseA101
ŞokA101 Ekstra
Cepte ŞokMacrocenter
MigrosJet Migros
Migros Sanal MarketHappy Market
bonVenoFurpa Market
METROOruç Market
CarrefourSaCorner Market
KilerEymen Market
Sarıyer MarketBaşaran Market
KilpaFly Market

Axess Chip Para Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Axess Chip Para geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Arby'sPopeyesOrta Şeker Pasta & Cafe
ARAKAPizzaLazzaDöner Y
BaydönerPidemZiya Şark Sofrası
Bereket DönerMcDonald'sChef Börek
Boston Drink & DessertMaydonoz DönerTaps Bebek
Burger KingÖzsütKingOfPizzarella
Bursa İshakbeyStarbucksPaşalı Kebap & Pide
Costa CoffeeSütişSultan Saray Kadayıfı
HD İskenderSbarroPizza Bros
Kahve DünyasıUsta DönerciCNC Pizza
KitchenetteSelamliqueCNC Burger
Adam's Fried Chicken200 Gr Burger & SteakBoşnak Börekçi Cafe
Cafe De ParisGourmet Garage CafeBrothers Burger
Waffle StopCoffeeologDefne Cafe & Pastane
SubwayUsta PideciDivan Pastaneleri
Brothers BurgerKallavi KahveMega Tantuni
İkram Çiğköfte

Axess Chip Para Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Axess Chip Para geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

Adres17E-bebekLEGO Store
BiletAllGetirMarkafoni
Bella MaisonGittiGidiyorMorhipo
Bilet.comGramaltin.comN11
BiletixHepsiburadaNEOX ZONE
Braun ShopHepsiexpressPazarama
ÇiçeksepetiHipotenüsPazarama Tatil
Çikolata SepetiIdeaSoftPetasya
Deniz Butikİnce HesapPttAVM.com
Ecocottonİtals Bahçe MobilyalarıPetlebi
Ereyon.com.trKumtelTeknosa
SeturTrendyolTrendyol GO
Turna.comSteamRoyal Canin
SHOPİGLO Ticimax

Axess Chip Para Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Abdullah KiğılıDeichmannKiğılı
ArmaniDerimodLacoste
Ayakkabı DünyasıDivareseLamia Giyim
adLDufyLC Waikiki
AdidasEcrou-YoyosoLee & Wrangler
ArmaniEkol GiyimLevi's
Altınyıldız ClassicsEleventyLittle Big (LTGB)
AVVAEren PerakendeLove My Body
Bambi AyakkabıElle ShoesLufian
BenettonFabrikaLutvelizade.com.tr
BETAFaik SönmezMassimo Dutti
BabymallFLOMaje Türkiye
BatikGantMANC
BershkaGreyderMarkapia
BeymenGUESSNautica
Beymen ClubHatemoğluMarks & Spencer
Beymen BusinessHemingtonMavi
Beymen OutletHotiçMachka
CacharelH&MMudo
CalzedoniaIntersportMustang
CeyoIntimissimiNetWork
CodentryHUGO BOSSNew Balance
CollezioneİpekyolNine West
Civilİnci DeriNocturne
ColumbiaJimmy KeyOXXO
Colin'sJourneyOysho
D’s DamatKemal Tanca Panço
DagiKAFT.comPenti
Damat TweenKOMPerspective
DeFactoKotonPolaris
Pull&BearPumaRamsey
RİVUSRomanSaat&Saat
Sabri ÖzelSandroSarar
SneaksUpSo CHICSOOBE
SportiveStradivariusSunglass Hut Türkiye
SuperdrySuperStepSneaker Lab.
SuwenTamer TancaTed Baker
TerganThe Moose Bay (The Badley)TOGO
Tom FordTommy Hilfigertommylife.com.tr 
Tory BurchTwistU.S. Polo Assn.
Under ArmourVakkoVictoria's Secret 
Victoria's Secret PinkVİNCEW Collection 
Zara

Axess Chip Para Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Axess Chip Para geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

ShellLukoil
OpetPO
AygazTotal
BPAytemiz
TPApaydın

Axess Chip Para Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

Vatan BilgisayarE.K.O Tech
Media MarktAydın Elektrik
RobotistanDnc Dayanıklı Tüketim
Destek TeknolojiAlp Elektrik
Dördüncü Teknoloji

Axess Chip Para Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Axess Chip Para geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:

TekzenBoyner
SefamerveBellona
İkeaİstikbal
EreyonMondi
KoçtaşMadame Coco
ÖzdilekD&R
Kilim Mobilya

Axess Chip Para Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

ArçelikSiemens
BekoVestel
BoschSamsung
Tefal

Axess Chip Para Geçen Hava Yolu Firmaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen hava yolu firmaları aşağıdaki gibidir:

TouristicaAJet
ObiletCorendon Airlines
Pegasus Hava Yolları

Axess Chip Para Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Axess Chip Para geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

GratisCosmegram
Bath & Body WorksSevil Parfüm
WatsonsSephora
RossmannKiko Milano
Eve ShopNYX Professional Makeup

Axess Chip Para Nerelerde Kullanılamaz?

Axess chip para yalnızca Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde ve “Chip para ile Öde” özelliğinin aktif olduğu alışverişlerde kullanılabilir. Bu nedenle anlaşmalı olmayan işyerlerinde chip para geçerli değildir. Akbank üye işyeri POS cihazı bulunmayan küçük veya yerel işletmeler ve yurtdışındaki Axess üyesi olmayan noktalar, chip para ile ödeme yapılamayan başlıca noktalardır.

Finansal işlemler de chip para kapsamı dışında tutulur. Nakit avans çekimi, EFT veya havale işlemleri ile yatırım amaçlı fon alım-satım işlemlerinde chip para kullanılamaz. Benzer şekilde kredi kartı ekstresi ödemeleri, bankamatiklerden yapılan nakit çekimler ve diğer banka işlemleri chip paranın geçerli olmadığı işlemler arasında yer alır.

Öte yandan resmi ve kamuya yönelik ödemeler de chip para ile yapılamaz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi dairesi ve SGK borç ödemeleri, bireysel emeklilik (BES) ödemeleri ve sigorta primleri, chip paranın geçerli olmadığı alanlara örnek gösterilebilir.

Bunun yanı sıra eğlence ve oyun harcamalarında da chip para kullanılamaz. Nitekim şans oyunları, piyango ve benzeri oyunlarda chip para geçerli olmadığı gibi, Axess üyesi olmayan mağaza ve platformlarda da ödeme yapmak mümkün değildir.

Axess Chip Para Nasıl Kazanılır?

Axess chip para, Akbank kredi kartları (Axess, Wings ve Akbank Kart) kullanıcıları için çeşitli yöntemlerle kazanılabilir. En temel kazanım yöntemi, üye iş yerlerinde yapılan harcamalar ve bankanın sunduğu özel kampanyalara dahil olmak ile gerçekleşir.

Öncelikle Juzdan uygulaması üzerinden güncel kampanyalara katılarak chip para kazanmak mümkündür. Giyim, elektronik, market ve akaryakıt gibi sektörlerdeki kampanyalar “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak aktif hale getirilebilir.

Yeni Axess kullanıcıları ise hoş geldin ve ilk harcama kampanyalarından faydalanabilir. Belirlenen tutarda yapılan ilk harcamalarda chip para kazanılabilir. Örneğin 3.500 TL ve üzeri 1.000 TL, bazı kampanyalarda ise toplamda 10.000 TL’ye kadar chip para kazanma fırsatı yakalamak mümkündür.

Buna ek olarak, kullanıcılar harcama sözü kampanyalarına katılarak 12 ay boyunca belirli tutarda harcama sözü vererek toplamda belirli bir tutara kadar chip para kazanabilirler. Yakınlarını Akbank’a davet edenler ve fatura talimatı verenler de “Davet Et Kazan” kampanyası ile chip para kazanabilir.

Ayrıca chip para kazanmak için belirli kampanya kodları da kullanılabilir. Bunun için gerekli aşamaların tamamlanması ve ilgili kampanya kodunun 4566’ya gönderilmesi yeterlidir. Son olarak düzenli gelirini veya maaşını Akbank’a taşıyan kullanıcılar da “Kazanan Akbanklı” kampanyası ile 15.000 TL’ye kadar chip para kazanabilir.

Chip Para Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli? 

Axess kart müşterilerinin kazandığı chip paraları kullanırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Chip paranın yalnızca Axess üye işyerlerinde ve “Chip para ile Öde” özelliğinin aktif olduğu noktalarda kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce mağazanın chip para kullanımına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Finansal işlemler, chip paranın kullanım alanı dışında kalır. Dolayısıyla nakit çekim, EFT ve havale işlemleri, fon alım-satım işlemleri, fatura ve vergi ödemeleri, BES ödemeleri ve yurtdışı alışverişlerde chip para kullanılamamaktadır.
  • Chip paraların kazanımı bazı kampanyalara veya belirli harcama tutarlarına bağlıdır. Bu nedenle chip para kullanmadan önce kampanya koşullarının ve geçerlilik şartlarının kontrol edilmesi önemlidir.
  • Chip paralar nakit olarak çekilemez ve yalnızca alışverişlerde harcanabilir. Bu nedenle birikmiş chip paraların planlı bir şekilde kullanılması faydalı olabilir.
  • Chip para ile kısmi ödeme yapılıp kalan tutarın nakit veya kredi kartıyla ödenmesi durumunda sistem limit veya sıralama uygulayabilir. Bu nedenle ödeme sırasında ekrandaki bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.

