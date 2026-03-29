Axess Chip Para Geçen Yerler | Market, Site, Mağaza, Benzinlik

Axess chip para, Akbank’ın Axess, Wings ve Akbank Kart kullanıcılarına özel olarak sunduğu bir programdır. Alışveriş yapıldıkça biriken chip paralar, daha sonra tekrar harcanarak müşterilere tasarruf imkanı sunar. Genellikle 1 chip para 1 TL değerindedir ve bu paralar Axess üye işyerlerinde ya da internet alışverişlerinde kullanılabilir.
Bu yazımızda Axess chip paranın geçerli olduğu tüm sektör ve markaları kapsamlı şekilde ele alacağız.
Axess Chip Para Nerelerde Geçerli?
Axess chip para, Türkiye genelinde Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilmektedir. Restoran ve kafelerden e-ticaret sitelerine, giyim mağazalarından petrol ve benzin istasyonlarına kadar birçok farklı sektörde chip para ile alışveriş yapmak mümkündür. Ayrıca teknoloji ve beyaz eşya mağazaları, süpermarketler, kozmetik mağazaları ve bazı online alışveriş platformları da chip para kullanımına açıktır.
Chip para geçen yerlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:
Axess Chip Para Geçen Marketler
2026 yılında Axess Chip Para geçen süpermarketler aşağıdaki gibidir:
|Adese
|A101
|Şok
|A101 Ekstra
|Cepte Şok
|Macrocenter
|Migros
|Jet Migros
|Migros Sanal Market
|Happy Market
|bonVeno
|Furpa Market
|METRO
|Oruç Market
|CarrefourSa
|Corner Market
|Kiler
|Eymen Market
|Sarıyer Market
|Başaran Market
|Kilpa
|Fly Market
Axess Chip Para Geçen Restoran ve Kafeler
2026 yılında Axess Chip Para geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:
|Arby's
|Popeyes
|Orta Şeker Pasta & Cafe
|ARAKA
|PizzaLazza
|Döner Y
|Baydöner
|Pidem
|Ziya Şark Sofrası
|Bereket Döner
|McDonald's
|Chef Börek
|Boston Drink & Dessert
|Maydonoz Döner
|Taps Bebek
|Burger King
|Özsüt
|KingOfPizzarella
|Bursa İshakbey
|Starbucks
|Paşalı Kebap & Pide
|Costa Coffee
|Sütiş
|Sultan Saray Kadayıfı
|HD İskender
|Sbarro
|Pizza Bros
|Kahve Dünyası
|Usta Dönerci
|CNC Pizza
|Kitchenette
|Selamlique
|CNC Burger
|Adam's Fried Chicken
|200 Gr Burger & Steak
|Boşnak Börekçi Cafe
|Cafe De Paris
|Gourmet Garage Cafe
|Brothers Burger
|Waffle Stop
|Coffeeolog
|Defne Cafe & Pastane
|Subway
|Usta Pideci
|Divan Pastaneleri
|Kallavi Kahve
|Mega Tantuni
|İkram Çiğköfte
Axess Chip Para Geçen E-Ticaret Siteleri
2026 yılında Axess Chip Para geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:
|Adres17
|E-bebek
|LEGO Store
|BiletAll
|Getir
|Markafoni
|Bella Maison
|GittiGidiyor
|Morhipo
|Bilet.com
|Gramaltin.com
|N11
|Biletix
|Hepsiburada
|NEOX ZONE
|Braun Shop
|Hepsiexpress
|Pazarama
|Çiçeksepeti
|Hipotenüs
|Pazarama Tatil
|Çikolata Sepeti
|IdeaSoft
|Petasya
|Deniz Butik
|İnce Hesap
|PttAVM.com
|Ecocotton
|İtals Bahçe Mobilyaları
|Petlebi
|Ereyon.com.tr
|Kumtel
|Teknosa
|Setur
|Trendyol
|Trendyol GO
|Turna.com
|Steam
|Royal Canin
|SHOPİGLO
|Ticimax
Axess Chip Para Geçen Giyim Mağazaları
2026 yılında Axess Chip Para geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Abdullah Kiğılı
|Deichmann
|Kiğılı
|Armani
|Derimod
|Lacoste
|Ayakkabı Dünyası
|Divarese
|Lamia Giyim
|adL
|Dufy
|LC Waikiki
|Adidas
|Ecrou-Yoyoso
|Lee & Wrangler
|Armani
|Ekol Giyim
|Levi's
|Altınyıldız Classics
|Eleventy
|Little Big (LTGB)
|AVVA
|Eren Perakende
|Love My Body
|Bambi Ayakkabı
|Elle Shoes
|Lufian
|Benetton
|Fabrika
|Lutvelizade.com.tr
|BETA
|Faik Sönmez
|Massimo Dutti
|Babymall
|FLO
|Maje Türkiye
|Batik
|Gant
|MANC
|Bershka
|Greyder
|Markapia
|Beymen
|GUESS
|Nautica
|Beymen Club
|Hatemoğlu
|Marks & Spencer
|Beymen Business
|Hemington
|Mavi
|Beymen Outlet
|Hotiç
|Machka
|Cacharel
|H&M
|Mudo
|Calzedonia
|Intersport
|Mustang
|Ceyo
|Intimissimi
|NetWork
|Codentry
|HUGO BOSS
|New Balance
|Collezione
|İpekyol
|Nine West
|Civil
|İnci Deri
|Nocturne
|Columbia
|Jimmy Key
|OXXO
|Colin's
|Journey
|Oysho
|D’s Damat
|Kemal Tanca
|Panço
|Dagi
|KAFT.com
|Penti
|Damat Tween
|KOM
|Perspective
|DeFacto
|Koton
|Polaris
|Pull&Bear
|Puma
|Ramsey
|RİVUS
|Roman
|Saat&Saat
|Sabri Özel
|Sandro
|Sarar
|SneaksUp
|So CHIC
|SOOBE
|Sportive
|Stradivarius
|Sunglass Hut Türkiye
|Superdry
|SuperStep
|Sneaker Lab.
|Suwen
|Tamer Tanca
|Ted Baker
|Tergan
|The Moose Bay (The Badley)
|TOGO
|Tom Ford
|Tommy Hilfiger
|tommylife.com.tr
|Tory Burch
|Twist
|U.S. Polo Assn.
|Under Armour
|Vakko
|Victoria's Secret
|Victoria's Secret Pink
|VİNCE
|W Collection
|Zara
Axess Chip Para Geçen Petrol ve Benzinlikler
2026 yılında Axess Chip Para geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:
|Shell
|Lukoil
|Opet
|PO
|Aygaz
|Total
|BP
|Aytemiz
|TP
|Apaydın
Axess Chip Para Geçen Teknoloji Mağazaları
2026 yılında Axess Chip Para geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Vatan Bilgisayar
|E.K.O Tech
|Media Markt
|Aydın Elektrik
|Robotistan
|Dnc Dayanıklı Tüketim
|Destek Teknoloji
|Alp Elektrik
|Dördüncü Teknoloji
Axess Chip Para Geçen Online Alışveriş Siteleri
2026 yılında Axess Chip Para geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:
|Tekzen
|Boyner
|Sefamerve
|Bellona
|İkea
|İstikbal
|Ereyon
|Mondi
|Koçtaş
|Madame Coco
|Özdilek
|D&R
|Kilim Mobilya
Axess Chip Para Geçen Beyaz Eşya Mağazaları
2026 yılında Axess Chip Para geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Arçelik
|Siemens
|Beko
|Vestel
|Bosch
|Samsung
|Tefal
Axess Chip Para Geçen Hava Yolu Firmaları
2026 yılında Axess Chip Para geçen hava yolu firmaları aşağıdaki gibidir:
|Touristica
|AJet
|Obilet
|Corendon Airlines
|Pegasus Hava Yolları
Axess Chip Para Geçen Kozmetik Mağazaları
2026 yılında Axess Chip Para geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Gratis
|Cosmegram
|Bath & Body Works
|Sevil Parfüm
|Watsons
|Sephora
|Rossmann
|Kiko Milano
|Eve Shop
|NYX Professional Makeup
Axess Chip Para Nerelerde Kullanılamaz?
Axess chip para yalnızca Axess ile anlaşmalı üye işyerlerinde ve “Chip para ile Öde” özelliğinin aktif olduğu alışverişlerde kullanılabilir. Bu nedenle anlaşmalı olmayan işyerlerinde chip para geçerli değildir. Akbank üye işyeri POS cihazı bulunmayan küçük veya yerel işletmeler ve yurtdışındaki Axess üyesi olmayan noktalar, chip para ile ödeme yapılamayan başlıca noktalardır.
Finansal işlemler de chip para kapsamı dışında tutulur. Nakit avans çekimi, EFT veya havale işlemleri ile yatırım amaçlı fon alım-satım işlemlerinde chip para kullanılamaz. Benzer şekilde kredi kartı ekstresi ödemeleri, bankamatiklerden yapılan nakit çekimler ve diğer banka işlemleri chip paranın geçerli olmadığı işlemler arasında yer alır.
Öte yandan resmi ve kamuya yönelik ödemeler de chip para ile yapılamaz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi dairesi ve SGK borç ödemeleri, bireysel emeklilik (BES) ödemeleri ve sigorta primleri, chip paranın geçerli olmadığı alanlara örnek gösterilebilir.
Bunun yanı sıra eğlence ve oyun harcamalarında da chip para kullanılamaz. Nitekim şans oyunları, piyango ve benzeri oyunlarda chip para geçerli olmadığı gibi, Axess üyesi olmayan mağaza ve platformlarda da ödeme yapmak mümkün değildir.
Axess Chip Para Nasıl Kazanılır?
Axess chip para, Akbank kredi kartları (Axess, Wings ve Akbank Kart) kullanıcıları için çeşitli yöntemlerle kazanılabilir. En temel kazanım yöntemi, üye iş yerlerinde yapılan harcamalar ve bankanın sunduğu özel kampanyalara dahil olmak ile gerçekleşir.
Öncelikle Juzdan uygulaması üzerinden güncel kampanyalara katılarak chip para kazanmak mümkündür. Giyim, elektronik, market ve akaryakıt gibi sektörlerdeki kampanyalar “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak aktif hale getirilebilir.
Yeni Axess kullanıcıları ise hoş geldin ve ilk harcama kampanyalarından faydalanabilir. Belirlenen tutarda yapılan ilk harcamalarda chip para kazanılabilir. Örneğin 3.500 TL ve üzeri 1.000 TL, bazı kampanyalarda ise toplamda 10.000 TL’ye kadar chip para kazanma fırsatı yakalamak mümkündür.
Buna ek olarak, kullanıcılar harcama sözü kampanyalarına katılarak 12 ay boyunca belirli tutarda harcama sözü vererek toplamda belirli bir tutara kadar chip para kazanabilirler. Yakınlarını Akbank’a davet edenler ve fatura talimatı verenler de “Davet Et Kazan” kampanyası ile chip para kazanabilir.
Ayrıca chip para kazanmak için belirli kampanya kodları da kullanılabilir. Bunun için gerekli aşamaların tamamlanması ve ilgili kampanya kodunun 4566’ya gönderilmesi yeterlidir. Son olarak düzenli gelirini veya maaşını Akbank’a taşıyan kullanıcılar da “Kazanan Akbanklı” kampanyası ile 15.000 TL’ye kadar chip para kazanabilir.
Chip Para Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Axess kart müşterilerinin kazandığı chip paraları kullanırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Chip paranın yalnızca Axess üye işyerlerinde ve “Chip para ile Öde” özelliğinin aktif olduğu noktalarda kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce mağazanın chip para kullanımına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Finansal işlemler, chip paranın kullanım alanı dışında kalır. Dolayısıyla nakit çekim, EFT ve havale işlemleri, fon alım-satım işlemleri, fatura ve vergi ödemeleri, BES ödemeleri ve yurtdışı alışverişlerde chip para kullanılamamaktadır.
- Chip paraların kazanımı bazı kampanyalara veya belirli harcama tutarlarına bağlıdır. Bu nedenle chip para kullanmadan önce kampanya koşullarının ve geçerlilik şartlarının kontrol edilmesi önemlidir.
- Chip paralar nakit olarak çekilemez ve yalnızca alışverişlerde harcanabilir. Bu nedenle birikmiş chip paraların planlı bir şekilde kullanılması faydalı olabilir.
- Chip para ile kısmi ödeme yapılıp kalan tutarın nakit veya kredi kartıyla ödenmesi durumunda sistem limit veya sıralama uygulayabilir. Bu nedenle ödeme sırasında ekrandaki bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.
