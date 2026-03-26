Yapı Kredi Sınırsız Hesap Nedir? Faiz Oranları ve Alt Limitleri Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ın ne olduğu, nasıl kapatıldığı ve kullanıldığının yanı sıra faiz oranı, hesaplaması, ücreti ve limitine dair bilgiler!

Yapı Kredi Sınırsız Hesap, müşterilerin birikimlerini değerlendirebileceği ve günlük bankacılık işlemlerini kolayca yapabileceği bir vadesiz hesap türüdür. Bu hesapta bulunan tutarın belirli bir kısmı alt limit olarak vadesiz şekilde tutulur. Kullanıcılar bu limitin üzerindeki bakiyeden günlük faiz kazancı elde eder.

Bu yazımızda Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan Sınırsız Hesap’ın ne olduğunu, nasıl açıldığını ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu hesabın alt limitlerine, özelliklerine ve 2026 yılında geçerli olan faiz oranlarına değineceğiz.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Nedir?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap, kullanıcıların birikimlerini belirli bir süreye bağlı kalmadan değerlendirmelerine olanak tanıyan vadesiz bir hesap türüdür. Bu hesapta, belirlenen alt limitin üzerindeki bakiyeye günlük (gecelik) faiz uygulanır. Faiz, gün sonunda bakiyeye yansıtılır ve bir sonraki iş gününde faiz hesaplamasına dahil edilir. Bu sayede para, her geçen gün faiz getirisi sağlamaya devam eder.

YKB Sınırsız Hesap, Türk Lirası cinsinden bireysel müşterilere sunulmaktadır. Bu yönüyle hem birikimlerini düzenli olarak değerlendirmek hem de ani nakit ihtiyaçlarında parasına kolayca erişmek isteyen kişiler için pratik ve avantajlı bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Nasıl Açılır?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap açma işlemi, birkaç basit adımda pratik bir şekilde tamamlanabilir. Hesap açmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Mobil Uygulama Aracılığıyla Hesap Açma: Mevcut Yapı Kredi müşterileri, uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Hesaplar” bölümüne girerek “Sınırsız Hesap Aç” seçeneğine tıklar. Gerekli onay adımlarının tamamlanmasının ardından hesap, kısa süre içerisinde aktif hale gelir.

İnternet Bankacılığı ile Hesap Açma: Müşteri, ilgili banka hesabına giriş yaptıktan sonra “Yeni Hesap Aç” adımından “Sınırsız Hesap” seçeneğine tıklayarak başvuru oluşturabilir.

Yeni Müşteriler İçin Hesap Açma: Henüz Yapı Kredi müşterisi olmayan kişiler, mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayarak Sınırsız Hesap açabilir. Bu işlem, şubeye gitmeden kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Şubeden Hesap Açma: Şubeden hesap açmak isteyen müşteriler, en yakın Yapı Kredi şubesini ziyaret ettikten sonra müşteri temsilcisi aracılığıyla hesap açma talebi oluşturabilir.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Özellikleri Nelerdir?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap özellikleri, müşterilerin esnek ve kazançlı bir bankacılık deneyimi yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir. Bu hesap türünün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir:

Hesap, Türk Lirası cinsinden açılır ve yalnızca TL üzerinden işlem görür.

Sadece gerçek müşteriler bu hesaptan yararlanabilir.

Kullanıcılar, vadesiz hesapları veya kredi kartlarıyla yaptıkları harcamalar sayesinde ek faiz kazancı elde edebilir.

Hesap üzerinden kredi kartı ödemesi, fatura talimatı ve düzenli ödeme gibi bankacılık işlemleri için talimat verilebilir.

Müşteri aynı anda yalnızca bir adet aktif Sınırsız Hesaba sahip olabilir.

Maaş hesabı olarak kullanılamamaktadır.

Bu hesaba “Esnek Hesap” özelliği tanımlanamaz.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap ile Vadeli Hesap Arasındaki Farklar

Yapı Kredi Sınırsız Hesap ile Vadeli Hesap arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. Bu farklar; hesabın kullanım amacı, kullanım şekli, faiz durumu, para çekme koşulları, minimum bakiye gereksinimi ve sunulan ek hizmetler gibi unsurlardan oluşur.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap ile Vadeli Hesap arasındaki farklara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Özellik Sınırsız Hesap Vadeli Hesap Amaç Günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken hesaptaki TL cinsi paradan da faiz kazanmak için kullanılır. Uzun süreli birikim yapmak ve faiz geliri elde etmek amacıyla tercih edilir. Hesap Kullanımı Para yatırma, çekme, havale/EFT ve fatura ödeme gibi işlemler serbestçe yapılabilir. Para genellikle belirli bir süre hesapta tutulur, kullanım imkanı sınırlıdır. Faiz Durumu Alt limit üzerindeki bakiye için faiz uygulanır ve günlük faiz işler. Belirlenen vade süresi boyunca faiz kazandırır ve faiz getirisi elde etmek için vade süresinin dolması beklenir. Para Çekme İstenilen zaman hesapta bulunan bakiye çekilebilir. Vade dolmadan para çekilirse faiz getirisi kaybedilebilir. Minimum Bakiye Hesaptaki tutara göre değişen vadesiz alt limit şartı bulunmaktadır. Faiz, vadesiz alt limitin üstünde kalan tutar için işletilmektedir. Çoğu zaman belirli bir alt limit bulunur. Ekstra Hizmetler Kart kullanımı, otomatik ödeme talimatı ve günlük işlemler için uygundur. Tasarruf odaklıdır, bazı durumlarda otomatik yenileme seçeneği sunar.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Nasıl Kullanılır?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ın kullanılması için öncelikle hesaba para yatırılması gerekir. Müşteriler, hesaba 10.000 TL yatırdıktan sonra sistem otomatik olarak devreye girer ve bu limitin üzerinde kalan tutar, müşteriye günlük olarak faiz getirisi sağlar. Böylelikle müşteri, ekstra bir işlem yapmadan hesapta bulunan tutardan kazanç elde edebilir.

Müşteriler bu hesabı kullanarak para transferi, ATM’den nakit çekme, fatura ödeme veya kartla alışveriş gibi işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Ayrıca iş günlerinde saat 22:00’ye kadar hesaba yatırılan tutarlar, aynı gün valörlü olarak faiz kazancı sağlar. Faiz tahakkukları yalnızca iş günlerinde saat 01:00-03:00 arasında otomatik olarak gerçekleştirilir. Ancak saat 22:00 ile 03:00 arasında Sınırsız Hesap’tan alt limitin üzerinde bir tutarda para çekimi veya transfer yapılması durumunda, o gece için kalan bakiyeye faiz uygulanmaz.

Sınırsız Hesap pasif bir birikim aracı olmanın yanı sıra bazı bankacılık işlemleriyle ek faiz avantajı da sunar. Ek faiz kazandıran ürünlere, faiz koşuluna ve ek faiz oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hesap veya banka kartı ile aylık 10.000 TL ödeme yapılması durumunda %1 ek faiz kazanılır.

Kredi kartı ile aylık 20.000 TL harcama yapılırsa %2 ek faiz sağlanır.

Aylık 5.000 TL sigorta ödemesi yapılması hâlinde %1 ek faiz uygulanır.

Aylık 2.000 TL BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ödemesi ile %1 ek faiz kazanılır.

Aylık 5.000 TL ve üzerinde döviz alım-satım işlemi yapılırsa %1 ek faiz elde edilir.

Hisse senedi alım-satımında aylık 10.000 TL harcama yapılması durumunda %1 ek faiz sağlanır.

Yatırım fonları alış işlemlerinde aylık 10.000 TL harcama yapılırsa %1 ek faiz kazanılır.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Alt Limit ve Faiz Oranları Ne Kadar?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ta yıllık %4 oranında faiz uygulanır. Belirlenen faiz oranı yalnızca alt limitin üzerindeki bakiye için geçerlidir. Yani alt limitin altında kalan tutar üzerinden faiz kazancı elde edilmemektedir.

Aşağıdaki tabloda 2026 itibarıyla geçerli bakiye aralıkları, alt limitler ve faiz oranları yer almaktadır:

Hesaptaki Tutar Vadesiz Alt Limit Faiz Oranı 10.000 - 49.999 TL 5.000 TL %4 50.000 - 99.999 TL 7.500 TL %4 100.000 - 249.999 TL 15.000 TL %4 250.000 - 499.999 TL 30.000 TL %4 500.000 - 999.999 TL 60.000 TL %4 1.000.000 - 1.999.999 TL 120.000 TL %4 2.000.000 - 2.999.999 TL 200.000 TL %4 3.000.000 - 5.000.000 TL 300.000 TL %4

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Faiz Nasıl Hesaplanır?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap faiz hesaplama işlemi, alt limit ve bakiye esas alınarak gerçekleştirilir. Bu hesaptaki faiz yalnızca alt limitin üzerindeki bakiye üzerinden kazanılır. Bu nedenle limit altındaki tutar faiz kazandırmaz. Örneğin, alt limit 5.000 TL ise ve müşterinin hesabında 10.000-49.999 TL arasında bir bakiye bulunuyorsa, faiz yalnızca alt limitin üzerindeki tutar üzerinden, yani 5.000 TL ile bakiye arasındaki miktar üzerinden %4 oranında hesaplanır.

Bu hesapta faiz oranı, günlük olarak işler ve genellikle gece saatlerinde müşterilerin hesaplarına yansıtılır. İş günlerinde saat 22:00’ye kadar hesaba yatırılan tutarlar aynı gün faiz kazandırmaya başlar. Ancak gün sonunda bakiye alt limitin altına düşerse, o gün için faiz getirisi elde edilemez. Bu nedenle gün sonunda bakiyenin yeterli seviyede bırakılması önemlidir.

Alt limitin üzerindeki bakiye için uygulanan faiz, bankanın belirlediği yıllık faiz oranı üzerinden günlük olarak hesaplanır. Bu formül ise aşağıdaki gibidir:

Günlük Faiz = (Alt Limit Üzeri Bakiye x Yıllık Faiz Oranı) / 365

Örnek

Örneğin hesaptaki toplam bakiye 50.000 TL ise vadesiz alt limit 7.500 TL olur. Bu durumda alt limitin üzerindeki 42.500 TL, faiz kazanan bakiye olarak değerlendirilir. Bu bakiyeye yıllık %4 faiz oranı uygulandığında günlük brüt faiz kazancı yaklaşık 4,66 TL olur. %17,5 stopaj kesintisi düşüldüğünde ise günlük net faiz kazancı yaklaşık 3,84 TL'ye düşer.

Daha detaylı gösterecek olursak:

Hesaptaki toplam bakiye: 50.000 TL

Vadesiz alt limit: 7.500 TL

Faiz oranı: %4 yıllık

Faiz kazanan bakiye: 42.500 TL

Günlük brüt faiz: (42.500 × 0,04) / 365 = 4,66 TL

Stopaj kesintisi (%17,5): 4,66 × 0,175 = 0,82 TL

Günlük net faiz kazancı: 4,66 – 0,82 = 3,84 TL

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Avantajları Nelerdir?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ın sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

Nakite Kesintisiz Erişim: Hesaptaki para her zaman kullanılabilir. Yani müşteriler istediği zaman bu parayı çekebilir, harcayabilir veya transfer edebilir.

Günlük Faiz Kazancı: Alt limitin üzerindeki bakiye için günlük faiz uygulanır. Bu sayede müşteri birikimleri sürekli değer kazanır.

Esnek Bankacılık İşlemleri: Para transferi, ATM’den nakit çekme, fatura ödeme ve kartla alışveriş gibi günlük işlemler hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir.

Ek Faiz Fırsatları: Kredi kartı harcamaları, fatura ödemeleri, BES veya sigorta ödemeleri gibi bazı işlemler ek faiz kazandırır. Böylece toplam getiri artırılabilir.

Alt Limit Fırsatı: Alt limitler, faiz kazancının hangi bakiye üzerinden işlediğini net bir şekilde görmeyi sağlar ve birikim yönetimini kolaylaştırır.

Yüksek Bakiye Yönetimi: Hesaptaki tutarın maksimum 5 milyon TL’ye kadar olan kısmından alt limitler dahilinde faiz kazancı elde edilebilir.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Dezavantajları Nelerdir?

Sınırsız Hesap’ın dezavantajları aşağıdaki gibidir:

Alt Limit Üzerindeki Faiz: Faiz yalnızca alt limitin üzerindeki bakiye için işlediği için alt limitin altındaki bakiye faiz kazandırmaz. Bu nedenle küçük bakiyelerde getirisi sınırlı olabilir.

Bakiye Sınırı: Hesapta 5 milyon TL’nin üzerindeki tutarlar için faiz uygulanmadığından daha yüksek bakiye sahipleri, bu kısmın faiz kazandırmadığını göz önünde bulundurmalıdır.

Faiz İşleyiş Zamanlaması: Günlük faiz hesaplaması genellikle gece saatlerinde yapılır. İş günlerinde saat 22:00’ye kadar yatırılan tutarlar aynı gün faiz kazandırmaya başlar. Bu saatlere dikkat edilmediği takdirde o gün için faiz kaybı yaşanır.

Ek Faiz Koşulları: Ek faiz kazanmak için belirli harcama ve yatırım koşullarını yerine getirmek gerekir. Bu işlemler yapılmadığında ek faiz imkanı elde edilemez.

Faiz Oranları Değişebilir: Banka politikaları ve ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranları ve ek faiz fırsatları güncellenebilir.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Kimler İçin Uygundur?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap hem günlük finansal işlemlerini kolayca yönetmek hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler için oldukça avantajlıdır. Bu hesap genel olarak aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygundur:

Sık Nakit Akışı Olanlar: Günlük para transferleri, alışveriş ve fatura ödemelerini sık yapanlar için paranın bağlı olmadan kullanılabilmesi büyük avantaj sağlar.

Biriktirirken Kazanmak İsteyenler: Vadeli hesabın bağlayıcılığı olmadan birikimlerini değerlendirmek isteyenler, alt limitin üzerindeki bakiyeleri için günlük faiz kazanabilir.

Finansal İşlemleri Aktif Kullananlar: Kredi kartı harcamaları, fatura ödemeleri, BES veya sigorta ödemeleri gibi düzenli finansal işlemleri olan kişiler, ek faiz fırsatlarından da faydalanabilir.

Yatırım İşlemleri Yapanlar: Döviz al/sat, hisse senedi ve yatırım fonu işlemleri gibi aktif yatırım yapanlar bu işlemlerle ek faiz kazanma imkânı elde edebilir.

Esnek Kullanım Arayanlar: Parasını dilediği zaman çekebilmek, harcamaları ve hesap bakiyesi üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyenler için ideal bir hesap türüdür.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Mantıklı mı?

Sınırsız Hesap hem günlük finansal işlemlerde esneklik sağlayan hem de birikimleri değerlendiren bir hesap türüdür. Alt limitin üzerindeki bakiye için günlük faiz kazandırması sayesinde yatırımcıların parası sürekli değer kazanır. Banka kartı ve kredi kartı harcamaları, fatura ödemeleri, BES veya sigorta ödemeleri gibi işlemlerle ek faiz kazanma imkânı sunması ise toplam getiriyi artırır. Ayrıca hesabın bağlı olmaması, para çekme veya harcama özgürlüğü sağlaması ve tüm işlemlerin mobil uygulama üzerinden kolayca yönetilebilmesi, hesabı oldukça cazip hale getirir.

Ancak bu hesabın bazı sınırlamaları olduğundan her müşteri için uygun olmayabilir. Faiz yalnızca alt limitin üzerindeki bakiye için işlediği için küçük tutarlarda günlük faiz kazancı sınırlı kalabilir. Ayrıca hesapta 5 milyon TL’yi aşan tutarlara faiz uygulanmadığından yüksek bakiye sahipleri için getiri sınırlı kalır. Ek faiz kazanımı için belirli harcama ve ödeme koşulları sağlanmazsa ek getiri elde edilemez. Dolayısıyla hesabın verimli olması, kullanıcı alışkanlıklarına ve işlem hacmine bağlıdır.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Ücretli mi?

Hayır, Yapı Kredi Sınırsız Hesap aylık sabit bir ücret veya özel bir kullanım ücreti ödenerek satın alınması gereken bir ürün değildir. Yani bu hesap için doğrudan aylık bir abonelik ücreti bulunmamaktadır. Hesap işletim ücreti almayan bankalar hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yapı Kredi Sınırsız Hesapta Vergi (Stopaj) Kesintisi Var mı?

Evet, Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ta elde edilen faiz gelirleri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır. Mevzuat kapsamında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %17,50 oranında stopaja tabi tutulur. Sınırsız Hesap da günlük faiz kazancı sağlayan bir vadesiz hesap olduğu için genellikle %17,5 üzerinden stopaj kesintisi yapılır. Bu kesinti, faiz getirisi hesaba yansıtılmadan önce otomatik olarak uygulanır.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Nasıl Kapatılır?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap kapatma işlemi; bankanın müşteri iletişim merkezini arayarak, fiziki şubesini ziyaret ederek, mobil bankacılık ya da internet şubesini kullanarak yapılabilir. Bu yöntemlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi: Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden “Hesaplarım” menüsüne girilir ve “Vadesiz/Vadeli Hesaplarım” bölümü seçilir. Ardından “İşlemler” sekmesine tıklanır ve “Hesap Kapatma Talebi” adımları takip edilebilir.

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 222 0444 numaralı telefonu arayarak müşteri temsilcisi aracılığıyla hesap kapatma talebi oluşturulabilir.

Şube Ziyareti: Müşteri, kendisine en yakın Yapı Kredi şubesine giderek yazılı talimat ile hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilir.

Yapı Kredi Sınırsız Hesap Hafta Sonu Faiz Vermiyor mu?

Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ta günlük faiz işlemleri genellikle iş günlerinde ve gece saatlerinde gerçekleşir. Yani hafta sonu ve resmi tatillerde doğrudan faiz hesaplanmaz. Hafta sonu veya tatil günlerinde hesabınızda faiz kazancı oluşacak bir bakiye varsa, bu faiz tatili takip eden ilk iş gününde hesabınıza yansıtılır. Buna benzer olarak ek faizler de ilgili koşulların sağlanmasını takip eden iş gününden itibaren müşterinin hesabına yansır ve bu faiz 30 gün boyunca geçerlidir.