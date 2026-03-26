Elma Hesabı Nedir? Nasıl Açılır? Faiz Oranları ve Avantajları Yanımda hesap olarak da bilinen Elma hesabının ne olduğu, hangi sistemle çalıştığı, getirisinin nasıl hesaplandığı ve faiz oranları bu yazıda!

Elma mevduat hesabı, Garanti BBVA tarafından sunulan ve vadesiz hesap gibi kullanılabildiği gibi belirlenen alt limitin üzerindeki tutara günlük faiz kazandıran bir hesap türüdür. Bu hesapta para istenildiği zaman çekilebilir, transfer edilebilir veya harcamalarda kullanılabilir. Gün sonunda hesapta kalan tutar banka tarafından otomatik olarak faizlendirilir. Kullanıcının ayrıca bir işlem yapmasına gerek yoktur. Ancak faiz, hesaptaki paranın tamamına değil, bankanın belirlediği alt limit düşüldükten sonra kalan kısma uygulanır ve hesaplanan faiz üzerinden stopaj kesintisi yapılır. Bu nedenle hesapta bulunan tutar düşükse günlük kazanç da düşük olur.

Elma Hesabı Nedir?

Yanımda Hesap olarak da bilinen Elma Hesabı, Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu bir mevduat hesabıdır. Bu hesapta bulunan para, belirlenen alt limitin üzerinde kaldığında günlük faiz kazancı elde edilir. Bu ürün, özellikle hesabında sürekli para bulunduran kullanıcıların bakiyelerinin boşta kalmaması için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistemde hesapta bulunan TL bakiyesi gün sonunda otomatik olarak değerlendirilir. Bu sayede kullanıcı parasını vadeli hesaba bağlamak zorunda kalmadan, istediği zaman çekebilme özgürlüğünü korurken aynı zamanda faiz geliri elde edebilir.

Elma Hesabı Nasıl Çalışır?

Yanımda Hesap olarak da bilinen Elma hesabı, vadesiz hesapta bulunan paranın gün sonunda otomatik olarak faiz kazanmasını sağlayan bir sistemle çalışmaktadır. Bu hesapta para normal vadesiz hesapta durmaya devam eder ve istenildiği zaman çekilebilir. Ancak gün sonunda hesapta bulunan TL bakiyesinin bankanın belirlediği limitin üzerinde olması halinde bu tutar otomatik olarak vadeli hesaba aktarılır ve o gün için faiz işletilir.

Ertesi gün hesap tekrar vadesiz hesap gibi kullanılmaya devam eder. Yani para hesaptan çekilebilir, havale yapılabilir veya alışverişte kullanılabilir. Gün sonunda hesapta tekrar bakiye kalırsa sistem yeniden devreye girer ve para tekrar faiz kazanacak şekilde değerlendirilir. Kullanıcının bu işlemler için ayrıca talimat vermesine gerek yoktur, tüm işlemler otomatik yapılır.

Elma Hesabı Nasıl Açılır?

Elma hesabı (Yanımda Hesap) açma işlemi, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Bu kanallar üzerinden Elma hesabı açma işlemi oldukça basittir ve birkaç adımda tamamlanabilir.

Bankanın mobil uygulamasına veya internet bankacılığına giriş yapılır.

Menüden Hesap Aç / Yeni Hesap / Mevduat Hesabı Aç bölümüne girilir.

Hesap türleri arasından Elma Hesabı (Yanımda Hesap) seçilir.

Hesabın bağlı olacağı vadesiz hesap belirlenir.

Sözleşme ve onay ekranı kabul edilir.

İşlem onaylandıktan sonra Elma Hesabı aktif hale gelir.

İstenirse bankanın şubesine gidilerek kimlik ile de hesap açılabilir.

Hesap açıldıktan sonra para yatırılarak faiz kazanılabilir.

Elma Hesabı Faiz Oranları Nedir? Alt ve Üst Limit

2026 yılı itibarıyla elma hesabı gecelik faiz oranı %10,00 olarak belirlenmiştir. Ancak faiz tüm bakiye için değil, bankanın belirlediği alt limit üzerindeki tutar için işletilir ve hesapta en az 10.000 TL bulunması gerekir. Bu sistem sayesinde para vadesiz hesapta kalırken aynı zamanda günlük olarak faiz kazanmaya devam eder.

Elma Hesabında uygulanan alt ve üst limitleri aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde verilmektedir:

Alt Limit Üst Limit Faiz Oranı Vadesiz Hesapta Kalan Bakiye (TL) 10.000 TL 100.000 TL %10 10.000 TL 100.001 TL 250.000 TL %10 20.000 TL 250.001 TL 500.000 TL %10 35.000 TL 500.001 TL 1.000.000 TL %10 75.000 TL 1.000.001 TL 2.000.000 TL %10 150.000 TL 2.000.001 TL 3.000.000 TL %10 250.000 TL 3.000.001 TL 5.000.000 TL %10 350.000 TL

Elma Hesabı Getiri Nasıl Hesaplanır?

Elma hesabı getiri hesaplama işlemi, bankanın uyguladığı %10 gecelik faiz oranının uygulanması ile yapılır. Ancak Elma Hesabında memalandırma işlemi otomatik yapıldığı için kullanıcının ayrıca bir hesaplama yapmasına gerek kalmadan faiz otomatik olarak uygulanır. Yani banka, gün sonundaki bakiyeyi esas alarak nemalandırma işlemini kendisi gerçekleştirir. Hesaba para yatırıldığında faiz işlemeye başlar, para çekildiğinde ise kalan tutara göre kazanç yeniden hesaplanır. Ayrıca elde edilen faiz gelirinden yürürlükteki vergi oranına göre stopaj kesintisi yapılır.

Faiz, hesaptaki tüm bakiye için değil, bankanın belirlediği alt limitin üzerindeki kısım için uygulanır. Örneğin hesapta 10.000 TL ile 100.000 TL arasında bakiye varsa 10.000 TL vadesiz hesapta bırakılır, kalan tutar %10 yıllık faiz oranı üzerinden değerlendirilir. Bakiye 100.001 TL ile 250.000 TL arasında olduğunda ise hesapta 20.000 TL bırakılır ve bu tutarın üzerindeki kısım yine %10 faiz oranı ile nemalandırılır. Bu şekilde 3.000.000 TL'ye kadar olan tutardan günlük faiz elde edilebilir.

Elma Hesabı Günlük Getirisi Ne Kadar?

Elma Hesabı günlük getirisi, hesapta bulunan toplam bakiyeye göre değişir çünkü faiz tüm tutara değil, bankanın belirlediği alt limitin üzerinde kalan kısma uygulanır ve hesaplanan faiz üzerinden stopaj kesintisi yapılır. Bu nedenle hesapta tam olarak 10.000 TL varsa bu tutarın tamamı vadesizde bırakıldığı için günlük getiri oluşmaz. Bakiye 10.000 TL’yi geçtiğinde ise aşan kısım için faiz işlemeye başlar.

Örneğin hesapta 50.000 TL varsa 10.000 TL vadesizde kalır, kalan 40.000 TL yıllık %10 faiz oranı ile değerlendirildiğinde günlük brüt kazanç yaklaşık 10,96 TL olur. %17,5 stopaj kesildiğinde günlük net getiri yaklaşık 9,04 TL seviyesine düşer. Hesapta 100.000 TL olması durumunda bankanın belirlediği alt limit uygulanır ve bu tutarda 10.000 TL hesapta bırakılarak kalan kısım faizlendirilir.

Bu durumda günlük brüt getiri yaklaşık 24,66 TL, stopaj sonrası net getiri yaklaşık 20,34 TL olur. Bakiye 100.000 TL’nin üzerine çıktığında ise alt limit 20.000 TL olarak uygulanır ve bu tutarın üzerindeki kısım için faiz işletilir. Bu nedenle bakiye 150.000 TL olduğunda 20.000 TL alt limit düşülür ve kalan 130.000 TL faizlendirildiği için günlük brüt kazanç yaklaşık 35,62 TL, stopaj sonrası net getiri yaklaşık 29,39 TL olur.

Elma Hesabı Avantajları Nelerdir?

Elma Hesabının avantajları şöyle sıralanabilir:

Hesapta bulunan alt limit üzerindeki tutar için günlük faiz kazancı sağlar.

Parayı vadeye bağlama zorunluluğu olmadan getiri elde etme imkanı sunar.

İstenildiği zaman para çekilebilir, kalan bakiye için faiz işlemeye devam eder.

Faiz hesaplama işlemi otomatik yapıldığı için kullanıcının hesaplama yapması gerekmez.

Hesaba para giriş-çıkışı olduğunda sistem kendini otomatik olarak günceller.

Vadeli hesapta olduğu gibi vade bozma, faiz kaybı veya ceza kesintisi yoktur.

Hem vadesiz hesap gibi kullanılabilir hem de faiz kazandırdığı için birikim hesabı olarak değerlendirilebilir.

Mobil bankacılık, internet bankacılığı veya şubeden kolayca açılabilir ve yönetilebilir.

Günlük harcamalar için hesapta para bırakırken kalan tutarın boşta kalmasını önler.

Likit kalmak isteyen ancak parasının da değerlenmesini isteyen kişiler için uygun bir hesap türüdür.

Elma Hesabı Dezavantajları Nelerdir?

Elma Hesabı çeşitli avantajlar sunsa da beraberinde bazı dezavantajlara da sahiptir:

Uygulanan faiz oranı genellikle düşüktür ve yüksek kazanç sağlamaz.

Faiz tüm bakiyeye değil, bankanın belirlediği alt limitin üzerinde kalan tutara uygulanır.

Günlük faiz kazancı düşük olduğu için küçük bakiyelerde getirisi çok az olur.

Vadeli mevduata göre faiz oranı daha düşük olduğu için uzun vadede daha az kazandırır.

Banka tarafından belirlenen alt limit tutarları değiştirilebilir, bu da kazancı etkileyebilir.

Yüksek getiri isteyen kullanıcılar için uygun bir hesap türü değildir.

Stopaj kesintisi nedeniyle hesaplanan faiz tutarı düşer.

Elma Hesabı Mantıklı mı?

Elma hesabının mantıklı olup olmadığı, hesabın hangi amaçla kullanılacağına ve hesapta ne kadar bakiye bulunacağına bağlı olarak değişir. ELMA (Yanımda Hesap) hesabı, vadesiz hesap gibi kullanılabilen ancak belirlenen alt limitin üzerindeki tutara günlük faiz veren bir mevduat yapısında olduğu için paraya istediği zaman erişmek isteyen, ancak hesabındaki bakiyenin boşta kalmasını istemeyen kişiler için mantıklı bir seçenek olabilir. Özellikle hesapta sürekli para bulunduran kullanıcılar için günlük faiz kazancı sağladığı için avantajlıdır.

Ancak Elma Hesabı yüksek kazanç sağlayan bir hesap değildir. Çünkü faiz, hesaptaki tüm tutara değil bankanın belirlediği alt limit düşüldükten sonra kalan kısma uygulanır. Ayrıca stopaj kesintisi yapıldığı için net getiri daha düşük olur. Bunun yanında uygulanan faiz oranı çoğu zaman vadeli mevduat faizinden düşük kaldığı için uzun süreli birikim yapmak isteyen kişiler açısından dezavantajlıdır. Bu nedenle Elma Hesabı, parasını hesabında hazır tutmak ve istediği zaman kullanmak isteyen kişiler için mantıklı bir seçenek olabilir. Daha yüksek faiz geliri elde etmek isteyenler için ise bu hesap uygun olmayabilir.

Elma Hesabı Nasıl Kapatılır?

Elma hesabı kapatma işlemi, Garanti BBVA mobil bankacılık, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya şube üzerinden yapılabilmektedir. Elma Hesabı vadesiz hesaba bağlı çalışan bir hesap olduğu için kapatma işlemi genellikle hesap ayarları üzerinden gerçekleştirilir. Hesapta bakiye bulunması veya hesaba bağlı talimat olması durumunda ise kapatma işlemi yapılmadan önce gerekli düzenlemelerin yapılması gerekebilir.

Elma Hesabını kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir:

Mobil bankacılık aracılığıyla kapatma: Garanti BBVA Mobil uygulamasına girilir, Hesaplar menüsünden Elma Hesabı seçilir ve hesap ayarları bölümünden iptal işlemi yapılır.

İnternet bankacılığı aracılığıyla kapatma: Garanti BBVA internet bankacılığına giriş yapılarak hesaplar bölümünden Elma Hesabı seçilir ve hesap kapatma / değişiklik işlemi yapılır.

Müşteri hizmetleri aracılığıyla kapatma: Garanti BBVA müşteri iletişim merkezi aranarak Elma Hesabının kapatılması talep edilebilir.

Şubeler aracılığıyla kapatma: Kimlik kartı ile en yakın Garanti BBVA şubesine gidilerek hesap kapatma işlemi gerçekleştirilebilir.

Sky limitin ne olduğunu ve kimlere verildiğini merak ediyorsanız Sky Limit Nedir? Kimlere Verilir? Kredi Puanı Kaç Olmalı? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Elma Hesabı mı Vadeli Mevduat mı?

Elma Hesabı ile vadeli mevduat arasındaki farklar kullanım şekli, faiz işleyişi ve sağladığı getiri açısından değişmektedir. Elma Hesabında para istenildiği zaman çekilebilir ve hesapta kalan tutar için günlük faiz işletilir. Vadeli mevduatta ise para belirlenen vade süresi dolmadan çekilirse faiz hakkı kaybolur ve faiz genellikle vade sonunda hesaplanır. Elma Hesabında faiz, tüm bakiyeye değil bankanın belirlediği alt limitin üzerindeki tutara uygulanırken vadeli mevduatta faiz genellikle bakiyenin tamamı üzerinden hesaplanır.

Faiz oranı açısından bakıldığında Elma Hesabında uygulanan oran çoğu zaman daha düşük olurken vadeli mevduatta daha yüksek faiz oranı sunulabilir. Her iki hesapta da elde edilen faiz gelirinden stopaj kesintisi yapılır. Kullanım kolaylığı açısından Elma Hesabı oldukça esnek bir yapıya sahiptir, vadeli mevduatta ise esneklik düşüktür çünkü para belirli süre hesapta kalmalıdır.

 Dikkat! Kısa vadede kullanılacak paralar için Elma Hesabı daha avantajlı olurken, uzun vadede birikimini değerlendirmek isteyenler için vadeli mevduat genellikle daha yüksek getiri sağlamaktadır.

Elma Hesabı Stopaj Oranı Ne Kadar?

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Elma Hesabında uygulanan stopaj oranı, mevduatın vade süresine göre değişmektedir. Buna göre 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli sayılan bakiyelerde stopaj oranı %17,5 olarak uygulanmaktadır. Vadesi 6 ay ile 1 yıl arasında olan (1 yıl dahil) tutarlarda stopaj oranı %15’e düşerken, 1 yılın üzerindeki vadelerde ise stopaj oranı %10 olarak uygulanmaktadır. Elma Hesabında faiz kazancı üzerinden yapılan bu stopaj kesintisi, hesaplanan brüt faiz tutarından otomatik olarak düşülmekte ve kullanıcıya net kazanç yansıtılmaktadır.