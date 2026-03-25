Astsubay Maaşı 2026 | Rütbe, Yedek, Kuvvet ve Emekliye Göre 2026 yılında rütbelere ve kuvvet komutanlığına göre astsubay maaşlarının ne kadar olduğu ve bu maaşları etkileyen faktörler bu rehberde!

2026 yılında astsubay maaşlarında tek bir tutardan bahsetmek doğru değildir. Astsubay maaşları, rütbe, hizmet süresi, görev yapılan yer, kuvvet komutanlığı, alınan tazminatlar, aile yardımı ve eğitim durumu gibi unsurlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yeni başlayan bir astsubay yaklaşık 75.000 TL civarında maaş alırken, kıdem arttıkça ve ek tazminatlar eklendikçe maaş 100.000 TL’nin üzerine çıkabilir. Doğu görevi, operasyon, komando, uçuş, dalış, branş, yabancı dil ve benzeri ek ödemeler maaşı önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle astsubay maaşı hesaplanırken yalnızca rütbe değil, tüm ek ödemeler birlikte değerlendirilmelidir.

Bu yazımızda astsubay maaşlarının ne kadar olduğunu (astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş) yedek astsubayların ne kadar maaş aldığını ele alacağız. Ayrıca kuvvet komutanlıklarına göre hava, kara ve deniz astsubayı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubayının ne kadar maaş aldığına değineceğiz. Son olarak astsubay maaşını etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla muvazzaf astsubayların maaşı, rütbe, hizmet süresi, görev yeri, alınan tazminatlar ve aile durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle sabit bir maaş tutarından söz etmek doğru değildir. Mevcut durumda göreve yeni başlayan bir muvazzaf astsubayın maaşı genellikle 75.000 TL ile 78.000 TL arasında, görev süresi ilerlemiş ve kıdem kazanmış astsubayların maaşı ise ortalama 80.000 TL ile 90.000 TL arasında değişmektedir. Meslekte daha da ilerlemiş personelin maaşı ise 95.000 TL ile 103.000 TL seviyelerine ulaşmaktadır.

Diğer yandan doğu görevi, operasyon tazminatı, komando veya özel birlik görevleri gibi ek ödemelerin bulunduğu durumlarda aylık gelir daha da yükselmektedir. Evli olan, çocuk yardımı alan veya risk tazminatı, uçuş, dalış ve benzeri görev tazminatlarından yararlanan muvazzaf astsubayların toplam aylık kazancı da daha da yüksek olmaktadır.

Rütbelere Göre Astsubay Maaşları

Astsubay maaşları rütbe, kıdem ve hizmet süresine bağlı olarak kademeli şekilde değişmektedir. Rütbe yükseldikçe alınan taban maaş, ek göstergeler ve tazminatlar arttığı için aylık gelir de buna bağlı olarak yükselmektedir. 2026 yılı itibarıyla rütbelere göre maaşlar ortalama 75.000 TL ile 103.500 TL arasında farklılık göstermektedir.

Aşağıda rütbelere göre astsubay maaşları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır:

Astsubay Çavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Astsubay Çavuş maaşı, görev yeri, hizmet süresi, sözleşmeli veya muvazzaf statüde görev yapma durumu, aile yardımı ve alınan tazminatlara göre değişmektedir. Göreve yeni başlayan bir muvazzaf astsubay çavuşun maaşı genellikle 75.000 TL ile 80.000 TL arasında değişmektedir. Hizmet süresi arttıkça maaş da yükselmektedir. Doğu görevi, operasyon tazminatı, komando görevi, risk tazminatı ve aile yardımı gibi ek ödemeler alan astsubay çavuşların aylık kazancı daha da yükselmektedir.

Astsubay Kıdemli Çavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Astsubay Kıdemli Çavuş maaşları, görev yapılan kuvvet, hizmet süresi, derece-kademe durumu ve alınan tazminatlara göre değişiklik göstermektedir. Yine de Astsubay Kıdemli Çavuş taban maaşı ortalama 80.000 TL - 85.000 TL arasında değişmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan kıdemli çavuşlar, astsubay çavuştan sonra gelen rütbede oldukları için taban maaşları başlangıç seviyesine göre daha yüksektir. Ancak bu tutar yalnızca taban maaşı ifade eder. Doğu görevi, operasyon tazminatı, komando veya özel birlik görevi, aile yardımı ve görev yeri gibi ek ödemeler eklendiğinde bu maaş önemli ölçüde artabilir.

Astsubay Üstçavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında Astsubay Üstçavuş maaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan personelin rütbesi, hizmet süresi, derece-kademe ilerlemesi ve görev yaptığı birliğin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Güncel maaş düzenlemeleri sonrasında Astsubay Üstçavuş rütbesinde görev yapan personelin aldığı aylık taban maaş ortalama olarak 85.000 TL civarından başlayıp 88.500 TL seviyesine kadar çıkabilmektedir.

Maaşı etkileyen en önemli unsurlar arasında görev yeri, hudut veya operasyon tazminatı, aile yardımı, görev tazminatı ve kıdem farkı yer almaktadır. Bu nedenle doğu illeri, sınır birlikleri veya riskli görevlerde bulunan Astsubay Üstçavuşların maaşı, standart birliklerde görev yapan personele göre daha yüksek hesaplanmaktadır.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Astsubay Kıdemli Üstçavuş maaşı, personelin görev yaptığı birlik, hizmet yılı, bulunduğu kademe ve aldığı görev tazminatlarına bağlı olarak farklı tutarlarda ödenmektedir. Bu rütbede bulunan bir astsubayın taban maaşı genellikle 90.000 TL ile 95.000 TL civarında olmaktadır.

Kıdem süresi arttıkça ve rütbe ilerledikçe maaş da kademeli şekilde yükseldiği için kıdemli üstçavuşlar, astsubaylık içinde daha yüksek ücret alan grupta yer almaktadır. Bunun yanında sınır bölgesi görevi, operasyon görevi, komando sınıfı, evli-çocuk yardımı ve benzeri ek ödemeler maaşa ilave edildiğinde aylık kazanç daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Astsubay Başçavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı Ocak zammı sonrasında Astsubay Başçavuşun taban maaşı yaklaşık 95.000 TL – 97.000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu rütbede görev yapan personelin aldığı aylık ücret sabit değildir. Kişinin toplam hizmet yılı, bulunduğu kademe, görev aldığı birlik türü ve üstlendiği sorumluluklara göre maaş tutarı farklılık gösterebilir. Özellikle karargâh görevleri, sınır hattı görevleri veya özel tazminat kapsamında bulunan birliklerde görev yapan Astsubay Başçavuşların aylık geliri daha yüksek hesaplanmaktadır.

Bunun yanında evli olan personele verilen aile yardımı, çocuk yardımı ve görev tazminatı gibi ek ödemeler de maaşa ilave edildiği için bazı durumlarda toplam aylık kazanç taban maaşın oldukça üzerine çıkabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde maaş hesaplaması memur maaş katsayısına bağlı olduğu için yıl içinde yapılan toplu sözleşme zamları ve enflasyon farkları da Astsubay Başçavuş maaşlarını etkilemektedir.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Astsubay Kıdemli Başçavuş taban maaşı ortalama olarak 98.500 TL ile 103.500 TL arasında değişmektedir. Ancak bu tutar her personel için aynı değildir ve maaşın belirlenmesinde birçok farklı unsur etkili olur. Özellikle doğu ve sınır bölgelerinde ya da sınır ötesi operasyonlarda görev yapan astsubaylar, normal maaşlarına ek olarak aldıkları operasyon ve terör tazminatları sayesinde daha yüksek gelir elde edebilmektedir.

Bunun yanında personelin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda görev yapması, hizmet süresinin 20 yıl ve üzerinde olması ve buna bağlı kıdem ilerlemeleri taban maaşı doğrudan artırmaktadır. Ayrıca evli olunması, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre ödenen aile yardımı da toplam maaşın artmasına katkı sağlamaktadır.

Sözleşmeli Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında sözleşmeli astsubay maaşı, muvazzaf astsubaylarla aynı ücret sistemine bağlı olarak hesaplandığı için rütbe, derece-kademe, görev yapılan birlik ve alınan tazminatlara göre değişir. Maaş açısından sözleşmeli ve muvazzaf astsubay arasında temel bir fark bulunmaz. Aynı rütbede ve aynı derecede görev yapan personel, statüsü sözleşmeli ya da kadrolu olsa da aynı taban maaşı alır ve görev, risk, aile, bölge ve uzmanlık tazminatlarından eşit şekilde yararlanır.

Aradaki fark daha çok personelin çalışma statüsünden kaynaklanır. Muvazzaf astsubaylar kadrolu olarak görev yaparken sözleşmeli astsubaylar belirli süreli sözleşme kapsamında çalışır. Ücret farklılığı ise genellikle görev öncesi eğitim döneminde verilen harçlık, ön sözleşme aylığı veya bazı özlük haklarında ortaya çıkar, aktif görevde alınan maaşta belirgin bir ayrım bulunmaz. Bu nedenle sözleşmeli astsubay maaşı, rütbe, görev yapılan kuvvet komutanlığı ve görev şartlarına bağlı olarak 75.000 TL ile 105.000 TL arasında değişmektedir.

Muvazzaf astsubay ile benzer şekilde, aile yardımı, görev yeri tazminatı, kıdem farkı ve diğer ek ödemeler bu tutara dahil değildir. Bu nedenle hizmet süresi daha fazla olan, doğu veya sınır bölgelerinde görev yapan ya da komando, özel kuvvetler gibi riskli ve uzmanlık gerektiren görevlerde bulunan sözleşmeli astsubayların maaşı belirtilen rakamların üzerine çıkabilmektedir. Ayrıca evli olan ve çocuk sahibi personel, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi ek ödemeler aldığı için aylık toplam geliri daha yüksek olmaktadır.

Yedek Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla yedek astsubay maaşı, görev yapılan birlik, görev yeri ve alınan tazminatlara göre değişmekle birlikte ortalama olarak 70.000 TL ile 75.000 TL arasında ödenmektedir. Yedek astsubaylar, muvazzaf astsubaylardan farklı olarak sözleşmeli ve geçici statüde görev yaptıkları için maaşları kadrolu astsubaylara göre daha düşük hesaplanır.

Ancak görev yapılan bölgenin risk durumu, doğu görevi, operasyon bölgesi tazminatı ve aile yardımı gibi ek ödemeler maaşın artmasına neden olabilir. Özellikle sınır hattı veya operasyon bölgesinde görev yapan yedek astsubayların aylık geliri standart görev yerlerine göre daha yüksek olabilmektedir.

Kuvvet Komutanlıklarına Göre Astsubay Maaşları

Astsubay maaşları görev yapılan kuvvet komutanlığına göre değişiklik göstermekle birlikte, 2026 yılı itibarıyla ortalama 75.000 TL ile 115.000 TL arasında farklılık göstermektedir. Maaşlar, rütbe, kıdem, görev yeri ve alınan tazminatlara bağlı olarak değiştiği için her kuvvet komutanlığında farklı seviyelerde olabilmektedir.

Aşağıda kuvvet komutanlıklarına göre astsubay maaşları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır:

Hava Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Hava Kuvvetleri astsubay maaşları, rütbe, hizmet süresi, derece-kademe ilerlemesi ve alınan görev tazminatlarına göre değişmektedir. Güncel maaş aralıklarına bakıldığında Hava Kuvvetlerinde görev yapan bir Astsubay Çavuş yaklaşık 75.000 TL, Kıdemli Çavuş 78.000 TL, Üstçavuş 84.000 TL, Kıdemli Üstçavuş 88.000 TL, Başçavuş 92.000 TL ve Kıdemli Başçavuş ise ortalama 96.000 TL civarında maaş almaktadır.

Bu tutarlar taban maaş ortalamalarını göstermektedir. Personelin görev yaptığı birlik, uçuş veya teknik sınıfta bulunması, hizmet yılı, görev yeri, operasyon tazminatı, aile yardımı ve benzeri ek ödemeler maaşın daha yüksek olmasına neden olabilir. Özellikle uçuş birliklerinde veya riskli görevlerde bulunan hava astsubaylarının aylık geliri belirtilen rakamların üzerine çıkabilmektedir.

Kara Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Kara Kuvvetleri astsubay maaşları rütbeye göre kademeli olarak artmaktadır. Buna göre Kara Kuvvetlerinde görev yapan bir Astsubay Çavuş yaklaşık 75.000 TL ile 80.000 TL, Kıdemli Çavuş 80.000 TL ile 85.500 TL, Üstçavuş 85.000 TL ile 88.500 TL, Kıdemli Üstçavuş 90.000 TL ile 95.000 TL, Başçavuş yaklaşık 95.000 TL ile 97.000 TL ve Kıdemli Başçavuş ise 98.500 TL ile 103.000 TL arasında maaş almaktadır. Bu tutarlar ortalama aylık kazancı gösterir ve personelin kıdemine göre artış devam eder.

Kara Kuvvetlerinde maaşların farklı olmasının nedeni yalnızca rütbe değildir. Görev yapılan birlik, hizmet süresinin uzunluğu, komando veya operasyon birimlerinde görev alma, sınır hattı görevi, aile yardımı ve benzeri ek haklar aylık geliri doğrudan etkiler. Bu nedenle aynı rütbede bulunan iki personelin aldığı maaş farklı olabilir ve özellikle aktif görevlerde bulunan astsubaylarda toplam kazanç daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Deniz Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Deniz Kuvvetleri astsubay maaşları genel olarak Kara Kuvvetleri astsubay maaşları ile benzerlik göstermektedir. Buna göre ortalama maaşlar incelendiğinde, Astsubay Çavuş yaklaşık 75.000 TL ile 78.000 TL, Kıdemli Çavuş 80.000 TL ile 85.500 TL, Üstçavuş 85.000 TL ile 88.500 TL, Kıdemli Üstçavuş 90.000 TL ile 95.000 TL, Başçavuş yaklaşık 100.000 TL ile 102.000 TL ve Kıdemli Başçavuş ise 110.000 TL ile 115.000 TL seviyesine yakın maaş almaktadır. Bu tutarlar ortalama değerleri göstermekte olup hizmet süresi ve kıdem arttıkça maaş da yükselmektedir.

Deniz Kuvvetlerinde görev yapan astsubayların aylık gelirinde görev yapılan gemi, deniz tazminatı, aktif görev durumu ve hizmet yılı gibi unsurlar etkili olmaktadır. Özellikle gemide görev yapan veya deniz tazminatı alan personelde maaş, standart birliklerde görev yapanlara göre daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca diğer askeri personelde olduğu gibi maaşlar her yıl yapılan zam ve enflasyon farkına göre yeniden belirlenmektedir.

Emekli Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla emekli astsubay maaşı, emekli olunan rütbe, toplam hizmet süresi, derece-kademe durumu ve ek gösterge gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Güncel hesaplamalara göre emekli astsubayların aldığı maaşlar genel olarak 40.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir. Hizmet süresi uzun olan, yüksek rütbeden emekli olan veya ek göstergesi yüksek olan personelde bu tutar daha yukarı çıkabilmektedir.

Emekli aylığının miktarı, görev süresi boyunca kazanılan kıdem, görev yapılan kadro, alınan tazminatlar ve emeklilik keseneğine esas olan kazançlara göre belirlenir. Ayrıca emekli astsubay maaşları da diğer memur emeklilerinde olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam ve enflasyon farkına göre düzenli olarak güncellenmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Maaşları

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde görev yapan astsubayların maaşları rütbeye bağlı olarak kademeli şekilde artmaktadır. 2026 yılı itibarıyla bu iki komutanlıkta görevli astsubayların aylık kazancı genel olarak 85.000 TL ile 105.000 TL arasında değişmektedir. Alt rütbelerde maaş daha düşük seviyede başlarken, kıdem ve rütbe yükseldikçe ek göstergeler, görev tazminatları ve hizmet yılına bağlı artışlar nedeniyle aylık gelir daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Aşağıda Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay maaşları detaylı şekilde ele alınmıştır:

Jandarma Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla Jandarma astsubay maaşları, rütbe, hizmet süresi ve görev yapılan bölgeye göre değişmekle birlikte genel olarak diğer kuvvetlerdeki astsubay maaşlarıyla yakın seviyelerde bulunmaktadır. Güncel ortalama taban maaşlara bakıldığında Jandarma Astsubay Çavuş yaklaşık 85.000 TL ile 87.000 TL, Jandarma Kıdemli Çavuş 87.000 TL ile 90.000 TL, Jandarma Üstçavuş 90.000 TL ile 95.000 TL, Jandarma Kıdemli Üstçavuş yaklaşık 95.000 TL ile 97.000 TL, Jandarma Başçavuş 97.000 TL ile 100.000 TL ve Jandarma Kıdemli Başçavuş ise ortalama 100.000 TL ile 105.000 TL civarında maaş almaktadır. Bu tutarlar ortalama aylık kazancı göstermekte olup personelin kıdemi arttıkça maaş da yükselmektedir.

Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların maaşları görev yapılan il, operasyon görevi, sınır hattı görevi, hizmet yılı ve kademe ilerlemesine bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle operasyon bölgelerinde görev yapan veya aktif birliklerde bulunan personelde aylık gelir standart görev yerlerine göre daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca askeri personel maaşları, diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi yıl içinde yapılan zam ve enflasyon farkına göre yeniden belirlenmektedir.

Sahil Güvenlik Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli idari olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olduğu için Sahil Güvenlik astsubayı ile jandarma astsubayının taban maaşı genellikle aynıdır. Maaşlarda ortaya çıkan farklılıklar ise deniz görev tazminatı, risk tazminatı, operasyon görevi, dalgıç sınıfı, su altı görevleri ve benzeri ek ödemelerden kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla 2026 yılı itibarıyla Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş yaklaşık 85.000 TL ile 87.000 TL, Kıdemli Çavuş yaklaşık 87.000 TL ile 90.000 TL, Üstçavuş yaklaşık 90.000 TL ile 95.000 TL, Kıdemli Üstçavuş yaklaşık 95.000 TL ile 97.000 TL, Başçavuş yaklaşık 97.000 TL ile 100.000 TL ve Kıdemli Başçavuş ise yaklaşık 100.000 TL ile 105.000 TL civarında maaş almaktadır. Bu tutarlar ortalama net maaş olup hizmet yılı, aile yardımı ve görev durumuna göre artış gösterebilmektedir.

Özellikle gemide görev yapan, arama-kurtarma faaliyetlerine katılan, dalgıç sınıfında çalışan veya su altı ve özel operasyon branşlarında bulunan Sahil Güvenlik astsubaylarında görev ve risk tazminatları eklendiği için maaşlar çoğu zaman taban maaşın üzerine çıkabilmektedir.

Astsubay Maaşını Etkileyen Faktörler

Astsubay maaşını etkileyen faktörler arasında; görev yeri, kıdem ve hizmet süresi, tazminatlar ve ek ödemeler, eş ve çocuk yardımı ile yemek parası gibi maddeler yer almaktadır.

Aşağıda astsubay maaşını etkileyen faktörler detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Görev Yeri (Doğu / Batı)

Astsubay maaşını etkileyen önemli faktörlerden biri görev yapılan bölgedir. Doğu illeri, sınır bölgeleri, operasyon sahaları veya zorlu hizmet şartlarının bulunduğu birliklerde görev yapan astsubaylara ek tazminat ve görev ödemeleri verildiği için maaş daha yüksek olabilir. Batı illerinde veya standart görev yerlerinde çalışan personelde ise bu tür ek ödemeler daha az olduğu için net maaş genellikle daha düşük seviyede kalır. Bu nedenle aynı rütbede ve aynı kıdeme sahip iki astsubayın maaşı görev yerine göre farklı olabilir.

Kıdem ve Hizmet Süresi

Astsubay maaşını belirleyen önemli unsurlardan biri meslekte geçirilen toplam hizmet süresidir. Görev yılı ilerledikçe derece ve rütbe yükseldiği için alınan maaş da kademeli olarak artar. Mesleğe yeni başlayan bir astsubay ile uzun yıllardır görev yapan bir astsubay aynı rütbede olsa bile aynı maaşı almaz. Hizmet süresinin artmasıyla birlikte kıdem aylığı, ek göstergeler ve bazı yan ödemeler de yükseldiği için toplam gelir daha yüksek olur.

Tazminatlar ve Ek Ödemeler

Astsubay maaşını artıran en önemli kalemlerden biri tazminat ve ek ödemelerdir. Görev yapılan birliğin niteliğine, risk durumuna ve görev türüne bağlı olarak personele çeşitli tazminatlar ödenebilir. Aşağıda bu tazminat türlerinden bazıları ele alınmaktadır:

Terör Tazminatı

Terör tazminatı, terörle mücadele kapsamında görev yapan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Sınır bölgeleri, operasyon sahaları, riskli birlikler ve terörle mücadele faaliyetlerinin yürütüldüğü görev yerlerinde bulunan personel bu tazminattan yararlanabilir. Terör tazminatı maaşa ek olarak ödendiği için bu bölgelerde görev yapan astsubayların aylık geliri, batı illerinde veya standart birliklerde görev yapan personele göre daha yüksek olabilir.

Operasyon Tazminatı

Operasyon tazminatı, fiilî olarak operasyon görevine katılan veya operasyon bölgesinde aktif görev yapan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Terörle mücadele, sınır ötesi görevler, iç güvenlik operasyonları ve özel birlik faaliyetleri gibi görevlerde bulunan personel bu tazminattan yararlanabilir. Operasyon tazminatı maaşa ilave olarak ödendiği için operasyonel birliklerde görev yapan astsubayların aylık geliri, normal karargâh veya standart birliklerde görev yapan personele göre daha yüksek olabilir.

Asayiş Tazminatı

Asayiş tazminatı, özellikle iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan ve aktif olarak sahada çalışan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde karakol, devriye, kontrol noktası, güvenlik ve asayiş görevlerinde bulunan personel bu tazminattan yararlanabilir. Asayiş tazminatı maaşa ilave olarak ödendiği için sahada görev yapan astsubayların aylık geliri, masa başı veya karargâh görevinde bulunan personele göre daha yüksek olabilir.

Komando Tazminatı

Komando tazminatı, komando birliklerinde görev yapan veya komando ihtisası bulunan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Zorlu arazi şartlarında görev yapan, operasyonlara katılan veya aktif sahada bulunan personel bu tazminattan yararlanabilir. Komando tazminatı maaşa ilave olarak ödendiği için komando birliklerinde görev yapan astsubayların aylık geliri, normal birliklerde görev yapan personele göre daha yüksek olabilir.

Seyir Tazminatı

Seyir tazminatı, deniz görevine çıkan ve fiilî olarak seyir halinde bulunan gemi veya botlarda görev yapan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Özellikle Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personel, denizde geçirilen süreye bağlı olarak seyir tazminatı alabilir. Bu ödeme maaşa ek olarak yapıldığı için gemide veya deniz görevinde bulunan astsubayların aylık geliri, karada görev yapan personele göre daha yüksek olabilir.

Dalış Tazminatı

Dalış tazminatı, su altı görevlerinde bulunan ve fiilî olarak dalış yapan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Özellikle Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve bazı özel birliklerde görev yapan dalgıç personel bu tazminattan yararlanabilir. Dalış tazminatı maaşa ilave olarak ödendiği için su altı görevlerinde bulunan astsubayların aylık geliri, normal görev yapan personele göre daha yüksek olabilir.

Uçuş Tazminatı

Uçuş tazminatı, hava araçlarında görev yapan veya uçuş ekibinde yer alan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Özellikle Hava Kuvvetleri, Jandarma Havacılık ve Sahil Güvenlik hava unsurlarında görev yapan personel, fiilî uçuş görevine katıldığı sürece bu tazminattan yararlanabilir. Uçuş tazminatı maaşa ek olarak ödendiği için pilot, teknisyen, uçuş bakım personeli veya hava aracı mürettebatı olarak görev yapan astsubayların aylık geliri, karargâh veya normal birlik görevinde bulunan personele göre daha yüksek olabilir.

Özel Birlik Tazminatı

Özel birlik tazminatı, özel eğitim almış ve özel görevlerde bulunan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Komando, özel harekât, SAT, SAS, JÖH, PÖH ile benzeri özel görev birliklerinde çalışan personel bu tazminattan yararlanabilir. Bu birliklerde görevler daha riskli ve yoğun olduğu için ödenen tazminat maaşa eklenir ve aylık gelirin yükselmesini sağlar.

Branş Tazminatı

Branş tazminatı, belirli bir uzmanlık alanında görev yapan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Teknik sınıf, bakım-onarım, istihbarat, haberleşme, mühimmat, sağlık, deniz ve havacılık gibi branşların yanında patlayıcı madde imha uzmanlığı, trafik, kaçakçılıkla mücadele, siber suçlar, olay yeri inceleme ve benzeri ihtisas gerektiren görevlerde bulunan personel branş tazminatından yararlanabilir. Bu tür görevler özel eğitim ve uzmanlık gerektirdiği için maaşa ek ödeme yapılır. Branş tazminatı alan astsubayların aylık geliri, standart görevlerde bulunan personele göre daha yüksek olabilir.

Eğitim Tazminatı

Eğitim tazminatı, mesleki eğitim, kurs, ihtisas veya özel görev eğitimi almış astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Komando kursu, dalış eğitimi, uçuş eğitimi, patlayıcı madde imha eğitimi, özel harekât eğitimi, teknik branş kursları ve benzeri uzmanlık eğitimlerini tamamlayan personel bu tazminattan yararlanabilir. Bu tür görevler normal hizmet şartlarına göre daha riskli olduğu için yapılan ödeme çoğu zaman risk tazminatı kapsamında da değerlendirilir. Alınan eğitim görevde aktif olarak kullanılıyorsa maaşa ek ödeme yapılır ve görevdeki tehlike, sorumluluk ve uzmanlık seviyesine göre tazminat tutarı değişebilir.

Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı dil tazminatı, belirlenen yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS vb.) geçerli puan alan astsubaylara verilen ek ödemelerden biridir. Alınan puanın seviyesine göre (A, B, C düzeyi gibi) maaşa farklı tutarlarda yabancı dil tazminatı eklenir. Özellikle görevde kullanılan veya ihtiyaç duyulan bir dili bilen personel bu ödemeden yararlanabilir. Yabancı dil tazminatı maaşa ilave olarak verildiği için dil puanı olan astsubayların aylık geliri, aynı rütbede olup dil tazminatı almayan personele göre daha yüksek olabilir.

Eş ve Çocuk Yardımı

Astsubay maaşını etkileyen unsurlardan biri de aile yardımıdır. Evli olan personele eş yardımı, çocuk sahibi olan personele ise çocuk yardımı ödemesi yapılır. Bu ödemeler maaşa ek olarak verildiği için bekar bir astsubay ile evli ve çocuk sahibi bir astsubayın aldığı net maaş farklı olabilir. Çocuk sayısı arttıkça alınan aile yardımı da yükseldiği için toplam aylık gelir buna bağlı olarak artış gösterebilir.

Yemek Parası

Astsubay maaşına etki eden kalemlerden biri de yemek karşılığı yapılan ödemelerdir. Görev yapılan birliğe göre yemek hizmeti doğrudan kurum tarafından verilebildiği gibi bazı durumlarda yemek bedeli maaşa ek ödeme olarak yansıtılabilir. Özellikle görev şartlarına göre yemek verilmediği durumlarda iaşe bedeli adı altında ödeme yapılabilir. Bu nedenle görev yeri ve birlik imkanlarına bağlı olarak astsubayın eline geçen net maaşta küçük farklılıklar oluşabilir.