Öğretmen Maaşları Ne Kadar? 2026 | Ücretli, Uzman, Sözleşmeli 2026 yılında yeni atanan, emekli, sözleşmeli, ücretli, uzman, başöğretmen ve branş öğretmenlerinin maaşlarının ne kadar olduğu bu rehberde!

2026 yılı itibarıyla öğretmen maaşları tek bir rakamdan oluşmaz ve branşa göre değil, hizmet yılı, derece-kademe, görev yeri, kariyer basamağı ve ek ders durumuna göre değişir. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen genellikle 60.000 TL civarından başlayan maaş alırken, deneyim arttıkça ve kademe ilerledikçe bu tutar yükselir. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip olanlarda maaş daha yüksek seviyeye çıkar. Ayrıca ek ders, kurs, nöbet ve benzeri ek görevler öğretmenlerin aylık kazancını önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle öğretmen maaşları için sabit bir ücret yerine ortalama bir aralıktan söz etmek daha doğru olur.

Bu yazımızda 2026 yılında yeni atanan, emekli, sözleşmeli, ücretli, uzman ve başöğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu ele alacağız. Ayrıca branşlara göre öğretmen maaşlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Öğretmen Maaşları Ne Kadar Oldu? 2026

2026 yılı itibarıyla öğretmen maaşları genel olarak 65.000 TL ile 90.000 TL arasında değişmektedir. Öğretmen maaşları, hizmet süresi, görev yeri ve ek ders gibi durumlara göre değiştiği için tüm öğretmenlerin aynı maaşı aldığını söylemek doğru değildir. Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere iki kez artırıldığı için öğretmen maaşları da bu zam oranlarına göre yeniden belirlenmektedir. 2026 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,57 oranında zam yapılması beklendiğinden, bu artışın gerçekleşmesi halinde öğretmen maaşlarının da yeniden yükseleceği öngörülmektedir.

En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla en düşük öğretmen maaşı yaklaşık 60.000 TL’dir. Bu tutar, genellikle 9/1 derecesinde göreve yeni başlayan öğretmenlerin aldığı başlangıç maaşı olarak kabul edilmektedir. Öğretmenlikte derece ve kademe ilerledikçe maaş tutarı da artmaktadır. Bu nedenle görev süresi yükselen öğretmenlerin aldığı ücret daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca ek ders ve benzeri ek ödemeler de maaşın yükselmesini sağlamaktadır.

Yeni Atanan Öğretmen Maaşı​ Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla mesleğe yeni başlayan ve 9/1 derecesinde yeni atanan bir öğretmenin net maaşı ortalama 60.000 TL ile 66.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu tutar öğretmenin medeni durumu, çocuk sayısı, görev yaptığı kurum ve kadrolu ya da sözleşmeli olmasına göre farklılıklar gösterir.

Bunlara ek olarak ek ders ücretleri de öğretmen maaşlarında belirleyici bir faktördür. Özellikle branşı gereği daha fazla derse giren ve tam ek ders alan yeni atanmış bir öğretmenin geliri, maaşa eklenen bu ödemelerle birlikte yükselmekte ve bazı durumlarda 80.000 TL seviyesine kadar ulaşabilmektedir.

Ücretli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla ücretli öğretmen maaşları sabit değildir ve tamamen girilen ders saatine göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi net bir aylık maaş bulunmaz. Ders saati üzerinden ödeme yapıldığı için haftalık ders yükü az olan ücretli öğretmenlerin aylık geliri daha düşük olurken, daha fazla derse girenlerin kazancı artabilmektedir. Güncel ek ders ücreti üzerinden yapılan hesaplamalara göre ücretli öğretmenlerin aylık geliri çoğu durumda 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir.

Ücretli Öğretmenler Derneği Başkanı’nın yaptığı açıklamalara göre bir ücretli öğretmenin maaşı 15-20 bin TL seviyelerinde seyretmektedir. Verilen ek ders ücretiyle bir öğretmenin ay boyunca kesintisiz şekilde derse girmesi halinde ise aylık kazancın en fazla 30.000 TL’ye ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle ücretli öğretmen maaşları, ders saatine bağlı olarak değişmekle birlikte çoğu durumda kadrolu öğretmenlere göre oldukça düşük seviyede kalmaktadır.

Emekli Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla emekli öğretmen maaşı, öğretmenin hizmet süresine, derece-kademe durumuna ve emekli olduğu tarihe göre değişmektedir. Yapılan hesaplamalarda yaklaşık 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli maaşı 29.417 TL civarında, 30-35 yıl hizmeti olan öğretmenlerde ise maaşın 33.340 TL seviyesine kadar çıktığı görülmektedir. Bu rakamlar genellikle düşük hizmet yılı veya eski emeklilik dönemine göre hesaplanan ortalama tutarlar olup, son yıllarda yapılan zamlarla birlikte daha yüksek maaş alan emekli öğretmenler de bulunmaktadır.

Uzman Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Uzman öğretmen unvanı, yalnızca hizmet süresini doldurmakla verilmez. 2026 yılında uzman öğretmen olabilmek için öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresini tamamlamak ve kariyer basamakları kapsamında yapılan eğitim ile sınav sürecini başarıyla geçmek gerekir. Bu şartları sağlayarak uzman öğretmen unvanı alan öğretmenlerin maaşı, normal öğretmen maaşına ek olarak ödenen kariyer basamağı tazminatı nedeniyle daha yüksek olmaktadır. 2026 yılı itibarıyla yapılan zamlar sonrasında hesaplamalara göre uzman öğretmen maaşları genellikle yaklaşık 72.000 TL ile 81.000 TL arasında değişmektedir.

Başöğretmen Maaşları Ne Kadar?

Başöğretmen unvanı, belirli bir süre öğretmenlik yapmakla doğrudan verilen bir unvan değildir. 2026 yılında başöğretmen olabilmek için hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak ve 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayarak kariyer basamakları sürecini tamamlayan öğretmenler başöğretmen unvanı alabilmektedir. Bu nedenle başöğretmen maaşları, normal öğretmen ve uzman öğretmen maaşına ek olarak ödenen kariyer basamağı tazminatı nedeniyle daha yüksek hesaplanır.

2026 yılında yapılan zamların ardından görevde olan bir başöğretmenin net maaşı ortalama 83.000 TL ile 86.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca ders saatinin artmasına bağlı olarak ek ders ödemeleri yükseldiği için bazı başöğretmenlerin aylık toplam geliri bu tutarın üzerine çıkabilmektedir.

Anaokulu Öğretmeni Maaşı​ Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla anaokulu öğretmeni maaşı, öğretmenin devlet okulunda mı yoksa özel kurumda mı çalıştığına, hizmet süresine ve derece-kademe durumuna göre değişmektedir. Devlet okullarında görev yapan anaokulu öğretmenleri, diğer branş öğretmenleri ile aynı maaş sistemine tabi olduğu için aldıkları ücretler de benzerlik göstermektedir. Güncel hesaplamalara göre kamuda çalışan anaokulu öğretmenlerinin maaşı ortalama 58.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir.

Özel okul, kreş veya anaokullarında çalışan öğretmenlerde ise maaşlar genellikle daha düşük olmakta ve kurumun şartlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle özel sektörde çalışan anaokulu öğretmenlerinin maaşı çoğu durumda 30.000 TL ile 45.000 TL civarında olurken, deneyim ve çalışma koşullarına bağlı olarak daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla sözleşmeli öğretmen maaşları, kadrolu öğretmen maaşlarına oldukça yakın seviyede olmakla birlikte statü farkı nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilmektedir. Güncel hesaplamalara göre göreve yeni başlayan sözleşmeli bir öğretmenin net maaşı ortalama 60.000 TL civarında olurken, derece ve hizmet süresi arttıkça bu tutar yükselmektedir. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte sözleşmeli ve kadrolu öğretmen maaşları arasındaki fark büyük ölçüde azaltılmıştır. Bu nedenle aynı kıdeme sahip öğretmenler arasında maaş farkı genellikle çok düşük olmaktadır. Ek ders ücreti, aile yardımı, görev yeri ve diğer ek ödemeler de sözleşmeli öğretmenlerin aylık gelirinin değişmesine neden olabilmektedir.

Branşlara Göre Öğretmen Maaşları

2026 yılında öğretmen maaşları branşlara göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda, beden eğitimi, matematik, İngilizce gibi farklı branşlarda eğitim veren öğretmenlerin ne kadar maaş aldıkları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Sınıf Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla sınıf öğretmeni maaşı, diğer öğretmenlerde olduğu gibi derece-kademe, hizmet süresi ve alınan ek ders ücretine göre değişmektedir. Yapılan son zamların ardından göreve yeni başlayan bir sınıf öğretmeninin maaşı ortalama 60.000 TL civarından başlamakta, hizmet yılı arttıkça bu tutar genellikle 66.000 TL ile 73.000 TL arasında değişmektedir. Daha yüksek dereceye sahip ve uzun yıllardır görev yapan sınıf öğretmenlerinde ise maaş daha yüksek olabilmektedir.

Diğer yandan sınıf öğretmenlerinin aylık gelirinde ek ders ücretleri önemli bir yer tuttuğu için, girilen ders saati arttıkça maaşa ek olarak alınan ücret de artmakta ve bu durum toplam aylık kazancın daha yüksek seviyelere çıkmasını sağlamaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmeni Maaşı​ Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen maaşları branşa göre değil derece, kademe, hizmet yılı ve unvana göre belirlenir. Bu nedenle 2026 Ocak zamları sonrası beden eğitimi öğretmeni maaşı da diğer öğretmenlerle aynıdır. Buna göre mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ortalama 62.000 TL ile 66.000 TL arasında olup, 10-15 yıl deneyimi bulunan öğretmenlerde 66.000 TL ile 69.000 TL, uzman öğretmenlikte 72.000 TL ile 75.000 TL, başöğretmenlikte ise 77.000 TL ile 81.000 TL seviyesine çıkabilmektedir.

Beden eğitimi öğretmenleri ayrıca okul takımı çalıştırma, egzersiz ücreti, DYK kursları ve benzeri ek görevlerden gelir elde edebilir. Bu ek ödemelerle birlikte yeni atanmış bir beden eğitimi öğretmeninin toplam aylık kazancı çoğu durumda 75.000 TL ile 80.000 TL bandına ulaşabilmektedir.

Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında matematik öğretmeni maaşı, diğer branş öğretmenlerinde olduğu gibi derece-kademe, hizmet süresi, görev yapılan okul türü ve ek ders durumuna göre değişmektedir. Devlet kadrosunda görev yapan bir matematik öğretmeni için ek ders hariç net maaş çoğunlukla genel öğretmen maaşları ile aynı seviyede olup ortalama 62.000 TL ile 81.000 TL arasında değişmektedir.

Mesleğe yeni başlayan matematik öğretmenlerinde maaş daha düşük olurken, hizmet süresi arttıkça ve derece yükseldikçe alınan maaş da kademeli olarak artmaktadır. Matematik öğretmenlerinin aylık kazancında ek ders ücretleri önemli bir yer tuttuğu için haftalık ders saatinin fazla olması toplam gelirin yükselmesine neden olabilmektedir.

Özellikle ortaokul ve liselerde ders saatleri daha fazla olduğu için ek ders alan öğretmenlerin aylık geliri maaşa ek olarak artmaktadır. Bunun yanında nöbet ücreti, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), sınav görevleri ve uzman öğretmenlik gibi unvanlara bağlı ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek kazançlar sayesinde öğretmenlerin aylık toplam geliri, yalnızca maaşla sınırlı kalmayıp daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

İngilizce Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla devlette göreve başlayan yeni bir İngilizce öğretmeninin, ek ders hariç net maaşı genellikle 62.000 TL ile 66.000 TL arasında olmaktadır. Ancak İngilizce öğretmenliği, ders saatinin fazla olması nedeniyle ek kazanç imkanı yüksek olan branşların başında yer almaktadır.

Bu nedenle İngilizce öğretmenleri zorunlu ders saatini tamamladıktan sonra ek ders alabildiği gibi DYK kursları, hafta sonu açılan sınav hazırlık kursları ve Halk Eğitim Merkezlerinde verilen dil kurslarında görev alarak ek kazanç elde edebilir. Bu ek ders ve kurs ücretleri de eklendiğinde, mesleğe yeni başlayan bir İngilizce öğretmeninin aylık toplam geliri 70.000 TL ile 75.000 TL aralığına kadar çıkabilmektedir.

Din Kültürü Öğretmeni Maaşı​ Ne Kadar?

2026 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak devlette görev yapanların maaşı, öğretmenin hizmet yılına, bulunduğu derece-kademeye ve aldığı ek ders saatine göre değişmektedir. Mesleğe yeni başlayan bir Din Kültürü öğretmeninin ek ders hariç net maaşı genellikle 62.000 TL ile 66.000 TL civarında olurken, kıdem arttıkça bu tutar 70.000 TL ve üzerine çıkabilmektedir.

Diğer yandan Din Kültürü ders saatinin haftalık programdaki yoğunluğuna göre öğretmenler ek ders alabilmektedir. Ayrıca DYK kursları, nöbet ücreti ve benzeri ek ödemeler de aylık gelirin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Din Kültürü öğretmenlerinin toplam kazancı yalnızca maaştan oluşmaz ve ek ders durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Edebiyat Öğretmeni Maaşı​ Ne Kadar?

2026 yılında devlet kadrosunda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin maaşı, öğretmenin meslekteki yılına, bulunduğu kademeye ve aldığı ek ders miktarına göre farklılık göstermektedir. Göreve yeni başlayan bir edebiyat öğretmeni, ek ders ücreti hariç olmak üzere ortalama 62.000 TL ile 66.000 TL arasında maaş almaktadır. Hizmet süresi ilerledikçe ve kademe yükseldikçe maaş tutarı da artmakta ve ilerleyen yıllarda 70.000 TL seviyesinin üzerine çıkabilmektedir.

Liselerde görev yapan edebiyat öğretmenleri, ders programına bağlı olarak ek ders alabilmekte ve bu durum aylık gelirin artmasına neden olmaktadır. Bunun yanında kurs görevleri, nöbet ücreti ve benzeri ek ödemeler de maaşa ilave edildiğinde toplam aylık kazanç daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Müzik Öğretmeni Maaşı​ Ne Kadar?

Türkiye’de müzik öğretmenlerinin maaşı, diğer öğretmenlik branşlarından ayrı olarak belirlenmez. Devlet okullarında çalışan tüm öğretmenler için aynı maaş sistemi uygulanır ve alınan ücret, öğretmenin hizmet yılı, derece-kademe durumu, kariyer basamağı (uzman öğretmen veya başöğretmen) ve ek ders sayısına göre değişir. Bu nedenle müzik öğretmeni maaşı için net bir rakamdan değil ortalama bir aralıktan söz edilebilir. 2026 yılı itibarıyla yeni başlayan öğretmenlerde yaklaşık 62.000 TL olan maaş, kıdem arttıkça 70.000 TL seviyelerine kadar çıkabilir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin aylık geliri, ek ders, kurs ve okul etkinlikleri gibi ek görevler aldıkça artış gösterebilir.

Biyoloji Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Biyoloji öğretmenlerinin maaşı, Türkiye’de branşa göre değil, öğretmenler için belirlenen genel maaş sistemine göre hesaplanır. Bu nedenle biyoloji öğretmenleri de diğer branşlardaki öğretmenlerle aynı kurallara göre ücret alır. Maaş miktarı, öğretmenin kaç yıldır görev yaptığına, derece ve kademesine, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanına sahip olup olmamasına ve aldığı ek ders sayısına bağlı olarak değişir. 2026 yılı itibarıyla maaşlar genellikle yaklaşık 62.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir. Bu yüzden biyoloji öğretmeni maaşı için tek bir rakam söylemek yerine ortalama bir aralık vermek daha doğrudur.

Kimya Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla devlet okullarında görev yapan kimya öğretmeni maaşı, diğer branş öğretmenlerinde olduğu gibi derece, kademe, hizmet süresi ve kariyer unvanına göre değişmektedir. Branşa göre ayrı bir maaş uygulaması bulunmadığı için kimya öğretmenleri de öğretmen maaş katsayısına göre aynı sistem üzerinden ücret almaktadır. Mesleğe yeni başlayan 9/1 derecesindeki bir kimya öğretmeni için ek ders hariç net maaş genellikle 62.000 TL ile 66.000 TL arasında olmaktadır.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı bulunan kimya öğretmenlerinde ise aylık gelir daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Ayrıca kimya dersi özellikle ortaokul ve liselerde haftalık ders saatinin fazla olduğu branşlardan biri olduğu için öğretmenler ek ders ücreti alabilmekte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, nöbet görevi ve sınav görevleri gibi ek ödemelerle birlikte aylık kazanç temel maaşın üzerine çıkabilmektedir.

Fizik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında devlet kadrosunda çalışan fizik öğretmenlerinin maaşı, branştan bağımsız olarak belirlenen öğretmen maaş sistemi üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle fizik öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında temel maaş açısından bir fark bulunmaz. Göreve yeni başlayan ve 9/1 derecesinden maaş alan bir fizik öğretmeni için ek ders hariç net aylık ücret genellikle 62.000 TL ile 66.000 TL seviyesindedir.

Hizmet yılı arttıkça derece ve kademe ilerlediği için fizik öğretmenlerinin maaşı da yükselmektedir. Fizik dersinin haftalık saatinin fazla olması nedeniyle öğretmenler ek ders alabilmekte, kurs, nöbet ve sınav görevleri gibi ek ödemelerle birlikte aylık gelir temel maaşın üzerine çıkabilmektedir. Bu nedenle fizik öğretmeni maaşı, yapılan ek görevlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Tarih Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında görev yapan tarih öğretmenlerinin maaşı, görev süresi, kademe ilerlemesi, unvan durumu ve aldığı ek ders miktarına göre değişmektedir. Branş öğretmenliğine yeni başlayan bir öğretmen için maaşın 62.000 TL ile 66.000 TL arasında olduğunu söylemek mümkündür. Tarih dersi çoğunlukla ortaokul ve liselerde okutulduğu için öğretmenler ders programına bağlı olarak ek ders ücreti elde edebilir. Bunun yanında kurs görevi, nöbet ve sınav görevleri gibi ödemeler de aylık gelire eklenebilir.

Resim Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında görev yapan resim öğretmenlerinin aldığı maaş, branşa göre değil öğretmenin hizmet süresi, derece ve kademe durumu, kariyer basamağı ve ek ders alıp almamasına göre belirlenmektedir. Bu nedenle resim öğretmenleri de diğer öğretmenlerle aynı maaş sistemine tabi tutulmaktadır. Ancak branş öğretmenliğine yeni başlayan bir öğretmen için ek ders hariç net maaş genellikle 62.000 TL ile 66.000 TL civarında olduğunu göz önüne aldığımızda resim öğretmeni başlangıç maaşlarının da bu aralıkta olduğu söylenebilir.

Resim dersi haftalık ders programında bazı branşlara göre daha az saat bulunduğu için ek ders imkanı sınırlı olsa da kurs, nöbet, sınav görevi veya halk eğitim dersleri gibi ek görevler alındığında öğretmenin aylık kazancı artabilir.

Almanca Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

2026 yılında Almanca öğretmeni olarak devlet okullarında görev yapanların aylık kazancı, öğretmenin branşından çok meslekteki kıdemine ve görev durumuna bağlı olarak belirlenir. Ancak branş öğretmenliğine yeni başlayan bir kişi için ek ders hariç net maaş çoğu durumda 62.000 TL ile 66.000 TL aralığında olduğunu göz önüne aldığımızda Almanca öğretmeni başlangıç maaşlarının da bu aralıkta olduğu söylenebilir. Hizmet yılı arttıkça, kademe ilerledikçe ve kariyer basamaklarında yükseldikçe bu maaş da buna paralel şekilde yükselir.

Almanca dersi birçok okulda ikinci yabancı dil olarak okutulduğu için haftalık ders saati bazı branşlara göre daha düşük olabilir. Ancak destekleme kursları, sınav görevleri, nöbet ücreti veya halk eğitim kapsamında verilen dersler gibi ek görevler alındığında öğretmenin eline geçen toplam tutar artabilir. Bu nedenle Almanca öğretmenlerinin aldığı maaş sabit değildir ve görev süresi ile ek görev durumuna göre farklılık gösterebilir.

Ek Ders Ücretleri Ne Kadar?

2026 yılında öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri, memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve toplu sözleşme hükümlerine göre yapılan hesaplamalarda, 2026 yılı için yaklaşık ek ders saat ücreti lisans mezunu öğretmenlerde 167 TL civarındadır. Yüksek lisans mezunlarına ek ders ücreti %5 artırımlı, doktora mezunlarına %15 artırımlı verilir. Diğer yandan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) verilen dersler için ek ders ücreti yaklaşık iki kat olarak uygulanır, hafta sonu veya gece verilen derslerde ise ek ders ücreti artırımlı olarak ödenir.

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için görev türüne göre ek ders sınırları ve ücretleri yer almaktadır:

Görev Türü Maaş Karşılığı Ders Haftalık Ek Ders Sınırı Saat Ücreti (Lisans) Saat Ücreti (Yüksek Lisans %5) Saat Ücreti (Doktora %15) Sınıf öğretmeni 18 saat 12-15 saat 167 TL 175 TL 192 TL Branş öğretmeni 15 saat 15 saate kadar 167 TL 175 TL 192 TL Meslek / atölye öğretmeni 20 saat 20 saate kadar 167 TL 175 TL 192 TL DYK kurs - +10 saat 334 TL 350 TL 385 TL Hafta sonu kurs - +10 saat 358 TL 376 TL 412 TL Belleticilik - görev başı 167 TL 175 TL 192 TL Nöbet görevi - haftada 3 saat 167 TL 175 TL 192 TL Sınav / komisyon - göreve göre 167 TL 175 TL 192 TL Ücretli öğretmen - girilen saat kadar 167 TL - -

