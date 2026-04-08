Yemek Kartları Hangi Marketlerde Geçerli? (En Çok Kullanılan Kartlar) 2026 yılında Sodexo, Multinet, Setcard, Metropolcard ve Ticket gibi yemek kartlarının hangi marketlerde geçerli olduğu ve nasıl kullanıldığı burada!

Yemek kartları, işverenler tarafından çalışanlara sunulan, yemek, market, online alışverişlerde ödeme yapmayı sağlayan bir yan hak ve ödeme aracıdır. Bu kartların kullanım alanı anlaşmalı olan yerlere göre değişiklik gösterir. Ticket Restaurant, Pluxee, Multinet ve Setcard gibi yaygın kartlar hem market alışverişinde hem de Yemeksepeti, GetirYemek ve Trendyol Yemek gibi platformlarda online siparişlerde kullanılabilir. En avantajlı yemek kartı ise market ağı, restoran yaygınlığı ve online kullanım kolaylığına göre değişmektedir.

Bu yazımızda yemek kartlarıyla market alışverişinin nasıl yapıldığını, en çok kullanılan yemek kartlarının hangileri olduğunu ele alacağız. Ayrıca yemek kartlarının hangi marketlerde geçerli olduğunu kart özelinde inceleyeceğiz.

Yemek Kartıyla Market Alışverişi Nasıl Yapılır?

Yemek kartıyla market alışverişi yapabilmek için öncelikle kartın market kullanımına açık olması ve alışveriş yapacağınız marketin ilgili yemek kartı firmasıyla anlaşmalı olması gerekir. Günümüzde Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcard gibi birçok yemek kartı, belirli marketlerde gıda alışverişine izin verse de bu kartlar her markette geçerli değildir. Bu nedenle alışveriş öncesinde kartın mobil uygulamasından ya da ilgili firmanın internet sitesinden anlaşmalı marketleri kontrol etmek oldukça önemlidir.

Anlaşmalı bir market seçildikten sonra alışverişinizi tamamlayıp kasaya geldiğinizde yemek kartınızı POS cihazına okutarak kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Ancak yemek kartları genellikle yalnızca gıda ürünlerinde geçerli olacak şekilde sınırlandırıldığı için alkol, tütün ürünleri veya gıda dışı bazı ürünlerde bu kartla ödeme kabul edilmeyebilir. Buna ek olarak bazı yemek kartlarında işveren tarafından belirlenen günlük veya aylık harcama limitleri de bulunmaktadır. Bu yüzden yüksek tutarlı alışverişlerde kart bakiyesini ve limitleri kontrol etmek gerekir.

En Çok Kullanılan Yemek Kartları Hangileri?

2026 yılında en çok kullanılan yemek kartları şöyle sıralanabilir:

Ticket Restaurant (Edenred)

Pluxee (Sodexo)

Multinet

Setcard

MetropolCard

TokenFlex

Paye

iWallet

Yemekmatik

Yemek Kartları Hangi Marketlerde Geçerli?

Yemek kartlarının hangi marketlerde kullanılabildiği, kartı sağlayan şirket ile marketler arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda, yemek kartlarının hangi marketlerde geçerli olduğu detaylı şekilde ele alınmaktadır:

Sodexo (Pluxee) Geçen Marketler

Sodexo kullanım yerleri en geniş yemek kartlarından biridir. Sodexo ile market alışverişi yapılabilecek yerler şöyle sıralanabilir:

Migros Özkuruşlar CarrefourSA Marketim 54 A101 Özpaş Market ŞOK Çetinkaya File Şimşekler Ekomini Şenmar Happy Center Aydınlılar Süpermarket Onur Veziroğlu Market Çetinkaya Rüyam Market Seyhanlar Bursa Çay Pazarı Peynirci Baba Çevik Bakliyat Furpa Milkan Kaya Çiftliği Sultan Market Özhan Memleket Gurmesi Akuğur Akyazı Tanzim Satış Çağrı Market Cadde Market Kim Halkar Süpermarket Mopaş Bogatepe.com Beldem Market Boz Market Gelpaş Market Sera Market Besmar Market Özpaş Süpermarket Sanal Kaya Çiftliği Peynirin Kalbi Duman Kahvaltılık Peynirci Baba Ng Nisan Gıda

Multinet Geçen Marketler

Multinet ile market alışverişi yapılabilecek yerler şöyle sıralanabilir:

Happy Center Başgimpa Çağrı Market Furpa Market Namlı Hipermarketleri Seyhanlar Oruç Market Ali Pehlivanoğlu Kim Market Kibaroğlu Peynirci Baba Pekdemir Çiftliği Onur Group Kipa Altunbilekler Uyum Market

Setcard Geçen Marketler

Setcard Türkiye genelinde 15.000’den fazla markette kullanılmaktadır. Setcard anlaşmalı yerlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Migros Çağrı Market CarrefourSA Kim Market Şok Market Onur Market A101 MOPAŞ File Market Furpa Happy Center Çetinkaya Groseri Altunbilekler

MetropolCard Geçen Marketler

MetropolCard geçen yerler, anlaşmalı üye işyerlerine göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

MOPAŞ Tereci Gurme Market Tazemasa Peynirci Baba Onur Market Sepetleyin Namlı Market Altun Market Kim Market Zeytin Ana Irmaklar Market Arden Market Happy Center Çağrı Market Gökkuşağı Market Ay-Pa Market Biçen Market

Ticket Restaurant Geçen Marketler

Ticket Restaurant (Edenred) kartının geçerli olduğu marketler, şehir ve marketlerin anlaşma durumuna bağlı olarak değişse de Ticket Restaurant yemek kartı geçen başlıca marketler şöyle sıralanabilir:

Migros Onur Market CarrefourSA Çağrı Market A101 MOPAŞ Şok Market Yunus Market File Market Arden Market Metro Market Tansaş Happy Center Seç Market Kim Market

Paye Kart Geçen Marketler

Paye Kart ile market alışverişi yapılabilen yerler, diğer yemek kartlarına göre daha sınırlı ve değişken bir yapıya sahiptir. Kartın geçerli olduğu noktalar sabit bir zincir listesine bağlı değildir. Şehirler ve şubeler arasında bile değişiklik gösterir.

Paye Kart geçen marketlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Happy Center Kılıç Hipermarketleri Çağrı Market Badem Grup Onur Market Seç Market Kim Market

Token Flex Geçen Marketler

Token Flex ile market alışverişi yapılabilecek yerler, kartın kullanım kapsamına ve marketlerin anlaşma durumuna göre değişiklik gösterir. Token Flex geçen marketler şöyle sıralanabilir:

MOPAŞ Damlıca Çiftliği Peynirci Baba Hatay Doğal Gurme Market Çanakkaleden Gürmar Mevsim Marketler Zinciri Zeytin Ana Ton Market (bazı şubelerde) Yöresel Bakkal

iWallet Geçen Marketler

iWallet ile market alışverişi yapılabilecek yerler, platformun anlaşmalı üye işyerlerine ve kullanılan bakiye türüne göre değişiklik gösterir. Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan iWallet, hem büyük zincir marketlerde hem de çeşitli yerel satış noktalarında geçerlidir.

iWallet Yemek Kartı yalnızca anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilirken, Wallet bünyesinde bulunan iWallet Yemek Plus ise Mastercard altyapısı sayesinde üye işyeri şartı olmadan yurt içinde ve yurt dışında çok daha geniş bir kullanım alanı sunmaktadır.

iWallet geçen marketler şöyle sıralanabilir:

Migros İtimat A101 Kaya Çiftliği BİM Kim Market Carrefour MOPAŞ Macro Center Namlı Akuğur Onur Market Başdaş Öğütler Bildirici Örnek Hipermarketleri Çağrı Market Özkuruşlar Fisko Peynirci Baba Furpa Seyhanlar Grosper Şekerciler Gürmar Tahtakale Gürtat Yunus Marketler Zinciri Happy Center

Yemek Kartlarıyla Online Yemek Siparişi

Yemek kartlarıyla hem online alışveriş yapmak hem de internet üzerinden yemek siparişi vermek mümkündür. Ancak bu işlemlerin sorunsuz gerçekleşmesi için kullanılacak platformun ilgili yemek kartıyla anlaşmalı olması gerekir. Türkiye’de birçok yemek kartı, özellikle Yemeksepeti, GetirYemek, Trendyol Yemek ve bazı durumlarda restoranların kendi online sipariş sistemlerinde geçerlidir.

Yemek kartıyla online yemek siparişi vermek için:

Sipariş uygulamasına ya da restoranın kendi internet sitesine girilir.

İstenilen ürünler seçilerek sepete eklenir.

Ödeme aşamasına geçilir ve yemek kartı seçeneği tercih edilir.

Kartın türüne göre kart bilgileri girilir ya da mobil uygulama üzerinden onay verilir.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra sipariş oluşturulur.

Yemek Kartı Geçen Restoranlar

Yemek kartı geçen restoranlar, kullanılan kartın türüne ve restoranın ilgili firma ile anlaşmasına göre değişse de Türkiye genelinde yemek kartları oldukça geniş bir ağa sahiptir. Özellikle zincir restoranlar, fast food markaları, kafeler ve paket servis hizmeti veren işletmeler, yemek kartlarını kabul eden yerler arasında yer almaktadır.

Genel olarak yemek kartı geçen restoranlar şöyle sıralanabilir:

McDonald’s Caribou Coffee Burger King Mado KFC Özsüt Popeyes Divan Pastaneleri Arby’s Pelit Pastaneleri Subway Tavuk Dünyası Carl’s Jr. Köfteci Yusuf Domino’s Pizza BigChefs Pizza Hut Midpoint Little Caesars HD İskender Sbarro Günaydın Steakhouse Pizza Bulls KasapDöner Starbucks Simit Sarayı Kahve Dünyası Bereket Döner EspressoLab Baydöner Gloria Jean’s Coffees Usta Dönerci

Yemek Kartı Geçen Yerler Nasıl Sorgulanır?

Yemek kartı geçen yerleri öğrenmek için en pratik ve doğru yöntem, kullanılan yemek kartının kendi mobil uygulaması veya resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapmaktır.

Yemek kartı geçen yerleri sorgulamak için:

Yemek kartının mobil uygulamasına giriş yapılır.

Uygulama içinde “yakınımdaki iş yerleri”, “üye işyerleri” veya “nerede geçerli” gibi ibarelere sahip bölüme girilir.

Konum bilgisi açılarak mevcut lokasyona göre arama yapılır.

Sistem, yakın çevrede yemek kartının geçtiği işletmeleri listeler.

Restoran, kafe ve marketler harita üzerinde görüntülenir.

Bunun dışında bazı yemek kartları, kategoriye göre filtreleme imkanı da sunmaktadır. Yani yalnızca restoranları, marketleri ya da online sipariş kabul eden işletmeleri de görüntüleyebilirsiniz. Mobil uygulamaya ek olarak kartın resmi internet sitesinde yer alan üye işyeri sorgulama ekranı üzerinden de şehir ve ilçe seçerek listeye ulaşmak mümkündür. Bu yöntemler sayesinde, yemek kartının hangi işletmelerde geçerli olduğunu öğrenmek oldukça kolaydır.

En İyi Yemek Kartı Hangisi?

En iyi yemek kartının hangisi olduğu, kullanım alanı, anlaşmalı işyeri ağı, online ödeme imkanı ve ek avantajlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bu kriterler açısından öne çıkan kartlar arasında Pluxee (eski adıyla Sodexo), Ticket Restaurant (Edenred), Multinet ve Setcard yer almaktadır. Bu kartlar geniş kullanım ağı sayesinde restoran, kafe ve bazı marketlerde kullanılmasının yanı sıra online sipariş ve mobil ödeme süreçlerinde de kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.

Aşağıda kullanım alanlarına göre hangi yemek kartının daha avantajlı olduğu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Market Kullanım Ağına Göre En Avantajlı Yemek Kartı

Market kullanım ağına göre en avantajlı yemek kartı, anlaşmalı market sayısı ve toplam kullanım noktası en geniş olan kartlara göre belirlenmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde bu açıdan öne çıkan kartların başında Pluxee (eski adıyla Sodexo) yer almaktadır.

Geniş üye işyeri ağı sayesinde hem zincir marketlerde hem de birçok yerel markette kullanılabilmesi, günlük hayatta önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Multinet, Setcard ve Ticket (Edenred) gibi kartlar da birçok farklı markette geçerli olmaları sayesinde güçlü alternatifler arasında sayılmaktadır.

Online Alışverişe Göre En Avantajlı Yemek Kartı

Online alışverişe göre en avantajlı yemek kartı, kartın dijital ödeme altyapısı, online platformlarla entegrasyonu ve kullanım kolaylığı gibi kriterlere bağlı olarak değişmektedir. 2026 yılında bu açıdan Multinet, Setcard, Ticket (Edenred) ve Pluxee gibi kartların tamamı online sipariş ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Özellikle Multinet ve Setcard, mobil uygulama üzerinden ödeme, QR veya kod ile onay gibi gelişmiş dijital çözümleri ve sundukları kampanya/puan avantajları sayesinde online kullanımda bir adım öne çıkmaktadır. Diğer yandan Pluxee ve Ticket ise daha geniş entegrasyon ağı sayesinde daha fazla platformda geçerli olmasıyla dikkat çekmektedir.

Restoran Ve Kafe Ağında Öne Çıkan Yemek Kartları

Restoran ve kafe ağında öne çıkan yemek kartları, anlaşmalı işletme sayısı ve kullanım yaygınlığına göre değerlendirildiğinde birkaç güçlü marka etrafında toplanmaktadır. Bu kartlar arasında Pluxee (eski adıyla Sodexo) ve Ticket Restaurant (Edenred) yer almaktadır.

Bu iki kart, hem büyük zincir restoranlarda hem de kahve zincirlerinde çok daha yaygın şekilde kabul edilmekte ve Türkiye genelinde en fazla noktada geçerli olan kartlar arasında sayılmaktadır. Multinet ve Setcard ise güçlü alternatifler arasında bulunsa da yaygınlık açısından genellikle Pluxee ve Ticket’ın bir adım gerisinde konumlanmaktadır.

Çalışanlar İçin En İyi Yemek Kartı Hangisi?

Çalışanlar için en iyi yemek kartının hangisi olduğu, günlük yaşam düzenine ve harcama alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Dışarıda sık yemek yiyen ve restoran/kafe çeşitliliğine önem veren çalışanlar için Setcard ve Ticket Restaurant gibi kartlar öne çıkarken, bakiyesini temel ihtiyaçlara ayırmak ve market alışverişi yapmak isteyenler için Pluxee ve Multinet daha avantajlı bir kullanım sunabilir.

Bu tercih farkının temel nedeni, yemek kartlarının kullanım alanlarının her geçen gün genişlemesidir. Artık bu kartlar yalnızca öğle yemeğini karşılayan bir araç değil, çalışanların günlük harcamalarını kolaylaştıran ve bütçeyi destekleyen önemli bir yan hak haline gelmiştir.

İşverenler İçin En Avantajlı Yemek Kartı Hangisi?

İşverenler için en avantajlı yemek kartını tek bir markayla sınırlamak doğru değildir. Çünkü devletin sağladığı vergi avantajları tüm yemek kartı firmaları için aynıdır. 2026 yılı için belirlenen günlük 300 TL (KDV hariç) / 330 TL (KDV dahil) yemek bedeline kadar yapılan ödemeler SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisinden tamamen muaf tutulur. Bu nedenle işveren açısından asıl fark yaratan unsur marka değil, sunulan iskonto oranları, operasyonel kolaylık ve çalışan memnuniyetidir. Çoğu işveren, bu avantajdan maksimum düzeyde yararlanmak için günlük yemek bedelini doğrudan bu üst limite göre belirlemekte ve kartlara aylık yükleme yapmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye genelinde geniş saha ekiplerine sahip büyük şirketler için Pluxee ve Ticket Restaurant, yaygın üye işyeri ağları sayesinde daha güvenli ve sorunsuz bir kullanım sunmaktadır. Maliyet kontrolüne odaklanan KOBİ’ler için ise Setcard, sunduğu rekabetçi fiyatlama ve iskonto avantajlarıyla daha uygun bir seçenek olabilir.

Çalışan bağlılığını artırmak ve harcama üzerinden ek fayda sağlamak isteyen firmalar Multinet gibi çözümleri de tercih edebilir. Tüm yan hakları tek bir panel üzerinden yönetmek isteyen şirketler ise MetropolCard, iWallet ve TokenFlex gibi yeni nesil dijital platformlara yönelerek operasyonel yüklerini önemli ölçüde azaltabilir.