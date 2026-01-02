Ekonomistlerin Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi Ne? Mayıs ayı enflasyon beklentilerine dair tüm detaylar.

Kredi Dereceni Öğren Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ile ilgili yapılan anketler ve öngörüler, Türkiye'de enflasyonun seyrine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bu metinde öncelikle TÜİK'in gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine değineceğiz. Bu tahminler ile ortalama enflasyon beklentisinin ne olduğunu ve yıllık enflasyonun kaça çıkacağını ele alacağız. Ayrıca mayıs ayı enflasyon beklentilerine dair çeşitli kaynaklardan elde edilen öngörüleri sunacağız.

Ekonomistlerin Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi Ortalaması Nedir?

Mayıs ayı enflasyon verilerine dair TÜİK'in gerçekleştirdiği beklenti anketinde 15 ekonomist yer aldı. Bu ankete göre, ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi %3,04 olup, tahminler %2,85 ile %3,50 arasında değişmektedir.

Mayıs ayı için ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi, yıllık enflasyonun %69,80'den %74,89'a çıkacağını işaret ediyor. Bu, enflasyonun artış trendinin devam edeceği ve yıllık bazda daha yüksek değerlere ulaşacağına dair bir öngörüyü yansıtıyor.

Mayıs ayında yapılan anketlere göre, ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %43,95 olarak tespit edilmiştir. Bu beklentiler, yıl boyunca uygulanacak ekonomik politikalar ve piyasa dinamiklerinin etkileri dikkate alınarak şekillendirilmiştir.

TÜFE, Nisan ayında %3,18 oranında yükselmişti. Bu durum göz önüne alındığında, Mayıs ayındaki enflasyonun seyri ve yıl sonu beklentilerinin nasıl değişeceği dikkatle izleniyor.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

Mayıs Ayında Yıllık Enflasyonun Ne Kadar Olması Bekleniyor?

Koç Üniversitesi ve Konda tarafından gerçekleştirilen Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) sonuçlarına göre, hane halkının Mayıs ayı için enflasyon beklentisi %113 düzeyinde belirlenmiştir. Bu yüksek beklenti, halkın ekonomideki belirsizlikler ve maliyet artışları konusunda ciddi endişeler taşıdığını göstermektedir.

Ancak yıl sonu enflasyon beklentisi %92’ye inmiş durumdadır. Bu düşüş, yılın ikinci yarısında ekonomide istikrar sağlanacağı ve enflasyonun kontrol altına alınacağına yönelik umutları yansıtıyor. Hanehalkının yıl sonu beklentilerinin düşüşünde, hükümetin ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemler ile ekonomik reformların etkili olacağı düşünülmektedir.

Deflasyonun ne anlama geldiğini, ekonomik etkilerini ve bireyler ile piyasalar üzerindeki olası sonuçlarını merak ediyorsanız, Deflasyon Nedir? Sonuçları Nelerdir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Mehmet Şimşek'e Göre Enflasyon Hangi Ayda Zirve Yapacak?

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmenin ciddi bir mesele olduğunu ve bunun için sabır, zaman ve kararlılığın gerekli olduğunu söyledi. Şimşek, Türkiye’nin şu andaki en büyük önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu ifade ederek, bu ay itibarıyla enflasyonda geçiş döneminin sona ereceğini ve dezenflasyon sürecine girmek üzere olduklarını, Eylül ayında enflasyon oranının 40’lı rakamlara düşmesini beklediklerini belirtti.

Fatih Karahan'ın Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Nedir?

Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncellediklerini ve enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Karahan, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 75-76 seviyesinde zirve yapacağını, rezerv ve kur hedeflerinin olmadığını ve swap kanallarının yetkisinin TCMB'de olmadığını belirtti. Ayrıca asgari ücretle ilgili herhangi bir tavsiyeleri olmadığını söyledi.

Hükümetin Enflasyon Beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu için tüketici fiyat endeksi artış tahminini %36’dan %38’e revize etti. Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin ise %14 olarak muhafaza edildiğini söyledi.