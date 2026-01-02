Ehliyet Harç Ücreti 2026 - Tüm Ehliyet Türleri 2026 ehliyet harç ücretleri ve başvuru süreçleri hakkında güncel bilgileri öğrenin. Tüm masraflar, ödeme yöntemleri ve bankalar burada!

Ehliyet harç ücretleri, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de 1 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belirlenmiştir ve bu ücretler yıl sonuna kadar geçerli olacaktır. 2026 yılı için belirlenen ortalama ehliyet harç ücreti, B sınıfı ehliyet için yaklaşık 5.678 TL olarak duyurulmuştur. 2024 yılında ise tüm masraflar dahil ortalama harç ücreti 3.945,40 TL civarındaydı, bu da 2026 yılına göre önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Bu harç ücretleri, başvurular sırasında ödenmeli ve ödeme dekontu başvuru dosyasına eklenmelidir.

Bu yazıda, ehliyet harç ücretlerinin güncel tablosuna, ehliyet harç ücretlerinin nasıl ve nereye yatırılacağına, hangi bankalar aracılığıyla ödeme yapılabileceğine ve ödeme süreleriyle ilgili detaylara değineceğiz. Şimdi tüm ehliyet türleri için güncel maliyet tablosuna yakından bakalım.

Ehliyet Harç Ücreti 2026 - Güncel Tablo

Ehliyet Sınıfı Harç Ücreti Değerli Kağıt Ücreti Vakıf Payı Toplam Tutar A 1.883,10 TL 1.420 TL 340 TL 3.643,10 TL A1 1.883,10 TL 1.420 TL 340 TL 3.643,10 TL A2 1.883,10 TL 1.420 TL 340 TL 3.643,10 TL M 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL B 5.678,60 TL 1.420 TL 340 TL 7.438,60 TL B1 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL BE 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL C 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL C1 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL CE 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL D 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL D1 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL DE 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL D1E 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL G 9.475,60 TL 1.420 TL 340 TL 11.235,60 TL F 1.883,10 TL 1.420 TL 340 TL 3.643,10 TL

Ehliyet Harç Ücretleri 2026 Yılında Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2026 yılında uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Yeniden Değerleme Oranı’ndaki bu artış doğrultusunda 2026 yılında geçerli olacak ehliyet harç ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ehliyet Sınıfı Harç Ücreti Değerli Kağıt Ücreti Vakıf Payı Toplam Tutar A 2.363,24 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 4.572,87 TL A1 2.363,24 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 4.572,87 TL A2 2.363,24 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 4.572,87 TL M 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL B 7.126,82 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 9.336,45 TL B1 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL BE 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL C 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL C1 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL CE 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL D 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL D1 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL DE 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL D1E 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL G 11.655,00 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 13.864,63 TL F 2.363,24 TL 1.782,96 TL 426,67 TL 4.572,87 TL

Ehliyet Harç Ücreti Nasıl Yatırılır?

Ehliyet harç ücretini yatırmak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler; online ödeme, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) web sitesi üzerinden ödeme ve fiziki ödeme olarak üçe ayrılır. Online ödeme yönteminde, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları kullanılarak ödeme işlemi kolayca gerçekleştirilebilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra "Ödeme" ya da "Vergi Ödemeleri" menüsünden "Ehliyet Harcı" seçeneği bulunur. TC kimlik numarası ve gerekli diğer bilgiler girilerek ödeme tamamlanır.

Bir diğer yöntem olan EGM web sitesi üzerinden ödeme yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine girilir ve e-hizmetler menüsünden "Sürücü Belgesi Hizmetleri" sekmesi açılır. Buradan “Sürücü Belgesi Harç Bedeli Ödeme” kısmına girilerek TC kimlik numarası yazılır. Ehliyet sınıfı seçilir ve “Ödeme Yap” butonuna basılarak banka bilgileri girilir. İşlem tamamlandıktan sonra ödendiğine dair dekont alınarak başvuru dosyasına eklenir.

Son olarak, fiziki ödeme seçeneğinde ise yetkili bankaların şubelerine gidilerek nakit ya da kartla ödeme yapılabilir. Banko görevlisine ehliyet harcı ödenmek istendiği belirtilir. TC kimlik numarası ve gerekli bilgiler verilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Ehliyet Harç Ücreti Nereye Yatırılır?

Ehliyet harç ücretleri, Maliye Bakanlığı vezneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılmaktadır. Ödemeler, EGM'nin internet sitesi üzerinden veya bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca PTT şubeleri de harç ödemelerini kabul etmektedir.

Ehliyet Harç Ücreti Ne Zaman Yatırılır?

Ehliyet harç ücreti, sürücü kursu kayıt işlemlerinden sonra ve ehliyet sınavlarından önce yatırılmalıdır. Başvurunun geçerli olabilmesi için harç ücretinin ödendiğine dair dekontun dosyaya eklenmesi şarttır.

Başvuru süreci şu adımlardan oluşur:

Sürücü kursuna kayıt işlemleri tamamlanır. Ehliyet harç ücreti yatırılır ve dekont dosyaya eklenir. Teorik ve direksiyon sınavlarına giriş yapılır. Sınavda başarılı olunması halinde gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvuru yapılır ve ehliyet alınır.

Ehliyet Harç Ücreti Yatırılan Bankalar Hangileridir?

Ehliyet harç ücretlerini yatırabileceğiniz birçok banka bulunmaktadır. Bu bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ödeme yapılabilir.

2026 yılı itibarıyla harç ödemesi yapılabilen bankalar şunlardır:

T.C VAKIFLAR BANKASI

T.C HALK BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

GARANTİ BANKASI

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI(TEB)

AKBANK

AKTİF BANK

PTT BANK

QNB

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

ŞEKERBANK

ALBARAKATÜRK

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

DENİZBANK

Ehliyet Harcını Yatırma Süresi Ne Kadar?

2026 yılında ehliyet harcı yatırma süresi, başvuru tarihinden itibaren 1 ay olarak belirlenmiştir. Eğer bu süre içinde başvuru yapılmazsa, ödeme geçersiz olur ve iade edilir. Ayrıca başvuru sürecinde ödeme yapılmaz veya dekont dosyaya eklenmezse başvuru geçersiz sayılır. Ödeme işlemi tamamlanmadan ehliyet alım süreci de ilerletilemez. Harç ücretleri, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli olmak üzere üç farklı kalemden oluşur ve bu ödemelerin tamamlanması zorunludur.

Ehliyet alma yaşını öğrenmek istiyorsanız Ehliyet Alma Yaşı - Ehliyet Yaş Hesaplama 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazı ile ehliyet sınıflarına göre yaş kriterleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.