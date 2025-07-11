Vade Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Pasif gelir sağlamak için yapılabilecek yatırımlardan bir tanesi mevduat hesabı açmaktır. Vadeli mevduat hesabı, getirilen paraların hiç dokunulmamak şartı ile belirli bir süre için bankaya bırakılması ve bankanın da bunun karşılığında faiz ödemesi yapmasını sağlayan hesap türüdür. En güvenilir yatırımlardan biri olan mevduat hesabı, döviz, altın veya Türk lirası cinsinden açılabilir. Mevduat hesaplarda faiz oranları belirleyen ve en çok merak edilen vade nedir, nasıl hesaplanır, sorularının yanıtlarını TeklifimGelsin olarak yakından inceleyelim.

Vade Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Vade, kredilerin geri ödemesinde tanınan süre anlamına gelmektedir. Bankalar, mevduat hesabında vade uzadıkça daha fazla faiz oranı yansıtırlar. Günlük, 32 gün, 3 ay, 1 yıl veya daha uzun sürelerde bankaların belirledikleri faiz oranları kullanılır. Faiz oranları aynı zamanda yatırılan miktara ve vade sürelerine de bağlıdır. Uzun vadede, yüksek miktar paranızı mevduat hesabınıza yatırdığınızda vade sonunda biriken paranız diğer vadelere göre daha yüksek olacaktır.

Uzun vadede daha fazla faiz getiren mevduat hesabında paranızı, dövizinizi veya altınınızı erken alırsanız bankalar faizde kesinti yapabilir. Vade hesaplama işleminde kendinize uygun bir planlama yapmanız ve en yüksek faiz oranını veren bankayı tercih etmeniz biriken paranızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlar.

Vade Farkı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ekonominin ve piyasa şartlarının etkisiyle, ürün veya hizmet alımında ödemelerin zamanında yapılamaması söz konusu olabilmektedir. En çok bilinen tanımıyla vade farkı, tarafların sözlü veya sözleşmeye bağlı olarak anlaşılan vadede alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına satıcı tarafından ilave edilen miktarı ifade etmektedir. Vade farkı, ticari hayatta karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Ekonomik alanda yaşanan darboğazlar, durgunlukta veya işletme özelinde ortaya çıkan dengeli nakit akışındaki dalgalanmalarda ve belirsizliklerde, vade farkı devreye girer. Vade farklı mal ve hizmet alımı sırasında veya anlaşılmış olan vadede ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Mevduat, bir bankaya, faiz karşılığında ve belli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak koşuluyla yatırılan paradır. Vade süresi dolduğunda bankayla yapılan anlaşmaya göre kazancınız var olan hesabınıza eklenir ve tekrar faiz uygulanır veya faizden gelen para vadesiz hesaba aktarılır. Peki, vadeli mevduat hesabı faiz oranı nasıl hesaplanır?

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Mevduat faiz hesaplaması, “anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500” formülü ile brüt olarak hesaplanır. Net mevduat getirisi ise brüt faiz getirisinden vadeye göre denk gelen gelir vergisinin düşürülmesi ile hesaplanır. Birikim yaptığınız döviz, altın veya Türk liralarınızdan gelir sağlamak için TeklifimGelsin vade hesaplama aracı sayesinde en uygun vade ve faiz veren bankayı anında öğrenebilir ve kolayca vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.