Tüketici Kredisi Kimlere Verilir? Nasıl Başvuru Yapılır? Tüketici kredisinin kimlere verildiği, nasıl başvurulduğu ve tüketici kredisi çekmek için hangi şartların gerektiği bu yazıda!

Tüketici kredisi, bireylerin, gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak kullanılan kredi çeşididir. Giderlerini karşılamakta zorlananlar, ürün ve hizmetlerini genişletmek isteyenler genellikle ihtiyaç kredisini tercih etmektedir. Aynı zamanda tüketici kredisi, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları, tatil, eğitim, konut bakım, sağlık, düğün masrafı gibi harcamaları finanse eden bir kredidir. Tüketicilerin küçük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan tüketici kredisi kimlere verilir, nasıl başvuru yapılır?

Nasıl Tüketici Kredisine Başvurulur?

Tüketicilere gelecekte elde edecekleri geliri önceden kullanma imkânı sağlarken peşin para ile yapılan alışverişin avantajlarından faydalanmasını sağlamaktadır. Tüketici kredisine nasıl başvuru yapılır? Tüketici sözleşmesinin konusu nakit paradır. Diğer bir deyişle, tüketici kredisinde kredi tüketiciye doğrudan doğruya nakden verilmektedir. Nakit, Türk lirası olabileceği gibi yabancı para da olabilir.

Gelişen teknoloji ve uzaktan başvuru imkânı sağlayan bankaların çeşitli kanallarından tüketici kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Bankaların şubelerinden, ATM’lerinden, internet ve mobil bankacılıktan veya çağrı merkezlerinden tüketici kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızı karşılamak için almak istediğiniz kredi türüne göre en avantajlı kredileri bankalarla iletişime geçmenize gerek kalmadan TeklifimGelsin ile saniyeler için kredi tekliflerini karşılaştırabilirsiniz.

Kimler Tüketici Kredisi Alabilir?

Tüketici kredisinin kendi içinde iki çeşidi bulunmaktadır; serbest tüketici kredisi, bağlı tüketici kredisi olarak iki başlıkta verilmektedir.

Serbest tüketici kredisi, kredi veren tarafından tüketiciye istediği mal veya hizmeti, istediği satıcıdan alması için doğrudan ve nakit olarak verilen kredidir.

Bağlı tüketici kredisinde ise üçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bağlı kredilerde satıcı ve tüketici ile kredi veren arasında bir ekonomik birlik bulunmaktadır. Bu sebeple satıcı ve tüketici müşterisini kredi verene yönlendirmektedir. Kredi veren de kendi müşterilerini satıcı ve tüketiciye yönlendirmektedir. Nakit ihtiyacını karşılamak ve enflasyondan etkilenmeden hemen mal veya ürün almak isteyenler, tüketici kredisi kullanabilirler.

Tüketici Kredisi Çekmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Tüketici kredisi, ihtiyaç kredisinde olduğu gibi 36 ay vadeye kadar verilen bir kredidir. Her bankada farklı olmakla birlikte tüketici kredilerinin vadeleri 1 ay ile 36 ay arasında değişmektedir. Alınan mal veya hizmetin niteliğine göre de bu vadeler değişiklik göstermektedir. Tüketici kredisi çekmek için gereken şartlar nelerdir, başvuru yapmadan önce bilmenizde fayda var.

Tüketici kredisi almak için 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, düzenli gelir sahibi olan gerçek kişiler yararlanabilirler.

Satın alınan mal ve hizmeti karşılamak için kredi nakit olarak alınabileceği gibi, anlaşmaya göre doğrudan satıcıya ödeme de yapılabilir. Kısa vade ve düşük faiz oranlarına sahip tüketici kredisi miktarları, konut ve taşıt kredisine göre daha düşüktür.

Erken ödeme kolaylığı sağlayan ve peşin parayla alışveriş imkânı sunan tüketici kredisi için başvuru yapmadan önce en iyi teklif veren bankayı TeklifimGelsin hesaplama aracı üzerinden bulabilir, bankaların tekliflerini saniyeler içinde karşılaştırıp size en uygun teklifi seçebilirsiniz.

