Kredi Başvurusu Reddedilirse Ne Yapmak Gerekiyor?

Bankaların en fazla dikkat çeken ve talep gören hizmetleri arasında krediler her zaman ön planda yer alabiliyor. Acil nakit arayışı içerisine giren ya da ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda hareket eden kişilerin imdadına bankalar koşuyor. Ancak bu tip kredilere dair başvurular bankalar tarafından bazen olumsuz dönül alabilir.

Bankaların kredi başvurusuna olumsuz dönüş yapmasının belli başlı nedenleri olabilir. Bunun başında kredi notunun düşük olması ya da gelir seviyesinin yetersiz bulunması olarak söylenebilir. Ancak kredi başvuruların reddedilmesiyle beraber halen daha farklı yollar izlenebilir. Bu hususta daha dikkatli olmak ve doğru adımlar atmak genel itibarıyla önemlidir. İkinci kez ret cevabı almak adına en ideal planlamalar yapılmalıdır.

Aynı Anda Birden Fazla Bankaya Başvuru Yapmayın

Kredi başvurusunu acil nakit ihtiyacı odaklı olarak yapacak olan kişilerin aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapma durumu ortaya çıkabiliyor. Bu durum kredi çıkma ihtimalini arttıracak bir avantaj olarak görülse de aslında tam tersi bir durumun nedeni olarak görülebiliyor. Başvuruların incelenmesi esnasında sıkıntı yaratması ve ciddi manada bir olumsuz sonuç alma ihtimalini yükseltmesi gibi sebeplere neden olabiliyor.

Farklı faiz oranlarına sahip olan bankalara başvurulması halinde bankaların birinin başvuruyu bankaların onaylaması ve en yüksek faiz oranına sahip olması durumunda diğer bankalar otomatik olarak işlem yapmayı sonlandıracaktır. Bu yüzden bankalara kredi başvurusu yapmadan önceki zaman zarfında mutlaka tercih sıralaması yapmakta fayda vardır. Bu listeye bağlı olarak başvuruları gerçekleştirmek gerektiği tavsiye edilen bir konudur.

Başvuruları Kontrol Edin

Kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde ilk yapılması gereken konu var olan başvuruları kontrol etmek olacaktır. Başvuru işlemlerinde herhangi bir eksikliğin ya da hatanın olup olmadığını görebilmek ve bu olumsuz cevabın nedenini buna bağlamak mümkün olacaktır. Ufak bir yanlış bilgi bile kredinin olumsuz sonuçlanmasının sebebi olabilir. Kontroller sonrasında bankayla yeniden iletişime geçilmeli ve kredi alımı sağlanabilir.

Kontrol evresinde herhangi bir eksiklikle karşılaşılmaması halinde evrakların tam olup olmadığına da bakılmalıdır. Götürülmesi gereken evrakların eksikliği olumsuz yanıt almanın nedeni olabilir. Bu tip bir durumda bankalar aranarak, başvuru belgelerine dair bilgiler tekrar istenmelidir. Eksik belgelerin çıkması halinde bu evrakların hazırlanması ve gönderilmesi başvuruların tekrardan ele alınmasını sağlayacaktır. Böylelikle olumlu dönüş alma hali daha da olası bir durum olacaktır.

Farklı Bankaları Denemeyi İhmal Etmeyin

Kredi başvurularını kontrol ettikten ve herhangi bir eksiklik göremedikten sonra farklı bankalara kredi başvurusu yapmakta fayda vardır. Ancak bu süre zarfında her bankanın kredi başvurularını onaylama sürecinin farklı olduğu da bilinmelidir. Kredi başvurularının yanıtlanması işlemi otomatik bir sisteme bağlı olarak ortaya çıkacağından dolayı bu süreç değişiklik gösterebilir.

Kredi başvurularının ön değerlendirilmeye tabi tutulması halinde o bankaların kredi notlarını ele almaları kaçınılmaz olacaktır. Belirtilen limitin altında kalınması halinde direkt olarak olumsuz cevap alınacaktır. Ancak bu sistem her bankada aynı şekilde işlemediğinden ötürü farklı bankalara başvurmak mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir eylem olmalıdır. İkinci bir banka aynı şartlar altında kredi olanaklarını sunabilecektir.

Gelirleri Detaylı Olarak Beyan Edin

Her bir banka kredi başvurusu yapan müşterilerinin gelirlerini son derecede detaylı bir biçimde incelemektedirler. Kredi çekilecek olan tutarların ödenip ödenemeyeceği konusunda emin olmak adına bu kriteri ciddi bir biçimde ele almaktadırlar. Genel olarak gelir yetersizliği nedeniyle kredi başvurularına olumsuz dönüş yapabilirler. Bu hususta kredi başvurusu yapmadan önceki süre zarfında gelirleri doğru bir biçimde beyan etme ret cevabı almanın önüne geçen bir durum olabilir.

Kredi çekme işlemlerinde aynı evde ikamet eden diğer bireylerin gelirleri de ek olarak başvurulara dahil edilebilir. Eşin geliri ya da kira ödemeleri gibi evrakları da kredi başvurularına ilave edebilmek mümkündür. Bu sayede daha yüksek tutardaki kredileri çekebilme imkanı yükselecektir.

Ancak kredi başvuruları sırasında dikkatli olunması gerekmektedir. Olmayan bir gelirin beyan edilmesi halinde direkt olarak kredi başvurularının reddedilmesi hali ortaya çıkacaktır. Kredi çekecek olan kişilerin üzerine herhangi bir taşınmaz ya da mülk olması halinde ipotek işlemini gerçekleştirerek, kredi çekme işlemlerini denemek de ayrı bir yol olarak görülebilir.

Kredi Raporunuzu İnceleyin

Bankaların kredi başvurularını incelemeleri esnasında ilk olarak kredi raporlarına ve kredi notlarına baktıkları bilinmektedir. Kredi notlarının yeterli olmaması halinde başvurular otomatik olarak reddedilecektir. Kredi başvurusu yapmadan önce mutlaka kredi notunun bilinmesi gerektiği de ifade edilen konular arasında yer almaktadır.

Kredi başvurularının reddedilmesi halinde mutlaka kredi raporları detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu rapor içerisinde daha önceden bankalarla yapılan çalışmaları içereceğinden ötürü detaylı bir analiz yapmakta fayda vardır. Daha önceden kredi kullanımları, kredi kartı geçmişleri ve limit oranları bu rapor içerisinde öğrenilebilir. Bu sayede bankaların başvuru değerlendirme esnasında hangi hususları baz aldığı konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip olmak mümkün hale gelebilecektir.

Kredi Notunuzu Yüksek Tutun

Başvuruların kredi notu düşük olması nedeniyle reddedilmesi hali yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumu yaşayan kişilerin öncelikle kredi notunu yükseltmek adına bir dizi adımlar atmalarında fayda vardır. Bu durum bir sonraki kredi başvurularının reddedilme ihtimalini ciddi manada düşürecek olan bir etken olacaktır. Daha önceden kredi ödemelerini düzgün ve zamanında yapmamak ya da kredi kartı ödemelerini geciktirmek gibi nedenlerden ötürü kredi notlarında düşüş yaşanacağını bilmek gerekmektedir.

Kredi notunun düşmesi hususunda kefil olmak da bir hayli önemlidir. Kefil olunan kişinin borcunu 3 ay boyunca ödememesi halinde kredi notu düşecektir. Kredi kartının devamlı asgarisini ödemek de aynı şekilde bir durum yaratabilecektir. Bu yüzden kredi notunun yüksek kalması adına ödemeleri düzenli bir şekilde yapmak son derecede önemlidir. Kefil olunma halinde de düzenli ödeme yapacağından emin olunmayan kişilere bu konuda yardımcı olunmamalıdır.

Daha önceden kredi çekmemek ya da kredi kartı kullanmamış olmak kredi notunun yüksek olacağı manasına gelmemektedir. Herhangi bir borç ödeme durumuyla karşı karşıya gelinmediğinden dolayı bankaların kredi çekenler hakkında bir bilgi sahibi olması söz konusu olmayacaktır. Bundan dolayı da kredi notu belirsiz olarak işaretlenecektir. Bu şekilde bankalar tarafından değerlendirilmemek adına düşük limitli kredi kartı almak ve ödemeleri düzenli bir şekilde yaparak kredi puanını yükseltmek tavsiye edilen bir konu olmaktadır.

Borçları Yapılandırın

Başka bankalardan alınan kredilerin borçlarının henüz bitmemesi ve kredi kartı ödemelerinin bulunması durumlarında bankaların kredi başvurularını reddetmeleri olası bir halde bulunmaktadır. Borcun giderek yükselmesi ve ödemelerin düzensiz olarak gerçekleştirilmesi yeni kredilerde de aynı şekilde bir ödemenin yapılacağına dair algı yaratabilir. Bundan dolayı kredi almadan önceki süre zarfında gerekli yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde fayda vardır.

Kredi notunun düşük olmaması halinde bankalar borç yapılandırma konusunda farklı imkanlar sunacaktır. Bu hususta çalışılan bankaların müşteri hizmetleri aranarak, bu hususta detaylı bilgi almakta fayda vardır. Çekilecek krediyle var olan borçların kapatılma amacı da bankalara başvuru esnasında net bir biçimde dile getirilmesi gereken bir konu olmalıdır.

