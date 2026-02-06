Yuvam Hesap Nedir? Açılış Şartları ve Faiz Oranları 2026 YUVAM hesabın ne olduğu, nasıl açıldığı, açılış şartları ve faiz oranlarının yanı sıra hangi bankalarda açılabileceğine dair kapsamlı bilgiler!

Mevduat Getirisi Hesaplama Tutar Vade Faiz Oranı

Günlük hayatta döviz birikimi olanların merak ettiği konulardan biri, kur dalgalanmalarının birikimi nasıl etkilediğidir. Tam da bu noktada YUVAM hesap sistemi, döviz birikimini TL’ye çevirip vade sonunda faiz, kur farkı ve TCMB ek getirisiyle değerlendirmek isteyenler için öne çıkmaktadır.

Bu yazımızda YUVAM hesabının nasıl işlediğini, mantığını, açılış şartlarını ve kimlerin hesap açabildiğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca hesabın hangi bankalardan açılabildiği ve faiz oranları hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Yuvam Hesap Nedir?

YUVAM hesap, yurt dışında yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin USD, EUR, GBP ve CHF cinsindeki birikimlerini Türkiye’deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan özel bir Türk Lirası vadeli mevduat hesabıdır.

Bu hesapta yurt dışından getirilen dövizler TL’ye çevrilmekte ve belirlenen vade boyunca bankanın sunduğu faiz veya kâr payı getirisinden yararlanılmaktadır. Buna ek olarak vade sonunda %1 ila %3 arasında ilave getiri imkanı da sağlanmaktadır. YUVAM hesabı, kur koruması, anapara garantisi ve ek getiri imkânını birlikte sunmaktadır. Nitekim vade sonunda faiz getirisinin döviz kurundaki artışın altında kalması durumunda oluşan fark hesaba aktarılmaktadır.

Yuvam Hesabı Nasıl İşler? Mantığı Nasıldır?

YUVAM hesabı, yurt dışında hesap açan kişilerin döviz birikimlerini Türkiye’de güvenli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan hesap türüdür. Bu sistemde hesap sahibi, USD, EUR, GBP veya CHF cinsinden dövizlerini yurt dışından bankaya transfer eder. Daha sonra söz konusu döviz tutarı, hesap açılışı sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gün içinde ilan edilen dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve 3, 6, 12 veya 24 ay vadeli olarak değerlendirmeye alınır. Vade boyunca tutar TL olarak sabit kalır ve bankanın uyguladığı faiz veya kâr payı üzerinden getiri elde edilir.

YUVAM hesapta vade sonunda piyasa koşullarına göre iki ayrı ihtimal üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

İlk ihtimalde dönüşüm kuru ile vade sonu kuru karşılaştırılır. Eğer TL döviz karşısında değer kaybetmemişse, anaparaya ek olarak faiz/kâr payı ve vade süresine göre TCMB tarafından belirlenmiş ilave getiri (yıllık bazda 3 ay için %1, 6 ay için %2, 12 ay için %3 ve 24 ay için %4) TL olarak hesap sahibine ödenmektedir.

Bu ilk ihtimale dair hesaplama mantığı şöyledir:

Anapara + Faiz/Kâr Payı + İlave Getiri

İkinci ihtimalde dönüşüm kuru ile vade sonu kuru karşılaştırıldığında TL döviz karşısında değer kaybetmişse, anapara, faiz/kâr payı ve ilave getiriye ek olarak oluşan kur farkı TCMB tarafından karşılanmaktadır.

Bu ikinci ihtimale dair hesaplama mantığı ise şöyledir:

Anapara + Faiz/Kâr Payı + İlave Getiri + Kur Farkı

Konuyu netleştirmek adına örnekler üzerinden ilerleyecek olursak:

1.Senaryo Örneği

Kişinin 10.000 USD’yi yine 30 TL dönüşüm kuru ile YUVAM hesabına yatırdığını varsayalım. Bu noktada vade sonunda USD kuru 29 TL’ye düşerse, kur farkı oluşmaz. Buna rağmen banka faizi alınır ve ayrıca TCMB tarafından sağlanan %3 ilave getiri ödenir. Böylece yatırımcı, kur farkı olmasa bile standart TL mevduata kıyasla ek kazanç elde etmiş olur.

2.Senaryo Örneği

Yurt dışında yaşayan bir kişinin 10.000 USD’yi, dönüşüm kuru 30 TL iken YUVAM hesabına yatırdığını ve hesabı 300.000 TL üzerinden 12 ay vadeli açtığını varsayalım. Buna göre vade sonunda USD kuru 35 TL’ye yükselirse, TL döviz karşısında değer kaybettiği için oluşan 50.000 TL’lik kur farkı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak banka faizi ve 12 ay için belirlenen %3 ilave getiri de hesaba yansıtılmaktadır.

Yuvam Hesap Nasıl Açılır?

YUVAM hesabı açılışı, belirli şartları sağlayan kişiler için bankalar aracılığıyla oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle bu hesap, yurt dışında yerleşik gerçek kişilere yönelik bir ürün olduğu için hesabı açtıracak kişinin bu koşulu sağlaması gerekir.

Hesap açmak isteyen kişi, Yuvam uygulamasına dahil olan bir bankaya başvurarak işlemlerini başlatır. Başvuru sırasında pasaport, kimlik belgesi ve yurt dışında yerleşik olunduğunu gösteren belgeler talep edilebilir. Banka, başvuru sahibinin uygunluğunu kontrol ettikten sonra hesap açılış sürecini başlatır.

Hesap açılışı sırasında yurt dışındaki döviz birikimi bankaya transfer edilir ya da bankaya fiziken getirilir. Getirilen döviz, hesap açılış gününde geçerli olan dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve YUVAM hesabına yatırılır. Bu aşamada vade süresi (3, 6, 12 veya 24 ay) müşteri tarafından belirlenir.

Yuvam Hesabı Hangi Bankalardan Açılabilir?

YUVAM hesabı açılabilen bankalar arasında;

ICBC,

Ziraat Bankası,

Ziraat Katılım,

Türkiye İş Bankası,

Garanti BBVA,

VakıfBank,

TEB,

DenizBank,

Akbank,

QNB,

Halkbank,

Türkiye Finans,

Anadolu Bank,

Emlak Katılım,

Fibabanka,

Albaraka Türk,

Turkish Bank ve

Odeabank yer almaktadır.

Bu bankalara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Banka Vade Seçenekleri Açılış Para Birimi Min. Tutar Açılış Zamanı / Kanal Stopaj ICBC 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube (10:00-16:00) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Ziraat Bankası 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube (10:00- 16:30) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Ziraat Katılım 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 7/24 Şube, Mobil ve İnternet Şubesi 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 İş Bankası 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Garanti BBVA 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 VakıfBank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube (10:00-16:15) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 TEB 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube (7/24) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 DenizBank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Alt limit yok Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Akbank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube ve Mobil 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 QNB 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Halkbank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube (10:00-16:00) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Türkiye Finans 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube, Mobil ve İnternet Şubesi 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Anadolu Bank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube (İş Günleri) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Emlak Katılım 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF Belirtilmemiş Şube (İş Günleri) 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Fibabanka 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 Albaraka Türk 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube 3-6 Ay %17,5, 12 Ay %15 TurkishBank 3 - 6 - 12 - 24Ay USD, EUR, GBP, CHF 1.000 Şube %0 Odeabank 3 - 6 - 12 Ay USD, EUR, GBP, CHF 500 Şube (10:00-15:30) %0

Hesap açılış işleminden önce bankaların çalışma saatlerini incelemek istiyorsanız Bankaların Çalışma Saatleri 2026 - Tüm Bankalar başlıklı yazımızı okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yuvam Hesabında Hangi Bankalar Avantajlı Konumdadır?

YUVAM hesabında hangi bankaların avantajlı olduğu, avantajın hangi ölçüte göre değerlendirildiğine bağlıdır. Pek çok banka aynı ürünü sunsa da stopaj oranı, vade imkanı ve erişim kolaylığı gibi unsurlar yatırımcının elde edeceği sonucu doğrudan etkilemektedir.

Vergi ve net getiri açısından en avantajlı banka TurkishBank olarak öne çıkmaktadır. Stopaj oranının %0 olması, diğer bankalarda uygulanan %10–%17,5 aralığındaki vergi kesintilerine göre ciddi bir avantaj sağlar. Ayrıca 24 ay vade seçeneği sunması ve bu vadede %6 ilave getiri sağlaması, uzun vadeli ve istikrarlı getiri hedefleyen yatırımcılar için önemli bir fark yaratmaktadır.

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı açısından Ziraat Katılım ve TEB gibi bankalar avantajlı konumdadır. Bu bankaların 7/24 hesap açılışına imkân tanıması, özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye mesai saatlerine uyum sağlayamayan kişiler için pratik bir çözüm sunmaktadır. Akbank ise mobil kanaldan açılış yapılabilmesi sayesinde dijital erişim açısından öne çıkmaktadır.

Başlangıç tutarı bakımından DenizBank gibi bankalar, alt limit uygulamadığından daha küçük tutarlarla YUVAM hesabı açmak isteyenler için avantaj sağlar. Ayrıca 500 döviz birimi ile hesap açılabilen bankalar da geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir.

Dolayısıyla YUVAM hesabında en yüksek net getiriyi hedefleyenler için TurkishBank; işlem kolaylığı ve esneklik arayanlar için Ziraat Katılım ve TEB; düşük tutarla yatırım yapmak isteyenler için ise DenizBank daha avantajlı bankalar olarak öne çıkmaktadır.

Yuvam Hesap Açılış Şartları Nelerdir?

YUVAM hesabının açılış şartları aşağıdaki gibidir;

Hesap; yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları, mavi kart sahipleri ve mevzuatta belirtilen şartları sağlayan yurt dışında yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından açılabilir.

Açılışta kullanılacak döviz; USD, EUR, GBP veya CHF cinsinden olmalıdır.

Döviz tutarının yurt dışından transfer yoluyla Türkiye’ye getirilmesi zorunludur. Yurt içindeki mevcut döviz hesaplarından aktarım yapılamaz ancak halihazırda mevcut olan döviz mevduat hesabı YUVAM hesaba dönüştürülebilir.

YUVAM hesap 3, 6, 12 veya 24 ay vadeli olarak açılabilir, ilgili haklardan yararlanabilmek için vade süresi dolmadan hesaptan para çekimi yapılmamalıdır.

Vade dolmadan kısmi ya da tam çekim yapılması halinde kur farkı ve ilave getiri hakları kaybedilir.

Yuvam Hesap, uygulamaya dahil olan bankalar aracılığıyla açılır ve başvuru sırasında bankalarca talep edilen kimlik, yurt dışı yerleşiklik ve döviz transferine ilişkin belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Kimler YUVAM Hesabı Açabilir?

YUVAM hesabı açabilecek kişiler ve kurumlar şunlardır:

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları,

Mavi Kart sahipleri,

Yurt dışında yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişiler,

Yurt dışında çalışan ve gelirini döviz cinsinden elde eden gerçek kişiler,

Yurt dışında yerleşik olup Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek kişiler,

Türkiye’de hesap açma şartlarını taşıyan yabancı gerçek kişiler.

Yuvam Hesap Faiz Oranları Ne Kadar?

2026 yılında YUVAM hesap faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak genellikle %14,80 ile %22,50 bandında değişiklik göstermektedir. Örneğin Akbank, YUVAM hesabına uygulanan banka faiz oranlarını %14,80 olarak belirlemiştir. Bu kapsamda; 10.000 TL’den başlayarak 1.000.000 TL ve üzerindeki tüm mevduat dilimleri dahil olmak üzere 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadeli seçeneklerin tamamı için yıllık %14,80 oranında faiz uygulanmaktadır.

Öte yandan TCMB tarafından 3 ay vadeli hesaplar için %1,00, 6 ay vadeli hesaplar için %2,00, 12 ay vadeli hesaplar için %3,00, 24 ay vadede ise %3,00 oranında ilave getiri sağlanmaktadır.

Yuvam Hesap Getirisi Ne Kadar? Ne Kazandırır?

YUVAM hesap getiri hesaplama işleminde ilk olarak yatırılan döviz, TCMB’nin belirlediği kur ile TL’ye çevrilir. Bu şekilde elde edilen TL tutarı, hesabın başlangıç bakiyesi olur. Vade sonunda, bankanın uyguladığı faiz oranına göre hesaplanan tutar hesaptaki anaparaya eklenir. Bu anaparanın üzerine TCMB tarafından 3 ay vadeli hesaplar için %1,00, 6 ay vadeli hesaplar için %2,00, 12 ay vadeli hesaplar için %3,00, 24 ay vadede ise %3,00 oranında ilave getiri eklenir. Bu her ihtimalde geçerli olan hesaplama mantığıdır.

Öte yandan vade sonunda piyasa koşullarına bağlı olarak iki farklı hesaplama ihtimali daha ortaya çıkar. İlk durumda, dönüşüm kuru ile vade sonu kuru karşılaştırılır ve eğer Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetmemişse, hesap sahibine anapara ile birlikte bankanın verdiği faiz/kâr payı ve vade süresine göre TCMB tarafından belirlenen ilave getiri (3 ay için yıllık %1, 6 ay için %2, 12 ay için %3, 24 ay için %4) TL olarak ödenir; bu durumda toplam getiri, anapara + faiz/kâr payı + ilave getiri şeklinde hesaplanır. İkinci durumda ise TL’nin vade sonunda döviz karşısında değer kaybetmesi hâlinde, bu unsurlara ek olarak ortaya çıkan kur farkı da TCMB tarafından karşılanır; böylece hesap sahibinin elde ettiği toplam tutar, anapara + faiz/kâr payı + ilave getiri + kur farkı biçiminde oluşur.

Yuvam Hesap Mantıklı mı? Avantajları Neler?

YUVAM hesabı, döviz tasarruflarını kur riskine karşı korumak ve ek getiri sağlamak için tasarlanmış bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Dövizini tutmak yerine birikimini güvence altına almak isteyen kişiler için bu hesap mantıklı bir seçenek olabilir.

YUVAM hesabın avantajları şöyle sıralanabilir:

Kur artışına karşı koruma sağlaması: Vade sonunda döviz kuru yükseldiğinde, TL döviz kuru karşısında değer kaybetmişse oluşan artışın TL karşılığı kur farkı olarak hesaba eklenir.

İlave getiri sunması: Bankanın sunduğu getiriye ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından vade süresine göre belirlenen ilave getiri TL olarak ödenmektedir.

Toplam getiri potansiyelini artırması: Banka getirisi, varsa kur farkı ve TCMB ek getirisi birlikte değerlendirildiğinde, standart TL mevduata kıyasla daha yüksek bir toplam getiri sağlamaktadır.

Uzun vadeli birikime imkan tanıması: 3, 6 ve 12 ay vadelerin yanı sıra 24 ay vade seçeneği sunulmakta ve bu durum uzun vadeli, istikrarlı birikim yapmak isteyenler için avantaj sağlamaktadır.

Devlet destekli bir yapı sunması: Kur farkı ve ilave getiri mekanizmasının TCMB tarafından yürütülmesi sayesinde sistem kamu destekli ve güvenilir bir yapı sunmaktadır.

Yuvam Hesabı Dezavantajları Var mı?

Evet, YUVAM hesabı, sunduğu avantajların yanında bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajlar aşağıda sıralanmıştır: