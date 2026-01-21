İhracat Kredisi Nedir? Şartları, Faizleri ve Veren Bankalar Sevk öncesi ihracat kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, şartları, faiz oranları, hangi bankalarda verildiği ve KOSGEB destekleri burada!

İhracat kredileri, dış pazarlarda faaliyet göstermeyi hedefleyen işletmeler için finansman koşulları, maliyet yapıları ve başvuru olanakları bakımından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu yazımızda ihracat ve sevk öncesi ihracat kredisinin ne olduğunu, nasıl alındığını ve hesaplandığını, kimlerin kullandığını, şartlarını ve hangi bankalarda verildiğini ele alacağız. Ayrıca ihracat kredisi taahhüdünün nasıl kapandığına ve sigorta prim desteğinin ne kadar olduğuna değineceğiz.

İhracat Kredisi Nedir?

İhracat kredisi, yurt dışına mal veya hizmet satışı yapan ya da yapmayı planlayan firmaların üretim, tedarik, sevkiyat ve tahsilat süreçlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı karşılamak amacıyla bankalar ve kamu destekli kuruluşlar tarafından sunulan özel bir kredi türüdür. TL veya döviz olarak sunulan ihracat kredilerinde, daha uygun faiz oranları, daha uzun vade ve çeşitli devlet destekleri uygulanmaktadır. Bu krediler; üretim, hazırlık, hammadde temini gibi ihracat öncesi süreçlerde kullanılabildiği gibi sevkiyat sonrası süreçlerde de kullanılabilmektedir. Bu sayede ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü desteklenmektedir.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi Nedir?

Sevk öncesi ihracat kredisi, ihracatçı firmaların üretim ve hazırlık aşamasında ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandıkları kredi türüdür. Hammadde alımı, üretim giderleri, işçilik maliyetleri, ambalajlama ve sevkiyata hazırlık gibi kalemlerin finansmanında kullanılan bu kredi ile ihracat bedeli tahsil edilmeden önce işletmenin nakit akışının rahatlatılması hedeflenmektedir. Bu kredi genellikle TL veya döviz cinsinden sunulmaktadır. Buna ek olarak sevkiyat öncesi ihracat kredisi, ticari kredilere kıyasla daha düşük faiz oranları, ihracata özel vade yapılarının yanı sıra vergi, harç ve fon muafiyetleri gibi avantajlar da sağlamaktadır.

Sevk öncesi ihracat kredisi, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından geliştirilmiş olup aracı bankalar üzerinden ihracatçılara ulaştırılmaktadır. Bu kredi, Türkiye veya KKTC’de yerleşik ihracatçılar, üretici-ihracatçılar, serbest bölge kullanıcıları ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalar tarafından da kullanılabilmektedir.

İhracat Kredisi Nasıl Alınır?

İhracat kredisi almak isteyen firmaların izlemesi gereken temel adımlar aşağıda sıralanmıştır:

İhracatçı Statüsünün ve Firma Bilgilerinin Hazırlanması: İlk olarak firmanın ihracat yapma yetkisine sahip olduğunu gösteren belgelerin hazırlanması gerekir. Bu kapsamda; vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi şirketin resmi ve güncel evrakları tamamlanmalıdır.

İhracatı Gösteren Belgelerle Başvuru Yapılması: Daha sonra proforma fatura, ihracat sözleşmesi, kesin sipariş veya geçmiş ihracat kayıtları ile banka ya da ilgili kuruluşa kredi başvurusu yapılır.

Mali Yapı ve Kredi Değerlendirmesi Süreci: Banka ya da ilgili kuruluş, firmanın finansal tablolarını, kredi notunu, ihracat performansını ve talep edilen kredi tutarını inceleyerek risk değerlendirmesi yapar.

Teminat ve Kredi Koşullarının Belirlenmesi: Değerlendirmenin ardından ipotek, kefalet, teminat mektubu gibi teminatlar ile faiz oranı, vade ve para birimi (TL/döviz) netleştirilir.

İhracat Taahhüdünün Verilmesi: Özellikle Eximbank kaynaklı kredilerde, belirlenen süre içinde ihracatın gerçekleştirilmesine ilişkin taahhüt alınır.

Kredinin Kullandırılması ve İhracatın Gerçekleştirilmesi: Başvurunun onaylanması ile kredi tutarı ilgili hesaba aktarılır ve firma, üretimden sevkiyata kadar olan süreçte finansman ihtiyacını bu krediyle karşılar.

İhracat Kredisini Kimler Kullanabilir?

İhracat kredisinden yararlanabilecek kişi ve kuruluşlar şöyle sıralanabilir:

Fiilen İhracat Yapan Firmalar: Yurt dışına mal veya hizmet satan şirketler,

İhracat Taahhüdü Bulunan İşletmeler: Sipariş, sözleşme veya proforma fatura ile ihracat yapacağını belgeleyen firmalar,

İhracata Yönelik Üretim Yapan İmalatçılar: İhracatçı firmalara mal üreten işletmeler,

Hizmet İhracatı Yapan Şirketler: Yazılım, bilişim, danışmanlık, mühendislik, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar,

Türk Eximbank Kriterlerini Sağlayan Firmalar: Eximbank şartlarını karşılayan ve ihracat taahhüdünde bulunan işletmeler.

Teminat mektubunun ne anlama geldiğini, nasıl alındığını ve hangi bankaların bu hizmeti daha kolay sağladığını merak ediyorsanız, Teminat Mektubu Nedir, Nasıl Alınır? En Kolay Veren Banka başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İhracat Kredisi Şartları Nelerdir?

İhracat kredisi kullanım şartları aşağıda sıralanmıştır:

Firma Uygunluğu: Türkiye veya KKTC’de kayıtlı ihracatçı, imalatçı ya da döviz kazandırıcı faaliyette bulunan bir işletme olunması,

İhracatçı Olma veya İhracat Taahhüdü: Fiilen ihracat yapılması ya da sipariş/sözleşme ile ihracatın belgelenmesi,

Güncel Şirket Evraklarının Sunulması: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve faaliyet belgesinin sunulması,

Mali Yeterlilik: Finansal tabloların, nakit akışının ve kredi notunun yeterli bulunması,

İhracat Taahhüdü Verilmesi: Kredi tutarı karşılığında belirlenen sürede ihracatın yapılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi,

Teminat Sunulması: Bankanın talep ettiği ipotek, kefalet veya teminat mektubu sunulması,

Kredi Şartlarının Kabulü: Faiz, vade, para birimi ve geri ödeme planının onaylanması,

Kredi Programı Uyumu: Talep edilen tutarın ilgili kredi programının üst limit, vade (genellikle 24 ay) ve kapsam şartlarına uygun olması,

Sektör/Faaliyet Kapsamı: Firmanın kredinin kullandırıldığı sektör veya faaliyet alanı içinde yer alması.

İhracat Kredisi Faizleri Ne Kadar?

2026 yılında ihracat kredisi; İhracata Hazırlık Kredisi, İhracata Yönelik İşletme Kredisi ve İhracata Yönelik Yatırım Kredisi olmak üzere üç farklı türde sunulmaktadır. Her kredi türünde uygulanan faiz oranı değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bu kredi türleri ve uygulanan faiz oranları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kredi Türü Para Birimi Vade KOBİ Faiz/ Kâr Payı KOBİ Dışı Faiz/ Kâr Payı İhracata Hazırlık Kredisi USD / EUR 120–180 gün SOFR / EURIBOR 6 Ay + %3,50 SOFR / EURIBOR 6 Ay + %4,00 İhracata Hazırlık Kredisi USD / EUR 360–540 gün + %3,50 – %3,75 + %4,00 – %4,25 İhracata Hazırlık Kredisi USD / EUR 720 gün + %3,75 – %4,00 + %4,25 – %4,50 İhracata Hazırlık Kredisi TL 120–360 gün %35 %35 İhracata Hazırlık Kredisi TL 540–720 gün %34 %34 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi USD / EUR 3–5 yıl + %3,75 – %4,50 + %4,50 – %5,25 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi TL 3 yıl (12 taksit) %32 %32 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi USD / EUR 4–7 yıl + %4,00 – %4,50 + %4,75 – %5,25 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi USD / EUR 9–10 yıl + %4,50 + %5,25

İhracat Kredisi Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

İhracat kredisi faiz hesaplama işlemi, kredinin TL ya da döviz cinsinden olmasına göre farklı şekilde yapılır. Döviz cinsi ihracat kredilerinde faiz oranı genellikle SOFR veya EURIBOR (6 ay) + marj şeklinde belirlenir. Bu hesaplamada önce geçerli referans faiz oranı alınır, ardından Türk Eximbank veya bankanın uyguladığı marj eklenerek yıllık faiz oranı bulunur ve bu oran kredi tutarı ile vade süresine göre faiz maliyetine dönüştürülür. TL cinsi ihracat kredilerinde ise faiz oranı sabittir ve hesaplama, belirlenen yıllık faiz oranının kredi tutarı ve vade süresi (gün/365) ile çarpılması esasına dayanır.

Örneğin, 2.000.000 TL tutarında, 360 gün vadeli ve yıllık faiz oranı %35 olan bir ihracat kredisinde faiz hesaplaması 2.000.000 × %35 × (360 / 365) şeklinde yapılır. Bu hesaplamaya göre yaklaşık 690.411 TL faiz maliyeti oluşur; anapara ile birlikte toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 2.690.411 TL olur ve geri ödeme, belirlenen plana göre tek seferde veya taksitler halinde gerçekleştirilir.

İhracat Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında ihracat kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti BBVA

İş Bankası

Kuveyt Türk

Ziraat Bankası

Eximbank

DenizBank

Yapı Kredi

TEB

Halkbank

QNB

VakıfBank

Odeabank

Alternatif Bank

Albaraka Türk Katılım Bankası

En Uygun İhracat Kredisi Hangi Bankada?

En uygun ihracat kredisi, kredi türüne, para birimine, vadeye, faiz oranlarına, firmanın KOBİ olup olmamasına ve teminat yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ancak uygulamada en avantajlı ihracat kredilerde çoğunlukla Türk Eximbank kaynaklı krediler ön plana çıkmaktadır. Eximbank kredileri, piyasa koşullarına kıyasla daha düşük faiz marjlarıyla sunulmaktadır ve bankalar bu kredilere yalnızca aracılık etmektedir. Bu nedenle maliyet açısından genellikle banka kaynaklı ticari kredilerden daha uygundur.

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, VakıfBank, Yapı Kredi, QNB ve benzeri birçok banka Eximbank kredilerini kullandıran aracı bankalar arasında yer almaktadır. Eximbank dışındaki banka kaynaklı ihracat kredileri ise alternatif oluşturmakla birlikte, çoğu durumda Eximbank destekli kredilere göre daha yüksek faizle sunulmaktadır.

İhracat Kredisi Taahhüt Kapama Nasıl Yapılır?

İhracat kredisi taahhüt kapama işlemi, krediyi kullanan firmanın kredi kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirdiğini resmî olarak belgelemesi anlamına gelen son aşamadır. Bu işlem için öncelikle firmanın, kredi sözleşmesinde belirtilen süre içinde taahhüt ettiği ihracatı gerçekleştirmiş olması gerekir.

İhracat tamamlandıktan sonra işlemi kanıtlayan belgeler hazırlanır. Bu belgeler arasında; gümrük beyannameleri, ihracat faturaları ve döviz alım belgeleri yer almaktadır. Belgelerin eksiksiz şekilde düzenlenmesinin ardından, krediyi kullandıran bankaya veya doğrudan Türk Eximbank’a taahhüt kapama başvurusu yapılmaktadır. Sunulan belgeler incelendikten sonra uygun bulunması halinde taahhüt resmen kapatılır.

İhracat Kredisi Taahhüt Kapama Süresi Ne Kadar?

İhracat kredisi taahhüt kapama süresi, kullanılan kredi türüne ve sözleşme şartlarına bağlı olmakla birlikte genellikle kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay olarak uygulanmaktadır. Bu süre içinde firmanın, kredi karşılığında taahhüt ettiği ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti gerçekleştirmesi ve gerekli belgelerle birlikte taahhüt kapama başvurusu yapması gerekmektedir. Bazı özel kredi programlarında veya zorlayıcı durumlarda (mücbir sebepler gibi) banka ya da Türk Eximbank tarafından ek süre verilebilse dahi sürenin aşılması halinde cezai faiz ve sağlanan muafiyetlerin iptali gibi yaptırımlar uygulanabilmektedir.

İhracat Kredisi Sigorta Prim Desteği Ne Kadar?

2026 yılında ihracat kredisi sigorta prim desteği, sabit bir oran veya prim yüzdesi olarak değil, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yıllık destek üst limitleri kapsamında uygulanmaktadır. “İhracatın Finansmanı Destekleri”ne ilişkin 2026 yılı üst limitlerine göre, Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği ve alıcı kredisi tazmin desteği için belirlenen toplam üst limit yaklaşık 62 milyon TL seviyesindedir.

Bu destek, ihracat kredi sigortası kapsamında doğan tazminatların belirli şartlar altında devlet tarafından karşılanmasını amaçlamakta olup, doğrudan ihracatçıya ödenen bir prim indirimi şeklinde değil, tazminat bazlı bir mekanizma olarak çalışmaktadır. Ayrıca aynı düzenleme kapsamında, Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi için 2026 yılında ayrılan üst limit ise yaklaşık 1,29 milyar TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB İhracat Kredisi ve Desteğinin Detayları Neler?

KOSGEB ihracat kredisi ve desteği, doğrudan banka kredisi şeklinde sunulan bir finansman ürünü değildir. Bu kredi; KOBİ’lerin ihracata hazırlanmasını, yurt dışı pazarlara açılmasını ve bu süreçte oluşan maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan hibe ve geri ödemeli destek programlarının bütünüdür.

KOSGEB ihracat kredisi ve desteğinin verildiği alanlar ise şöyle sıralanabilir:

Pazarlama faaliyetleri

Tanıtım ve reklam çalışmaları

Danışmanlık hizmetleri

Sertifikasyon ve belgelendirme giderleri

Test ve analiz hizmetleri

Yurt dışı fuar katılım giderleri

E-ihracat altyapısının kurulması ve geliştirilmesi

Bu kapsamda öne çıkan programlardan biri Yurt Dışı Pazar Destek Programı’dır. Bu doğrultuda KOBİ’lere belirli gider kalemleri için yüksek oranlı geri ödemesiz (hibe) ve kısmen geri ödemeli destek sunulmaktadır. KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında desteklenen projelerin süresi en az 8 ay, en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir.

Programda destek üst limiti 300.000 TL olup, bu tutarın %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın, net asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan tutar tamamen geri ödemesiz olarak karşılanmaktadır. İşletmeler bu programdan yalnızca bir kez yararlanabilmektedir.

KOSGEB ihracat kredisi ve desteğinden faydalanabilmek için işletmelerin sağlaması gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır:

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma: Başvuru tarihi itibarıyla son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutulmuş olması,

Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin Bulunması: İşletmenin geçerli bir Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması,

Proje Bütçesi Sınırı: Proje bütçesinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması,

İhracat Şartı: Son onaylı mali yılda ihracat (İmalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları’nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz) yapılmış olması,

Gider Grubu Sayısı: Proje başvurusunun en az iki farklı gider grubundan oluşması.

Kaynak

İhracatın Finansmanı Destekleri Üst Limitleri