Çocuk Hesabı Nedir? Nasıl Açılır? Vasi Hesap Açan Bankalar Çocuklar için birikim ve yatırım hesabının ne olduğuna, 2026 yılında çocuk ve vasi hesabı açan bankalara dair her şey!

Günümüzde ebeveynler, çocuklarının erken yaşlardan itibaren birikim alışkanlığı kazanmasını sağlamak için çeşitli finansal ürünlere yönelmektedir. Bankalar tarafından sunulan çocuk hesapları; ebeveynlerin bu ihtiyacını karşılayan, uzun vadeli birikimi destekleyen ve yatırım imkanı sunan finansal ürünler arasında yer almaktadır. Bu hesaplar, çocuklar için sağlam bir finansal altyapının oluşturulmasına yardımcı olurken gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasına da katkı sağlar.

Bu yazımızda çocuk hesabının ne olduğunu, nasıl ve kaç yaşında açıldığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca çocuk hesabının avantajlarına, çeşitlerine ve bu hesabı açan bankalara dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Çocuk Hesabı Nedir?

Çocuk hesabı, 0-18 yaş arasındaki çocuklar için ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından açılan ve çocuğun geleceğine yönelik birikim yapılmasını amaçlayan özel bir banka hesabıdır. Bu hesaplar sayesinde eğitim, barınma ve yaşam giderleri gibi uzun vadeli hedefler için planlı bir tasarruf süreci oluşturulabilir. Hesap üzerindeki tüm işlemler veli kontrolünde yürütüldüğü için hem güvenli hem de kontrollü bir kullanım elde etmek mümkündür.

Çocuk bankacılığı, çocuklara erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazandırmayı ve finansal farkındalık oluşturmayı hedefleyen ürün ve hizmetleri kapsar. Bu kapsamda açılan çocuk hesapları, ebeveynlerin düzenli veya esnek ödemelerle birikim yapmasına olanak tanırken, çocuklar da birikimin önemi konusunda bilinçlenebilir.

Çocuklar için banka hesabı yalnızca para biriktirmeye değil, aynı zamanda birikimlerin enflasyona karşı korunmasına da yardımcı olur. Otomatik ödeme talimatları, özel günlerde yapılan ek katkılar ve farklı yatırım seçenekleri sayesinde çocuk adına istikrarlı ve sürdürülebilir bir finansal temel oluşturulabilir.

Çocuk Hesabı Nasıl Açılır?

Çocuklar için banka hesabı açma işlemleri genel olarak ebeveyn ya da yasal vasi üzerinden yürütülmektedir.

1.Adım: Bankanın Belirlenmesi: İlk olarak çocuk hesabı olan bankaların araştırılması gerekmektedir. Ardından bankanın fiziki şubesi ziyaret edilerek ya da bankanın sunduğu dijital kanallar kullanılarak hesap açma talebi oluşturulabilir.

2.Adım: Belgelerin Tamamlanması: Çocuğun kimlik belgesi ile birlikte ebeveynin kimlik bilgileri başvuru sırasında ibraz edilir. Banka, çocuğun yaşına uygun hesap türünü belirleyerek başvuru sürecini başlatır.

3.Adım: Yetki İşlemlerinin Tanımlanması: Çocuk için hesap açma sürecinde yetki işlemlerinin tamamlanması oldukça önemlidir. Genel olarak bu hesap üzerindeki tüm yetkiler ebeveyn veya vasiye tanımlanır. Bu sayede yatırımların yönetimi, para yatırma-çekme işlemleri ve varsa otomatik ödeme talimatları güvenli şekilde kontrol edilebilir.

4.Adım: Hesabın Aktif Hale Gelmesi: Gerekli aşamaların tamamlanmasının ardından hesap aktif hale gelmektedir. Bu durumda ebeveynler vakit kaybetmeden para yatırabilir, birikim yapmaya başlayabilir ya da harçlıkları değerlendirebilir.

Çocuk Hesabı Kaç Yaşında Açılır?

Çocuk Hesabı, doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan çocuklar adına açılabilir. Yani çocuğun yeni doğmuş olması, hesap açılması için bir engel değildir. Ebeveynler veya yasal vasiler, çocuklarının geleceği için erken yaşta birikim yapmaya başlamak amacıyla bu hesapları tercih edebilir.

Genellikle 0–18 yaş aralığını kapsayan bu hesaplarda tüm işlemler ebeveyn kontrolünde gerçekleştirilir. Çocuk reşit olana kadar para yatırma, çekme ve yatırım kararları veli ya da vasi tarafından yönetilir. Bu durum hem güvenliği artırır hem de birikimlerin planlı şekilde değerlendirilmesini sağlar.

18 yaşına gelindiğinde ise Çocuk Hesabı, bankanın uygulamalarına bağlı şekilde otomatik olarak normal bir hesap türüne dönüştürülebilir ya da çocuğun onayıyla bireysel hesap olarak devam edebilir. Böylece çocuk, yıllar boyunca biriken tasarrufları üzerinde kendi adına işlem yapma hakkı kazanır.

Çocuk Hesabı Çeşitleri Nelerdir?

Bankaların sunduğu çocuklara yatırım ve birikim hesabının çeşitleri arasında;

Vadesiz Çocuk Hesabı,

Vadeli Çocuk Hesabı ve

Altın Birikim Hesabı yer almaktadır.

Bu hesaplara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Vadesiz Çocuk Hesabı

Vadesiz Çocuk Hesabı, pek çok banka tarafından 0 ila 18 yaş arasındaki çocuklar için sunulan bir hesap türüdür. Belirli bir vade süresi bulunmayan bu hesaplar; harçlık, bayram parası ve küçük birikimlerin güvenli şekilde saklanması amacıyla tercih edilir.

Bu hesap türünde yatırılan para faize tabi tutulmaz. Yani veli tarafından hesaba yatırılan tutar ne artar ne de azalır; örneğin çocuğun hesabına 1.000 TL yatırıldığında, hesap bakiyesi yine 1.000 TL olarak kalır. Herhangi bir faiz getirisi olmadığı gibi faiz kesintisi de söz konusu değildir.

Bazı bankalar, vadesiz çocuk hesapları için kart ücreti veya hesap işletim ücreti gibi masraflar talep edebilir. Ayrıca çocuğun yaşına bağlı olarak günlük harcama, para çekme ya da kart kullanım limitleri belirlenebilir. Hesap üzerindeki işlemler genellikle veli veya yasal temsilcinin kontrolü ve onayıyla gerçekleştirilir.

Vadeli Çocuk Hesabı

Vadeli Çocuk Hesabı, çocuklar için açılan ve belirli bir vade süresi boyunca paranın bankada tutulduğu hesap türüdür. Bu hesapta birikimler, seçilen vade sonunda faiz veya kâr payı getirisi ile birlikte geri alınır. Çocuğun birikim yapmasını ve parayı belli süre boyunca korumasını sağlar; böylece harçlık veya hediye gibi gelirler düzenli birikime dönüşür.

Altın Birikim Hesabı

Altın Birikim Hesabı, fiziki altın satın almaya gerek kalmadan bankalar aracılığıyla altın birikimi yapılmasına imkan tanıyan bir hesap türüdür. Bu hesapta gram altın fiyatı üzerinden alım/satım yapılmakta ve birikimler genel olarak reel altın değeri üzerinden tutulmaktadır.

Öte yandan bu hesaplar, küçük miktarlarla düzenli olarak altın biriktirmek isteyenler için uygun bir seçenek olabilir. Bireyler, hesap bakiyesini dilediği zaman nakde veya fiziki altına çevirebilirler.

Çocuk Hesabı Avantajları Nelerdir?

Çocuk hesabı; birikim alışkanlığı kazandırması, finansal okuryazarlığı geliştirmesi, güvenli para saklama aracı olması, harcama kontrolü sağlaması, özel kampanyalar sunması ve vade seçenekleri ile birikim artışını desteklemesi açısından avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Birikim Alışkanlığı Kazandırır: Düzenli olarak harçlık ya da hediye paralarının birikmesini sağlar. Bu sayede çocuklar “para biriktirme” alışkanlığı edinir.

Finansal Okuryazarlığı Geliştirir: Çocukların parayı yönetmesi, harcaması ve tasarruf etmeyi öğrenmesine yardımcı olur. Bu durum, çocukların gelecekte daha bilinçli olmalarına katkıda bulunur.

Güvenli Para Saklama Aracıdır: Nakit para taşımak veya evde saklamak yerine, para banka hesabında güvenli şekilde korunur. Kaybolma veya çalınma riski azalır.

Harcama Kontrolü Sağlar: Çoğu banka, çocuk hesabının kullanımı için hesap kartı verir ve ebeveynler, bu hesaplar için harcama limitleri belirleyebilir. Böylece çocukların harcamaları kontrol altında tutulabilir.

Vade Seçenekleri ile Birikim Artışını Destekler: Vadeli çocuk hesabı ya da altın birikim hesabı gibi seçenekler sayesinde birikimler belirli süre sonunda faiz/kâr payı veya altın değeri üzerinden artabilir.

Özel Kampanyalar Sunar: Bazı bankalar çocuklara özel indirim, hediye, eğlenceli uygulamalar ve eğitim içerikleri sunar.

Çocuk ve Vasi Hesabı Açan Bankalar Hangileri?

2026 yılında çocuk ve vasi hesabı açan bankalar arasında;

Halkbank,

Emlak Katılım Bankası,

Türkiye İş Bankası,

ING,

Şekerbank,

VakıfBank ve

Ziraat Bankası yer almaktadır.

Bu bankaların sunduğu çocuk hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Halkbank Büyüyen Çocuk Hesabı

Halkbank tarafından sunulan Büyüyen Çocuk Hesabı, birikimli mevduat hesabı ve birikimli vadesiz altın mevduat hesabı olarak açılabilmektedir. Bu hesaplar, farklı avantajlara ve özelliklere sahiptir.

Birikimli mevduat hesabı olarak açılan Büyüyen Çocuk Hesabı; asgari 3, azami 10 yıl vadeli bir hesap türüdür. Bu hesap, 50 TL/USD/EUR altında kalmayacak şekilde farklı taksit tutarlarında birikim yapmayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca birey tarafından yapılan birikime, her yılın sonunda banka tarafından sunulan cazip faiz oranları eklenmektedir.

Birikimli vadesiz altın mevduat hesabı olarak açılan Büyüyen Çocuk Hesabı ise altın birikiminin kolay bir şekilde yapılmasını mümkün kılan bir hesap türüdür. Bu hesaptan veya kredi kartından verilen talimat ile birikimler, aylık ya da 3 aylık dönemlerde ve farklı gram tutarlarında yapılabilir.

Emlak Katılım Altın Çocuk Hesabı

Emlak Katılım tarafından sunulan Altın Çocuk Hesabı, 18 yaş altındaki çocuklar adına açılarak düzenli ya da esnek ödemeler sayesinde altın birikimi yapılmasına imkan tanıyan tasarruf ürünüdür. Bu hesap ile ebeveynler, çocukları adına altın birikimi yapabilmektedir.

Altın Çocuk Hesabı ile birikimler, TL bakiyeye sahip olan cari hesap üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bireyler, mevcut bakiye ile ileriye dönük altın alım emri vererek birikim yapma hakkına da sahiptir. Bankanın mobil uygulaması, internet ya da fiziki şubesi aracılığıyla birikim talimatı verilebilmektedir.

Türkiye İş Bankası Kumbara Hesapları

Türkiye İş Bankası tarafından sunulan Kumbara Hesapları; vadesiz, vadeli ve günlük vadeli olmak üzere farklı türlere ayrılmaktadır. Vadesiz Kumbara Hesabı, ebeveynlerin 18 yaşını doldurmamış çocukları adına açabildikleri ve birikimleri diledikleri an kullanabildikleri bir hesap türüdür. Ebeveynler, 18 yaşını doldurmamış çocukları adına çocuğun adı ve bilgileriyle bu hesabı açtırabilir ve hesabı veli veya vasi olarak yönetebilirler.

Vadeli Kumbara Hesabı, ebeveynlerin 18 yaşını doldurmamış çocukları adına açabildikleri ve 1 aydan 3 yıla kadar olan vadelerde birikim yapabildikleri bir hesap türüdür. Ebeveynler, bu hesap ile çocuklarının geleceği için cazip faiz oranlarından faydalanabilir ve farklı vade seçenekleriyle kolayca getiri sağlayabilirler. Günlük Vadeli Kumbara Hesabı, yalnızca vadesiz kumbara hesabına bağlı olarak açılabilen bir hesap türüdür. Bu hesap ile ebeveynler, diledikleri zaman birikim yapabilir ve birikimleri üzerinden getiri elde edebilirler.

ING Turuncu Çocuk Hesabı

ING tarafından sunulan Turuncu Çocuk Hesabı, ebeveynlerin çocukları adına düzenli veya esnek şekilde birikim yapmasına olanak tanıyan bir hesap türüdür. Bu hesap türünde ebeveynler, vadesiz hesaplardan ya da kredi kartından düzenli birikim talimatı verebilmektedir.

Banka, bu hesabın açılışı için herhangi bir alt limit belirlememiş olsa da düzenli birikim tutarı minimum 100 TL’dir. Ayrıca bu hesaba faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0.01 ve üzeri olması gerekmektedir.

Şekerbank Şeker Çocuk Hesabı

Şekerbank tarafından sunulan Şeker Çocuk Hesabı, 5 yıl vadeli bir birikim hesabıdır. Türk lirası, Euro veya Dolar gibi farklı para birimlerinde açılabilen bu hesap ile bireyler, ayrıcalıklı faiz oranlarından yararlanabilmektedir. Hesapta biriken faiz tutarı, hesap açılış tarihini takip eden 1 yıllık dönemin sonunda hesaba işlemektedir.

Öte yandan ebeveynler, aylık maksimum ödeme tutarını geçmeyecek tutar ile Şeker Çocuk Hesabı’nı açarak başlangıç bakiyesi üzerinden faiz kazanmaya başlayabilir.

VakıfBank Vibox Kumbara

VakıfBank tarafından sunulan Vibox Kumbara, bankanın mobil bankacılık kanalını kullanan tüm bireysel kullanıcıların 0-18 yaş aralığındaki çocukları için açabildikleri bir hesap türüdür. Bu hesap türünde çocuklar, kendi hesap bakiyelerini ve hesap hareketlerini kolay bir şekilde görüntüleyebilmektedir.

Hesap açılışı için VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden sırasıyla Tüm İşlemler > Hesaplar > Kumbara > Kumbara Oluştur adımlarının takip edilmesi ve çocuğun bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Birikimli TL Mevduat Hesabı

Ziraat Bankası tarafından sunulan Birikimli TL Mevduat Hesabı, 0 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için açılabilen bir hesap türüdür. Bu hesap türünde ebeveynler, birikim tutarlarını kendi istekleri doğrultusunda aylık veya 3 aylık dönemler halinde belirleyebildikleri gibi 3 ila 10 yıl vadeli olarak TL, EUR veya USD üzerinden de birikim yapabilmektedir.

Çocuklara Yatırım ve Birikim Hesabı Hangi Durumlarda Tercih Edilebilir?

Çocuklara yatırım ve birikim hesabının tercih edilebileceği durumlar aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır;

Uzun Vadeli Birikim Hedefi: Çocuklarına üniversite eğitimi, yurt dışı eğitim planı, ilk ev veya iş kurma desteği sunmak isteyen ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Düzenli Gelir ve Disiplinli Tasarruf Alışkanlığı: Aylık düzenli şekilde para biriktiren ve gelirinde büyük dalgalanma yaşamayan ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Birikimin Enflasyona Karşı Koruması: TL, döviz veya altın gibi farklı birikim seçeneklerinden yararlanmayı amaçlayan ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Gelir Kazanma: Birikimlerinin zaman içinde getiri sağlamasını hedefleyen ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Kampanyalardan Yararlanmak: Bazı bankaların sunduğu ücretsiz EFT, düşük fon komisyonu ve çeşitli katkılardan yararlanmak isteyen ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Çocuk Hesabı Limiti Ne Kadar?

Çocuk hesaplarında uygulanacak limitler bankadan bankaya farklılık gösterir. Genellikle bu hesaplar, çocuğun tasarruf alışkanlığı kazanmasını amaçladığı için belirli alt ve üst sınırlar çerçevesinde yapılandırılır. Hesap üzerindeki tüm işlemler çoğunlukla veli ya da yasal temsilci kontrolünde gerçekleştirilir.

Örneğin bazı bankalarda açılan çocuk birikim hesaplarında başlangıç için belirlenen minimum tutar 2.000 TL ile 5.000 TL arasında olabilir. Düzenli birikimi teşvik etmek amacıyla aylık yatırılabilecek asgari tutar 500 TL – 1.000 TL seviyelerinde belirlenirken, üç ayda bir yapılan ödemelerde bu tutar 1.500 TL – 3.000 TL aralığında uygulanabilir.

Bu tür hesaplarda üst bakiye limiti ise çoğu zaman oldukça esnek olsa da yüksek tutarlı işlemler için velinin onayı gerekebilir. Faiz veya kâr payı oranları, hesabın açıldığı tarihte geçerli olan oranlar üzerinden başlar ve genellikle yıllık dönemler sonunda güncellenir. Düzenli ödeme planına uyulmaması durumunda ise hesap bakiyesi vadesiz hesaba aktarılabilir ve birikim hesabı kapatılabilir.

Çocuklar İçin Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Çocuklar için kredi kartı veren bankalar arasında;

Türkiye İş Bankası,

Garanti BBVA,

TEB,

Yapı Kredi ve

VakıfBank gibi önde gelen bankalar yer almaktadır.

Bu bankaların sunduğu kartlar ve bu kartlara dair detaylar değişiklik göstermektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için 18 Yaş Altı Banka ve Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Çocuk Hesabı Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Çocuk hesabı açmak, çocuklara erken yaşta tasarruf bilinci kazandırmak açısından önemli bir adımdır. Ancak bu hesabı açmadan önce bazı temel noktalara dikkat etmek gerekir:

Hesap Türü ve Amacı: Hesabın birikim mi yoksa vadesiz hesap mı olduğu netleştirilmelidir. Uzun vadeli birikim hedefleniyorsa faiz ya da kâr payı sunan çocuk birikim hesapları tercih edilebilir.

Yaş Sınırı ve Yetkiler: Çocuğun yaşı, hesap üzerindeki işlem yetkilerini belirler. Çoğu bankada hesap açılışı ve para çekme işlemleri veli ya da yasal temsilci onayıyla yapılır. İlerleyen yaşlarda ise çocuğa sınırlı işlem yetkisi tanınabilir.

Alt ve Üst Limitler: Hesap açılışında istenen minimum tutar, düzenli yatırılması gereken asgari miktar ve varsa günlük/aylık işlem limitleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Faiz Oranı ve Getiri Koşulları: Faiz oranının sabit mi yoksa dönemsel olarak güncellenen bir yapıda mı olduğu incelenmelidir. Ayrıca vade bozulduğunda uygulanacak faiz oranları hakkında bilgi alınmalıdır.

Masraf ve Ücretler: Hesap işletim ücreti, kart ücreti veya EFT/havale masrafı gibi ek maliyetler olup olmadığı öğrenilmelidir. Çocuk hesaplarının çoğu masrafsız olsa da şartlar bankaya göre değişebilir.

Düzenli Ödeme Şartları: Aylık veya üç aylık birikim planı varsa ödemelerin aksaması durumunda ne olacağı önceden bilinmelidir. Bazı hesaplarda ödeme aksadığında hesap otomatik olarak kapatılabilir.

Dijital ve Eğitim Avantajları: Mobil bankacılık erişimi, harcama takibi, finansal okuryazarlığı destekleyen uygulamalar veya kampanyalar sunulup sunulmadığı da değerlendirilmelidir.

SIK SORULAN SORULAR

Çocuklar Mobil Bankacılık Kullanabilir mi?

Evet, çocuklar mobil bankacılık kullanabilir, ancak 18 yaş altı hesap açmak ve mobil uygulamaya erişim için veli veya yasal vasi onayı gerekir. Mobil bankacılık kullanım yaşı genelde 15’tir. Ancak 15–18 yaş arası çocuklar mobil uygulamayı yalnızca sınırlı yetkiyle kullanabilir. 15 yaş altı çocuklarda ise işlemler velinin hesabı üzerinden yapılır.

Veli Mobil Bankacılıktan Çocuk Hesabını Nasıl Yönetir?

Veli, mobil bankacılık üzerinden çocuk hesabını kolay ve güvenli şekilde yönetebilir. Hesap bakiyesini ve hareketlerini görüntüler, çocuğun hesabına para yatırır veya düzenli birikim talimatı verir. Ayrıca harcama ve işlem limitlerini belirleyerek hesabı kontrol altında tutar; gerekli durumlarda bildirimler ve onaylar sayesinde işlemleri anlık olarak takip eder.

Çocuk Hesabında Günlük Harcama Kısıtlaması Ne Kadar?

Çocuk hesabında günlük harcama kısıtlaması, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar, 18 yaş altı müşteriler için günlük para çekme limitleri belirleyebilir; örneğin, 12-15 yaş arası çocuklar için günlük en fazla 100 TL değerinde para çekme seçeneği sunulabilir.

Çocuk Hesabı Online Alışverişe Açılabilir mi?

Evet, çocuk hesabı online alışverişe açılabilir. Ancak online alışveriş için çocuğun hesabına para yükleme ve harcama limitleri, veli veya yasal vasi tarafından belirlenmektedir.

Çocuk Hesabında Oyun ve Uygulama Harcamaları Engellenebilir mi?

Evet, çocuk hesabında oyun ve uygulama harcamaları engellenebilir. Bu işlem için harcama limiti belirlenebilir ya da satın alma onayı ve her bir işlem için ayrı doğrulama gerektiren ödeme yöntemleri tercih edilebilir.

Çocuk Hesabında Veli Onayı Gerektiren İşlemler Nelerdir?

Çocuk hesabında veli onayı gerektiren işlemler arasında banka hesabı açma, para çekme ve işlem limiti belirleme yer almaktadır. Öte yandan bazı durumlarda uygulama ve oyun satın alımlarının gerçekleştirilebilmesi için de veli onayı gerekebilir.

Çocuklar için Banka Kartı Verilir mi?

Evet, çocuklar için banka kartı verilebilir, ancak bu süreç belirli koşullara bağlıdır. Veli veya yasal vasi onayının alınması ve gerekli belgelerin ilgili bankaya sunulmasının ardından çocuklara banka kartı verilebilmektedir.

Çocuk Hesabındaki Faiz Geliri Vergiye Tabi mi?

Çocuk hesabındaki faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmektedir. Türkiye’de mevduat faiz gelirleri üzerinden alınan vergi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmektedir.

Çocuk Adına Açılan Hesapta Stopaj Nasıl Uygulanır?

Çocuk adına açılan hesapta stopaj uygulaması, hesabın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu kesinti, gelirin elde edildiği anda, ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından yapılır ve ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenir.

Birikim Hesabı Çocuğun Mal Varlığı Sayılır mı?

Birikim hesabı, belirli şartlar altında çocuğun mal varlığı olarak değerlendirilebilir. Çocuk adına açılan bu tür hesaplar, ileride karşılaşılabilecek eğitim giderleri ya da büyük ölçekli ihtiyaçlar için güvenli bir maddi zemin oluşturur. Aynı zamanda çocukların küçük yaşlardan itibaren tasarruf alışkanlığı kazanmasına, paranın değerini ve biriktirmenin önemini öğrenmesine katkı sağlar. Bu yönüyle çocuklara yönelik birikim hesapları, yalnızca maddi bir hazırlık değil, aynı zamanda finansal bilinç kazandıran uzun vadeli bir yatırımdır.

Çocuk Hesabı 18 Yaşında Ne Olur?

Çocuk hesabı, çocuğun 18 yaşına gelmesi halinde müşteri hesabına dönüşmektedir. Bu hesaplar, çocuğun birikimleri üzerinde veli veya vasinin yetkilerini sona erdirmekte ve hesap, çocuğun kendi kullanımına açılmaktadır.

Reşit Olunca Hesap Otomatik Dönüşür mü?

Evet, çocuk hesabı reşit olunca otomatik olarak standart bir hesaba dönüşür. 18 yaşına gelindiğinde, çocuğa ait olan banka hesabı üzerindeki veli veya vasi yetkileri sona erer ve hesap, müşteri hesabına dönüşür.

Çocuk Hesabında Vasi Yetkisi Ne Zaman Sona Erer?

Çocuk hesabındaki vasi yetkisi; vasinin ölümü, fiil ehliyetini kaybetmesi, görevden alınması, hapis cezası alması, mahkeme kararıyla kısıtlanması veya akıl hastalığı gibi sağlık nedenleriyle vesayetin sona ermesi hâllerinde sona erer.

Çocuk Hesabı Normal Hesaba Nasıl Çevrilir?

çocuk hesabı çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla normal bireysel hesaba çevrilebilir. Bu işlem için bankaya gidip kimlik ve hesap bilgileriyle başvuru yapmak yeterlidir. Banka, gerekirse ek onay veya belge isteyebilir.

Çocuk Hesabında ATM Para Çekme Sınırı Var mı?

Evet, çocuk hesaplarında ATM'den para çekme sınırı bulunmaktadır, ancak bu sınırlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.