Gümüş Hesabı Olan Bankalar Hangileri? Vadeli ve Vadesiz Vadeli ve vadesiz gümüş hesabının ne olduğu, hangi bankalarda açıldığı ve hesap açmanın ücretli olup olmadığı bu yazıda!

Gümüş hesabı, birikimlerini gümüş olarak değerlendirmek isteyen bireylere hitap eden vadesiz bir mevduat hesabı türüdür. Bu hesap türünde gram gümüş satın alınır ve faizsiz olarak yatırım yapılır. Gümüşün değer kazanmasıyla birlikte gümüş üzerine yapılan bu birikimler de değer kazanır. Bankaların internet bankacılığı sayesinde gümüş hesabında anlık alım-satım işlemleri yapılabilir. Kullanıcılar herhangi bir kaybolma riski yaşamadan ve yüksek maliyet harcamadan istediği zaman gümüşü nakde çevirebilir.

Bireyler bankaları ziyaret ederek, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla gümüş hesabı açabilir. Ancak bu birikimleri yapmak için gümüş hesabı hakkında bilgi edinmek gerekir. Örneğin birikimlerin TL olması halinde gümüşün gram miktarı TL üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla bankada biriken paranın cinsini bilmek son derece önemlidir.

Bu yazımızda gümüş hesabı olan bankaları ele alacağız. Ayrıca vadeli ve vadesiz gümüş hesabının ne olduğuna; vadeli ve vadesiz gümüş hesabı sunan bankalara birlikte göz atacağız.

Gümüş Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

2026 yılında gümüş hesabı olan bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Akbank ve HSBC gibi bankalar öne çıkmaktadır. Gümüş hesabı olan bankaların tamamı şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti Bankası

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Kuveyt Türk

HSBC Bankası

Halkbank

Albaraka Türk

Ziraat Katılım

Burgan Bank

Fibabanka

Anadolubank

On Dijital Bankacılık

Yapı Kredi

TEB

Odeabank

Turkish Bank

Bu bankalar arasından bazılarına ait gümüş hesap özellikleri aşağıda detaylı şekilde verilmiştir.

Ziraat Bankası Gümüş Hesabı

Ziraat Bankası gümüş hesabı; internet şubesi, müşteri iletişim merkezi, fiziki şube ve mobil bankacılık aracılığıyla açılabilmektedir. Cari hesap olarak açılan bu hesapta alım-satımı yapılan gümüşler 1000/1000 saflığa sahiptir. Dolayısıyla belirlenen fiyatlar da 1000/1000 saflığa sahip olan gümüş fiyatlarını ifade eder. Banka, bireylerin gümüş hesabından aynı banka içerisindeki diğer gümüş hesaplarına havale yapabilme olanağı da sunar.

Yapı Kredi Gümüş Hesabı

Yapı Kredi Gümüş Hesap, yatırımcıların gümüşü fiziki olarak teslim almadan güvenli biçimde birikim yapabilmesini sağlayan vadesiz gümüş hesabıdır. Yapı Kredi Gümüş Hesap Yapı Kredi internet şubesi ve Yapı Kredi mobil üzerinden kolaylıkla açılabilmektedir. Bu hesapta işlemi yapılan gümüşler 1000/1000 saflıktadır ve alım-satım işlemleri 1 gram ve katları üzerinden güncel piyasa fiyatlarıyla yapılmaktadır. Faiz uygulanmayan bu hesap türünde getiri, tamamen gümüşün fiyat hareketlerine göre oluşur. Böylece yatırımcılar piyasa dalgalanmalarını takip ederek esnek şekilde işlem yapabilir.

Garanti Bankası Gümüş Hesabı

Garanti bankası gümüş hesabı, mobil bankacılık ya da internet kanalları üzerinden açılabilmektedir. Bireylerin gümüş üzerine yaptığı yatırımlar, vadesiz TL ya da USD hesapları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu hesap üzerinden yapılan 1000/1000 saflıkta alım-satım işlemleri için belirlenen limit minimum 1 gramdır. Vadesiz gümüş hesabında 950.000 TL'ye kadar yapılan birikimler, devlet güvencesi altında tutulur. Banka, bu işlem için herhangi bir işlem ücreti talep etmemektedir.

Vakıfbank Gümüş Hesabı

Vakıfbank gümüş hesabı,Vakıfbank şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve 0850 222 0 724 VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla açılabilmektedir. Banka, gümüş alım-satım fiyatlarını yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelere göre belirler. Vadesiz bir depo hesabı görevi gören gümüş hesabı, faizsiz bir yatırım aracı olduğu için gümüşün değer kazanmasıyla yatırımcıların birikimleri de değerlenir. Vakıfbank ile 1000/1000 saflıktaki gümüş alım-satım işlemleri, en az 0,01 gram olmak üzere TL, USD, EUR, GBP döviz türlerinde masrafsız olarak gerçekleştirilir.

Kuveyt Türk Gümüş Hesabı

Kuveyt Türk gümüş hesabı, bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri aracılığıyla açılabilmektedir. Banka; TL, dolar ve euro hesapları üzerinden avantajlı kurlar ile gümüş alımını desteklemektedir. Hesabın açılması için banka tarafından belirlenen işlem limiti 1000/1000 saflıkta gümüş için minimum 0.01 gramdır. Bireyler, resmi tatiller ve hafta sonu dışında kalan 5 iş günü içerisinde gümüş alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. 950.000 TL’ye kadar hesapta biriken gümüşler, TMSF güvencesi altında muhafaza edilir.

Akbank Gümüş Hesabı

Akbank gümüş hesabı, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden açılabilmektedir. Bankanın 1 gram için belirlediği gümüşün değeri 99,9/100 saflıktadır. Hesap üzerinden yapılan alım-satım işlemleri; vadesiz TL, USD ve EUR hesapları aracılığıyla 7/24 gerçekleştirilebilir. Gerçek kişiler tarafından açılan hesaplardaki gümüşlerin 650.000 TL’ye kadar olan kısmı TMSF güvencesi altındadır.

HSBC Gümüş Hesabı

HSBC gümüş hesabı, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolayca açılabilmektedir. Banka, 999/1000 saflık oranına sahip minimum 0.01 gram olacak şekilde vadesiz gümüş hesabı açma olanağı sunmaktadır. Ayrıca vadesiz TL, USD, EUR ve GBP hesapları aracılığıyla alım-satım işlemleri mesai saatleri içerisinde mobil ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir. ATM’ler üzerinden ise 7/24 işlem yapılabilir.

Gümüş Hesabı Açmak Ücretli Mi?

Hayır, gümüş hesabı açma ücretli değildir. Gümüş hesabı, bankaların mobil uygulamaları ya da internet bankacılığı üzerinden ücretsiz olarak açılabilir. Bu sayede gümüş yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların herhangi bir masraf ödemesine gerek kalmaz. Ancak bankalar, gümüş alım-satım işlemlerinde belirli bir oranda komisyon uygulamaktadır.

Gümüş hesabı açmadan önce gümüş yatırımının nasıl yapıldığını ve mantıklı olup olmadığını öğrenmek için Gümüş Yatırımı Nasıl Yapılır? Nereden Alınır? Mantıklı mı? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Vadesiz Gümüş Hesabı Nedir?

Gümüş hesabı, birikimlerini gümüş olarak değerlendirmek isteyen bireylere hitap eden vadesiz bir mevduat hesabı türüdür. Bu hesap türünde gram gümüş satın alınır ve faizsiz olarak yatırım yapılır. Gümüşün değer kazanmasıyla birlikte gümüş üzerine yapılan bu birikimler de değer kazanır. Bankaların internet bankacılığı sayesinde gümüş hesabında anlık alım-satım işlemleri yapılabilir. Kullanıcılar, kaybolma riski yaşamadan ve yüksek maliyetlere katlanmadan gümüş birikimlerini diledikleri anda kolayca nakde çevirebilir.

Vadesiz Gümüş Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

Vadesiz gümüş hesabı olan bankalar arasında Garanti BBVA, Vakıfbank, Kuveyt Türk, HSBC, Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yer alır. Bu bankalara ait olan gümüşlerin saflık derecesi 1000/1000 ya da 999/1000 olarak değişiklik göstermektedir.

Vadeli Gümüş Hesabı Nedir?

Vadeli gümüş hesabı, belirli bir süre içerisinde gümüşe yapılan yatırımlardan gelir elde etmek için açılan hesap türüdür. Bu hesap türünde yatırımcılar, gümüşü aylık ya da yıllık olarak bankaya yatırırlar ve vade sonunda bankalar tarafından belirlenen faiz oranı üzerinden kazanç elde edebilirler.

Vadeli Gümüş Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

2026 yılı itibarıyla Türkiye’de vadeli gümüş hesabı olan banka bulunmamaktadır. Garanti BBVA, Kuveyt Türk ve HSBC gibi pek çok banka yalnızca altın ve değerli madenler için vadeli hesap sunmaktadır.