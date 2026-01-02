KGF Kredisi Nedir? Ne Zaman Verilecek? Faiz Oranları 2026 KGF kredisinin ne olduğu, nasıl alındığı, kimlere ve ne zaman verildiği, şartları, onay süreci, faiz ve kefaret oranları ve kgf kredisi veren bankalar burada!

Günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için finansmana erişim kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda hazırladığımız yazımızda, özellikle teminat yetersizliği yaşayan firmalara sunulan KGF destekli kredilere dair tüm süreçleri detaylı biçimde ele alacağız. Kredinin alınma adımlarından onay mekanizmasına, faiz ve kefalet oranlarından kimlerin yararlanabileceğine, başvuru şartlarından ödeme gecikmesinde yaşanacak sonuçlara kadar pek çok başlık altında, 2026 yılına ait güncel bilgiler sunacağız. Ayrıca KGF ile çalışan bankalar ve bu bankaların uyguladığı kefalet oranlarını da karşılaştırmalı olarak vereceğiz.

KGF Kredisi Nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredisi, işletmelerin özellikle teminat yetersizliği nedeniyle yaşadığı finansman erişimi sorunlarını aşmak için geliştirilen bir çözümdür. KGF, doğrudan kredi veren bir kurum değildir; bunun yerine, finansal kuruluşlardan alınacak kredilere kefil olarak, işletmelere kredi kapılarını açar. Böylece teminat gösteremeyen ama finansal açıdan desteklenmesi gereken firmaların, özellikle KOBİ’lerin, bankalardan kredi alabilmesi mümkün hale gelir.

KGF’nin temel amacı, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve istihdamı artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda KOBİ’lerden ihracatçılara, tarım sektöründen kadın girişimcilere kadar pek çok farklı gruba yönelik kefalet destekleri sunulmaktadır. KGF Kredisi kamu kaynaklarını etkin şekilde kullanarak firmaların üretim, yatırım ve büyüme süreçlerine destek olur.

Kefille kredininin nasıl alınacağına dair bilgi alabilmek için Kefille Kredi Çekme İşlemleri Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde kefille kredi veren bankalar hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

KGF Kredisi Nasıl Alınır?

KGF destekli kredi almak isteyen işletmelerin öncelikle KGF ile protokolü bulunan bankalardan kendilerine en uygun olanı seçmeleri gerekir. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar bu kredileri sunan başlıca kurumlardır. Seçilen bankaya kredi başvurusu, doğrudan şubeden ya da bankanın internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılabilir.

Başvurunun ardından banka, işletmenin finansal durumu, nakit akışı, mevcut borçları ve geri ödeme kapasitesini değerlendirir. Uygun görülen başvurular için banka, KGF’ye resmi olarak kefalet talebinde bulunur ve gerekli belgeleri içeren dosyayı iletir. Bu noktada kredinin KGF güvencesiyle sağlanabilmesi için süreç resmen başlatılmış olur.

KGF, gelen başvuru dosyasını inceler. Belgeler eksiksizse Portföy Garanti Sistemi (PGS) kapsamında en geç 2 iş günü içinde, diğer kefaletlerde ise 7 iş günü içinde sonuçlandırma yapılır. Kefalet onayı verilirse, banka kredi sözleşmesini hazırlar ve kredi başvuru sahibine tahsis edilir. Vade, ödeme planı ve varsa ödemesiz dönem bu aşamada belirlenir.

İşletmenin, bankanın talep ettiği belgeleri eksiksiz şekilde sunması gerekir. KGF doğrudan belge talep etmez. Ancak eksik ya da hatalı belgeler varsa tamamlanması istenir. Kredi onaylandığında, Hazine destekli kefaletler için yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere en fazla %0,03 oranında komisyon alınır. Başvuru ücreti talep edilmez. Kredi kullandırıldıktan sonra, belirlenen plana uygun şekilde geri ödeme süreci başlar.

KGF Kredisi Ne Zaman Verilecek?

KGF destekli krediler, yıl boyunca belirli dönemlerde kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam ediyor. Ancak 2026 yılında kredi programlarının hangi tarihlerde başlayacağına dair henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Yeni programlar, genellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurularıyla yürürlüğe giriyor.

KGF kredilerine başvurmak isteyen işletmelerin, bankalar tarafından değerlendirilen bazı temel koşulları karşılaması gerekiyor. Vergi ve SGK borç durumu, finansal göstergeler ve kredi geçmişi bu değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Başvurular banka şubelerinden ya da ilgili bankaların internet ve mobil kanalları üzerinden yapılabiliyor. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için KGF’nin resmi sitesi ve bankaların duyuru kanallarını düzenli olarak takip etmek gerekiyor.

KGF Kredisi Faiz ve Kefalet Oranları 2026

2026 yılı itibarıyla KGF (Kredi Garanti Fonu) destekli kredilerde uygulanan faiz ve kefalet oranları, sabit bir sistemle değil; kredi türü, başvuran işletmenin profili, kredi süresi ve bankanın uyguladığı politikalar gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan işletmelere kefil olmakla birlikte, faiz oranlarını doğrudan belirlemez. Bu oranlar, KGF ile anlaşmalı bankalar tarafından piyasa koşulları ve kredi riski değerlendirmesine göre belirlenir.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi gibi önde gelen bankalar, KGF ile iş birliği içinde çeşitli oranlarda kefalet sunmaya devam etmektedir. Genel olarak KOBİ’ler için %80, KOBİ dışı işletmeler için ise %75 oranında kefalet sağlanmaktadır. Yatırım ve ihracat destekli programlarda ise bu oran bazı bankalarda %85’e kadar çıkabilmektedir. Özellikle Ziraat Bankası kefaret oranı yararlanıcı tipine göre %75-%100 arasında değişmektedir QNB Finansbank ise ciroya göre 0–25 milyon TL arası firmalara 5 milyon TL, 25–125 milyon TL arası firmalara 25 milyon TL, 125 milyon TL üzeri firmalara ise 50 milyon TL’ye kadar %80 oranında kefalet sağlamaktadır.

KGF Kredisini Kimler Alabilir?

KGF kredisini belirli kriterleri karşılayan işletmeler alabilir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler): Çalışan sayısı 250’yi aşmayan ve yıllık cirosu ya da bilanço büyüklüğü 500 milyon TL’nin altında olan işletmeler KOBİ kabul edilir ve KGF kredilerine başvurma hakkına sahiptir.

Esnaf, Sanatkârlar, Serbest Meslek Sahipleri ve Çiftçiler: Ticari faaliyet gösteren esnaflar, sanatkarlar, serbest meslek erbapları ve tarım sektöründe faaliyet yürüten çiftçiler, KGF kefalet desteğinden yararlanabilecek gruplar arasındadır.

Kooperatifler: İnşaat, arsa ve yapı kooperatifleri hariç olmak üzere, faaliyet gösteren kooperatifler ile birliklere bağlı kooperatifler de KGF kredilerinden faydalanabilmektedir.

KOBİ Statüsü Dışındaki Büyük İşletmeler: KOBİ tanımı dışında kalan, daha büyük ölçekteki işletmelere de bazı özel programlar kapsamında KGF destekli kredi imkanı sunulabilmektedir.

Kadın ve Genç Girişimciler: Kadın ve genç girişimciler, eğer KOBİ kriterlerini karşılıyorlarsa, KGF tarafından sunulan desteklerden öncelikli olarak faydalanabilirler.

Genç Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir? Nasıl Başvurulur? başlıklı yazımızı okuyarak Genç Girişimci kredisinin ne olduğunu, şartlarını ve nasıl alındığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu kredi için belirlenen yaş sınırı hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

KGF Kredisi Veren Bankalar

2026 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sağlanan krediler, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla birçok banka tarafından aktif şekilde sunulmaktadır. Aşağıda, KGF Kredisi veren bankalar sıralanmıştır:

Ziraat Bankası

Halkbank

VakıfBank

DenizBank

Şekerbank

Yapı Kredi

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

QNB Finansbank

Akbank

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası​

KGF Kredisi Şartları Nelerdir?

KGF Kredisi şartları aşağıda açıklanmıştır:

Türkiye’de Faaliyet Gösteren İşletme Olması: KGF destekli kredilerden yararlanabilmek için işletmenin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olması ve yurt içinde aktif şekilde faaliyet göstermesi gerekir.

Olumsuz Finansal Kayıtların Bulunmaması: Başvuru yapan firmanın iflas, iflas ertelemesi, konkordato, tasfiye ya da fesih gibi olumsuz durumlarla ilişkilendirilmemiş olması beklenir.

Vergi ve SGK Borç Durumu: İşletmenin başvuru tarihinde vadesi geçmiş vergi ya da SGK borcu bulunmamalıdır. Eğer borç varsa, yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması gerekir.

Temiz Kredi Sicili: Kredi Garanti Fonu desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, bankacılık kayıtlarında takibe düşmüş bir kredi borcunun bulunmaması gerekir. Ayrıca Merkez Bankası kayıtlarında olumsuz bir geçmiş de olmamalıdır.

Krediye Uygun Mali Yapı: Firmanın mali verileri, gelir-gider dengesi ve nakit akışı gibi unsurlar, bankalar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumlu bulunmalıdır. Krediye uygunluk bu analizlere göre belirlenir.

Gerekli Belgelerin Eksiksiz Sunulması: Banka tarafından istenen evrakların eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi şarttır. KGF, yalnızca eksik belge olması durumunda geri bildirimde bulunur.

KGF Kredisi Onay Süreci Nasıl İşler?

KGF onay süreci, işletmenin başvurusuyla başlar ve birkaç aşamadan geçerek sonuçlanır. İlk olarak, KGF ile çalışmakta olan bir bankaya kredi başvurusu yapılır. Banka, başvuru sahibinin mali yapısını, ödeme geçmişini ve genel kredi değerliliğini analiz eder. Uygun bulunan başvurular için banka, Kredi Garanti Fonu’na kefalet talebinde bulunur. Bu aşamada krediye dair belgeler ve değerlendirme sonuçları KGF’ye iletilir.

Eğer başvuru Portföy Garanti Sistemi (PGS) kapsamında yapılmışsa, KGF yalnızca belgelerin uygunluğunu kontrol eder ve herhangi bir ek değerlendirme yapmaksızın süreci hızlıca tamamlar. Evraklarda eksiklik yoksa, PGS kapsamındaki başvurular en geç iki iş günü içinde sonuçlandırılır.

PGS dışı kefalet taleplerinde ise KGF, hem krediyi hem de işletmenin durumunu ayrıca değerlendirir. Bu işlemin tamamlanması yedi iş gününü bulabilir. Onay verildiğinde, banka krediyi işletmeye tahsis eder ve kredi sözleşmesi yürürlüğe girer.

KGF Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

KGF destekli kredinin ödemesi belirtilen aralıkta yapılmazsa süreç hem hukuki hem de finansal açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. İlk etapta geciken taksitler için borçluya banka tarafından yasal uyarılar gönderilir. Uyarıya rağmen ödeme yapılmaması durumunda ise yasal takip süreci başlatılır. Eğer borç hala tahsil edilemezse, banka KGF’ye başvurarak verdiği kredi için kefalet kapsamında tazmin talebinde bulunur.

KGF yükümlülüğü gereği bankaya olan borcun ilgili kısmını öder. Ancak bu noktadan sonra borç, bankadan çıkıp KGF’ye devrolur. KGF, alacağını tahsil edebilmek için borçluya karşı icra ve benzeri yasal işlemleri başlatabilir.

KGF’ye karşı borcun geciktirilmesi ya da ödenmemesi aynı zamanda işletmenin kredi siciline olumsuz olarak yansır. Gecikmiş ya da ödenmemiş KGF kredisi geçmişi, hem KGF hem de bankalar tarafından dikkate alınır. Bu durum gelecekteki kredi başvurularının reddedilmesine neden olabilir.