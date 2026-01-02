Tüm Bankaların Günlük EFT ve Havale Limitleri | 2026 Günlük havale ve EFT ücretleri hakkında bilgi almak, bu limitlerin nasıl artırılacağını öğrenmek istiyorsan bu rehber sana göre!

EFT ve havale, para transferi sırasında en sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Her iki yöntemin amacı aynı olsa da ücretleri, bankalar arasında belirlenen at ve üst limitleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Bu yazımızda tüm bankaların EFT ve havale günlük çekim limitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca havale ve EFT limitlerinin nasıl artırıldığını, farklarını ve yüklü miktarda para transferinin ne kadar sürdüğünü öğrenebilirsiniz.

Günlük EFT Limitleri 2026

Banka Adı Günlük EFT Alt Limiti Günlük EFT Üst Limiti Garanti BBVA 0,01 TL 5.000.000 TL Türkiye İş Bankası - 1.000.000 TL TEB - 15:30 'a kadar 9.999.999 TL 15:30 sonrası 3.000.000 TL Kuveyt Türk 250 TL 6.000.000 TL Anadolu Bank 5 TL 2.000.000 TL Akbank 5 TL 150.000 TL On Dijital - - QNB - 3.500.000 TL-10.000.000 TL CEPTETEB - 100.000 TL (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) Burgan Bank 1 TL 1.000.000 TL HSBC 200.000 TL 1.000.000 TL DenizBank 1 TL 5.000 TL ING Bank 10 TL 30.000.000 TL Albaraka 30.000 TL 500.000 TL ICBC 1 TL 20.000.000 TL YapıKredi 5.000.000 TL 10.000.000 TL Ziraat Katılım 100.000 TL 200.000 TL Ziraat Bankası 200.000 TL 250.000 TL Vakıf Bank - 300.000 TL Şekerbank 1 TL 1.000.000 TL Halkbank - 500.000 TL Türkiye Finans 100.000 TL 2.000.000 TL

Günlük Havale Limitleri Ne Kadar?

Banka Adı Günlük Havale Alt Limiti Günlük Havale Üst Limiti Garanti BBVA 0,01 TL 5.000.000 TL Türkiye İş Bankası Cebe Havale Limiti Alt Limiti 20 TL 1.000.000 TL - Cebe EFT Limiti Alt Limiti 500 TL TEB - 9.999.999 TL Kuveyt Türk 500.000 TL 10.000.000 TL Anadolu Bank 1 TL 2.000.000 TL Akbank - 150.000 TL / 75.000 USD On Dijital - - QNB - 4.500.000 TL - 12.000.000 TL CEPTETEB - 100.000 TL (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) Burgan Bank 1 TL 1.000.000 TL HSBC 200.000 TL 1.000.000 TL DenizBank 1 TL 10.000 TL ING Bank 1 TL / USD 49.999.999 TL - 500.000 USD Albaraka 500.000 TL 1.000.000 TL ICBC 1 TL 20.000 TL YapıKredi 1.000 TL 20.000.000 TL Ziraat Katılım 200.000 TL 400.000 TL Ziraat Bankası 500.000 TL 625.000 TL Vakıf Bank - 500.000 TL Şekerbank 1 TL 5.000.000 TL Halkbank - 2.000.000 TL Türkiye Finans 400.000 TL 25.000 000 TL

Fast Limiti Ne Kadar?

TCMB’nin belirlediği güncel azami FAST işlem limiti tek bir işlem için 100.000 TL’dir. Ancak bu tutar her banka tarafından doğrudan uygulanmayabilir; bazı bankalar güvenlik veya kullanıcı profiline göre daha düşük limitler belirleyebilir.

Dolayısıyla FAST limiti, işlem başına en fazla 100.000 TL olmakla birlikte, sizin bankanızın tanımladığı limit farklılık gösterebilir. Net bilgi için bankanızın mobil uygulaması ya da müşteri hizmetleri üzerinden FAST limitinizi öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

Günlük EFT ve Havale İşlem Limiti Nasıl Artırılır?

Günlük havale ve EFT işlem limiti artırma ihtiyacı duyulduğunda ilk olarak bankalardan destek alınması gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte bankaların çağrı merkezlerini arayarak müşteri temsilcisinden de destek alınabilir. Ancak her bankanın bu konuda izlediği yöntem değişiklik göstermektedir. Bankalar, müşterilerin talepleri doğrultusunda inceleme yaparak, kendi politikalarına göre limit artırımı yapabilir.

Öte yandan günlük havale ve EFT limiti artırımı için kimlik belgesi ile şubeleri ziyaret ederek de başvuru talebi oluşturulabilir. Başvuruların ardından banka, güvenlik değerlendirmeleri yaparak günlük limit artırımı talebini onaylayabilir. Ancak bu süreçte bankanın belirlediği özel limitlerin öğrenilmesi ve güvenlik prosedürlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bankalar tarafından belirlenen EFT ve havale işlem tutarlarının müşteriler için yeterli olmadığı durumlarda limit artırım ihtiyacı doğabilir. Ek limitler, genel olarak bankaların müşterileri için sunduğu imkanlardan biridir.

IBAN’a Tek Seferde Ne Kadar Para Gönderilir?

IBAN’a yapılacak para transferlerinde tek seferde gönderilebilecek tutar, büyük ölçüde kullanılan transfer yöntemine ve bankaların belirlediği işlem limitlerine bağlıdır. Örneğin havale ve EFT gibi farklı yöntemlerde bu limitler değişiklik gösterir.

Havale, aynı banka içinde yapılan transferlerdir ve genellikle yüksek limitlere izin verir. Bu yöntemle IBAN’a tek seferde gönderilebilecek tutar, birçok bankada oldukça yüksektir. Ayrıca havale işlemleri çoğu zaman 7 gün 24 saat kesintisiz yapılabildiği için zaman sınırlaması da bulunmaz. EFT ise farklı bankalar arasında yapılan transfer türüdür. Bu yöntemde limitler biraz daha sınırlıdır çünkü işlem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sisteminden geçer. Ayrıca EFT işlemleri yalnızca resmî iş günlerinde ve mesai saatleri içinde yapılabildiğinden, acil işlemler için zamanlama önemlidir.

Yüklü Miktarda Para Transferi Ne Kadar Sürer?

Yüklü miktarda yapılan para transferlerinin hesaba geçme süresi, transferin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Havale ile yapılan transferlerde herhangi bir sınırlama bulunmadığı gibi günün her saatinde işlem yapılabilir. Ayrıca havale işlemleri anlık olarak gerçekleştirilebilir. Bu durumda alıcıya gönderilen para, birkaç saniye içerisinde hesaba ulaşır ve miktar fark etmeksizin bankanın günlük işlem limiti açılmadığı sürece herhangi bir gecikme yaşanmaz.

EFT ile yapılan transferlerde ise gönderilen paranın alıcı hesaba ulaşma süresi uzayabilir. Bu yöntem ile gönderilen paralar yalnızca resmi iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir. Mesai günleri ve saatleri sonrasında gönderilen yüklü paralar, bir sonraki iş gününde alıcının hesabına ulaşır. Ayrıca yüksek tutarlı EFT işlemlerinde bazı bankalar, güvenlik tedbirleri almak için ek onay isteyebilir ve bu durum sürecin uzamasına neden olur.

Havale ve EFT Arasındaki Fark Nedir?

Havale ve EFT, bankacılık işlemlerinde sık kullanılan para transferi yöntemidir. Her iki işlem aynı amaca hizmet etse de işlem detayları, zamanlamaları ve transfer yapılan banka yapısı açısından önemli farklılıklar içerir. Havale ve EFT arasındaki farklar aşağıdaki gibi açıklanabilir;

Farklar Havale EFT Özellik Havale, aynı banka bünyesinde yer alan iki hesap arasında yapılan para transferidir. EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para gönderme işlemidir. İşlem Zamanı Farkı Havale işlemleri, bankaların dijital kanalları sayesinde genellikle 7 gün 24 saat yapılabilmektedir. EFT Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kontrolündeki sistem üzerinden çalışır. Bu yöntem ile yapılan para transferleri iş günlerinde 08:30 ile 17:30 saatleri arasında yapılabilir. İşlem Süresi ve Hız Farkı Havale anlık olarak gerçekleşir. EFT, yoğunluğa göre birkaç dakika içerisinde hesaba yansır. İşlem Ücreti ve Limit Farkı Ücretleri EFT'ye göre daha düşüktür. Ücretleri havaleye göre daha yüksektir.

EFT mi Havale mi Daha Ucuz?

Havale işlemleri, aynı banka bünyesinde yer alan hesaplar arasında gerçekleştiği için bankalar, havaleyi genellikle ücretsiz ya da çok düşük ücretle sunar. Özellikle internet ya da mobil bankacılık kanalları kullanıldığı takdirde bazı bankalar havale işlemlerinden ücret almayabilir. Şube üzerinden yapılan havalelerde ise küçük bir işlem ücreti talep edilebilir, ancak bu ücretler EFT ücretlerinden daha düşüktür.

EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında para transferini kapsar ve bankalar tarafından genellikle ücretli olarak sunulur. Ancak bu yöntem için belirlenen ücretler, işlemin yapıldığı kanal ve tutara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İnternet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT işlemlerinin ücreti şube işlemlerine kıyasla daha düşüktür. Ancak yine de havaleden daha maliyetlidir.

Fast ile EFT Arasındaki Fark Nedir?

FAST ve EFT, bankalar arasında para transferi için kullanılan iki farklı yöntemdir. Her iki yöntemin çalışma prensibi ve kullanım koşulları farklılık gösterir. FAST sistemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup anlık para transferi imkanı sunarken EFT, yalnızca resmi iş günlerinde ve genellikle mesai saatleri arasında çalışır.

Öte yandan TCMB, FAST işlemlerinde tek seferlik gönderimlerde 100.000 TL üst limit belirlese de EFT işlemlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Buna karşın işlem türü ve kapsam bakımından FAST, küçük ve orta ölçekli hızlı para transferi için, EFT işlemleri ise daha yüksek tutarlı ve resmi işlemler için kullanılmaktadır.