UPT Para Transferi Nasıl Yapılır? Anlaşmalı Bankalar ve Ücretleri UPT ödeme hizmetinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, avantajları, ücretleri, anlaşmalı bankalar, gönderme limiti, hangi ülkelerde olduğu ve daha fazlası burada!

UPT Hizmeti Sunan Tüm Bankalara Göz At ve Başvur! Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

UPT, günümüzde yeni nesil bir para transferi sistemi olarak öne çıkmakta ve sunduğu hız, erişilebilirlik ve düşük maliyet gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmektedir.

Bu yazımızda, UPT üzerinden para gönderme adımlarından, gönderim türlerine göre işlem sürelerine kadar pratik bilgilere yer verirken aynı zamanda sistemin sunduğu avantajlar ve uluslararası hizmet ağını da ele alacağız. 2026 yılı itibarıyla geçerli olan ücretlendirme yapısı, transfer limitleri, para çekme seçenekleri ve UPT ile çalışan bankalar gibi temel konuları da kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

UPT Ödeme Hizmetleri Nedir?

UPT Ödeme Hizmetleri, bireylerin ve kurumların yurt içi ve yurt dışı para transferlerini hızlı, güvenli ve farklı yöntemlerle gerçekleştirmesini sağlayan bir elektronik para transferi sistemidir. UPT’nin açılımı Uluslararası Para Transferi’dir. Uzun prosedürlere gerek kalmadan, dakikalar içinde para gönderme imkanı sunan bu sistem, kullanım kolaylığı sayesinde dünyanın dört bir yanında tercih edilmektedir.

Fiziksel işlem noktalarıyla dijital platformları bir araya getiren yapısıyla geniş bir hizmet ağına sahiptir. Banka hesabı olmadan da işlem yapma imkanı sunan bu sistem, kullanıcıların alıcıya yalnızca isim, hesap numarası ya da kart bilgisi üzerinden doğrudan para göndermesine olanak tanır. Ayrıca mobil uygulama üzerinden 7/24 işlem yapılabilmesi sistemi daha erişilebilir hale getirir. UPT, klasik bankacılığa kıyasla daha düşük maliyetlerle para transferi sunarak önemli bir alternatif oluşturur.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

UPT Para Transferi Nasıl Yapılır?

UPT para gönderme işlemleri ister fiziksel noktalar üzerinden ister dijital platformlar yardımıyla kolayca gerçekleştirilebilmektedir. İşlem süreci aşağıdaki adımlar doğrultusunda tamamlanmaktadır:

1. Adım: Transfer Kanalını Belirleme

Para gönderme işleminin hangi yöntemle yapılacağına karar verilir. UPT hizmet noktaları, PTT şubeleri, yetkili temsilcilikler veya UPTION mobil uygulaması tercih edilebilir.

2. Adım: Gönderici Bilgileri ile Kimliğin Doğrulanması

Fiziksel bir noktadan işlem yapılacaksa, göndericiden geçerli bir kimlik belgesi istenir ve bilgileri sisteme kaydedilir. Dijital ortamda işlem yapılacaksa, kullanıcı UPTION uygulamasına giriş yapar.

3. Adım: Alıcı Bilgilerinin Girilmesi

Paranın gönderileceği kişiyle ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde girilir. Gönderim; alıcının adına, banka hesabına ya da doğrudan kart numarasına yapılabilir.

4. Adım: Tutar ve Para Biriminin Belirlenmesi

Gönderilecek miktar seçilir ve işlemin yapılacağı para birimi (TL, USD, EUR gibi) belirtilir. UPT sisteminde farklı para birimleriyle işlem yapılabilmektedir.

5. Adım: İşlem Onaylanması ve Referans Numarasının Verilmesi

Girilen bilgiler sistem tarafından kontrol edilir ve işlem onaylanır. Göndericiye özel bir referans numarası verilir. Bu numara, işlemin takip edilmesi ve alıcının parayı teslim alması için gereklidir.

6. Adım: Alıcıya Bilgilendirme Yapılması

Alıcıya, referans numarası ve parayı nereden teslim alabileceği bilgisi gönderici tarafından iletilir. Eğer para banka hesabına ya da karta gönderildiyse, otomatik olarak hesaba aktarım yapılır.

7. Adım: Alıcı Tarafından Paranın Teslim Alınması

Alıcı, kimliğiyle birlikte en yakın UPT noktası ya da PTT şubesine giderek parayı teslim alır. Hesaba gönderimlerde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan para doğrudan hesaba yatırılır.

Western Union ile para gönderme ve alma işlemlerinin nasıl yapıldığını ve 2026 yılında hangi bankalar aracılığıyla bu hizmetten yararlanabileceğinizi merak ediyorsanız, Western Union Nedir? Hangi Bankalarda Var? 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

UPT Para Transferinin Avantajları Nelerdir?

UPT, kullanıcılarına sunduğu çeşitli avantajlarla para transferi işlemlerini daha kolay, hızlı ve erişilebilir hale getirir. Bu avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

Düşük İşlem Ücreti: UPT, bankalara kıyasla çok daha uygun maliyetlerle para gönderme imkanı sunar.

Hızlı Teslimat: Gönderilen para çoğu durumda dakikalar içinde alıcısına ulaşır.

Geniş Erişim Ağı: 170’ten fazla ülkede yüz binlerce hizmet noktasıyla çalışır.

Esnek Gönderim Seçenekleri: Paralar alıcının adına, hesabına, kartına ya da mobil cüzdanına gönderilebilir.

7/24 Dijital Erişim: UPTION mobil uygulaması üzerinden günün her saati işlem yapılabilir.

Alıcıdan Komisyon Alınmaz: Para alıcısına ek kesinti olmadan tam tutarıyla ulaşır.

Çoklu Para Birimi Desteği: TL, USD ve EUR gibi farklı para birimlerinde transfer yapılabilir.

Banka Hesabı Gerektirmez: Alıcının para alabilmesi için banka hesabına sahip olması gerekmez.

UPT Ücretleri 2026

İşlem Türü Ücret Üyelik ve Hesap Açılışı Ücretsiz TL/USD/EUR Hesap Açılışı Ücretsiz Avrupa (EUR/GBP) Hesabı Açılışı Ücretsiz Hesap Kullanımı Ücretsiz PTT/UPT Şubelerinden Para Yükleme Ücretsiz EFT ile Para Yükleme Ücretsiz VakıfBank ATM ile Yükleme %0,8 + BSMV (min. 3,15 TL, maks. 21 TL) Kartla Para Yükleme (Diğer Kartlar) %4 UPTION Kart ile ATM'den Yükleme %1,15 + 1,04 TL (BSMV hariç) UPTION'dan UPTION'a Transfer Ücretsiz Yurt içi IBAN/Karta Transfer (0–5.000 TL) 5 TL Yurt içi IBAN/Karta Transfer (5.001–50.000 TL) %0,5 Yurt içi IBAN/Karta Transfer (50.001 TL üzeri) %0,7 (maks. 700 TL) Avrupa'ya Transfer 1 EUR İngiltere'ye GBP Transfer 1 GBP Anlaşmalı Bankalara USD/EUR Transfer 1 USD / 1 EUR Yurt içi İsme Gönderim %1 (min. 20 TL – maks. 500 TL) TL Para Çekimi (UPT/UPTION) %1 (min. 20 TL – maks. 500 TL) USD/EUR Para Çekimi (Yurt içi/UPT) Ücretsiz UPTION Kart ile Türkiye'de ATM'den Çekim %1,15 + 1,04 TL (BSMV hariç) UPTION Kart ile Yurt Dışı ATM'den Çekim %1,2 + 0,15 TL (BSMV hariç) ATM'den Bakiye Sorgulama 0,27 TL (BSMV hariç) Sanal Kart Ücretsiz Fiziksel Kart Kurye Ücreti 40 TL Kart Yıllık Aidat Ücretsiz

UPT ile Anlaşmalı Bankalar

UPT ile çalışan bankalar, kullanıcıların para transferi işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda PTT, Aktif Bank, VakıfBank ve QNB Finansbank, UPT’nin Türkiye’deki başlıca iş ortakları arasında yer almaktadır.

PTT şubeleri, ülke çapında yaygın erişim imkanı sunarken, Aktif Bank, sistemin ana altyapı sağlayıcısı olarak dijital ve fiziksel işlemlerde merkezi bir görev üstlenmektedir. VakıfBank ve QNB Finansbank ise IBAN ve kartlı transferlerde UPT ile entegre çalışarak işlemlerin sorunsuz şekilde tamamlanmasına katkı sağlar. Bu bankalar aracılığıyla yapılan işlemler, hem UPTION uygulaması üzerinden dijital olarak hem de fiziki hizmet noktalarında kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Upt ile Gelen Parayı Nasıl Alabilirim?

UPT aracılığıyla gönderilen para, birkaç farklı yöntemle teslim alınabilir. Eğer transfer isme yapılmışsa, alıcı tarafından PTT şubelerine veya UPT anlaşmalı hizmet noktalarına geçerli kimlik ve referans numarası ile başvuruda bulunulması yeterlidir. Gerekli bilgiler doğrulandıktan sonra ödeme, nakit olarak teslim edilmektedir.

Gönderim banka hesabına ya da karta yapılmışsa, para ilgili hesaba otomatik olarak aktarılmakta ve herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bu durumda yalnızca hesap bakiyesinin kontrol edilmesi yeterli olur. Ayrıca UPTION mobil uygulaması üzerinden transferin durumu takip edilebilmekte ve işlemle ilgili tüm detaylara erişilebilmektedir. Böylece UPT ile gelen paranın alımı, güvenli ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir.

UPT ile Para Gönderme Limiti Nedir?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren UPT hizmet noktaları üzerinden, alıcının ismine doğrudan para gönderimi yapılabilmektedir. Bu yöntemle işlem başına en fazla 20.000 TL ya da döviz cinsinden 10.000 USD, 10.000 EUR veya 10.000 GBP tutarına kadar gönderim sağlanabilmektedir. Belirlenen bu limitler hem bireysel hem de hızlı işlem ihtiyaçları için yeterli düzeydedir.

Yurt dışındaki UPT anlaşmalı noktalarından gerçekleştirilen para transferlerinde ise işlem limitleri sabit değildir. İlgili ülkenin finansal düzenlemeleri ve yasal mevzuatına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle uluslararası transferlerde geçerli olan limitler, gönderim yapılacak ülkeye bağlı olarak değişebilmektedir.

UPT Para Transferi Ne Zaman Hesaba Geçer?

UPT ile yapılan transfer işlemleri, 7/24 gerçekleştirilebilir ve çoğu durumda para anında alıcının hesabına aktarılır. Ancak işlem türüne, gönderim saatine ve alıcının bulunduğu ülkeye bağlı olarak bazı transferlerde süre değişebilir. İsme yapılan gönderimlerde, işlem mesai saatleri içinde gerçekleştirildiyse para genellikle birkaç dakika içinde teslim alınabilir hale gelir. Yurt içi banka hesabına, IBAN’a veya karta yapılan gönderimler, iş günlerinde saat 16:30’a kadar başlatıldığında aynı gün içinde hesaba geçer. Bu saatten sonra ya da hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan işlemler, ilk iş gününde tamamlanır.

Yurt dışı IBAN gönderimlerinde ise transfer, iş günlerinde 16:30’dan önce yapıldıysa bir sonraki iş günü mesai saati sonrası ve tatil günlerinde yapıldıysa ikinci iş günü içinde alıcının hesabına ulaşır. UPTION uygulaması üzerinden yapılan kullanıcılar arası işlemlerde ise para, anında alıcının hesabına düşer.

UPT Hangi Ülkelerde Var?

UPT (Uluslararası Para Transferi), dünya genelinde 176 ülkede para transferi imkanı sunmaktadır. Bu ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya'da bulunan birçok ülke yer almaktadır.

UPT'nin hizmet verdiği ülkeler arasında şunlar bulunmaktadır: