Western Union Hangi Bankalarda Var? Para Alma ve Gönderme Western Union’un ne olduğu, bu yöntem ile nasıl para çekip gönderildiği, komisyon ücretleri, hangi bankalarda olduğu ve çok daha fazlası bu kapsamlı rehberde!

Yurt dışına para göndermek ve yurt dışından para almak, günlük hayatta sıkça kullanılan bankacılık işlemleridir. Western Union; bu işlemlerin hızlı, güvenli ve pratik bir biçimde yapılmasına imkan tanır. Finansal bir şirket olarak anılan Western Union, uluslararası para transferinin gerçekleştirilmesini sağlar. Ancak bu işlem yalnızca belirli bankalarda bulunur. Şirketin belirlediği transfer ücretleri ise para birimi gibi çeşitli dinamiklere göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda Western Union’un ne olduğuna, bu yöntem ile para çekme ve gönderme işlemlerinin nasıl yapıldığına değineceğiz. Ayrıca Western Union’un hangi bankalarda olduğunu ve bu işlem için gereken belgeleri kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Western Union Nedir?

Western Union, 200’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve uluslararası para transferi hizmeti sunan finansal bir şirkettir. ABD merkezli olan şirket, klasik bankacılık sistemi ile aynı işleyişe sahip olmakla birlikte müşterilerin hızlı ve güvenli bir biçimde işlem gerçekleştirmesine imkan tanır. Yurt dışı para gönderme ve gönderilen parayı alma süreçlerinde sıkça tercih edilen Western Union, anlaşmalı bankalar aracılığıyla belirli bir tutarın başka hesaba aktarılmasına yardımcı olur.

Western Union hesabı açmak için şirketin resmi web sitesi ziyaret edilir ve ilgili kayıt aşamaları gerçekleştirilir. Ardından müşteri, kişisel bilgilerini girerek bilgi doğrulama adımını tamamlar. Kayıt oluşturulduktan sonra bu hesap aracılığıyla para gönderim işlemi yapılabilir. Western Union aracılığıyla ABD, Almanya, İngiltere, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Fransa, Kanada, Avustralya ve pek çok ülkeye para gönderimi gerçekleştirilebilir.

Western Union Hangi Bankalarda Var?

Western Union; Akbank, Garanti BBVA ve QNB gibi bilinen pek çok bankada bulunmaktadır. Bu bankalar, para alma işlemi için herhangi bir ücret talep etmese de para gönderimi için belirli bir komisyon tutarı talep etmektedir. Western Union anlaşmalı bankalar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Western Union ile Anlaşmalı Bankalar Akbank Garanti BBVA İş Bankası Ziraat Bankası Yapı Kredi Şekerbank Albaraka QNB

Western Union ile Para Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Western Union para çekme işlemleri, bankaların farklı kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Müşteriler, mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi dijital uygulamaları kullanarak para çekme adımlarını kolay bir biçimde tamamlayabilir. Aşağıda, bankalara göre Western Union ile para çekme işlemleri bulunmaktadır;

QNB: Bankanın fiziki şubesi aracılığıyla işlem gerçekleştirirken para transferi kontrol numarası ve bireyin kimlik belgesi gerekir. Ayrıca QNB müşterisi olan bireyler, mobil uygulama üzerinden gerekli adımları takip ederek para çekme işlemini tamamlayabilir.

Garanti BBVA: Bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden işlem gerçekleştirilebilir. Mobil uygulama ve internet şube üzerinden para çekerken yabancı para transferi, Western Union ve para alımı adımları takip edilir. MTCN kodu, gönderilen tutar ve göndericinin bilgileri girildikten sonra gönderilen tutarın aktarılacağı hesap seçilir ve müşterinin bilgileri doğrulanır. Transfer işleminin onaylanması ile birlikte para çekme işlemi tamamlanabilir.

Akbank: Bankanın fiziki şubesi, mobil uygulaması ya da internet şubesi aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilir. Fiziki şubelerden işlem gerçekleştiren bireyler, para alma formunu doldurmalı ve kimlik bilgilerini göstermelidir. Mobil uygulama ve internet şube aracılığıyla işlem gerçekleştirmek isteyen bireylerin vadesiz hesaba sahip olması önemlidir. Bu şartı taşıyan müşterilerin, para transferi kontrol numarası ve gönderenin isim soyisim bilgisini girmesi gerekir. Ardından ülke adı ve gönderilen tutar girildikten sonra hesap seçimi yapılır ve ilgili hesaba aktarım yapılır.

Yapı Kredi: Bankanın fiziki şubesi, internet bankacılığı ve mobil uygulaması aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilir. Fiziki şube aracılığıyla işlem gerçekleştiren müşterilerin MTCN kodu ile beraber para alma formunu doldurması gerekir. Ancak bu kapsamda ilgili para cinsi üzerinden bir hesap bulunuyorsa aktarım gerçekleştirilebilir. İnternet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen müşterilerin ise para transferi menüsünden para alma adımına tıklaması gerekir. Ardından MTCN kodu girilir ve döviz cinsi seçilerek para aktarımı yapılır.

Ziraat Bankası: Bankanın internet bankacılığı, mobil uygulaması ve fiziki şubeleri aracılığıyla para çekme işlemi gerçekleştirilebilir. Fiziki şube aracılığıyla işlem gerçekleştirmek isteyen bireylerin müşteri başvuru formunu doldurması ve kimlik belgesini yetkiliye göstermesi gerekir. Ardından birey, para alma formunu imzalar ve para çekme işlemi tamamlanır. İnternet şube ve mobil uygulama aracılığıyla işlem gerçekleştirmek isteyen bireyler, Western Union menüsünden para alma adımı seçerek MTCN bilgisi ile göndericinin ülke bilgilerini sisteme kaydeder. Son olarak tutar bilgisi yazılır, gönderilmek istenen vadesiz hesap seçilir ve işlem onaylanır.

İş Bankası: Bankanın farklı bankacılık hizmetleri aracılığıyla para çekmek mümkündür. Para çekme adımı sırasında para transferi kontrol numarası ve kimlik belgesi ile fiziki şubeden işlem gerçekleştirilebilir. Mobil uygulama ya da internet şube aracılığıyla da gerekli adımlar takip edilerek para çekme adımı tamamlanabilir.

Western Union ile Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Western Union para gönderme işlemi, bankaların farklı kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Aşağıda, bankalara göre para gönderme adımları bulunmaktadır;

QNB: Müşteriler bankanın fiziki şubesine giderek kimlik belgesini gösterebilir, ardından para gönderme işlemini kolayca tamamlayabilir. İşlemin sonunda iletilen para transferi kontrol numarasının alıcıya aktarılması gerekir. QNB müşterilerinin bankanın mobil uygulaması üzerinden de işlem gerçekleştirmesi mümkündür.

Yapı Kredi: Müşteriler, bankanın fiziki şubesine giderek para gönderme formunu doldurmalıdır. Alıcıya gönderilen tutarın komisyonu, kimlik belgesi ve imzalı form ile birlikte müşteri temsilcisine verilmelidir. İnternet şube ya da mobil uygulama aracılığıyla işlem gerçekleştirirken para transferi menüsünden ilgili adımlar takip edilir ve gerekli bilgiler girildikten sonra işlem gerçekleştirilir.

Akbank: Müşteriler; bankanın fiziki şubeleri, mobil uygulaması ya da internet şubesi aracılığıyla işlem gerçekleştirebilir. Fiziki şubeden işlem gerçekleştirirken müşteri temsilcisinden alınan para gönderme formu doldurulur ve kimlik belgesi gösterilerek para gönderme adımı tamamlanabilir. Mobil uygulama ya da internet şube aracılığıyla işlem gerçekleştirirken göndericinin bilgileri, ülkesi ve gönderilecek tutar doğru bir biçimde girilmelidir. Tutar onaylandıktan sonra para gönderme adımı tamamlanabilir.

İş Bankası: Müşteriler; bankanın fiziki şubeleri, internet bankacılığı ve bankamatikleri aracılığıyla işlem gerçekleştirebilir. Para gönderme işlemi sırasında gerekli adımların takip edilmesi gerekir.

Ziraat Bankası: Müşteriler; bankanın fiziki şubeleri, mobil uygulaması ve internet bankacılığı aracılığıyla işlem gerçekleştirebilir. Fiziki şube aracılığıyla işlem gerçekleştirirken müşteri başvuru formunun doldurulması ve ardından formun, ilgili tutar ve hizmet ücreti ile birlikte müşteri temsilcisine verilmesi gerekir. İnternet şube ve mobil uygulama üzerinden işlem gerçekleştirirken para transferi menüsünden para gönderme adımları takip edilir. Bu esnada ilgili bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması gerekir.

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Western Union Para Göndermek İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Western Union para gönderimi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıdaki gibidir;

Göndericinin adı ve soyadı,

Göndericinin telefon numarası ve adresi,

Göndericinin kimlik belgesi,

Alıcının adı ve soyadı,

Gönderim tutarı,

Alıcının ülke bilgisi.

Western Union Komisyon Ücretleri Ne Kadar?

Western Union komisyon ücretleri, gönderilen tutara ve para birimine göre değişiklik gösterir. Banka hesabından TL, Euro ve Dolar bazlı gönderim hizmeti sunan şirketin ülkelere göre temin ettiği komisyon ücretleri aşağıdaki gibidir;

Western Union TL Komisyon Ücretleri

Transfer Tutarı (TL) Transfer Ücreti (TL) 0,01 ₺ – 200,00 ₺ 30 ₺ 200,01 ₺ – 400,00 ₺ 45 ₺ 400,01 ₺ – 600,00 ₺ 60 ₺ 600,01 ₺ – 750,00 ₺ 70 ₺ 750,01 ₺ – 1.000,00 ₺ 85 ₺ 1.000,01 ₺ – 1.500,00 ₺ 95 ₺ 1.500,01 ₺ – 2.000,00 ₺ 105 ₺ 2.000,01 ₺ – 3.000,00 ₺ 125 ₺ 3.000,01 ₺ – 3.500,00 ₺ 150 ₺ 3.500,01 ₺ – 4.000,00 ₺ 175 ₺ 4.000,01 ₺ - 5.000,00 ₺ 200 ₺ 5.000,01 ₺ ve üzeri 225 ₺

Western Union Euro Komisyon Ücretleri

Transfer Tutarı (EUR) Transfer Ücreti (EUR) 0,00 € - 100,00 € 10 € 100,01 € - 200,00 € 20 € 200,01 € - 300,00 € 30 € 300,01 € - 400,00 € 35 € 400,01 € - 500,00 € 45 € 500,01 € - 750,00 € 55 € 750,01 € - 1.000,00 € 65 € 1.000,01 € - 1.500,00 € 80 € 1.500.01 € - 2.000,00 € 100 € 2.000,01 € - 2.500,00 € 120 € 2.500,01 € - 3.000,00 € 140 € 3.000,01 € - 3.500,00 € 160 € 3.500,01 € - 4.000,00 € 180 € 4.000,01 € - 4.00,00 € 200 € 4.500.01 € ve üzeri 220 €

Western Union Dolar Komisyon Ücretleri

Transfer Tutarı (USD) Transfer Ücreti (USD) 0,00 $ – 100,00 $ 15 $ 100,01 $ – 200,00 $ 20 $ 200,01 $ – 300,00 $ 30 $ 300,01 $ – 400,00 $ 35 $ 400,01 $ – 500,00 $ 45 $ 500,01 $ – 750,00 $ 50 $ 750,01 $ – 1.000,00 $ 55 $ 1.000,01 $ – 1.500,00 $ 75 $ 1.500,01 $ – 2.000,00 $ 85 $ 2.000,01 $ – 2.500,00 $ 100 $ 2.500,01 $ – 3.000,00 $ 125 $ 3.000,01 $ – 3.500,00 $ 145 $ 3.500,01 $ – 4000,00 $ 165 $ 4.000,01 $ – 4.500,00 $ 185 $ 4.500,01 $ – 5.000,00 $ 205 $ 5.000,01 $ – 7.500,00 $ 220 $

Western Union Para Gönderme Limiti Ne Kadar?

Western Union para gönderimi işlemi için belirlenen limitler, bankaların politikalarına göre değişiklik gösterir. İş Bankası tarafından bu işlem için belirlenen para transferi limiti; tek bir işlemde şube üzerinden en yüksek 7.500 USD, 5.700 EUR veya 100.000 TL iken, internet şube ve mobil uygulama üzerinden 7.500 USD, 6.000 EUR ve 250.000 TL’dir. Akbank, tüm kanalları aracılığıyla günlük kişi başı işlem limitini 7.500 USD ve muadili döviz olarak belirlerken Ziraat Bankası, günlük yalnızca 7.500 USD limit belirlemiştir.

Yapı Kredi ise Western Union aracılığıyla tek seferde azami 7.500 USD ve muadili EURO veya TL, internet şube aracılığıyla ise azami 3.000 USD ve muadili EURO veya TL gönderim limiti sağlar. Albaraka ise dijital kanallar aracılığıyla yapılan para gönderim işlemlerinde 100.000 TL, 3.000 USD ya da EUR limit belirlerken bu limitler, fiziki şubelerde 7.500 USD, 6.500 EUR ve 75.000 TL olarak değişiklik gösterir.

Yurtdışında Banka Hesabı Nasıl Açılır? Kapsamlı Bir Rehber adlı yazımıza göz atarak Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde banka hesabı açmak için gerekli adımları inceleyebilirsiniz.

Western Union Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Western Union para çekme limiti için belirlenen herhangi bir limit bulunmamaktadır. Dolayısıyla bireyler, kendi adlarına gelen tutarın tamamını, çeşitli kısıtlamalara tabi olmadan kolay bir şekilde çekebilir. Ancak bazı durumlarda Western Union; işlemin çeşidine, türüne ve miktarına göre çeşitli limitler uygulayabilir. Ayrıca tutarı yüksek olan işlemler sırasında acente ya da bankanın ek bilgi ya da belge talep etme hakkı bulunduğundan, müşterilerin bu bilgileri ilgili bankaya sunması gerekir.

Western Union ile Gönderilen Para Kaç Gün Bekler?

Western Union aracılığıyla hesaba yatırılan paranın hesaba geçmesi için gönderilen tutarın, gönderici ülkenin ve döviz rezervinin etkisi büyüktür. Çalışma saatleri ve zaman farklılıklarından dolayı paranın hesaba geçmesi sırasında gecikmeler yaşanabilir. Ancak gönderilen paranın hesaba geçmesi için kısa bir süre yeterlidir. Hafta içi yapılan işlemlerin 16:15’den önce gerçekleştirilmesi gerekir. Bu saate uyulmadığı takdirde paranın hesaba geçmesi için 1 iş günü beklenmelidir.

Western Union ile gönderilen paranın 90 gün içerisinde çekilmesi gerekir. İlgili şarta uyulmadığı takdirde 90 günlük süre aşımına uğrayan para miktarı, sistem tarafından pasif hale gelir. Bu durumda alıcının parayı çekebilmesi için göndericinin işlem yaptığı acenteye başvuru yapması gerekir.