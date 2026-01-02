ATM’den Kartsız Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Nasıl Yapılır? ATM’den kartsız para çekme, yatırma ve gönderme işlemleri nasıl yapılır? Adım adım işlem detaylarına dair kapsamlı bir rehber!

Günümüzde bankacılık işlemleri, teknolojik gelişmeler sayesinde daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale gelmiştir. Özellikle kartsız işlem seçenekleri, ATM'leri kullanarak para çekme, yatırma, transfer yapma ve kredi borcu ödeme gibi işlemleri gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.

Bu yazımızda, ATM’den kartsız para çekmenin, kartsız para yatırmanın, kartsız para transferinin ve kartsız kredi borcu ödemenin nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bankaların sunduğu QR kod ile para çekme, referans numarası kullanarak işlem yapma ve T.C. kimlik numarası ile işlem gerçekleştirme gibi çeşitli kartsız işlem yöntemlerini de inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra hangi bankaların kartsız para transferi hizmeti sunduğunu ve bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini de açıklayacağız. Eğer ATM’den doğrudan hesap numarası ile para çekme gibi alternatif işlemleri merak ediyorsanız, yazımızın ilgili bölümlerinde bu konuya dair güncel bilgileri de bulabilirsiniz.

ATM’den Kartsız Para Çekme​ Nasıl Yapılır?

Günümüzde bankacılık işlemleri her geçen gün daha da kolaylaşmakta ve teknolojik gelişmeler sayesinde birçok işlem kart kullanmadan da gerçekleştirilebilmektedir. Kartsız ATM’den para çekme işlemi, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar veya kartını yanında bulundurmayanlar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

ATM’den kartsız para çekme işlemi için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Adım: İşlem Yöntemini Seçin

ATM’den kartsız para çekme işlemi için farklı yöntemler mevcuttur. Bankanıza bağlı olarak mobil uygulama üzerinden QR kod ile para çekme, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu ile para çekme veya referans numarası ile para çekme yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

2. Adım: ATM’ye Giriş Yapın

ATM’ye ulaştığınızda, kart kullanmadan işlem yapmak için "Kartsız İşlemler" menüsüne giriş yapın. Buradan "Para Çekme" veya bankanızın sunduğu özel kartsız işlem seçeneğini bulun.

3. Adım: Kimlik ve Güvenlik Bilgilerini Girin

Seçtiğiniz yönteme bağlı olarak ATM, sizden bazı kimlik ve güvenlik bilgilerini girmenizi isteyecektir. Eğer QR kod ile para çekme yöntemini kullanıyorsanız, bankanızın mobil uygulamasına giriş yaparak "QR Kod ile Para Çekme"yi seçmeli ve oluşturulan QR kodunu ATM’ye okutmalısınız. T.C. kimlik numarası ile para çekme seçeneğinde ise ATM ekranına kimlik numaranızı ve bankada kayıtlı cep telefonunuzu girmeniz gerekir. Daha sonra cep telefonunuza gönderilen SMS doğrulama kodunu ATM’ye yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Eğer referans numarası ile para çekme yöntemini tercih ediyorsanız önce bankanızın mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri aracılığıyla size verilen referans kodunu almalı, ardından ATM’de ilgili menüye giriş yapıp bu kodu girerek para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

4. Adım: Çekmek İstediğiniz Tutarı Belirleyin

ATM ekranında çekmek istediğiniz tutarı girin. Bankanızın belirlediği günlük kartsız para çekme limitlerini göz önünde bulundurarak işlemi gerçekleştirin.

5. Adım: İşlemi Onaylayın ve Paranızı Alın

Bilgileri doğruladıktan sonra işlemi onaylayın. ATM, belirttiğiniz tutarı size teslim edecektir. İşlem sonunda, dekont almak için ekranda çıkan seçeneği kullanabilirsiniz.

ATM’den Kartsız Para Yatırma​ Nasıl Yapılır?

ATM’den kartsız para yatırma işlemi, bankaların sunduğu hızlı ve kolay bir hizmettir. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle ilgili bankanın ATM’sine giderek ekranda yer alan "Kartsız İşlemler" menüsüne giriş yapmalısınız. Açılan menüde genellikle "Para Yatırma" veya "Hesaba Para Yatırma" gibi seçenekler bulunur. İşleme devam edebilmek için sistem, T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonunuzu girmenizi isteyebilir. Daha sonra paranın yatırılacağı kişinin hesap numarası, IBAN’ı veya şube kodu gibi bilgileri eksiksiz şekilde girmeniz gerekmektedir.

Bilgiler doğrulandıktan sonra, ATM’nin para yatırma haznesine yatırmak istediğiniz tutarı yerleştirebilirsiniz. ATM, parayı saydıktan sonra ekranda yatırılan tutarı gösterir ve onay vermeniz istenir. İşlemi tamamladıktan sonra, paranız belirtilen hesaba aktarılır ve dilerseniz işlem dekontunu alabilirsiniz. Bazı bankalar, güvenlik nedeniyle referans kodu ile işlem yapılmasını şart koşabilir. Örneğin Akbank ATM’lerinde kartsız IBAN'a para yatırma ve kartsız ATM’den para yatırma işlemi için mobil uygulama üzerinden alınan referans kodunun girilmesi gerekebilir.

Her bankanın ATM kartsız işlem süreci ve limitleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, ATM’den para yatırmadan önce güncel limitleri ve işlem detaylarını öğrenmek için bankanızın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

ATM'den Kartsız Nasıl Para Gönderilir?

ATM’den kartsız para göndermek hızlı ve kolay bir işlemdir. Bunun için öncelikle ilgili bankanın ATM’sine giderek ekranda yer alan “Kartsız İşlemler” menüsüne giriş yapmanız gerekir. Burada genellikle “Para Transferi” veya “Havale” gibi seçenekler bulunur. Daha sonra, alıcının IBAN’ı, hesap numarası veya cep telefonu gibi istenen bilgileri eksiksiz şekilde girerek devam edebilirsiniz. Gönderici olarak kendi T.C. kimlik numaranız ve telefonunuzu da sisteme girdikten sonra, göndermek istediğiniz tutarı belirleyip ATM’nin para yatırma bölümüne nakit parayı yerleştirmeniz gerekir. İşlemi onayladıktan sonra, transfer gerçekleşir ve dilediğiniz takdirde işlem dekontunu alabilirsiniz.

Bu işlem, bankalara göre değişiklik gösterebilir ve bazı bankalar yalnızca kendi müşterilerine kartsız işlem imkanı sunabilir. Ayrıca belirli bankalar gönderilen paranın belirlenen süre içinde çekilmesini şart koşabilir. Olası gecikme veya işlem kısıtlamalarından kaçınmak için, ATM’den kartsız işlem ile para yükleme veya transfer yapmadan önce bankanızın güncel bilgilerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

2026 yılında bankaların para çekme ve yatırma limitlerini öğrenmek için ATM Para Çekme ve Yatırma Limiti 2026 - Tüm Bankalar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kartsız Para Gönderim İçin Gerekli Bilgiler

ATM üzerinden kartsız para gönderme işlemi, bankaların sunduğu pratik bir hizmet olup, belirli bilgilerin doğru şekilde girilmesini gerektirir. ATM’den kartsız işlem yaparak para göndermek isteyen kişinin öncelikle T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası talep edilir. Bu bilgiler, kimlik doğrulaması yapmak ve işlemle ilgili bilgilendirme sağlamak için kullanılır.

Alıcının bilgileri de eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir. Bankalar genellikle alıcının adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, hesap numarası veya IBAN’ı gibi bilgileri talep eder. Bazı durumlarda, alıcının hesabının bağlı olduğu şube kodunun girilmesi de gerekebilir. Bu bilgiler, paranın doğru kişiye ve doğru hesaba ulaşmasını sağlamak için büyük önem taşır. Bilgilerin eksiksiz girilmesinin ardından, gönderilmek istenen tutar belirlenerek ATM’nin para yatırma haznesine yerleştirilir ve işlem tamamlanır.

Kartsız Para Transferi Yapan Bankalar Hangileridir?

​2026 yılı itibarıyla, Türkiye'deki hemen hemen her banka, müşterilerine kartsız para transferi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet, özellikle acil durumlarda veya banka kartının yanınızda olmadığı anlarda büyük kolaylık sağlar. Kartsız para transferi, genellikle bankaların ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve her bankanın prosedürleri ile ücretlendirme politikaları farklılık gösterebilir.​

Kartsız para transferi hizmeti sunan bazı bankalar şunlardır:

Türkiye İş Bankası​

Yapı Kredi Bankası

Garanti BBVA

Akbank

ING Bank

Halkbank

DenizBank

Ziraat Bankası

VakıfBank

QNB Finansbank

Şekerbank

Bazı durumlarda her bankanın ATM'sine ulaşmak zor olabilir. Böyle zamanlarda ortak ATM'lere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortak ATM’ler Hangileri? Para Çekme Ücretleri 2026 adlı yazımızı okuyarak ortak ATM'nin ne demek olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler ile ortak ATM'ler ve işlem ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

ATM’den Kartsız Kredi Borcu Nasıl Ödenir?

ATM’den kartsız kredi borcu ödeme işlemi bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Genel olarak işlemi başlatmak için ATM'nin giriş tuşuna basarak menüye girilir. Daha sonra ekranda beliren "Kartsız İşlemler" seçeneği seçilir. Açılan menüde "Kredi Ödemesi" veya "Kredi Kartı Borç Ödemesi" gibi uygun bir seçenek tercih edilir. ATM’den kartsız kredi borcu ödeme işlemi için genellikle T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numarası gibi bilgilerin girilmesi gerekir. Ardından ödeme yapılacak kredi veya kredi kartı numarası girilir. Ödenecek tutar belirtildikten sonra ATM’nin para yatırma haznesine ilgili miktar yerleştirilir. Son olarak, bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek işlem onaylanır ve makbuz alınır.

ATM’den Hesap Numarası ile Para Çekme Nasıl Yapılır?

ATM’den doğrudan hesap numarası ile para çekme işlemi genellikle mümkün değildir. Ancak, bankalar müşterilerine kartsız para çekme imkanı sunan çeşitli alternatif yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemler arasında mobil bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod ile para çekme, cep telefonuna gönderilen referans numarası ile para çekme ve bazı bankalarda T.C. kimlik numarası veya müşteri numarası ile işlem yapma seçenekleri bulunmaktadır. Bu işlemler, özellikle kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kullanıcıların ATM’den daha hızlı ve güvenli şekilde para çekmesini sağlar.