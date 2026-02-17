Araba Üzerine Kredi Çekme Şartları - Taşıt İpoteği ile Kredi Araba üzerine kredi çekme şartları nelerdir? Taşıt ipoteği ile kredi çekilir mi? Tüm detaylar burada!

İpotekli taşıt kredisi, taşıt kredisi türleri arasında yer alan ve bankaya güvence vermek için kullanılan kredi türüdür. Aracını ipotek eden bireyler, borçlarını ödemediği takdirde bankaların aracına el koymasını da kabul etmiş olur. Dolayısıyla ipotekli taşıt kredisi, bankaların alacaklarını tahsil edememesi durumunda bireyden istedikleri bir tür güvence olarak düşünülebilir. Kredi notu iyi seviyede olmayan ya da gelir durumu yetersiz olan bireyler ipotekli taşıt kredisini tercih edebilir. Ancak ipoteki taşıt kredisinde bankalar aracın güncel değerini belirlemek ister. Bunun için Sıfır Araba Fiyatları 2026 yazımıza göz atabilir, yüzlerce araç modeli arasından aracınızın güncel piyasa değerini öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda taşıt ipoteği ile kredi çekmenin şartlarına, 2026 yılında taşıt ipotekli kredi veren bankalara ve tüm sürece dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Taşıt İpotekli Kredi Nedir?

Taşıt ipoteği ile kredi çekmek, bireylerin sahip olduğu taşıtı teminat göstermesi ile elde ettiği finansman yöntemidir. Bankalar, kredi notu yeterli seviyede olmayan ve gelir düzeyi krediyi karşılamayan bireylerden ipotek ister. Bankaların belirlediği politikalara göre taşıt ipotekli kredi çeken bireylere verilen kredi tutarı, ipotek edilen taşıtın piyasa değerine bağlı şekilde belirlenir. Dolayısıyla taşıtın güncel fiyatı üzerinden belirlenen kredi yüzdesi doğrultusunda kredi verilir. Bu kredi türünde bankalar, vade süresi boyunca bireylerin ipotek verdiği taşıtı kendi bünyesinde tutar. Dolayısıyla borçların ödenmemesi halinde bankalar, taşıta el koyma hakkına sahiptir.

Bankalar, taşıt ipotekli kredi sunarken düşük faiz oranları ve yüksek kredi miktarı ile finansman desteği sağlar. Ayrıca vade süresini de uzatarak bireylerin aylık ödeme miktarlarını düşürür. Fakat bazı durumlarda taşıt ipotekli kredi riskli olabilir. Örneğin kredi miktarının geri ödenmemesi, bankanın ipotek edilen taşıta el koyması ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla bireylerin ödeme planını dikkatli bir biçimde incelemesi ve faiz oranlarını kontrol etmesi gerekir.

Taşıt ipotekli krediye başvurmadan önce bireylerin kendi finansal durumlarını ve bankalar nezdindeki güvenilirliklerini öğrenmeleri oldukça önemlidir. Bu noktada kredi notu öğrenme işlemi, kişilere kredi başvuru sürecinde büyük avantaj sağlar. Kredi notunuzu bilerek hangi bankaların size kredi verebileceğini, hangi faiz oranlarından yararlanabileceğinizi önceden görebilirsiniz. TeklifimGelsin mobil uygulamasını indirip ilk kez üye olan kullanıcılar, ücretsiz kredi notu öğrenme fırsatından yararlanabilirler. Uygulama sayesinde saniyeler içinde kredi notunuzu öğrenebilir, finansal durumunuzu değerlendirebilir ve taşıt ipotekli kredi başvurusu öncesinde daha bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Taşıt İpoteği ile Kredi Nasıl Alınır?

Taşıt ipoteği ile kredi alırken taşıtın güncel piyasa değerini öğrenmek ve bu krediyi sunan bankaları karşılaştırarak uygun vade süresi ve faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir.

Dolayısıyla burada taşıt ipoteği ile kredi almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

Taşıtın Güncel Piyasa Değeri: Bankalar, aracın piyasa değeri üzerinden belirlediği yüzde hesaplamalarıyla bireylere finansman desteği sağlar. Taşıtın piyasa değeri, kredi tutarının üst limiti hakkında bilgi edinmeye de yardımcı olur.

Uygun Banka Tercihi: Taşıt ipotekli kredi çekmek isteyen bireyler için bankaların sunduğu şartlar ve belirlediği politikalar birbirinden farklılık gösterir. Fakat pek çok banka, ipotek edilen taşıtı güvence olarak gördüğünden kredi limitini yüksek tutabilir. Ayrıca vade süresi ve faiz oranları da düşük tutulabilir. Dolayısıyla bireyler, kendi ödeme şartlarına en uygun olan bankayı seçerek kredi çekebilir.

Araba Üzerine Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Araba üzerine kredi çekme şartları şöyledir:

Bu şartlar arasında:

18-70 yaş arasında olmak,

Kişinin kredi notunun ve çalışma hayatının krediyi karşılaması,

Gelir belgesi sunmak,

İpotek gösterilen aracın yaşı ve sigorta durumunu gösterir belge,

İpotek gösterilen aracın kişinin kendi üzerine olması,

Araçta haciz bulunmaması,

Aracın ipotek altına alınabilir durumda olması bulunur.

Bankalar, ipotek gösterilen aracın değerine bakarak kredi miktarını belirler. Bu durumda bankalar, aracın değerinden fazla olan kredi miktarı için yapılan başvuruları reddeder. Dolayısıyla kredi başvurusunda bulunan bireyler, kendi aracının piyasa değerini bilerek kredi başvurusunda bulunmalıdır.

Taşıt kredisiyle araç sahibi olmayı planlıyor ve aylık ödeme tutarlarını öğrenmek istiyorsanız, Taşıt Kredisi Hesaplama sayfamıza göz atabilirsiniz. Bu sayfada, kredi tutarına, faiz oranına ve vade süresine göre ödeme planınızı kolayca oluşturabilir, farklı senaryoları karşılaştırarak bütçenize en uygun taşıt kredisini belirleyebilirsiniz.

Araba Üzerine Kredi Çekme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Araç üzerine kredi çekmek için gereken belgeler, bankaların talep taleplerine göre değişiklik gösterse de istenen evraklar neredeyse tüm bankalarda aynıdır.

Bankaların araba üzerine kredi çekerken istediği belgeler aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (yoksa ehliyet),

İkametgah belgesi,

Aracın ruhsat fotokopisi,

Krediye başvuran kişinin gelir belgesi.

Taşıt İpotekli Kredi Veren Bankalar 2026

Taşıt ipotekli kredi veren bankalar, farklı politikalar doğrultusunda bireylere finansman desteği sağlar. Her bankanın sunduğu vade süresi ve faiz oranı değişiklik göstermektedir. Vakıfbank, 36 aya varan vade seçenekleri ile taşıt ipotekli kredi sunarken Akbank, Finansbank, TEB ve İş Bankası; çeşitli taşınmaz malların ipotek gösterilmesi ile ihtiyaç kredisi ya da ticari kredisi sunar.

Gelin bu bankaların kredi seçeneklerini birlikte inceleyelim.

Vakıfbank Taşıt İpotekli Kredi

Vakıfbank taşıt ipotekli kredi, yüksek tutarlı ihtiyaçlar için talep edilen kredinin otomobil üzerine alınmasını sağlar. Banka, 36 aya varan vade seçenekleri ile aylık ya da 3 aylık periyotlarda kredi imkan sunar. Bireyin hayat sigortasına sahip olup olmaması, bankanın faiz oranlarında değişikliğe neden olabilir. Dolayısıyla taksit miktarında farklılık oluşabilir.

Vakıfbank’tan taşıt ipotekli kredi almak isteyen bireylerin düzenli bir gelire sahip olması ve ipotek gösterdiği taşıta kasko sigortası yaptırması gerekir. Kredinin limiti, otomobilin markasına ve yaşına göre değişiklik gösterir. Vade süresi ise kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Örneğin 50.000 TL dahil kredilerde maksimum vade süresi 36 ay iken, 50.001 TL ile 100.000 TL arası kredilerde maksimum vade süresi 24 ay, 100.001 TL ve üzeri kredilerde ise maksimum vade süresi 12 aydır.

Akbank Taşıt İpotekli Kredi

Akbank taşıt ipotekli kredi için herhangi bir fırsat sunmakla birlikte bireyin kendisine ya da yakınına ait olan bir evi teminat göstermesi ile nakit ihtiyacını karşılar. Bunun için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması, kredi için herhangi bir risk taşımaması ve düzenli bir gelire sahip olması gerekir. Aynı zamanda kredinin aylık taksit tutarı, ev halkının sahip olduğu aylık ortalama gelirin %50’sini geçmemelidir.

Finansbank Araç İpotekli Kredi

Finansbank taşıt ipotekli kredi imkanı sunmamaktadır. Yalnızca firmalar; ev, iş yeri ya da arsa teminatı göstererek kredi başvurusu yapabilir. Ancak bu imkan, kredi cirosu 60 milyon TL olan firmalar için geçerlidir ve 24 aya varan vade seçenekleri ile sınırlıdır.

TEB Araç İpotekli Kredi

TEB araç ipotekli kredi yerine tadilat ya da çeşitli nakit ihtiyaçlar için evin teminat gösterilmesi ile finansman desteği sağlar. Bireyin sahip olduğu eve verilecek kredi oranı, ekspertiz raporundan sonra evin değerinin %75’i kadardır. Bu durumda kredinin faizi piyasa koşullarından etkilenmez ve birey, vade süresi boyunca sabit bir ücret öder.

İş Bankası Araç İpotekli Kredi

İş Bankası araç ipotekli kredi sunmamakla birlikte çeşitli ihtiyaç kredileriyle müşterilere finansman desteği sağlar. Detaylı bilgi edinebilmek için banka ile iletişime geçebilir, müşteri hizmetlerinden yardım alabilir ya da bankaya giderek ihtiyacınıza uygun bir çözüm bulabilirsiniz.

Araç Banka İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Araç banka ipoteğinin kalkması için kalan borçların tamamının ödenmesi ve borcun ödendiğini gösteren belgenin bankaya sunulması gerekir. Ardından banka, noter tarafından onaylı olan fek yazısını düzenler ve bu yazı Trafik Tescil Müdürlüğü’ne verilir. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde gerekli formların doldurulmasının ardından ipotek kaldırma talebinde bulunulur. Ardından kurum, belgeleri inceler ve yeni ruhsat düzenlemesi yapar. Böylece ruhsat üzerinden rehin kalkmış olur.

Araç rehin kaldırma işlemi ile ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Araç Rehin Kaldırma Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer? Ücretleri başlıklı bloğumuzu okuyabilirsiniz.

Araç İpotek Ne Zaman Kalkar?

Araçtan ipotek kaldırma işlemi için belirlenen süre farklılık gösterir. İpotek kaldırma sürecine banka ve noter dahil olduğundan 3 gün ila 1 hafta içinde işlem tamamlamış olur. Fakat bu süre bankaların politikalarına ve yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Araç üzerinden ipotek kaldırmak için bankaların online hizmetlerinden faydalanmak da mümkündür. Bankaya gitmeden evrakları online gönderebilir, kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Aracımı İpotek Gösterip Kredi Alabilir miyim?

Evet, farklı bankaların sunduğu fırsatları inceleyerek aracınızı ipotek gösterebilir ve finansman desteğinden faydalanabilirsiniz.

Kredi Bitince İpotek Otomatik Kalkar mı?

Evet, kredi miktarına ait olan tüm borçlar ödendikten sonra araç üzerindeki ipotek otomatik olarak kalkar. Son taksiti ödedikten sonra herhangi bir işlem yapmadan süre. sonlanmış olur.

Borç Ödendikten Sonra İpotek Ne Zaman Kalkar?

Kredi borcu tamamen bittikten sonra ipotek otomatik olarak kalkar ancak bazı gecikmelerden dolayı kalkmaması durumunda ödeme fek belgesi alınıp gerekli birime başvuru yapıldığı takdirde 1-2 hafta içerisinde ipotek kalkacaktır.

İpotek Kaldırıldığı Nasıl Anlaşılır?

E-devlet üzerinden elektronik haciz sorgulama ekranına giriş yaparak araç üzerinde ipotek olup olmadığını anlayabilirsiniz.

İpoteği Kim Kaldırır?

İpoteği kaldırma süreci, krediyi veren banka tarafından tamamlanır. Ancak ipoteğin kaldırılması için borcun tamamının ödenmesi gerekir.

İpotek Kaldırma Harcı Nereye Ödenir?

İpotek kaldırma ücreti için gerekli miktar kredinin tahsis edileceği bankaya yatırılır.

Aracımda İpotek Var mı Nasıl Öğrenebilirim?

E-devlet üzerinden aracın ruhsat bilgileri girilerek araç üzerinde ipoteğin olup olmadığı öğrenilebilir. Aynı zamanda “Araçlarım” sekmesi üzerinden de kısa sürede işlem tamamlanabilir.

Süresiz İpotek Nasıl Kalkar?

Süresiz ipotek, bireyin Tapu Müdürlüğü’ne başvurusu sonucunda kaldırılabilir. Ancak talebin yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

İpotekli Arabayı Nasıl Satarım?

Aracın üzerinde ipotek varsa borç kapatılmadan satış yapılamaz. Fakat satış işlemi sırasında yeni alıcı banka ile sözleşme imzalayabilir ve borç devredildiğinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Üzerine Kredi Çekilen Araç Satılabilir mi?

Evet, yeni alıcının banka ile sözleşme imzalayarak araç üzerindeki borcu devralması durumunda üzerine kredi çekilen araç satılabilir.

