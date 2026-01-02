Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir, Nasıl Alınır? Tüm Avantajları Gayrimenkul Yatırım Fonları nedir, nasıl alınır? Gayrimenkul yatırımlarına düşük maliyetle katılmanın yolunu öğrenmek için hemen okuyun.

Gayrimenkul yatırım fonları, belli bir finansal geçmiş ve sermayeye sahip kişilerin kullandığı yatırım araçlarından biridir. Gayrimenkul yatırımı yapmanın pek çok detayı bulunmaktadır.

Bu yazımızda gayrimenkul yatırım fonunun ne olduğu, nasıl alındığı, nereden alındığı, avantajları ve dezavantajları, katılma paylarının özellikleri, Gayrimenkul yatırım fonuna yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi Gayrimenkul yatırım fonuna dair tüm detayları ele alacağız.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF), yatırım yapmak isteyen bireyler için olası riskleri dağıtarak gayrimenkul projelerine yatırım yapma imkanı sunan finansal araçtır. Gayrimenkul yatırım fonlarını cazip kılan özellik düşük maliyetli giriş yapma imkanı sunmasıdır. Aynı zamanda yatırımcılara sunulan hisse sahipliği de tercih edilme sebeplerinden biridir.

Gayrimenkul Yatırım Fonları, yatırımın profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi avantajını sunar. Yatırımcılar, genellikle fon içerisindeki hisselerini istedikleri zaman satabilir ve böylece likidite elde ederler. Gayrimenkul yatırım fonlarında tek bir projeye yatırım yapıldığı gibi birden çok farklı gayrimenkul projesine yatırım yapmak da mümkündür.

Elbette her yatırım türünde olduğu gibi gayrimenkul yatırım fonlarında da riskler mevcuttur. Öncelikle gayrimenkul yatırım fonları devlet güvencesi altında değildir. Ayrıca gayrimenkul yatırım fonu vergilendirme işlemine tabidir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) satın almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan en önemlisi kişinin nitelikli yatırımcı konumunda olmasıdır. Nitelikli yatırımcı olabilmek için de kişinin belirli bir finansal bilgiye ve yüklü miktarda sermayeye sahip olması gerekir. Bu şartlara sahip bir yatırımcının risk profili de düşük olacağından gayrimenkul yatırım fonu (GYF) satın almasında bir engel görülmemektedir. Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de satın alınabilmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nereden Alınır?

Gayrimenkul yatırım fonları (GYF), bankalar ya da portföy yönetim şirketleri üzerinden satın alınabilir. Gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) başvurmak isteyen yatırımcılar doğrudan bu kurumlara giderek başvuruda bulunabilirler. Ayrıca kurumların internet siteleri ve müşteri temsilcileri aracılığıyla da başvuru yapmak mümkündür.

Bazı bankalar ise mobil bankacılık sistemi üzerinden başvuru ve işlem yapma imkanı da sunmaktadır. Bu sayede başvuru işlemi tamamlandıktan sonra doğrudan gayrimenkul yatırım fonu işlemlerine başlamak, alım-satım yapmak mümkündür. Elbette bu işlemleri yapabilmek için kişinin nitelikli yatırımcı olduğunu kanıtlaması şarttır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Avantajları Nelerdir?

Gayrimenkul yatırım fonu avantajlarının başında bireylerin gayrimenkul sektörüne daha düşük maliyetle ve daha kolay bir şekilde girebilmeleri gelir. Gayrimenkul yatırım fonları, doğrudan gayrimenkul satın almaktan çok daha az sermaye gerektirdiği için daha fazla yatırımcıya fırsat sunar.

Profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen GYF'ler, piyasadaki değişikliklere hızlıca uyum sağlayarak yatırım kararlarını optimize eder. Aynı zamanda farklı gayrimenkul projelerine yapılan yatırımlar sayesinde risk dağılımı sağlanır. Bu da yatırımcıların tek bir projeye bağımlı kalmadan portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.

GYF’ler pasif bir yatırım imkanı sunduğundan, yatırımcılar gayrimenkul yönetimiyle uğraşmak zorunda kalmaz ve günlük operasyonlar profesyonellere bırakılır. Ayrıca GYF payları likidite açısından oldukça avantajlıdır. Çünkü yatırımcılar piyasa koşullarına bağlı olarak hisselerini kolayca alıp satabilir. Bu sayede gayrimenkul yatırım fonu getirileri çok daha fazla olabilir..

Bazı ülkelerde GYF’ler vergi avantajları da sağlayarak, yatırımcıların elde edeceği net getirileri artırabilir. Bunun yanı sıra fonlar elde edilen gelirlerle otomatik olarak yeniden yatırım yapma fırsatı sunar. Bu sayede büyüme hızlanabilir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Dezavantajları Nelerdir?

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) pek çok yatırım aracı arasında oldukça avantajlı görünse bazı dezavantajlara sahiptir. Bu dezavantajların başında Gayrimenkul yatırım fonlarının sadece nitelikli yatırımcılara sunulması gelir. Bu madde dolayısıyla bazı yatırımcıların Gayrimenkul yatırım fonlarına katılımı sınırlanabilir. Her dileyen gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapamaz, çünkü yüksek miktarda sermaye ve finansal geçmiş gereklidir.

Gayrimenkul yatırım fonu risklerinden bir diğeri, likidite kısıtlamalarının bulunmasıdır. GYF'ler, bireysel gayrimenkul yatırımlarına kıyasla daha likit olsa da, hisse senedi piyasalarına göre likidite sorunları yaşayabilir. Özellikle yatırımcıların fon paylarını hızlıca elden çıkarması bu noktada çok daha zor olabilir​. Gayrimenkul yatırım fonlarının kar paylarının vergilendirmesine yönelik net bir kararın olmaması da yatırımcıları sıkıntıya sokabilecek dezavantajlar arasındadır.

Gayrimenkul yatırım fonlarının dezavantajlarından sonuncusu ve en önemlisi ise yönetim risklerinin bulunmasıdır. Çünkü GYF'lerde yönetim profesyoneller tarafından yapılmaktadır ancak yanlış strateji ya da kararlar ile yatırımcının sermayesi olumsuz etkilenebilir ve bu noktada insiyatif alma şansı bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarının Özellikleri Nelerdir?

Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma paylarında yatırımcılar fonun mülkiyetine paylar halinde orantılı şekilde sahip olurlar ve bu katılma paylarının çeşitli özellikleri vardır. Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının özellikleri arasında katılma paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmesi yer alır. Nitelikli yatırımcı olma şartları arasında ise yüksek sermaye ve iyi bir finansal geçmiş yer alır.

Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma paylarının bir diğer önemli bir özelliği ise, belirli bir nominal değerlerin olmamasıdır. Bu yüzden her bir katılma payının değeri, fonun toplam varlıklarının değerinin pay sayısına bölünmesiyele elde edilir. Yani fon büyüdükçe veya değer kazandıkça, katılma paylarının değeri de doğru orantılı şekilde artar.

Bu paylar sayesinde yatırımcılar kar dağıtımı ya da fon paylarını üçüncü kişilere satma hakkı elde edebilirler. Bu noktada yatırımcılar isterlerse katılma payını iade ederek de kazanç sağlayabilirler. Elbette gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma paylarında da bazı kazançlar stopaj vergisine tabi olabilir.

Gayrimenkul Yatırım Fonuna Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her yatırım aracında dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunduğu gibi Gayrimenkul yatırım fonuna yatırım yaparken de dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi yatırım stratejisini anlamaktır. Yani yatırım yapılacak fonun kira gelirine mi yoksa gayrimenkul değerine mi odaklandığını hareket etmek çok faydalı olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, fonu yönetecek olan ekibin deneyimleri ve başarılarını incelemektir. Profesyonel ve tecrübeli bir ekip tarafından yönetilen fonlar piyasaya uygun kararlar alınarak yönetileceği için olası risk durumlarında fayda sağlayacaktır. Bu noktada fonun yönetim giderleri ve diğer masrafları öğrenmekte de fayda vardır.

Benzer şekilde yatırım yapılacak olan fonun geçmiş verileri, kazançları, kayıpları gibi verilerin incelenmesi, potansiyel gelecekteki performans hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar. Fonun risk düzeylerini ve nasıl risk yönetimi yaptığını incelemek de önemlidir.

Dikkat edilmesi gereken diğer madde ise GYF paylarının likiditesidir. Fonların gerektiğinde kolaylıkla alınıp satılabilmesi yatırım noktasında önemli bir kriterdir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Vergi Avantajı Nasıl İşler?

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) yatırımcılar için pek çok alanda vergi avantajı sağlamaktadır. Bu avantajların başında kurumlarlar vergisi yer alır. Gayrimenkul Yatırım Fonları kurumlar vergisinden muaftır. Yani Gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla elde edilmiş kazançlardan kurumlar vergisi kesilmez.

Yatırımcılara sunulan bir diğer fırsat ise stopaj vergisidir. 2009/14594 s. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla elde edilen kazançlar için %0 oranında stopaj oranı uygulanıyordu. 1 Mayıs-31 Ekim 2024 tarihleri arasında belirli fonlardan elde edilen kazançlar için ise yüzde 7.5 stopaj vergisi uygulanmıştır.

Üçüncü vergi avantajı ise damga vergisidir. Gayrimenkul Yatırım Fonları gayrimenkul alım satım işlemlerinde damga vergisinden muaf tutulurlar.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nasıl Kurulur?

Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kurmak için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak bir portföy yönetim şirketi kurulması gerekir. Çünkü Gayrimenkul yatırım fonları sadece belli kanallar üzerinden kurulabilmektedir. Şirketin kuruluşunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) istenen belgeler doldurularak başvuru yapılmalıdır. SPK’dan onay alındıktan sonra Gayrimenkul yatırım fonu yatırım stratejisi, hangi gayrimenkullere yatırım yapılacağı ve nasıl bir getiri stratejisi izleneceği gibi detayalar netleştirilir. İşlemlerin ardından sermayeden sorumlu olacak yönetim ekibi oluşturulur.

Daha sonra sermaye toplama süreci başlatılır. Sermaye toplama süreci, yatırımcılarla sözleşmelerin imzalanmasını ve katılma paylarının satılmasını içerir. Bu süreçte yatırımcıların nitelikli yatırımcı olması şarttır. Yeterli seviyeye ulaşıldıktan sonra sonra gayrimenkul yatırımlarına başlanabilir. GYF’nin yatırımlarının en az %80’inin gayrimenkul projelerinden oluşması gereklidir. Elbette SPK belirli aralıklarla denetim sağlar. Bu denetimler yasal süreç açısından gereklidir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Ne Kadar 2026?

2026 yılında gayrimenkul yatırım fonu ücretleri fonun büyüklüğüne, yatırım stratejisine ve gayrimenkul varlıklarına göre değişiklik gösterebilir.

Gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) yatırım yapmak için gerekli olan katılma payları, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılmaktadır. Bu fonların fiyatları günlük olarak güncellenir ve fonun toplam değeri ile ilişkili olarak belirlenir. Yatırımcılar, bu fonlara katılarak hem kira geliri hem de gayrimenkul değer artışından kazanç elde edebilirler.

Fonlara erişim için gerekli minimum sermaye miktarı ve detaylar, her fonun ihraç belgesinde yer almakta olup nitelikli yatırımcılar için tasarlanmıştır​.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı Nasıl Alınır?

​​Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma payı almak için, öneliklle yatırımcıların nitelikli yatırımcı olmaları gerekir. ​​Gayrimenkul yatırımfonu katılma payları sadece nitelikli yatırımcıların satışına sunulabilir. Nitelikli yatırımcı katılma payı olmak istiyorsa, banka ya da portföy yatırım şirketleri aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Katılma paylarını alındıktan sonra, fonun gayrimenkul yatırımlarından elde edilen kira gelirleri ve değer artışlarına dayalı getirilerden yararlanılabilir.

Yatırım fonlarını farklı alanlarda değerlendirmek isterseniz Yatırım Fonu Nedir? Ne Kadar Kazandırır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde yatırım fonunun ne olduğunu, nasıl alındığını, getirilerinin ve türlerinin neler olduğunu inceleyebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Gayrimenkul Yatırım Fonları Nerede İşlem Görür?

Gayrimenkul yatırım fonları Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmektedir. Gayrimenkul Yatırım Fonları yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki yatırımcılara sunulabilmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonunu Kimler Alabilir?

Gayrimenkul yatırım fonlarından (GYF) sadece nitelikli yatırımcılar yararlanabilmektedir. Nitelikli yatırımcı olabilmek için de kişinin belirli bir finansal bilgiye sahip olması ve yüklü miktarda sermayeye sahip olması gerekir.

Gyo Fonları Nelerdir?

GYO Fonu, gayrimenkul fatırım ortaklıklarına (GYO) yatırım yapmak amacıyla kurulan yatırım fonlarıdır. Bu fonlar, yatırımcıların GYO'ların sahip olduğu gayrimenkul portföylerine dolaylı yoldan yatırım yapmalarını sağlar.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Kim Tarafından Kurulur?

Gayrimenkul Yatırım Fonları bankalar ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla kurulabilmektedir. Bu kurumların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen düzenlemelere kapsamında çalışmaları gerekmektedir.

Gayrimenkul Yatırımı Mantıklı Mı?

Her yatırım türünde olduğu gibi gayrimenkul yatırımı yapmak da bireysel bir karardır. Uygun şartları sağlayan yatırımcılar için gayrimenkul yatırımı mantıklı iken şartları sağlayamayan yatırımcılar için mantıksız bir yatırım olabilir.

Gayrimenkul Yatırımı Karlı Mı?

Gayrimenkul yatırımı genellikle karlı bir yatırım olarak kabul edilse de karlılık birçok faktöre göre değişiklik gösterir. Her bireyin ortaya koyduğu sermayeden beklediği kar oranı farklı olabilmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonunun Belirli Bir Süresi Var Mı?

Gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) belirli bir süresi olup olmaması, fonun türüne ve belirlenen stratejiye göre değişiklikl göstermektedir. Zira GYF'ler, süreli veya süresiz olarak kurulabilir.