10 Adımda Mevduat ve Mevduat Faizi ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

En Yüksek Mevduat Teklifleri Tutar Vade

Nakit parasını, güvenilir yatırımla değerlendirmek isteyenler için bankalar kullanıcılarına mevduat hesabı açmaları için olanak tanımaktadır. Mevduat hesapları birikim yaparken para kazanmayı sağlar. Mevduat faizi sayesinde, Türk lirası, döviz veya altınlarınızı vadeli mevduat hesabına yatırarak kazanç sağlayabilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünenler ve güvenilir yatırım kanalı arayanlar için TeklifimGelsin olarak 10 adımda mevduat ve mevduat faizi ile ilgili bilmeniz gereken her şey ile karşınızdayız.

Birikimlerinizi değerlendirmek için bankalarda çeşitli mevduat hesapları hakkında bilgi alabilir ve mevduat hesabı açmadan önce detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. TeklifimGelsin ile en avantajlı hesabı saniyeler için keşfedebilirsiniz.

Mevduat Nedir? Mevduat Türleri Nelerdir?

İlk olarak mevduat nedir, sorusuyla başlayalım. Mevduat, bankalara belirli bir süreliğine yatırılan paradır. Vadeli mevduat hesabı, bankalara belirli bir vade süresi (günlük, 32 gün, 3 ay, 1 yıl vb.) seçilerek yatırılan ana paranın vade süresinin bitimiyle net faiz ödemesinin anapara ile birlikte size geri ödenmesini sağlayan hesap türüdür. Mevduat hesapları, altın, döviz veya Türk lirası hesabı olarak açılabilmektedir. Mevduat türleri ise “mudiler açısından mevduat” ve “vadeler açısından mevduat” olarak iki başlıkta incelenir.

Mudiler açısından mevduat türleri:

Tasarruf Mevduatı: Paralarını evde tutmak istemeyen, gelir sağlamak isteyenler için kullanılan mevduat türüdür. Bu hesap sadece kişilere özeldir, ticari kurumlar tasarruf mevduatının olanaklarından faydalanamaz.

Resmî Kurumlar Mevduatı: İflas ve icra mahkemelerinin açtığı hesap türlerine verilen addır. Mahkemeler de resmî kurumlar mevduatı açtırabilir.

Ticari Kuruluşlar Mevduatı: Ticari kuruluşlar dışında döner sermayesi olan şirketler de faiz getirisi kazanmak için bu hesapları açabilirler. Dernekler, sendikalar bu hesabı açabilirler.

Vade açısından mevduat türlerini incelediğimizde;

Vadeli mevduat hesabı, getirilen paraların hiç dokunulmamak şartı ile belirli bir süre için bankaya bırakılması ve bankanın da bunun karşılığında faiz ödemesi yapmasını sağlayan hesap türüdür. Birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyenler belirlenen günden önce paralarını çekemezler, çektiklerinde faiz uygulanmaz. Türk lirası, döviz veya altın gibi birimler ile vadeli mevduat hesabı açılabilir. Mevduat faizleri, yatırılan bankaya ve birime göre değişmektedir.

Vadesiz mevduat: Nakit para taşımak istemeyenler için tercih edilmektedir. Banka hesabı olarak kullanılır ve faiz uygulanmadığı için getirisi yoktur.

İhbarlı mevduat hesabı: Bu hesap türünde, para çekebilmek için bir hafta önce bankaya yazılı ihbar verilmelidir. Haber verilmezse müşteri talepleri reddedilir.

Birikimli Mevduat: Birikim yapmak isteyenlerin en çok kullandığı hesap türlerinden bir tanesidir. En az 3 yıllık vade ile açılan bu hesapta 10 yıla kadar vade süresi sunulmaktadır.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

Mevduat Faizi Nasıl Olur? Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizi için kullanıcılar bireysel olarak vadeli mevduat hesabı açtırabilirler. Yatırılan döviz, altın veya Türk lirasının cinsine, yatırılma vadesine ve miktarına bakılarak mevduat faizi hesaplanır. Mevduat faizi nasıl olur, nasıl hesaplanır? Mevduat faiz hesaplaması “anapara x faiz oranı x vade(gün)/ 36500 formülü ile brüt olarak hesaplanır. Net mevduat getirisi ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen gelir vergisinin düşülmesi ile hesaplanır.

Vadeli altın mevduat hesabında, geleneksel mevduat hesaplarına göre bu hesap türünde, birikimleriniz nakit bazda değil, altın bazında tutulmaktadır. Vade sonunda bankadan ek faiz getirisi elde edilir. Altınlarınızı nakit paraya çevirmeden güvenli yatırım yapmanızı sağlar.

Vadeli döviz mevduat hesapları, genellikle avro (€) ve Amerikan doları ($) cinsinden olmaktadır. Ek olarak faiz kazancı üzerinden belirlenen vadeye göre yaklaşık %15 stopaj vergisi alınmaktadır.

Mevduat faizinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını merak ediyorsanız Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Günlük, Aylık ve Yıllık Mevduat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Vadeli hesaplarda, vade süresi, yatırılan miktar arttıkça faiz oranı da artmaktadır. Birikimlerinizi, tekrar alma durumunuza göre hesaplayarak kendiniz için en uygun vadeyi bulabilirsiniz. Günlük, aylık ve yıllık mevduat hesaplaması nasıl yapılır, yakından bakalım;

Günlük Faiz Getirisi: (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi: (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi: (Anapara / 100) x (Faiz Oranı) x Yıl Sayısı, formülleri ile brüt olarak hesaplanır. Açılan vadeli mevduat hesaplarının türüne göre bu hesaplamadan sonra stopaj vergisi gibi diğer vergiler düşürülür ve kazanç hesaplanır.

Bankaların mevduat faiz oranlarını ve detaylarını öğrenmek istiyorsanız Bankaların Vade Oranları Neye Göre Belirlenir? Vade Oranları Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Olur? Ne Zaman Para Çekilebilir?

Birikimlerinizi değerlendirmek istediğinizde paralarınızı ve altınlarınızı vadeli mevduat hesabına yatırarak vade sonunda kazanç sağlayabilirsiniz. Bankalar uzun vadelerde daha fazla faiz oranını kullanıcılarına sunmaktadır. Vadeli mevduat hesabı nasıl olur, ne zaman para çekilebilir, sorularını inceleyelim. Tanımlanan vade sonuna geldiğinde, yatırdığınız anaparanızın üzerine ek olarak net faiz ödemesi banka tarafından yapılır.

Bu işlem sonrasında banka ile olan anlaşmanıza göre mevduat hesabınız, yeni oranlar ve belirleyeceğiniz vade üzerinden yenilenebilir.

Vadeli mevduat hesabı açarken kazançlarınızı vadesiz hesaba aktarılmasını talep edebilirsiniz ve vade sonu geldiğinde paranızı çekebilirsiniz. Vadesi gelmeden paranızı çekmek istediğinizde vade bozulur ve banka faiz ödemesini sizlere yapmaz. Bunun için yatırım yaptığınız paranızı ne zaman alabileceğinize karar vermeniz gerekir.

Mevduat Faiz Oranları Neye Göre Belirlenir?

Kredi ödemelerinde olduğu gibi faiz oranları birçok etmene göre değişmektedir. Pasif gelir sağlamak ve paralarının vadesiz hesapta kalmasını istemeyenler mevduat faizi oranları neye göre belirlenir diye merak etmektedir. Bankalar, tüketicilerden topladıkları mevduatı, diğer tüketicilere kredi olarak kullandırdığından her iki ürünün faizini belirlerken de bu işlemlerden dolayı oluşacak maliyeti göz önünde bulundururlar.

Bankalar faiz oranını; beklenen enflasyon oranına, reel risksiz faiz oranına, temerrüt risk primine, vade risk primine ve likidite risk primine bakarak belirlemektedir. Bankaların belirlediği faiz oranları, yatırılan birimin miktarı, yatırılan birimin cinsi ve mevduat vadesi hesaplanarak faiz getirisi belirlenir. Vade ne kadar uzun olursa uygulanan faiz daha yüksek olacaktır. Mevduat hesabı açmadan önce en avantajlı hesapları TeklifimGelsin üzerinden inceleyebilir ve kolayca karşılaştırabilirsiniz.

En Yüksek Mevduat Faizi Ne Kadar?

Mevduat hesap çeşitlerine göre belirtilen faiz oranları değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda yatırım yapmak istediğiniz miktar ve yatırılan birim cinsi faizi etkilemektedir. Peki, en yüksek mevduat faizi ne kadar, hangisine yatırım yapmak gerekir?

En yüksek mevduat getirisi en uzun vadede açılan mevduat hesabıdır. Bununla birlikte stopaj (vergi kesintisi) oranları kazancınızı etkilemektedir. Türk lirası mevduat hesabı 1 yıl ve üzeri olduğunda vergi kesintisi %0 olmaktadır. En yüksek kesintiler ise döviz hesabında olmaktadır. Döviz kurlarındaki artış, enflasyon ve diğer etmenlere göre bankaların tekliflerini karşılaştırabilirsiniz. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için çeşitli fırsatlar ve kampanyalar yapmaktadır.

Vadeli Mevduat Hesabı Bozulduğunda Ne Olur?

Vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de vadeli mevduat hesabı bozulduğunda ne olur, sorusudur. Vadeli mevduat hesaplarında vade süresi dolmadan para çekmeniz mümkün fakat paranız aynı meblağda işletilemeyeceği için vade anlaşması bozulmuş olur ve faiz getirisi elde edemezsiniz.

Yıllık vadeye yatırdığını paranızı bir yıl dolmadan çekerseniz, faiz kazancınız olmaz. Fakat vade dolduktan sonra hesabınızdaki ana parayı ve faiz getirisini çekebilir veya dilerseniz tekrar vade belirleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz/kar payı ödemeli) hesaplar için hesap sahiplerine en fazla 2 defa, birikimli hesaplar için de hesap sahiplerine en fazla 3 defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın %50’sine kadar çekim hakkı tanındığında faizin tamamı geri ödenmektedir.

Bu hesaplamalar bankaların para ve faiz politikalarına, vergilere ve diğer gider kalemlerine göre değişiklik gösterebilir. Bankalarda açtırmak istediğiniz hesaba göre bankanıza danışabilir ve net bilgi alabilirsiniz.

Mevduat Faiz Getirisi En Yüksek Banka Nasıl Belirlenir?

Vadeli hesaplarda bankalar, paranızı bankaya yatırmanız karşılığında sizlere para öderler ve o parayla diğer tüketicilere kredi verirler. Evde paranızı tutmak yerine bankada faize yatırmak istediğinizde en avantajlı bankayı bulmak isteyebilirsiniz. Mevduat faiz getirisi en yüksek banka nasıl belirlenir?

Vadeli mevduat hesabın türüne, yatırılan birimin çeşidine, vadelere ve miktara göre öncesinde hesaplama yaparak ve bankaların tekliflerini karşılaştırarak en avantajlı hesabı yakalayabilirsiniz.

Faiz hesaplaması ile brüt faiz getirisini hesapladıktan sonra vergileri düşerek net kazancınızı öğrenebilirsiniz. Bunu yaparken bankaların mevduat hesapları için belirlediği faiz oranlarını incelemeniz, şube şube dolaşmanız, bankaların uygulamalarını indirmeniz gerekir.

Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

İnternet ve teknolojinin gelişmesi ve koronavirüs (Covid-19) salgın döneminde bankacılık sektörü büyük ölçüde dijitale geçiş yaptı. İnternet ve mobil bankacılık sayesinde kredi başvuruları, hesap açma işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı mevduat hesabı, e-mevduat hesabı açtırmanız için öncelikle bankanın internet bankacılığına üye olmanız gerekiyor. Sonraki adımda ise bankanın internet şubesini kullanarak hesabınızı açtırabilirsiniz. E-mevduat hesabı açmak için bankaya müşteri başvurusunda bulunmanız gerekir. TeklifimGelsin olarak sizlere sunduğumuz e-Mevduat hesaplarını anında öğrenebilir ve kolayca başvuru yaparak hesabınızı açtırabilirsiniz.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

E-Mevduat hesabı, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan kolayca açılabilmektedir. Bu sayede şubeye gitmeye gerek kalmadan ve telefonda çağrılarla uğraşmadan hesap açma işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bu hesap türü, bankanın operasyon ve şube maliyetleri olmadığı için klasik vadeli mevduat hesaplarına kıyasla yüksek getiri oranları sunabilmektedir. Birçok gider kaleminin ortadan kalkması ile e- Mevduat hesabında faiz getirisi daha yüksektir.

Hesaplamada, mevduat hesabındaki gibi anapara x faiz oranı x vade (gün)/ 36500 formülü kullanılır. E- mevduatta, klasik mevduata göre faiz oranları daha yüksektir. Hesap açtırmak istediğinizde bankaların internet ve mobil bankacılığından müşteri olduktan sonra hesap açabilirsiniz.