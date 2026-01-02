Tasarruf Mevduatı Nedir? Nasıl Açılır? Faiz Oranları 2026 Tasarruf mevduatının ne olduğu, nasıl açıldığı ve faiz oranlarının yanı sıra tasarruf mevduat hesabı hakkında kapsamlı bilgiler burada!

Günümüzde yatırım yapmak ve bu yatırımlarını güvence altına almak isteyen kişiler, özel hesap türlerinin kullanmaya ihtiyaç duyar. Tam da bu noktada tasarruf mevduatı, yatırımcıların güvenli şekilde birikim yapmasını destekleyen hesap türü olarak değerlendirilebilir. Bu hesapta yer alan yatırımların belirli bir kısmının TMSF güvencesi altında sigortalanması ise yatırımcıların dikkatini çeken en önemli unsurlardan biridir.

Bu yazımızda tasarruf mevduatı tanımı ve tasarruf mevduatının açılışı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca tasarruf mevduat hesabının ne olduğuna, bu hesap için bazı bankalar tarafından güncel olarak belirlenen faiz oranlarına ve tasarruf mevduat sigortasına değineceğiz. Ardından tasarruf mevduat sigortası için belirlenen limiti aktaracağız.

Tasarruf Mevduatı Nedir?

Tasarruf mevduatı, yatırımcıların birikimlerini güvenle saklaması için oluşturulan ve katılım bankaları gözetiminde tutulan hesaptır. Bu hesap, bireylerin tasarruflarını koruması ve belirli bir oranda faiz geliri elde etmesi için kullanılır. Yalnızca gerçek kişiler tarafından açılan tasarruf mevduat hesapları üzerinden ticari işlem yapılmaması gerekir. Tasarruf mevduat hesabı açılışında bankalar, politikalarına göre çeşitli şartlar belirleyebilir. Bu şartlar arasında hesabın açılması için gerekli olan limit miktarı yer alabilir.

2026 yılı içerisinde tasarruf mevduatı kapsamında; TL döviz ve kıymetli maden cinsinden yatırılan mevduatların 950.000 TL’ye kadar olan kısmı sigortalanır. Sigortalanacak miktar, tasarruf mevduatı olan her banka ve her kişi için aynıdır. Ancak bu tutar, yeniden değerleme oranı esasında TMSF tarafından düzenli olarak artırılır.

Tasarruf Mevduatı Nasıl Açılır?

Tasarruf mevduat hesabı açmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

İşlem yapmak istenen bankanın müşterisi olmak,

Açılacak hesap türünü belirlemek ( vadeli ya da vadesiz hesap türüne göre ),

Bankanın belirlediği minimum birikim tutarını karşılamak,

İlgili bankaya giderek tasarruf mevduatı hesabı açma talebinde bulunmak.

Bireylerin tasarruf mevduatı açmak için tüm adımları tamamlamadan önce belirli şartları taşıması gerekir. Öncelikle başvuru sahibinin gerçek kişi olması gerekir. Ardından bireyin tasarruf ehliyetine sahip olması gerekir. Bu durumda bireyin reşit ve mümeyyiz durumda olmasının yanı sıra fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılmamış olması gerekir.

Tasarruf Mevduat Hesabı Nedir?

Tasarruf mevduat hesabı, birikimlerini güvenli bir şekilde yapmak isteyen bireyler için açılan hesap türüdür. Bu hesap türünde bireyler, kendi amaçları doğrultusunda vadeli ya da vadesiz mevduat hesabı açabilir. Tasarruf mevduat hesaplarına yatırılan birikimlerin belirli bir kısmı güvence altına alınır ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalanır. Bu durumda bankanın iflas etmesi gibi durumlarda, yatırılan birikimin belirli bir kısmı TMSF kapsamında bireylere iade edilir.

Tasarruf mevduat hesapları, bankalara göre belirlenen belirli faiz oranlarına sahiptir. Bu faiz oranları piyasa faiz oranlarına bağlıdır ve bazı durumlarda değişiklik gösterebilir. Ayrıca, tasarruf mevduat hesapları, temelde iki vade türüne göre açılabilir. Bu vade türleri ise aşağıdaki gibidir;

Vadeli Tasarruf Tasarruf Mevduatı (Süreli): Bu mevduat türünde bireyler, tasarruf etmek istediği para miktarını bankaya yatırır. Belirli bir vade süresi olduğu için bu süre boyunca yatırılan para, bankada bekletilir. Dolayısıyla yatırılan kıymetler, yalnızca belirlenen süre sonunda çekilebilir. Vade sonunda ise bireyler, belirli bir oranda faiz geliri elde edebilir. Vadeli tasarruf mevduat hesabına yatırılan para için belirlenen vade süresi arttıkça, faiz getirisi de artış gösterir. Vadesiz Tasarruf Mevduatı (Süresiz): Bu mevduat türünde bireyler, tasarruf etmek istediği yatırımını bankaya yatırır. Vadesiz tasarruf mevduat türünde faiz getirisi yoktur. Dolayısıyla bireyler, bu hesabı para yatırma ya da çekme gibi işlemler için kullanabilir. Para çekme konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmadığı için nakit ihtiyaçlarında tasarruf hesaplarına anında ulaşım sağlanabilir. Ayrıca bu mevduat türüne altın ya da döviz gibi kıymetli varlıklar da yatırılabilir.

Tasarruf Mevduatı Faiz Oranları 2026

Tasarruf mevduatı faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Güvenli ve risksiz olarak görülen bu hesaplar için belirlenen faiz oranları, piyasada yaşanan değişimlere ve oranlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, İş Bankası güvencesi kapsamında tasarruf mevduatı açmak isteyen bireylere uygulanacak olan faiz oranı, ihbar süresine göre değişiklik gösterir. Faiz alacağı ise her yılın sonunda tasarruf hesabına aktarılır. Bankanın belirlediği yıllık faiz oranı ise 3 aylık vadede %0,05’tir.

TurkishBank, 1.000 TL - 250.000 TL arası 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli tasarruf mevduat hesaplarında faiz oranlarını %3,00, 1.000 TL - 250.000 TL arası 1 aya kadar vadeli tasarruf mevduat hesaplarında ise faiz oranlarını %2,00 olarak belirlemiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigortası Nedir?

Tasarruf Mevduatı Sigortası, yatırımcıların birikimlerinin belirli bir kısmını güvence altına almak için TMSF tarafından kurulan bir sistemdir. Bu sistemde tasarruf yapan bireylerini yaptığı tasarrufun belirli bir miktarı güvence altına alınır. Tasarruf Mevduatı Sigortası, bankaların yatırımcıların bankalara olan güvenini artırmayı hedefler.

TMSF, bankaların mali durumlarını analiz ederek tasarruf sahiplerinin menfaatlerini korumak için yatırılan mevduatı sigorta altına alma ve gerekli durumlarda müdahale etme yetkisine sahiptir. Sigorta kapsamında bankalara yatırılan mevduatlar; TL, altın, döviz ve faiz reeskontlarını içerir.

Yıllara göre yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenen sigorta limitleri aşağıdaki gibidir;

Yıl TL Cinsinden Sigorta Limiti 2026 950.000 TL 2024 650.000 TL 2023 400.000 TL 2022 200.000 TL

Tasarruf Mevduatı Sigortası Nasıl Yapılır?

Tasarruf mevduatını sigorta altına almak için Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve tasarruf mevduatı hizmeti sunan bankadan hesap açmak gerekir. Bu hesaba yatırılan tasarruf miktarı, yıl bazında belirlenen sigorta limitine eşit olmalıdır. TMSF, her bireyin belirlenen limit kapsamında 2026 yılı içerisinde tasarruf mevduatı hesabında sigorta altına alınabilecek tutar, yatırım miktarının 950.000 TL’ye kadar olan kısmıdır.

Tasarruf Mevduatı Sigortası Ne Kadar?

Her bir bireyin yatırım miktarının 950.000 TL’ye kadar olan kısmı, TMSF kapsamında sigorta altına alınır. Tasarruf mevduatı sigortası kapsamında yer alan hesaplar; TL mevduatları, altın mevduatları ve döviz mevduatları olarak sıralanabilir. Mevduat sigortası kapsamında olmayan hesaplar ise ticari mevduatlar, kamu kurumlarına ait olan mevduatlar ve yatırım fonları gibi sıralanabilir.