Dolara En Yüksek Faiz Veren Bankalar 2026

Sizler için hazırladığımız ve sürekli güncellediğimiz tablomuzdan dolara en yüksek faiz veren bankaların listesine ulaşabilirsiniz. Listede, en yüksek dolar faizi veren bankaların faiz oranları; dolar miktarına ve 28 günlük faiz oranlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.

Banka 1000 USD 4000 USD 5000 USD 10.000 USD 100.000 USD İş Bankası Dolar Faizi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Vakıfbank Dolar Faizi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Garanti Bankası Dolar Faizi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Akbank Dolar Faizi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Türkiye Finans Dolar Faizi 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 ING Dolar Faizi 0.05 0.05 - 0.50 (kampanya) 0.05 - 0.50 (kampanya) 0.05 - 0.50 (kampanya) 0.05 - 0.50 (kampanya) Ziraat Bankası %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 Halkbank Dolar Faizi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Burgan Bank Dolar Faizi %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %1,00 Alternatif Bank Dolar Faizi %1,00 %1,00 - %4.00 (kampanya) %1,00 - %4.00 (kampanya) %1,00 - %4.00 (kampanya) %1,00 - %4.00 (kampanya) Odeabank Dolar Faizi %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 Yapı Kredi Dolar Faizi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 TEB Dolar Faizi %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 Fibabanka Dolar Faizi %0.00 %0,20 %0,20 %0,20 %0,20

En Ucuz Dolar Nereden Alınır? Banka mı Döviz Bürosu mu? adlı yazımızı okuyarak en ucuz doların nereden alınacağı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca dolar almanın diğer yöntemlerini de öğrenebilirsiniz.

Dolar Faizi Nasıl Hesaplanır?

Dolar mevduat hesabınızın faiz getirisi, anapara, faiz oranı ve vade süresine bağlı olarak hesaplanır. Brüt faiz getirisi için kullanılan formül: Anapara x Faiz Oranı x Vade (Gün) / 36.500'dür. Örneğin, 100.000 USD anapara, %5 yıllık faiz oranı ve 32 günlük vade için hesaplama şu şekildedir:

Brüt Getiri = 100.000 USD x 0,05 x 32 / 36.500 = 438,36 USD

Bu tutardan, vade süresine göre belirlenen stopaj (gelir vergisi) kesintisi yapılır. Örneğin, 6 aya kadar vadeli döviz mevduat hesapları için stopaj oranı %25'tir. Net getiri, brüt getiriden stopaj kesintisi düşülerek bulunur:

Net Getiri = 438,36 USD x (1 - 0,25) = 328,77 USD

Bu durumda, vade sonunda toplam tutar 100.328,77 USD olacaktır.

Dolar Mevduat Faiz Oranları Neye Göre Belirlenir?

Dolar mevduat faiz oranları, bankaların likidite ihtiyaçları, piyasa koşulları, enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'nın politika faizleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, mevduatın vade süresi ve tutarı da faiz oranlarını etkileyen unsurlar arasındadır.

Fed Faiz Artırırsa Dolar Ne Olur?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını artırdığında, ABD doları genellikle diğer para birimleri karşısında değer kazanır. Bu durum, yüksek faiz oranlarının dolar cinsinden yatırımları daha cazip hale getirmesinden kaynaklanır; yatırımcılar, daha yüksek getiri elde etmek için dolar talebini artırır, bu da doların değerini yükseltir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, dolar karşısında değer kaybedebilir.

Faiz Düşerse Dolar Ne Olur?

Faiz oranlarının düşmesi ya da düşürülmesi,, döviz kurları üzerinde belirgin etkilere yol açabilir. Genel olarak, faizlerin düşmesiyle birlikte dolar/TL kuru yükselme eğilimi gösterir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

Yatırımcı Davranışı: Düşük faiz oranları, Türk Lirası cinsinden yatırımların getirisini azaltır. Bu durumda, yatırımcılar daha yüksek getiri elde edebilecekleri yabancı para birimlerine yönelirler. Özellikle dolar gibi güçlü para birimlerine olan talep artar, bu da doların değer kazanmasına neden olur.

Enflasyon ve Risk Algısı: Faiz düşüşü, enflasyonun artmasına yol açabilir. Yüksek enflasyon, yerli para biriminin değer kaybetmesine sebep olur. Ayrıca, düşük faiz politikaları, ülkenin risk primini artırarak yabancı yatırımcıların gözünde Türk Lirası'nın cazibesini azaltır. Bu faktörler birleştiğinde, doların TL karşısında değer kazanması muhtemeldir.

Özetle, faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların dolara yönelmesine ve dolar/TL kurunun yükselmesine neden olabilir. Ancak, döviz kurları birçok faktörden etkilendiği için, faiz düşüşünün kesin etkisi ekonomik koşullara ve piyasa beklentilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.