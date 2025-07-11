Özata Denizcilik Halka Arz Alınır mı? Kaç Lot Verir? Özata Denizcilik kimindir? Özata Denizcilik halka arzını almak mantıklı mıdır ve şirket kaç lot verdi? Tüm bilgiler burada!

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Özata Denizcilik, yenilikçi yapısı ve çeşitli projeleri ile öncü girişimler hedefleyen şirkettir. Bu şirket, gemi inşaası ve gemilerin bakım-onarım işlemlerini yürütür. Halka açılmak istediğini SPK’ya ileten Özata Denizcilik, faaliyet alanı ile ön plana çıkar. Bu halka arza katılmak isteyen bireylerin ise şirketin finansal durumunu, risklerini ve faaliyet alanını göz önünde bulundurması gerekir.

Bu yazımızda Özata Denizcilik şirketinin kime ait olduğunu ve bu şirketin halka arzına katılmanın mantıklı olup olmadığına değineceğiz. Ayrıca şirketin halka arz sonuçlarında yatırımcılara kaç lot verdiği hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Özata Denizcilik Kimin?

Özata Denizcilik, Özdemir Ataseven’e ait olan ve hem gemi inşaa eden hem de bu araçların bakım ve onarımını gerçekleştiren şirkettir. 1975 yılından beri tersanecilik sektöründe deneyimli olan Ataseven, 2002 yılında Gemi İnşa Sanayindeki birikimini ve tecrübesini kullanarak Yalova’da yatırım yaparak 60.000 m2 alan üzerine Özata Tersanesi’ni kurmuştur.

Özata Denizcilik; çelik, alüminyum ve karbon fiber gibi materyaller ile çeşitli gemi ve deniz araçlarını inşa etmenin yanı sıra gemilerin hem tamirini hem de bakım hizmetlerini üstenir. Ayrıca şirket, yat, yolcu gemisi, balıkçı teknesi, özel amaçlar için geliştirilen SAR botları inşaa ederek 72 projeyi başarılı bir biçimde tamamlamıştır. Bu işlemler, dünyanın sınırlı sayıda tersanelerinde yapılabileceği gibi Türkiye’de yalnızca Özata Tersanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Özata Denizcilik Halka Arz Alınır mı?

Özata Denizcilik’in halka arzı, yatırımcıların beklentileri ve şirketin projeleri kapsamında çeşitli faktörlere dayalı olarak şekillenir. Gemilerin tamirini bakımını ve geri dönüşümünü gerçekleştiren şirket; gelirlerinin %99’unu gemi bakım onarım faaliyetlerinden elde etmektedir. Dolayısıyla yatırımcıların halka arz kapsamında bu şirkete yatırım yapması için bu unsurları göz önünde bulundurması ve şirketin geleceğe yönelik projelerini dikkate alması gerekmektedir. Ayrıca güncel piyasa koşullarını da göz önünde bulundurarak risk toleransını ölçmek de son derece önemlidir.

Özata Denizcilik, 27 - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında halka arz edilerek “OZATD” kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açıklık oranı %18,71 olan şirketin paylarından %50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, diğer %50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.

Şirketin halka arzının ardından elde edilen gelirlerin %40-45'i finansal giderlerin azaltılması, %20-25'i üst yapı ve altyapı yatırımları, %15-20'si GES projesi yatırımı ve %15-20'si işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılması hedeflenmiştir.

Özata Denizcilik Halka Arz Kaç Lot Verir?

27 - 29 Ağustos 2024 tarihlerinde 618.855 yatırımcı ile halka arz edilen Özata Denizcilik, bireysel yatırımcılara toplam 6.675.000 lot, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 6.675.000 lot olmak üzere toplamda 13.350.000 lot dağıtılmıştır. Bireysel yatırımcılara kişi başı ortalama 1155 TL değerinde 11 lot hisse düşmüş olup, hisseler 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da “OZATD” koduyla işlem görmeye başlamıştır. Halka açıklığı %18,71 olarak ilan edilen şirketin halka arz büyüklüğü ise 1.4 milyar TL olarak belirlenmiştir.

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