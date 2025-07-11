Ahes GYO Halka Arz Alınır mı? Kaç Lot Verir? Ahes GYO kimindir? Ahes GYO’nun halka arzı alınır mı ve verilen lot miktarı ne kadardır? Detaylar burada!

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Ahes GYO (Anadolu Hisseleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), Türkiye’deki önemli gayrimenkul yatırım şirketlerinden biridir. Ahes GYO'nun halka arzı, özellikle gayrimenkul sektöründeki büyümeyi hedefleyen yatırımcılar için ilgi çekici olabilir. Ancak yatırım yapmadan önce bazı faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Halka arzın fiyat aralığı ve hisse adedi gibi durumlara dikkat etmek gerekir. Ayrıca yatırımcıların halka arz edilen lot miktarını öğrenmesi de son derece önemlidir.

Bu yazımızda Ahes GYO’nun kime ait olduğuna ve bu şirketin halka arzına katılımın mantıklı olup olmadığına değineceğiz. Ayrıca Ahes GYO’nun kaç lot verdiği hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Ahes GYO Kimin?

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2012 yılında Süleyman Ekşi tarafından kurulan Anadolu Grubu’na ait bir gayrimenkul yatırım şirketidir. Anadolu Grubu, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olup, gıda, içecek, otomotiv, finans, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösterir. Anadolu Grubu, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olup, gıda, içecek, otomotiv, finans, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösterir. Şirketin ortaklık yapısı şu şekildedir:

Süleyman Ekşi: %45

Mücahid Hamza Ekşi: %25

Ebubekir Ekşi: %23

Ahes İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: %7

Ahes GYO Halka Arz Alınır mı?

Ahes GYO'nun halka arzına yönelik karar, yatırımcıların kişisel risk profillerine, sektörel beklentilere ve şirketin temel finansal verilerine dayalı olarak şekillenmelidir. Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen ve güvenli bir yatırım arayan bireyler, kişisel risk toleransını ve yatırım stratejisini göz önünde bulundurarak bu halka arzı alabilir.

Halka arz sırasında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara yaklaşık 1,23 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,70 kat talep gelmiştir. Toplamda 395.455 yatırımcı halka arza katılmış ve 389.846 yatırımcıya pay dağıtımı yapılmıştır. Halka arzdan sonra, Ahes GYO hisseleri Borsa İstanbul'da "AHSGY" koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Ahes GYO'nun halka arzdan elde ettiği gelirin %75-80'ini mevcut arsaların geliştirilmesi ve inşaat finansmanında, %10-15'ini iştirak firmaların sermaye ödemelerinde, %10-15'ini finansal borç ödemelerinde ve %0-5'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planladığı belirtilmiştir.

Ahes GYO Halka Arz Kaç Lot Verir?

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ahes GYO), 21-23 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, toplam 50.000.000 TL nominal değerli payları 25,20 TL sabit fiyatla satışa sunmuştur. Bu süreçte halka açıklık oranı %25,64 olan Ahes GYO, 395.455 yurt içi yatırımcı talepte bulunmuş ve 389.846 yatırımcıya pay dağıtımı yapılmıştır.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara yaklaşık 1,23 kat talep gelmiştir. Bu doğrultuda, bireysel yatırımcılara ortalama olarak kişi başına 97 lot (9.700 adet hisse) dağıtılmıştır.

Temettü hakkında bilgi sahibi olmak, nasıl hesaplandığını ve yatırımcılara ne gibi avantajlar sunduğunu öğrenmek istiyorsanız Borsada Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.