Borsada Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Kullanılır? Borsada temettünün ne olduğu, önemi, nasıl alındığı, hesaplandığı ve kullanıldığı ve dağıtım süreci bu rehberde!

Borsa, yatırımcılar için oldukça karmaşık bir dünya olabilir. Ancak, bu dünyada başarılı olmanın anahtarı, temel kavramları anlamaktan geçer. Birçok kişi hisse senetleri, endeksler, fiyat hareketleri gibi kavramları duymuş olsa da temettü terimine hakim değil.

Hazırladığımız bu içeriğimizde, borsada temettü nedir, nasıl hesaplanır ve yatırımcılar tarafından nasıl kullanılabilir sorularının yanıtlarını bulacaksınız.

Yazımızda vereceğimiz bilgiler sayesinde ister ABD borsalarında ister Borsa İstanbul’da işlem yapıyor olun, temettü kavramının her bir noktasına hakim olmuş olacaksınız.

Detaylara geçmeden önce borsa hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Borsa Nedir, Nasıl Oynanır? başlıklı içeriğimize göz atabileceğinizi de hatırlatalım.

Borsada Temettü Nedir?

Öncelikle, borsada temettü nedir sorusunun yanıtını vermek için temel bir tanım yapalım.

Temettü, veya bir diğer adıyla, kâr payı, bir şirketin kârlarının bir kısmının hissedarlarına nakit veya hisse senedi olarak dağıtılması işlemidir. Bu, bir şirketin kârlılığını ve finansal durumunu gösteren önemli bir göstergedir.

Bir şirketin yatırımcılara dağıtacağı kâr payını belirlemek için yıllık net dönem kârını temel alınır. Şirket, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra elde kalan kısmın %20'sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılara temettü dağıtımı yapar.

Peki, temettü neden bu kadar önemlidir?

Borsada Temettünün Önemi

Borsada temettü, yatırımcılara birkaç farklı avantaj sunar. İşte temettünün neden önemli olduğuna dair bazı nedenler:

Düzenli Gelir Akışı: Temettü, yatırımcılara düzenli bir gelir akışı sağlar. Şirketler genellikle yıllık bazda temettü öderler, bu da yatırımcılara belirli bir gelirin ne zaman geleceğini önceden planlama olanağı sunar. Kârlılık Göstergesi: Bir şirketin temettü ödemesi yapabilmesi, o şirketin kârlılığının bir göstergesidir. Yani, temettü ödeyen şirketler genellikle daha sağlam ve karlı şirketler olarak kabul edilir. Hisse Senedi Değerini Artırma: Temettü ödemek, hisse senedi değerini artırabilir. Temettü ödemek isteyen bir şirket, hissedarlarının değerini artırmak için çalışacaktır. Risk Azaltma: Temettü, hisse senedi yatırımlarının riskini azaltabilir. Eğer bir şirket düzenli olarak temettü ödüyorsa, yatırımcılar hisse senedi değerinin düşmesi durumunda bile temettü geliri elde edebilirler. Uzun Vadeli Yatırım: Temettü, uzun vadeli yatırımcılar için idealdir. Temettü ödemeleri, hisse senedi sahiplerine uzun vadeli bir kazanç sağlayabilir.

Borsada temettü nedir sorusunun yanıtını verdik. Sıradaki sorularımız, temettü nasıl alınır ve hesaplanır, gelin hep birlikte bakalım!

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli tarih bulunmaktadır. İlki, temettü hakediş tarihi, diğeri ise temettü ödeme tarihidir.

Yatırımcılar, temettü ödemesinden yararlanabilmek için hakediş tarihine kadar temettü dağıtılması beklenen hisseleri portföylerinde tutmalıdır. Hakediş tarihinden sonrasında bu hisseleri edindiğinizde temettü ödemesine hak kazanamazsınız.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Temettü hesaplamak oldukça basittir. Temettü, bir şirketin hissedarlarına ne kadar kâr payı dağıttığını gösterir. Temettü, aşağıdaki formülle hesaplanır:

​Temettü = Dağıtılacak temettü / İlgili döneme ait net kâr

Örneğin, bir şirket 10 milyon TL net kâr elde etti ve 5 milyon TL temettü dağıttıysa, temettü oranı %50 olacaktır.

Temettü oranı yatırımcılar için önemli bir göstergedir çünkü bu oran, yatırımcılara bir şirketin ne kadar temettü ödediğini gösterir. Yüksek temettü oranları, yatırımcılar için çekici olabilir çünkü daha fazla gelir elde etme potansiyeli sunar.

Ancak yüksek temettü oranları aynı zamanda bir şirketin gelecekteki büyüme fırsatlarını sınırlayabilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Bir hissedarın sahip olduğu hisse başına alacağı temettü miktarı da şu şekilde hesaplanır:

Brüt temettü = Toplam temettü / Sahip Olunan Hisse sayısı

Temettü Dağıtma Süreci Nasıl İşler?

Temettü kâr dağıtım süreci, bir şirketin net kârını hissedarlarına dağıtma sürecidir. Bu süreç, aşağıdaki adımları içerir:

Kâr dağıtım kararı: Şirketin yönetim kurulu, kâr dağıtım kararını alır. Bu karar, şirketin genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur.

Temettü oranı ve tarihi: Yönetim kurulu, temettü oranı ve tarihini belirler. Temettü oranı, şirketin dağıtacağı temettü miktarının, şirketin net kârına oranlanmasıyla hesaplanır. Temettü tarihi de şirketin hissedarlarına temettü ödeyeceği tarihtir.

Temettü ödemesi: Şirket, temettü ödemesini, kararlaştırılan tarihte hisse senedi sahibine nakit veya hisse olarak yapar.

Temettü Nasıl Kullanılır?

Temettü, yatırımcılar için çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İşte temettüyü nasıl kullanabileceğinize dair bazı fikirler:

Nakit olarak kullanmak: Temettü geliri, yatırımcıların günlük yaşamlarında kullanmak için nakit olarak kullanılabilir. Bu para, faturaları ödemek, yatırım yapmak veya başka herhangi bir amaçla kullanılabilir.

Yeniden yatırıma dönüştürmek: Temettü gelirleri, yeniden yatırıma dönüştürülerek daha fazla temettü geliri elde edilebilir. Bu, yatırımcıların portföylerinin büyümesine yardımcı olabilir.

Yatırım Getirisini Artırmak: Temettü, yatırım getirisini artırmak için kullanılabilir. Temettü ödemeleri, hisse senedi getirisine eklenerek toplam getiriyi artırabilir.

Hisse Senedi Yatırımını Çeşitlendirmek: Temettü, yatırım portföyünü çeşitlendirmek için kullanılabilir.

Uzun Vadeli Birikim: Temettü, uzun vadeli birikim için kullanılabilir. Temettü ödemelerini tekrar yatırarak, zaman içinde yatırım portföyünüzü büyütebilirsiniz.

Özet

Borsada temettü nedir sorusunun yanıtı, kısaca toparlamak gerekirse, bir şirketin kârlarının hissedarlara dağıtılması olarak verilebilir.

Borsada temettü, yatırımcılar için birçok fırsat sunsa da, her yatırım kararında olduğu gibi dikkatli bir şekilde araştırma yapılmalıdır. Her şirketin temettü politikası farklıdır ve geçmiş performans gelecekteki performansı garanti etmez.

Temettüyü kullanırken, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate almalısınız. Unutmayın ki her yatırımın beraberinde bir risk faktörü vardır, bu nedenle uzman tavsiyelerine başvurmak her zaman akıllıca bir seçenektir.

Bu yazımız, temettü konseptini anlamak ve borsada nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bir başlangıç noktasıdır. Borsada temettü nedir sorusunun yanıtı, borsa yatırımcıları için önemli bir konsepttir ve bu konuyu daha fazla araştırarak yatırım stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Unutmayın ki her yatırım kararı dikkatli bir düşünce ve analiz gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Borsada temettü nedir?

Borsada temettü, bir şirketin elde ettiği kârdan, hisse senedi sahiplerine yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Temettü, genellikle nakit olarak ödenir, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

Borsada temettü ne demek?

Borsada temettü, bir şirketin ortaklarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Temettü, şirketin elde ettiği kârdan bir kısmını yatırımcılara geri vermesi anlamına gelir.

Temettü vermek ne demek?

Temettü vermek, bir şirketin elde ettiği kârdan bir kısmını yatırımcılara geri vermesi anlamına gelir. Temettü, genellikle nakit olarak ödenir, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

Hisse senedi temettü nedir?

Hisse senedi temettü, bir şirketin hisse senedi sahiplerine yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Temettü, genellikle nakit olarak ödenir, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

Temettü nasıl hesaplanır?

Temettü, aşağıdaki formülle hesaplanır:

​Temettü = Dağıtılacak temettü / İlgili döneme ait net kâr

Temettü nedir nasıl alınır?

Temettü almak için, temettü dağıtımı yapan bir şirketin hisse senedini satın almak gerekir. Temettü dağıtımı, şirketin genel kurulu tarafından kararlaştırılır ve bu karar, şirketin KAP'ta yayınlanan duyurusunda yer alır. Temettü dağıtım tarihi, hak kazanma tarihi ve ödeme tarihi duyuruda belirtilir.

Hisse senetlerinde temettü nedir?

Hisse senetlerinde temettü, bir şirketin hisse senedi sahiplerine yaptığı kar payı dağıtımıdır. Temettü, genellikle nakit olarak ödenir, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

Temettü ödemeleri nedir?

Temettü ödemeleri, bir şirketin hisse senedi sahiplerine yaptığı kâr payı dağıtımlarıdır. Temettü ödemeleri, genellikle nakit olarak yapılır, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da yapılabilir.

Temettü dağıtımı nedir?

Temettü dağıtımı, bir şirketin hisse senedi sahiplerine yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Temettü dağıtımı, şirketin genel kurulu tarafından kararlaştırılır ve bu karar, şirketin KAP'ta yayınlanan duyurusunda yer alır. Temettü dağıtım tarihi, hak kazanma tarihi ve ödeme tarihi duyuruda belirtilir.

Temettü getirisi nedir?

Temettü getirisi, bir şirketin hisse senedinin temettü ödemesinden elde edilen getiridir. Temettü getirisi, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Temettü Getirisi = Temettü / Hisse Alış Fiyatı

Örneğin, bir şirketin hisse senedi alış fiyatı 10 TL ve temettü oranı %1 ise, temettü getirisi %1 olacaktır.

Hisse senedi kâr payı nedir?

Hisse senedi kâr payı, bir şirketin hisse senedi sahiplerine yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Temettü, genellikle nakit olarak ödenir, ancak bazı durumlarda hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

Kimler temettü alabilir?

Temettü, temettü dağıtım tarihinden önce hisse senedini satın almış olan yatırımcılara verilir.

Temettü oranı nedir?

Temettü oranı, bir şirketin hisse senedi başına yaptığı kâr payı ödemesinin, o hisse senedinin fiyatı oranına eşittir. Temettü oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Temettü Oranı = Temettü / Hisse Fiyatı

Örneğin, bir şirketin hisse senedi başına temettü ödemesi 1 TL ve hisse senedi fiyatı 10 TL ise, temettü oranı %10 olacaktır.

Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?

Temettü almak için, temettü dağıtım tarihinden önce hisse senedini satın almak gerekir. Temettü dağıtım tarihi, hak kazanma tarihi ve ödeme tarihi duyuruda belirtilir.

Temettü kaç ayda bir verilir?

Şirketler genellikle yılda bir kez temettü ödemesi yapıyor olsa da bazı şirketler yıl içinde ekstra olarak temettü ya da temettü avansı kararları vermektedir.