Engelli Araç Fiyatları 2026 (Ocak) - ÖTV Muafiyetli Araçlar 2026 yılı Ocak ayında Fiat, Toyota, Volkswagen, Dacia, Renault, BMW, Hyundai, Opel, Skoda, Ford, Mercedes ve Peugeot engelli araç fiyatları burada!

Engelli Araç Alımında Yeni Şartlar Getirildi

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetiyle satın alınan engelli araçları 10 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. ÖTV indiriminden yararlanılarak alınan bir aracın, herhangi bir vergi ödemeden satılabilmesi için 10 yıl elde tutulması gerekli. 5 yıl sonra satış mümkün olsa da bu durumda ÖTV indirimi geri ödenmek zorunda. 10 yıl tamamlandığında ise araç, herhangi bir ek ödeme yapılmadan serbestçe satılabilir veya devredilebilir.

Ayrıca artık engelli bireylerin 2026 yılında satın alabileceği ÖTV muafiyetli araçlar için en az %40 yerlilik oranı şartı getirildi. Bu kapsamda, engelli bireyler yalnızca Renault Clio, Renault Duster, Toyota Corolla ve Fiat Egea gibi yerli üretim oranı %40’ı aşan modelleri satın alabilir. Daha önce %40 veya %90 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler, istedikleri marka ve modeli satın alabiliyorken, 1 Ocak 2025 itibarıyla sadece yerli üretim şartını karşılayan araçlar alabilir.

Öte yandan engel oranı %90 ve üzerinde olanlar ile %90’ın altında bulunan engelli bireylere %100 ÖTV indirimi uygulanmaya devam ediyor. Fakat bu bireyler için KDV indirimi bulunmamakta olup, tüm araç satışlarında geçerli %20 KDV uygulanacaktır.

Burada sizler için sunduğumuz ve her ay düzenli olarak güncellediğimiz engelli araç fiyatları listesini yine yerli üretim şartı kapsamına göre bu sayfadan sunmaya devam edeceğiz.

Engelliler için sunulan ÖTV indirimli araç kampanyaları gündemdeyken, yerli üretim araç sahibi olmak isteyen dar gelirli ailelere yönelik destekleri merak ediyorsanız, ilk arabam kredisi sayfamızı inceleyebilir, uygun ödeme koşulları ile sunulması planlanan bu kampanyayı takip edebilirsiniz.

Engelli ÖTV İndiriminde %40 Yerlilik Oranına Sahip Araçlar

Marka Model Renault Clio Renault Duster Renault Megane Sedan Fiat Egea Sedan Fiat Egea Cross Toyota Corolla Toyota Corolla Hybrid Toyota C- HR Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Bayon TOGG T10X TOGG T10F Ford Transit Custom Van Ford Tourneo Custom Minibüs Volkswagen Transporter Caravelle Volkswagen Transporter Panel Van

Sıfır Engelli Araç Fiyatları 2026

Sıfır engelli araç fiyatları 2026 yılında ülkedeki enflasyon verileri, araç firmalarının izledikleri fiyat politikaları, yeni çıkan modeller ve bu modellerin birbirlerine göre farklılaşan özelliklerine göre geniş bir skalada değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda tüm araç markalarına ilişkin en düşük ve en yüksek ÖTV indirimli fiyatları bulabilirsiniz.

Araç Markası En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Fiat 640.500 TL 1.005.100 TL Renault 987.429 TL 1.502.902 TL Toyota 1.252.648 TL 1.481.554 TL Volkswagen 926.000 TL 1.023.500 TL Hyundai 790.206 TL 1.203.429 TL Ford 792.450 TL 2.058.867 TL TOGG 1.551.667 TL 1.823.333 TL

Engelli Araç Hesaplamanın En Hızlı Yöntemini Geliştirdik

Engelli bireylere özel hazırladığımız engelli araç hesaplama robotu ile ÖTV ve KDV indirim oranını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Bu robot sayesinde engellilik oranınıza göre almak istediğiniz aracın indirimsiz tutarını girip indirim oranını ve vergisiz tüm maliyetleri hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz!

İndirimsiz sıfır araç fiyatlarını ise sizler için hazırladığımız Sıfır Araba Fiyatları 2026 - Tüm Modeller yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Ayrıca engelli emeklilik hesaplama robotumuz sayesinde 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinin yanında sürekli ve süresiz engelli raporuna göre pratik bir şekilde hesaplama yapabilir, daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

2026 Engelli Araç Limiti Ne Kadar Oldu?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 TL olan engelli bireyler için ÖTV muafiyetinin üst limiti %43,93 artış ile 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltildi.

En Ucuz Engelli Araç Fiyatları 2026

En ucuz engelli araç fiyatları 2026 yılında marka, model ve özelleştirmelere göre değişiklik gösterse de öne çıkanlar arasında 640.500 TL ile Fiat, 790.206 TL ile Hyundai, 792.450 TL ile Ford, 926.000 TL ile Volkswagen ve 987.429 TL ile Renault bulunuyor.

Fiat Engelli Araç Fiyatları 2026

Fiat engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, farklı modeller ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda tüm Fiat araç modellerinde indirimli engelli fiyatları sunulmaktadır. Markanın sunduğu engelli araç fiyatları her ay Fiat markası tarafından belirlendiği için burada indirimli sunulan fiyatlarda ayrıca hesaplama işlemi yapılmamıştır.

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı Egea Sedan GSR-2B EASY 1.4 Fire 95 HP 640.500 TL Egea Sedan GSR-2B EASY 1.6 M.Jet 130 HP 762.700 TL Egea Sedan GSR-2B EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT 850.800 TL Egea Sedan GSR-2B URBAN 1.4 Fire 95 HP 711.100 TL Egea Sedan GSR-2B URBAN 1.6 M.Jet 130 HP 795.900 TL Egea Sedan GSR-2B URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 885.100 TL Egea Sedan GSR-2B LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 746.400 TL Egea Sedan GSR-2B LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP 829.000 TL Egea Sedan GSR-2B LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT 919.300 TL Egea Cross GSR-2B STREET 1.4 Fire 95 HP 669.900 TL Egea Cross GSR-2B STREET 1.6 M.Jet 130 HP DCT 879.300 TL Egea Cross GSR-2B URBAN 1.4 Fire 95 HP 715.800 TL Egea Cross GSR-2B URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 907.900 TL Egea Cross GSR-2B LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 751.100 TL Egea Cross GSR-2B LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT 947.900 TL Egea Cross GSR-2B LIMITED 1.4 Fire 95 HP 778.700 TL Egea Cross GSR-2B LIMITED 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.005.100 TL

Renault Engelli Araç Fiyatları 2026

Renault engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, çeşitli modellerde ÖTV muafiyeti uygulanmış olarak sunulmaktadır. Aşağıdaki tabloda güncel tüm Renault modellerinin ÖTV indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 987.429 TL Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.072.286 TL Yeni Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 1.121.786 TL Yeni Duster Techno Turbo Tce EDC 145 hp 1.153.929 TL Yeni Duster Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.502.902 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.092.214 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.223.486 TL Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.350.556 TL Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.326.000 TL Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.409.111 TL

Toyota Engelli Araç Fiyatları 2026

Toyota engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, farklı modeller ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda tüm Toyota araç modellerinde Ocak ayı indirimli engelli fiyatları sunulmaktadır.

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.252.648 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1.310.889 TL Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.399.352 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.443.456 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.472.686 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.481.554 TL C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.453.637 TL

*Toyota'nın Corolla Hybrid modellerinin Ocak 2026 liste fiyatı, 2 milyon 873 bin 972 TL ÖTV muafiyeti limitinin üzerine çıktığı için indirim düzenlemesinin dışında görünmektedir. Daha detaylı bilgiye resmi bayi yoluyla ulaşabilirsiniz.

Volkswagen Engelli Araç Fiyatları 2026

Volkswagen engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında çeşitli modeller ve donanım seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda tüm Volkswagen modellerinin ÖTV indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150 PS 926.000 TL Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 1.023.500 TL

*Volkswagen'in bu araç modelleri %40 yerlilik oranını karşılasa da Volkswagen resmi olarak bu araçları engelli indirimiyle satışa açtığını duyurmamıştır. Dolayısıyla satın alım ve opsiyon seçenekleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca Yeni Caravelle modelinin Ocak 2026 liste fiyatı, ÖTV muafiyeti üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL 'nin üzerine çıktığı için bu ay listeye dahil edilmemiştir. Daha detaylı bilgiye resmi bayi yoluyla ulaşabilirsiniz.

Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2026

Hyundai engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, ÖTV muafiyeti ile çeşitli modellerde sunulmaktadır. İşte tüm Hyundai modellerinin güncel engelli araç fiyatları:

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel Benzin 790.206 TL i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT Benzin 823.049 TL i10 1.2 MPI 79PS Style AMT Benzin 857.534 TL i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT Benzin 875.598 TL i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 865.088 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 958.500 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin 1.071.643 TL i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin 1.137.857 TL Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 937.607 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.036.929 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin 1.131.429 TL Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin 1.203.429 TL

*Hyundai markasının bu araç modelleri %40 yerlilik oranını karşılasa da Hyundai resmi olarak bu araçları engelli indirimiyle satışa açtığını duyurmamıştır. Dolayısıyla satın alım ve opsiyon seçenekleri değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgiye resmi bayi yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ford Engelli Araç Fiyatları 2026

Ford engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, araç modeline, donanım seviyesine ve ÖTV muafiyeti gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki tabloda Ford markasına dair tüm modellere ilişkin güncel ÖTV indirimli fiyatları bulabilirsiniz:

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 792.450 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 823.900 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 889.300 TL Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 902.550 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 942.300 TL Yeni Transit Custom Van 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 906.250 TL Yeni Transit Custom Van Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.008.350 TL Yeni Transit Custom Van Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 1.063.100 TL Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 988.000 TL Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 1.039.000 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.058.867 TL

*Ford markasının bu araç modelleri %40 yerlilik oranını karşılasa da Ford resmi olarak bu araçları engelli indirimiyle satışa açtığını duyurmamıştır. Dolayısıyla satın alım ve opsiyon seçenekleri değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgiye resmi bayi yoluyla ulaşabilirsiniz.

TOGG Engelli Araç Fiyatları 2026

TOGG engelli araç fiyatları 2026 yılı Ocak ayında, araç modeline, donanım seviyesine ve ÖTV muafiyeti gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki tabloda TOGG markasına dair tüm modellere ilişkin güncel ÖTV indirimli fiyatları bulabilirsiniz:

Araç Modeli İndirimli Engelli Araç Fiyatı T10X V1 RWD Standart Menzil 1.551.667 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.810.000 TL T10F V1 RWD Standart Menzil 1.565.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 1.823.333 TL

*TOGG markasının bu araç modelleri %40 yerlilik oranını karşılasa da TOGG resmi olarak bu araçları engelli indirimiyle satışa açtığını duyurmamıştır. Dolayısıyla satın alım ve opsiyon seçenekleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca T10X V2 RWD Uzun Menzil, T10F V2 RWD Uzun Menzil, T10X V2 4More Obsidiyen ve T10F V2 4More modellerinin Ocak 2026 liste fiyatı, ÖTV muafiyeti üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL 'nin üzerine çıktığı için bu ay listeye dahil edilmemiştir. Daha detaylı bilgiye resmi bayi yoluyla ulaşabilirsiniz.

Dacia Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Dacia markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Dacia marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Dacia marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Dacia engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

BMW Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler BMW markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. BMW marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen BMW marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak BMW engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Opel Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Opel markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Opel marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Opel marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Opel engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Skoda Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Skoda markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Skoda marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Skoda marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Skoda engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Mercedes Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Mercedes markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Mercedes marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Mercedes marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Mercedes engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Honda Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Honda markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Honda marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Honda marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Honda engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Peugeot Engelli Araç Fiyatları 2026

Daha önce engelli bireyler Peugeot markasına ait araç modellerini ÖTV indirimi ile alabiliyorken; yeni yapılan düzenleme ile birlikte engelli araç indirimi ile alınabilecek modellerde %40 yerlilik şartı getirilmiştir. Peugeot marka araçların bu şartı taşıyamaması nedeniyle engelli bireyler düzenlemede değişikliğe gidilene kadar ya da üretilen Peugeot marka araçların yerlilik oranı artana kadar bu markanın araç modellerini ÖTV indirimiyle alamayacaklar. Yeni bir gelişme olması durumunda anlık olarak Peugeot engelli araç fiyatlarını güncelliyor olacağız.

SIK SORULAN SORULAR

Engelli Ehliyeti Alabilmek İçin Engel Oranı Ne Kadar Olmalıdır?

Engelli ehliyeti alabilmek için kişinin engel oranının en az %40 olması gerekmektedir. Türkiye'de, sürücü belgesi almak isteyen engelli bireylerin bu oranı bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporda, kişinin engel durumu, araç kullanmasına engel teşkil edip etmediği ve gerekli görülen özel tertibat veya uyarlamalar gibi bilgiler yer almalıdır.

Kaza Sonucu Fiziksel Fonksiyonlarını Kaybeden Bir Kişi Mevcut Sürücü Belgesini Nasıl Güncelleyebilir?

Kaza sonucu fiziksel fonksiyonlarını kaybeden bir kişi, mevcut sürücü belgesini güncellemek için öncelikle bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu almalıdır. Bu rapor, kişinin yeni engel durumunu ve araç kullanmaya devam edip edemeyeceğini değerlendirir. Raporda, kişinin hangi tür araçları kullanabileceği ve gerekirse özel tertibat ihtiyacı belirtilir. Rapor alındıktan sonra, kişi ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuru sırasında sağlık raporu, mevcut ehliyet, biyometrik fotoğraf ve kimlik belgesi gibi belgeler gerekmektedir. Kişi, yeni durumu ve gerekirse özel tertibatlı araç kullanımı doğrultusunda bir sürücü kursuna yönlendirilip, uygun bir sürüş testi yapılmasının ardından yeni ehliyetini alabilir.

Üzerine Araç Alınan Engelli Kişinin Engelli Sürücü Belgesine Sahip Olma Şartı Var mı?

Hayır, üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesine sahip olma şartı bulunmamaktadır. Türkiye'de engelli bireyler, engel oranı %90 ve üzeri olduğunda, kendileri adına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti ile araç satın alabilirler. Bu durumda, engelli bireyin bizzat sürücü olma şartı aranmaz; aracı onlar adına birinci derece yakınları veya atanmış bir sürücü kullanabilir. Ancak, engel oranı %90'ın altında olan ve engelli sürücü belgesine sahip kişiler, kendi adlarına ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alabilirler ve bu araçları sadece kendileri kullanmak zorundadır.

Engelli Araç Fiyatları Ne Zaman Artacak?

Engelli araç fiyatlarının ne zaman artacağı, ekonomik koşullar, döviz kurları, vergi düzenlemeleri ve otomobil piyasasındaki genel değişikliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Türkiye'de engelli bireyler için araç alımında ÖTV muafiyeti gibi vergi avantajları bulunsa da, araç fiyatları döviz kuruna ve enflasyon oranlarına göre sürekli değişebilir. Araç fiyatlarındaki artışlar, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve otomobil üreticilerinin fiyat politikalarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir.

Engelli ÖTV İndiriminde Fiyatlar Neye Göre Belirleniyor?

Engelli ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi kapsamında araç fiyatları, öncelikle aracın vergisiz satış fiyatına ve motor hacmine göre belirlenir. Türkiye'de engelli bireyler, belirli şartları sağladıklarında, ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilirler. Bu indirimden yararlanmak için satın alınacak aracın vergisiz fiyatının belirli bir tutarın altında olması ve motor hacminin 1.6 litreyi geçmemesi gerekmektedir.

İşitme Engelli Bir Birey Nasıl Ehliyet Alabilir?

İşitme engelli bir birey, ehliyet alabilmek için öncelikle bir devlet hastanesinden işitme engelinin derecesini belirten bir sağlık raporu almalıdır. Bu rapor, kişinin işitme kaybının derecesine ve araç kullanmaya engel teşkil edip etmediğine dair detayları içerir. Raporda, işitme engelinin sürüş güvenliğini etkilemediği belirtilirse, birey standart sürücü kursuna kayıt yaptırarak gerekli eğitimleri alabilir. Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan işitme engelli birey, teorik ve pratik sürüş sınavlarına girer ve başarılı olursa ehliyet almaya hak kazanır. Türkiye'de, işitme engelli sürücülerin araçlarında "işitme engelli sürücü" işaretinin bulundurulması zorunludur ve ehliyetlerine bu durumu belirten bir ibare eklenir.

Engelli Raporuna Sahip Birinin Tercih Edebileceği Motorlu Taşıt Seçenekleri Nelerdir?

Engelli raporuna sahip bir bireyin tercih edebileceği motorlu taşıt seçenekleri, kişinin engel durumuna ve raporunda belirtilen özel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Eğer engel oranı %90 ve üzerindeyse, kişi ÖTV muafiyetinden yararlanarak standart bir otomobil veya SUV gibi çeşitli araç tiplerini tercih edebilir; bu durumda aracın özel bir donanıma sahip olması gerekmez ve araç birinci derece yakınları veya atanmış bir sürücü tarafından kullanılabilir. Ancak, engel oranı %90’ın altında olan bireyler için, araç seçimi genellikle fiziksel engellerine uygun olarak özel tertibatlı araçlarla sınırlıdır. Örneğin, bacaklarını kullanamayan bir birey elden kumandalı gaz ve fren sistemi olan bir araç tercih edebilir. İşitme veya görme gibi duyusal engelleri olan bireyler ise, standart donanımlı araçları kullanabilirler.

Engelliye Ait Aracın İlk Alımından Sonra Kaza Sonucu Kullanılamaz Hale Gelmesi Durumunda Yeni Araç Alımında ÖTV Hesaplanır mı?

Engelliye ait bir aracın ilk alımından sonra kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda, yeni bir araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanabilir ve ÖTV hesaplanmaz. Türkiye'de, ÖTV muafiyetiyle alınan bir engelli aracının kaza yaparak kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumun yetkili makamlarca tespit edilmesi ve aracın tamamen hurdaya ayrıldığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu belgelerle birlikte, engelli birey yeniden ÖTV muafiyeti ile araç alabilmek için başvuruda bulunabilir. Yeni araç alımı sırasında ÖTV, önceki araçtaki muafiyet süresi dikkate alınmaksızın yeniden uygulanmaz.

Engellinin İlk Araç Alımında ÖTV Muafiyeti Uygulanır mı?

Engelli bireyin ilk araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti uygulanabilir. Türkiye'de engelli bireyler, belirli koşulları sağladıklarında, ilk araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler. Bu muafiyet, engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler için doğrudan uygulanır ve herhangi bir özel tertibat şartı aranmaz. Engel oranı %90’ın altında olan bireyler ise, sağlık kurulu raporu ile belgelenen engel durumlarına uygun olarak özel tertibatlı araç almak koşuluyla ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

Engelli Yakınına ÖTV İndirimi Uygulanır mı?

Engelli yakınına doğrudan ÖTV indirimi uygulanmaz; ancak, engelli bireyin aracı kullanamayacak durumda olması ve engel oranının %90 veya üzerinde olması durumunda, bu bireyin yakını adına ÖTV muafiyeti ile araç satın alınabilir. Bu durumda, araç engelli birey adına alınır ve ÖTV'den muaf tutulur, ancak araç birinci derece yakınları veya noter onaylı bir sürücü tarafından kullanılabilir.

Zihinsel Engelli Birey ÖTV İndiriminden Yararlanabilir mi?

Zihinsel engelli bireyler de ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Türkiye'de, engel oranı %90 ve üzeri olan zihinsel engelli bireyler, ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilirler. Bu durumda, araç engelli birey adına tescil edilir, ancak kendisi aracı kullanamayacağı için, aracı birinci derece yakınları veya atanmış bir vasi kullanabilir.

