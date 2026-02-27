Bakır Fonu ve Bakır Hesabı Hangi Bankalarda Var? 2026 Bakır fonunun ve bakır hesabının ne olduğu, farkları, 2026 yılında hangi bankalarda bulunduğu ve diğer fonlarla farkları detaylarıyla bu yazıda!

Bakır fonu, fiziki bakır almadan bakır fiyatlarındaki değişimden kazanç sağlamayı amaçlayan bir yatırım aracıdır. Türkiye’de bankalar üzerinden doğrudan bakır hesabı bulunmaz; ancak yatırım fonları ve yurt dışı ETF’ler aracılığıyla bakıra yatırım yapılabilir. Getiri potansiyeli küresel ekonomik büyüme ve sanayi talebine bağlıdır, bu nedenle fiyatlar dalgalı olabilir ve zarar riski vardır. TMSF güvencesi bulunmaz, vergi, gider oranı ve kur riski gibi unsurlar yatırım kararında dikkate alınmalıdır.

Bu yazımızda bakır fonunun ve bakır hesabının ne olduğunu, farklarını, hangi bankalarda bulunduklarını ele alacağız. Ayrıca en iyi bakır fonunun hangisi olduğunu ve en çok getiri sağlayan 3 bakır fonunu inceleyeceğiz. Son olarak bakır fonu türlerini, nereden alındığını ve bakır fonu ile diğer fonlar arasındaki farkları değerlendireceğiz.

Bakır Fonu Nedir?

Bakır fonu, yatırımcıların fiziki bakır satın almadan, bakır fiyatlarındaki artış ve azalışlardan getiri elde etmesini sağlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar, portföyünü emtia yatırımlarıyla çeşitlendirmek isteyen ve bakırın uzun vadeli potansiyeline yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Bakır fonları genellikle:

Bakır vadeli işlem sözleşmelerine,

Bakır fiyatını takip eden emtia endekslerine veya

Bakır madenciliği yapan şirketlerin hisselerine yatırım yapmaktadır.

Bu sayede yatırımcı, depolama ve saklama maliyeti olmadan bakır piyasasına dolaylı olarak yatırım yapabilir. Bakır fonlarının değeri ise küresel arz-talep dengesi, sanayi üretimi, altyapı yatırımları ve özellikle elektrikli araçlar ile yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelere bağlı olarak değişmektedir.

Bakır Hesabı Nedir?

Bakır hesabı, bankada veya aracı bir kurumda açılan ve fiziki bakır almadan bakır fiyatına yatırım yapmanızı sağlayan bir emtia hesabıdır. Bu emtia hesabında bakır fiziki olarak bakır teslim edilmediği gibi bakır miktarı gram veya ons olarak hesabınızda dijital şekilde görülmektedir. Yani depolama, saklama veya güvenlik gibi süreçlerle uğraşmadan tüm işlemler online olarak yapılmaktadır.

Bakır hesabının değeri, dünya piyasalarındaki bakır fiyatına göre değişmektedir. Genellikle fiyatlar dolar üzerinden belirlendiği için kur hareketleri de bakır hesabının değerini etkileyebilir.

Bakır hesaplarında alım ve satım işlemleri ise bankanın belirlediği fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. Alış ile satış fiyatı arasındaki fark kazancı azaltabilmektedir. Bakır hesapları genellikle vadesiz olarak sunulmaktadır. Bu sayede yatırımcı istediği zaman bakır alım-satımı yapabilir. Ancak bazı bankalar işlemler için belirli bir asgari tutar şartı uygulayabilir.

Platin hesabının ne olduğunu ve hangi bankalarda bulunduğunu tüm detaylarıyla Platin Hesap Nedir? Platin Hesabı Olan Bankalar 2026 başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Bakır Fonu ile Bakır Hesabı Arasındaki Fark

Bakır fonu ile bakır hesabı arasında; yatırım şekli, getiri kaynağı, işlem yeri, maliyet, likidite, risk yapısı ve yönetim gibi farklar bulunmaktadır. Bu farklara daha yakından bakacak olursak:

Kriter Bakır Hesabı Bakır Fonu Yatırım Şekli Doğrudan bakır fiyatına yatırım yapılır. Bakırla bağlantılı varlıklara yatırım yapılır (vadeli işlem, hisse, endeks vb.). Fiziki Teslim Fiziki teslim yoktur, kaydi olarak tutulur. Fiziki bakır alınmaz. Fon portföyü üzerinden yatırım yapılır. Getiri Kaynağı Doğrudan bakırın piyasa fiyatı Bakır fiyatı + fon portföy performansı İşlem Yeri Banka veya aracı kurum emtia hesabı üzerinden işlem yapılır. Yatırım fonu veya ETF üzerinden işlem yapılır. Maliyet Alış-satış makası vardır. Yönetim ücreti + olası işlem komisyonu vardır. Likidite Genellikle vadesizdir. İstenildiği zaman alım-satım yapılabilir. Fon işlem saatlerine ve kurallarına bağlıdır. Risk Yapısı Fiyat ve kur riski vardır. Fiyat, kur ve portföy içeriğine bağlı ek riskler vardır. Yönetim Yatırımcı kendi işlemini yapar. Profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

Bakır Fonu Hangi Bankalarda Var?

2026 yılında bakır fonu olan bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti BBVA

Yapı Kredi

İş Bankası

QNB

Ziraat Bankası

Fibabanka

Bakır Hesabı Hangi Bankalarda Var?

2026 itibarıyla Türkiye’de bankalar tarafından doğrudan bakır hesabı adı altında bir ürün sunulmamaktadır. Yani bireysel müşteriler için gram bakır hesabı açıp bankada kaydi bakır tutma imkanı yoktur. Bunun temel nedeni, bakırın bankacılık sisteminde kıymetli maden değil daha çok sanayi tipi emtia olarak değerlendirilmesidir. Bu nedenle kamu veya özel bankaların standart mevduat ve kıymetli maden hesapları arasında genellikle bakır yer almaz.

Ancak bankalar ve aracı kurumlar üzerinden yatırım fonları, emtia fonları veya yurt dışı borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla yatırım hesabı açarak bakır fiyatlarına dolaylı olarak yatırım yapmak mümkündür.

Katılım Bankalarında Bakır Fonu ve Bakır Hesabı Var mı?

Hayır, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarında doğrudan bakır fonu veya bakır hesabı adıyla sunulan özel bir yatırım ürünü bulunmamaktadır. Katılım bankaları altın ve gümüş gibi kıymetli maden hesapları sunarken, bakır genellikle endüstriyel bir emtia olarak değerlendirildiği için gram bazlı bakır hesabı açma imkanı sunulmaz. Aynı şekilde yalnızca bakır fiyatını takip eden, katılım esaslarına uygun özel bir bakır fonu da mevcut değildir.

Ancak katılım bankaları bünyesinde yer alan portföy yönetim şirketlerinin sunduğu emtia temalı yatırım fonları veya yurt dışı piyasalara yatırım yapan fonlar aracılığıyla dolaylı bir şekilde bakır yatırımı yapılabilir. Bu yatırımlar faizsiz finans ilkelerine uygun fon yapıları üzerinden gerçekleştirilir ve fiziki bakır teslimi söz konusu değildir.

En İyi Bakır Fonu Hangisi?

En iyi bakır fonunun hangisi olduğu, yatırımcının amacına ve risk tercihine göre değişiklik göstermektedir. Çünkü bakır fonları farklı stratejilerle yönetilir ve her birinin risk seviyesi, maliyeti ve yatırım amacı farklıdır. Örneğin bazı fonlar bakır fiyatını doğrudan takip etmeye çalışırken, bazıları bakır madenciliği yapan şirketlere yatırım yapar. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen bir yatırımcı ile uzun vadeli sektör büyümesine odaklanan bir yatırımcının tercih edeceği fon aynı olmayabilir.

Fon seçimi yapılırken, fonun yatırım stratejisi, yönetim ücreti (gider oranı), işlem hacmi, portföy dağılımı ve geçmiş performansı birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca yatırımcının risk iştahı, yatırım süresi ve döviz riskine bakışı da karar sürecinde oldukça belirleyicidir.

Geçen Yıl En Çok Getiri Sağlayan 3 Bakır Fonu

Geçen yıl bakır fiyatlarının küresel ölçekte güçlü bir performans göstermesi, bakır temalı ETF ve fonların da öne çıkmasına neden oldu. Küresel piyasa verilerine göre 2025’te en çok getiri sağlayan üç bakır fonu şöyle sıralanabilir:

Global X Copper Miners ETF (COPX): Küresel ölçekte faaliyet gösteren bakır madenciliği şirketlerine yatırım yapan bu ETF, bakır fiyatlarındaki yükselişten olumlu bir şekilde etkilendi. Madencilik hisselerindeki artış sayesinde geçen yıl yaklaşık %79 oranında getiri sağlayarak en çok kazandıran bakır temalı fonları arasında yer aldı.

United States Copper Index Fund (CPER): Bakır vadeli işlem sözleşmelerini takip eden bu ETF, bakır fiyatındaki doğrudan yükselişten faydalanarak geçen yıl yaklaşık %38 oranında getiri elde etti. Özellikle fiyat hareketine birebir maruz kalmak isteyen yatırımcılar için öne çıkan ürünlerden biri oldu.

Sprott Copper Miners ETF (COPP): Bakır üreticisi şirketlere odaklanan bu fon, geçtiğimiz yıl sektördeki büyümeden ve artan küresel bakır talebinden etkilenerek yatırımcısına yaklaşık %37 civarında getiri sağladı.

Bakır Fonu Nereden Alınır?

Bakır fonu alabilmek için Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisseleri, emtia fonları ve yurt dışı ETF’ler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Forex piyasaları ile fiziki bakır alımı gibi yatırım kanalları kullanılmaktadır. Bu kanallar aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketler

Bakır üretimi veya işlemleri yapan şirketlerin hisselerini satın almak, bakıra dolaylı yatırım yapmanın en bilinen yollarından biridir. Bunun için bir banka ya da aracı kurumda yatırım hesabı açılarak Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ilgili şirketler incelenir ve hisse alımı gerçekleştirilir. Bu yöntemde yatırımcı hem bakır fiyat artışından hem de şirketin büyümesinden faydalanabilir. Bu yöntemde temettü geliri elde etme ihtimali de vardır. Ancak kazanç yalnızca bakır fiyatına bağlı değildir; şirketin mali yapısı, yönetimi ve sektörel gelişmeler de etkilidir.

Emtia Fonları ve Yurt Dışı ETF’ler

Bakır ve diğer sanayi metalleri içeren yatırım fonları, daha dengeli bir alternatif sunmaktadır. Bankaların yatırım platformları veya TEFAS üzerinden emtia temalı fonlara erişim sağlanabilir. Bunun yanında yurt dışı piyasalara erişimi olan yatırımcılar, bakır fiyatını takip eden ETF’lere yatırım yapabilir. Örneğin United States Copper Index Fund (CPER) bakır fiyatlarını izlemeyi amaçlayan ürünlerden biridir. Fon ve ETF’lerin en avantajı yanı, profesyonel yönetim ve çeşitlendirme imkanı sunmasıdır. Ancak bu yöntemde, yönetim ücreti ve piyasa dalgalanmaları dikkate alınmalıdır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

Daha tecrübeli ve piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için bir diğer seçenek VİOP’tur. VİOP’ta bakır üzerine vadeli sözleşmeler alınır veya satılır. Bu sözleşmeler, ileride belirli bir tarihte bakırı bugünden belirlenen fiyattan alma ya da satma hakkı verir. Yatırımcı sadece fiyat yükselirken değil, fiyatın düşeceğini düşündüğünde de işlem yapabilir. Kaldıraçlı sistemlerin uygulandığı VİOP’ta küçük bir teminatla büyük tutarlı işlemler yapılır. Ancak bu durum kazancı büyütebildiği gibi zararı da aynı şekilde artırabilir. Bu nedenle VİOP’ta işlem yapmadan önce risklerin iyi anlaşılması ve dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekir.

Forex Piyasaları

Forex piyasasında bakır üzerine CFD (fiyat farkı sözleşmesi) işlemleri yapılabilir. Bu yöntemde yatırımcı fiziki bakır almaz. Sadece bakır fiyatının yükselmesi veya düşmesi üzerinden işlem yapar. Yani kazanç ya da zarar, alım ve satım fiyatı arasındaki farktan oluşur.

Forex piyasası haftanın beş günü 24 saat açıktır ve yatırımcıya kaldıraç imkanı sunar. Kaldıraç sistemi, yatırımcının hesabındaki paradan daha yüksek tutarlı işlem açılmasına imkan tanır. Bu durum fiyat hareketleri yatırımcının lehine olduğunda getiriyi hızla artırabilir. Ancak piyasa ters yönde hareket ederse kayıplar da kısa sürede büyüyebilir ve yatırılan teminatın önemli bir kısmı hatta tamamı riske girebilir. Bu nedenle Forex işlemleri genellikle piyasayı iyi bilen ve risk yönetimi konusunda deneyimli yatırımcılara daha uygundur.

Fiziki Bakır Alımı

Bakır, külçe ya da hurda şeklinde fiziki olarak satın alınabilir. Ancak bunlar yatırım amacıyla çok tercih edilen yöntemler değildir. Çünkü bakırın birim fiyatı altına ya da gümüşe göre daha düşük olduğu için yüksek tutarlı bir yatırım yapmak isteyen kişinin oldukça büyük miktarda bakır alması gerekir. Bu da depolama, taşıma ve güvenlik gibi ek maliyetler doğurur. Ayrıca fiziki piyasada makas aralığı yüksektir ve bakırı hızlı bir şekilde nakde çevirmek daha zordur. Bu nedenle fiziksel bakır yatırımı, bireysel yatırımcılar için genellikle pratik ve avantajlı bir seçenek olmayabilir.

Bakır Fonu Nasıl Alınır?

Bakır fonu almak için aşağıdaki takip edilmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Yatırım Hesabı Açmak: Öncelikle bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı açılması gerekir. Yurt dışı ETF alınacaksa yurt dışı işlem yetkisi tanımlanmalıdır.

Fon veya ETF Araştırması Yapmak: Bakır temalı emtia fonları ya da bakır fiyatını takip eden ETF’ler incelenmelidir. Fonun yatırım stratejisi, portföy içeriği ve risk seviyesi kontrol edilmelidir.

Maliyetleri Değerlendirmek: Yönetim ücreti (gider oranı), işlem komisyonu ve olası döviz riski gibi unsurlar göz önünde bulundurularak maliyet değerlendirmesi yapılmalıdır.

Alım Emri Vermek: Yatırım platformu (mobil uygulama veya internet şubesi) üzerinden istenilen tutarda alım emri girilmelidir. Bu noktada ETF işlemleri borsa saatleri içinde anlık fiyatlar üzerinden gerçekleştirilirken, yatırım fonlarında alım-satım işlemleri genellikle gün sonunda oluşan fon fiyatı üzerinden yapılır.

Portföy Takibi Yapmak: Alım sonrasında fon performansı, bakır fiyat hareketleri ve piyasa koşulları düzenli olarak takip edilmelidir.

Bakır Fonu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bakır fonu seçerken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

Fonun doğrudan bakır fiyatını mı yoksa bakır üreten şirketleri mi takip ettiğinin incelenmesi gerekir.

Fonun yıllık yönetim ücreti ve diğer gider oranlarının değerlendirilmesi gerekir.

Portföy dağılımının tek bir ülke veya şirkete yoğunlaşıp yoğunlaşmadığının kontrol edilmesi önemlidir.

ETF’lerde işlem hacminin ve likiditenin yeterli olup olmadığının incelenmesi gerekir.

Fonun geçmiş dalgalanma düzeyinin ve risk seviyesinin analiz edilmesi gerekir.

Yurt dışı yatırımlarda döviz riskinin hesaba katılması gerekir.

Yatırım süresine ve finansal hedeflere uygun bir fon tercih edilmesi gerekir.

Bakır Fonu İşlem Saatleri ve Valör Süresi Nedir?

Bakır fonlarında işlem saatleri ve valör süresi, fonun türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer yatırım ETF (Borsa Yatırım Fonu) üzerinden yapılıyorsa, işlemler borsa açık olduğu saatlerde anlık fiyatla gerçekleşir. Yani yatırımcı, hisse senedi alır gibi o anki piyasa fiyatından alım-satım yapabilir. Yurt dışı ETF’lerde işlem saatleri, ilgili ülke borsasının çalışma saatlerine bağlıdır. Bu ürünlerde takas süresi genellikle T+1 veya T+2’dir. Buradaki “T”, işlemin yapıldığı günü ifade eder. Örneğin T+2 valör varsa, satıştan elde edilen tutar iki iş günü sonra hesaba geçer. Hafta sonları ve resmi tatiller iş günü sayılmaz.

Bakır temalı yatırım fonlarında ise sistem farklı işler. Türkiye’de TEFAS üzerinden işlem gören bakır fonlarında kritik emir saati iş günlerinde 13:30’dur. Saat 13:30’a kadar verilen alım-satım emirleri, o günün piyasa kapanış fiyatı üzerinden işleme alınır. 13:30’dan sonra, hafta sonlarında veya resmi tatillerde verilen emirler ise bir sonraki iş gününün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım işlemlerinde, 13:30’dan önce verilen emirlerde tutar hesapta bloke edilir ve fon payları genellikle bir iş günü sonra (T+1) portföye yansır. Satış işlemlerinde ise fonun portföyünde bulunan yurt dışı varlıkların takas süreleri nedeniyle nakit tutarın vadesiz hesaba geçmesi çoğunlukla üç iş günü (T+3) sürebilir.

Bakır Fonu Minimum Alım Tutarı Ne Kadar?

Bakır fonlarında minimum alım tutarı, fonun türüne ve işlem yapılan platforma göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de TEFAS üzerinden alınan yatırım fonlarında genellikle alt limit oldukça düşüktür ve çoğu fonda 1 pay veya birkaç yüz TL gibi düşük tutarlarla yatırım yapılabilir. Ancak bazı fonlarda kurucu tarafından belirlenen asgari alım tutarı uygulanabilir.

Yurt dışı borsalarda işlem gören ETF’lerde ise minimum yatırım tutarı, fonun birim fiyatına bağlıdır. Bu kapsamda en az 1 adet ETF alınması gerekir. Örneğin bir ETF’in fiyatı 30 dolar ise minimum yatırım tutarı yaklaşık 30 dolar + komisyon olarak belirlenir. Parçalı hisse alımına izin veren bazı aracı kurumlarda ise daha düşük tutarlarla da yatırım yapmak mümkün olabilir.

Bakır Fonlarının Toplam Gider Oranı (TGO) Nedir?

Toplam Gider Oranı (TGO), bir bakır fonunun yıl içinde yaptığı tüm masrafların toplamını gösteren orandır. Bu oran;

fon yöneticisine ödenen yönetim ücreti,

saklama giderleri,

denetim ve operasyon masrafları gibi kalemleri kapsamaktadır.

TGO yıllık yüzde (%) olarak açıklanır ve yatırımcıdan ayrıca tahsil edilmez. Türkiye’de TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarında TGO bilgisi fon izahnamesinde yer alırken yurt dışı ETF’lerde ise benzer kavram expense ratio olarak adlandırılır ve yine yıllık oran şeklinde açıklanır. Fonun toplam değerinden her gün küçük paylar halinde düşülür ve fon fiyatına yansıtılır. Yani giderler doğrudan yatırımcının kazancını azaltır.

Örneğin 100.000 TL ile bir bakır fonuna yatırım yapıldığını, fonun yıl sonunda %20 brüt getiri sağladığını ve Toplam Gider Oranı’nın (TGO) %2 olduğunu varsayalım. Bu durumda, 100.000 TL’lik yatırım brüt olarak 20.000 TL kazançla 120.000 TL’ye ulaşır. Ancak %2’lik gider oranı yaklaşık 2.000 TL’ye karşılık geldiği için net kazanç yaklaşık 18.000 TL olur ve yatırımcının yıl sonundaki toplam tutarı yaklaşık 118.000 TL seviyesinde gerçekleşir.

Bakır Fonlarında Alım Satım Makası Var mı?

Evet, bakır fonlarında alım-satım makası vardır ancak bu durum fonun türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer yatırım bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) üzerinden yapılıyorsa, alış ve satış fiyatı arasında bir fark bulunur. Bu fark makas ya da spread olarak adlandırılır ve yatırımcı alım yaptığında satış fiyatından biraz daha yüksek bir fiyattan işlem gerçekleştirir. Özellikle işlem hacmi düşük ETF’lerde bu makas daha geniş olabilir.

Klasik yatırım fonlarında ise alış ve satış işlemleri gün sonunda açıklanan tek bir net varlık değeri üzerinden yapıldığı için doğrudan bir makas bulunmaz. Ancak fonun yönetim giderleri ve portföy işlem maliyetleri dolaylı olarak fona yansıtıldığı için yatırımcı açısından maliyet tamamen ortadan kalkmış olmaz.

Bakır Fonu Türleri Nelerdir?

Bakır fonları yatırım yapılan varlık türüne, işlem gördüğü piyasaya ve fonun hukuki yapısına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda Türkiye’de ve yurt dışında önde gelen bakır fonu türleri detaylı şekilde ele alınmaktadır:

TEFAS’ta İşlem Gören Emtia Fonları

Türkiye’de yatırımcıların en kolay erişebildiği ürünler Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem gören yatırım fonlarıdır. Bu fonlar genellikle doğrudan fiziki bakıra yatırım yapmaz, bunun yerine bakır vadeli işlemlerine, bakır madenciliği yapan şirket hisselerine veya yurt dışındaki bakır ETF’lerine yatırım yapar.

Alım-satım işlemleri gün içinde verilse de işlemler gün sonunda açıklanan net varlık değeri üzerinden gerçekleşir. Bu fonlarda doğrudan alış-satış makası bulunmasa da fon yönetim ücreti (TGO) vardır. Küçük yatırımcıların da tercih edebileceği en kolay bakır yatırım araçlarından biridir.

Yabancı ETF’lere Yatırım Yapan Yerli Fonlar

Bazı yerli yatırım fonları portföylerinin önemli kısmını yurt dışında işlem gören bakır ETF’lerine yatırır. Bu durumda yatırımcı doğrudan yabancı borsaya çıkmadan küresel bakır piyasasına dolaylı olarak yatırım yapmış olur.

Bu tür fonlarda hem bakır fiyat riski hem de döviz kuru riski bulunur. Yani bakır fiyatı yükselse bile kur hareketi getiriyi artırabilir ya da azaltabilir. Bu yapı, global bakır piyasasına erişim sağlamak isteyen ancak yurt dışı işlem hesabı açmak istemeyen yatırımcılar için alternatif sunmaktadır.

Doğrudan Yurt Dışı Bakır ETF’leri

Yurt dışı hisse senedi işlem yetkisi bulunan yatırımcılar, doğrudan bakır ETF’lerini satın alabilir. Bu ETF’ler iki ana gruba ayrılır:

Vadeli İşlem (Futures) Bazlı ETF’ler: Bu tür fonlar, bakır vadeli işlem sözleşmeleri alarak bakır fiyatındaki değişimleri yakından izlemeyi hedefler. Amaç, bakırın piyasa fiyatı yükseldiğinde fon değerinin de artması, düştüğünde ise azalmasıdır. Bu yapı sayesinde bakır fiyatındaki günlük veya kısa vadeli dalgalanmalar fon performansına daha hızlı yansır.

Madencilik Şirketi ETF’leri: Bu fonlar, küresel ölçekte bakır üreten şirketlere yatırım yapar. Buradaki model, sadece bakır fiyatına değil, şirket performansına da bağlıdır.

ETF’ler borsada anlık fiyatla işlem görür ve alış-satış makası bulunur. Likiditesi yüksek ETF’lerde ise makas daha düşüktür.

Serbest Emtia Fonları

Serbest fon statüsündeki emtia fonları daha esnek yatırım stratejilerine sahiptir. Bu sayede bakır dahil olmak üzere farklı emtialara, türev araçlara, vadeli işlemlere ve kaldıraçlı pozisyonlara yatırım yapılabilir. Bu fonlar genellikle nitelikli yatırımcılara yöneliktir ve risk seviyesi klasik yatırım fonlarına göre daha yüksektir. Getiri potansiyeli yüksek olsa da dalgalanmalar ve kayıplar daha sert olabilir.

Emtia Sepeti Fonları

Bu fonlar yalnızca bakıra değil, bakırla birlikte alüminyum, çinko, nikel gibi diğer sanayi metallerine de yatırım yapar. Bu sayede risk tek bir metale bağlı kalmaz. Ancak portföy farklı metallere dağıtıldığı için bakır fiyatındaki artış doğrudan portföye yansımayabilir. Bu nedenle daha dengeli bir yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

Tematik ve Sektörel Fonlar

Bazı fonlar doğrudan bakır fonu adı altında yer almasa da elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, altyapı yatırımları gibi temalarla dolaylı olarak bakıra yatırım yapmaktadır. Ancak bu fonların performansı yalnızca bakır fiyatına bağlı değildir. Sektördeki genel büyüme ve şirket performansı da sonucu etkiler. Yine de küresel ölçekte bakır talebi arttığında, bu tematik fonlar olumlu yönde etkilenebilir.

Bakır Fonu Hangi Varlıklara Yatırım Yapar?

Bakır fonu ile yatırım yapılan başlıca varlık kalemleri şunlardır:

Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri: Fon, bakır fiyatını takip etmek amacıyla organize piyasalarda işlem gören vadeli kontratlara yatırım yapabilir. Bu yöntem bakır fiyat hareketlerine daha yakın performans sağlar.

Bakır Madenciliği Yapan Şirket Hisseleri: Küresel ölçekte bakır üreten veya işleyen şirketlerin hisse senetleri portföyde yer alabilir. Bu durumda fon performansı hem bakır fiyatına hem de şirketlerin finansal başarısına bağlı olur.

Yabancı Borsa Yatırım Fonları (ETF): Bazı fonlar doğrudan yabancı bakır ETF’lerine yatırım yaparak dolaylı şekilde bakır fiyatını takip eder.

Diğer Endüstriyel Metaller: Emtia sepeti fonlarında bakırla birlikte alüminyum, nikel veya çinko gibi metallere de yatırım yapılabilir.

Para Piyasası Araçları: Fonun günlük nakit/takas işlemlerini yönetebilmek ve vadeli işlemlerde teminat gösterebilmek için portföyde tutulan risksiz araçlardır. Bunlar arasında; vadeli mevduat, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yer alır.

Bakır Fonu ile Bakır ETF Arasındaki Fark Nedir?

Bakır fonu ile bakır ETF (Borsa Yatırım Fonu) arasındaki farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kriter Bakır Yatırım Fonu Bakır ETF (Borsa Yatırım Fonu) Kimler İçin Uygun? Uzun vadeli ve daha pasif yatırımcılar Kısa vadeli veya aktif işlem yapan yatırımcılar İşlem Yeri TEFAS / banka yatırım platformları Borsada (hisse senedi gibi) Fiyat Oluşumu Gün sonunda açıklanan tek fiyat (Net Varlık Değeri) Anlık olarak arz-talebe göre değişir İşlem Saatleri Emir gün içinde verilir, fiyat gün sonunda oluşur Borsa açık olduğu saatlerde anlık işlem yapılır Alım-Satım Makası Doğrudan makas yoktur Alış ve satış fiyatı arasında makas vardır Valör Süresi Genellikle T+1 veya T+2 Genellikle T+1 veya T+2 Likidite Fon büyüklüğüne bağlıdır İşlem hacmine bağlıdır Yönetim Ücreti Toplam Gider Oranı (TGO) uygulanır Expense ratio uygulanır (genelde daha düşük olabilir) İşlem Esnekliği Anlık al-sat yapılamaz Gün içinde sınırsız al-sat yapılabilir

Bakır Fonlarında Vergi Var mı?

Evet, bakır fonlarında vergi uygulaması bulunmaktadır. Ancak verginin oranı ve şekli fonun türüne göre değişmektedir. Örneğin TEFAS üzerinden alınan yatırım fonlarında 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32951 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre kazanç üzerinden %17,5 stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Vergi kesintisi satış sırasında otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle yatırımcının ayrıca beyanname vermesi gerekmez.

Yurt dışı borsalarda işlem gören bakır ETF’lerinde ise vergi sistemi Türkiye’deki fonlardan farklıdır. Eğer ETF temettü (kâr payı) dağıtıyorsa, önce ETF’in bulunduğu ülkede vergi kesintisi yapılabilir. Ayrıca elde edilen kazanç için Türkiye’de bazı durumlarda gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekebilir. Yani hem yurt dışındaki hem de Türkiye’deki vergi kuralları geçerli olabilir.

Bakır Fonları TMSF Güvencesinde mi?

Hayır, bakır fonları TMSF güvencesinde değildir. TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yalnızca bankalardaki mevduat hesaplarını belirli bir limite kadar korur. Yatırım fonları ise mevduat değil, sermaye piyasası ürünüdür. Dolayısıyla fonun değeri tamamen piyasa koşullarına göre yükselir veya düşer. Bu kapsamda oluşabilecek zararlar ise devlet tarafından karşılanmaz.

Diğer yandan fonun içinde yer alan varlıklar, bankanın veya aracı kurumun kendi parasından ayrı bir şekilde tutulur ve güvenli kurumlar tarafından saklanır. Bu nedenle fon şirketi mali bir sorun yaşasa bile yatırımcının fon payları şirket borçları için kullanılamaz. Ancak fon değerinde yaşanabilecek düşüşlere karşı herhangi bir garanti bulunmaz.

Bakır Fonu Mantıklı mı?

Bakır fonunun mantıklı olup olmadığı, yatırımcının hedeflerine ve risk algısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bakır, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, altyapı yatırımları ve sanayi üretimi gibi alanlarda yoğun olarak kullanılan bir metal olduğu için küresel ekonomik büyüme ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle dünya genelinde talep artışı beklentisi olan dönemlerde bakır fonları öne çıkan bir yatırım aracı olabilir.

Ancak bakır fiyatları ekonomik durgunluk, dolar kuru ve küresel arz gelişmelerine bağlı olarak hızlı şekilde dalgalanabilir. Bu durum, kısa vadede sert fiyat hareketleri yaşanmasına neden olabilir.

Bakır gibi emtia özelliğine sahip paladyumun hangi bankalardan alındığını merak ediyorsanız Paladyum Nedir? Nereden ve Hangi Bankalardan Alınır? 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Bakır Yatırımının Riskleri Nelerdir?

Bakır yatırımı bazı avantajlar sunsa da çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler şöyle sıralanabilir:

Fiyat Dalgalanması Riski: Bakır fiyatları küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak hızlı şekilde yükselip düşebilir. Bu nedenle kısa sürede değer kaybı yaşanabilir.

Küresel Talep Riski: Özellikle Çin gibi büyük tüketici ülkelerde yaşanan ekonomik yavaşlama, bakır talebini ve fiyatını doğrudan olumsuz etkileyebilir.

Döviz Riski: Bakır dolar üzerinden fiyatlandırıldığı için kur hareketleri yatırım getirisini artırabilir veya azaltabilir.

Kaldıraç Riski: Vadeli işlem veya Forex gibi kaldıraçlı ürünlerde küçük fiyat değişimleri büyük zararlara neden olabilir.

Maliyet Riski: Fon yönetim ücretleri ve ETF’lerdeki alış-satış makası net getiriyi düşürebilir.

Likidite Riski: İşlem hacmi düşük fonlarda alım-satım zorlaşabilir. Bu nedenle fiyat farkı artabilir.

Arz ve Jeopolitik Risk: Madencilik yapılan ülkelerde yaşanan siyasi krizler, grevler veya üretim kesintileri fiyatlarda ani dalgalanmalara yol açabilir.

Bakır Fonu mu Fiziki Bakır mı Daha Avantajlı?

Bakır fonu ile fiziki bakır arasında hangisinin daha avantajlı olduğu, yatırımcının amacına ve beklentisine göre değişiklik göstermektedir. Bakır fonları banka veya aracı kurum üzerinden kolayca alınıp satılabildiği için likidite açısından daha pratiktir ve depolama gerektirmez. Küçük miktarlarla yatırım yapılabilir ve işlem süreci tamamen dijital ortamda gerçekleşir.

Buna karşılık 3213 Sayılı Maden Kanunu doğrultusunda fiziki bakır alındığında depolama, taşıma ve güvenlik gibi ek maliyetler ortaya çıkar. Fiziki piyasada alış ve satış fiyatı arasındaki fark (makas) ise genellikle daha yüksektir ve bu yatırım için ciddi miktarda depolama alanı gerekir. Bu nedenle yatırım amacıyla değerlendirildiğinde bakır fonları daha pratik ve erişilebilir bir seçenek sunarken, fiziki bakır daha çok somut bir varlık bulundurmak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

Bakır Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Bakır fiyatları küresel piyasalardaki arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir. Dünyada bakırın referans fiyatı genellikle uluslararası emtia borsalarında oluşmakta ve dolar cinsinden işlem görmektedir. Bu kapsamda en önemli fiyat belirleyici merkezlerden biri Londra Metal Borsası’dır (LME). Bunun yanında COMEX gibi vadeli işlem piyasalarında da bakır kontratları işlem görür ve fiyatların belirlenmesine doğrudan etki eder.

Bakır fiyatlarını etkileyen diğer faktörler ise şunlardır:

Küresel Ekonomik Büyüme: Ekonomi büyüdükçe bakır talebi artar.

Çin’in Talebi: Çin’deki ekonomik gelişmeler bakır fiyatlarını doğrudan etkiler.

Sanayi ve Altyapı Yatırımları: İnşaat ve elektrikli araç üretimi bakır talebini artırır.

Madencilik Üretimi: Üretimin azalması bakır fiyatlarının yükselmesine neden olur.

Jeopolitik ve Doğal Riskler: Grev, kriz ve afetler arzı etkileyebilir.

Dolar Kuru: Bakır dolar ile fiyatlandırıldığı için kur değişimi bakır fiyatını etkiler.

Bakır Fonu ile Diğer Fonlar Arasındaki Fark

Bakır fonu, yatırımını ağırlıklı olarak bakır fiyatına veya bakırla bağlantılı varlıklara yapan tematik bir emtia fonudur. Diğer fon türlerinden en temel farkı, performansının büyük ölçüde tek bir emtiaya bağlı olmasıdır. Aşağıda bakır fonu ile altın ve gümüş fonu karşılaştırması detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Bakır Fonu ve Altın Fonu Karşılaştırma

Bakır fonu ile altın fonu arasındaki farkın asıl nedeni yatırımın dayandığı ekonomik dinamiklerdir. Bakır fonları genellikle sanayi üretimi, altyapı yatırımları, elektrikli araçlar ve küresel ekonomik büyüme ile yakından ilişkilidir. Ekonomi büyüdüğünde bakır talebi artabilir ve fiyatlar yükselme eğilimi gösterebilir. Ancak ekonomik yavaşlama dönemlerinde fiyatlar daha sert düşebilir. Bu nedenle bakır fonları genellikle daha dalgalı bir yapıya sahiptir ve büyüme odaklı yatırım aracı olarak görülür.

Altın fonları ise daha çok değer saklama amacıyla tercih edilmektedir. Jeopolitik risklerin arttığı, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı veya enflasyonun yükseldiği dönemlerde güvenli bir liman olarak görülen altına talep artabilir. Altın fiyatlarında da dalgalanmalar görülebilir. Ancak bakıra kıyasla genellikle daha defansif bir yatırım aracı olarak değerlendirilir. Kısacası bakır fonu ekonomik büyümeden faydalanmayı hedefleyen daha dinamik bir yatırım sunarken, altın fonu belirsizlik dönemlerinde portföyü dengelemeye yardımcı olabilecek daha korumacı bir seçenek olarak öne çıkabilir.

Bakır Fonu ve Gümüş Fonu Karşılaştırma

Bakır fonu ile gümüş fonu arasındaki temel fark, yatırımın dayandığı talep mantığından kaynaklanmaktadır. Bakır daha çok sanayi metali olarak kullanılmaktadır. Fiyatı ise küresel ekonomik büyüme, altyapı yatırımları, inşaat ve elektrikli araç üretimi gibi alanlara bağlıdır. Bu nedenle bakır fonları ekonomik büyüme dönemlerinde güçlü bir performans gösterebilir. Aksine, ekonomik yavaşlama dönemlerinde daha sert bir şekilde dalgalanabilir.

Gümüş ise hem sanayi metali hem de kıymetli maden olarak kabul edilmektedir. Elektronik, güneş enerjisi ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanıldığı gibi, finansal piyasalarda yatırım amaçlı da talep görür. Bu nedenle gümüş fonları hem ekonomik büyümeden hem de finansal piyasalardaki belirsizlikten etkilenir. Dalgalanma seviyesi genellikle bakıra göre daha yüksek seyredebilir. Özetle bakır fonu daha çok büyüme ve sanayi odaklı bir yatırım aracı olarak görülürken, gümüş fonu hem sanayi talebine hem de yatırımcı talebine bağlı daha karma bir yapıya sahiptir.

SIK SORULAN SORULAR

Bakır Fonu Kazandırır mı?

Evet, bakır fonu uygun piyasa koşullarında kazanç sağlayabilir ancak bu tamamen bakır fiyatlarının yükselmesine bağlıdır. Bakır, sanayi üretimi, altyapı yatırımları, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı için küresel büyüme dönemlerinde talep ile doğru orantılı olarak fiyatlar da artar. Bu da bakır fiyatlarına dayalı yatırım fonlarının değer kazanmasına katkı sağlayabilir. Ancak ekonomik durgunluk, talep düşüşü veya küresel belirsizliklerin fiyatları aşağı çekebileceği ve fonun değer kaybedebileceği de unutulmamalıdır.

Bakır Fonu Zarar Ettirir mi?

Evet, bakır fonu zarar ettirebilir. Çünkü fonun değeri doğrudan bakır fiyatına bağlıdır. Bakır fiyatı düşerse, fonun değeri de düşer ve yatırımcı zarar eder. Ekonomik yavaşlama, talep azalması veya küresel belirsizlikler bakır fiyatını aşağı çekebilir. Kısacası bakır fonunda kazanç ihtimali vardır ama fiyat düştüğünde para kaybetme riski de vardır.

Bakır Fonu Ne Zaman Yükselir?

Bakır fonu, bakır fiyatı yükseldiği dönemlerde değer kazanır. Bakır fiyatı ise genellikle dünya ekonomisinin güçlü olduğu, fabrikaların üretimi artırdığı ve büyük altyapı projelerinin hızlandığı zamanlarda yükselir. Özellikle Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talep arttığında fiyatlar yükselebilir. Ayrıca maden üretiminde sorun yaşanması veya arzın azalması da fiyatların yükselişini destekleyebilir.

Dolar Artarsa Bakır Fonu Ne Olur?

Dolar yükseldiğinde bakır fiyatı genellikle baskı altında kalabilir ve bu durum bakır fonunun değerini düşürebilir. Ancak Türkiye’de dolar bazlı bir bakır ETF’ine yatırım yapılıyorsa, doların artması yatırımın TL karşılığını yükseltebilir. Yani, dolar artışı bakır fiyatını olumsuz etkilese de kur artışı bu etkiyi azaltabilir ya da dengeleyebilir.

Bakır Fonu Enflasyona Karşı Korur mu?

Evet, bakır fonu enflasyona karşı koruma sağlayabilir. Ancak bu koruma kesin değildir. Enflasyon dönemlerinde emtia fiyatları genel olarak artma eğiliminde olabilir ve bakır da bu yükselişten etkilenebilir. Özellikle küresel talep güçlü kalırsa bakır fiyatı artabilir ve fon değer kazanabilir. Ancak ekonomik yavaşlama yaşanırsa veya talep düşerse bakır fiyatı gerileyebilir. Bu nedenle bakır fonu enflasyona karşı koruma potansiyeli taşısa da altın gibi doğrudan enflasyondan koruma aracı olarak görülmediği gibi fiyatı daha çok ekonomik büyümeye bağlıdır.

