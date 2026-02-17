Paladyum Nedir? Nereden ve Hangi Bankalardan Alınır? 2026 Paladyumun ne olduğu ve nerede kullanıldığının yanı sıra 2026 yılında nereden ve hangi bankalardan alındığına dair her şey!

Paladyum, otomotiv ve elektronik sektöründe yaygın olarak kullanılan, aynı zamanda yatırım amacıyla da tercih edilen kıymetli bir madendir. 2026 itibarıyla Türkiye’de paladyum alımı çoğunlukla bankaların sunduğu paladyum hesabı üzerinden gram bazında kaydi olarak yapılmaktadır. Fiziki teslim seçeneği ise sınırlı bankalarda ve belirli şartlarla mümkündür. Paladyum fiyatları uluslararası ons fiyatına ve döviz kuruna bağlı olarak değişir.

Bu rehberde paladyumun ne olduğu, hangi bankalardan alınabildiği, hesap açma süreci ve platin ile karşılaştırması detaylı şekilde ele alınmaktadır.

Paladyum Nedir?

Paladyum hem sanayi üretiminde kritik rol oynayan hem de yatırım aracı olarak tercih edilen nadir bir kıymetli metaldir. Parlak, gümüş renkli yapıya sahip olan bu metal, özellikle otomotiv sektöründe katalitik konvertörlerde kullanılarak zararlı egzoz gazlarının daha az zararlı bileşiklere dönüştürülmesini sağlar. Bu nedenle emisyon standartlarının sıkılaştığı dönemlerde paladyuma duyulan talep artış gösterebilir.

Finansal piyasalarda paladyum, XPD kodu ile ifade edilir ve uluslararası emtia piyasalarında dolar bazlı işlem görür. Bu yönüyle hem fiziksel talep dinamikleri hem de küresel makroekonomik gelişmeler, paladyumun fiyatlandırılması üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Sanayi tarafında paladyum; elektronik devre üretimi, kimyasal uygulamalar, diş hekimliği, tıp, mücevherat ve su arıtma sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca yakıt hücreleri gibi yeni nesil enerji teknolojilerinde de önemli bir bileşendir. Diğer metallere kıyasla kolay ikame edilememesi, onu stratejik bir sanayi metali konumuna taşımaktadır.

Paladyum Nereden ve Hangi Bankadan Alınır?

2026 yılında Türkiye’de paladyum (XPD) almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında bankalar ve yetkili aracı kurumlar, forex ve vadeli işlem sözleşmeleri, paladyum ETF’leri ve madencilik şirketlerine yatırım yer almaktadır.

Bankalar Aracılığıyla Paladyum Almak

Paladyum, Türkiye’de bazı bankalar aracılığıyla kıymetli maden hesabı üzerinden alınabilir. Paladyum satan bankalar arasında İş Bankası ve Odeabank gibi kurumlar yer almaktadır. Bu bankalar, yatırımcılara fiziki ve vadeli kontrat seçenekleri sunmaktadır. Paladyuma yatırım yapmak isteyenler, İş Bankası aracılığıyla TradeMaster International üzerinden CME/GLOBEX borsasında vadeli kontratlar alıp satabilirler. Ayrıca Odeabank müşterileri, banka üzerinden paladyum ETF’leri veya vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırım yapabilir ve en yakın şubeden güvenli şekilde bilgi alıp süreci başlatabilir.

Yetkili Aracı Kurumlar Üzerinden Paladyum Almak

Paladyum, yetkili aracı kurumlar aracılığıyla da temin edilebilir. Türkiye’de kıymetli maden işlemleri Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası çatısı altında yürütülür ve yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden sertifikalı, yüksek saflık oranına (genellikle %99,95) sahip külçe paladyum alımı yapılabilir. Bu yöntem, özellikle fiziki paladyum sahibi olmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Forex ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Paladyum Almak

Kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcılar için forex ve vadeli işlem piyasaları paladyum yatırımı açısından önemli alternatifler sunmaktadır. Bu piyasalar, yatırımcılara paladyumun fiyat hareketleri üzerinden işlem yapma imkânı tanır. Yani fiziksel metalin alınması veya saklanması gerekmez.

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir miktar paladyumun belirli bir tarihte ve fiyatta alınması veya satılması üzerine kurulur. Bu sayede yatırımcılar, paladyum fiyatının gelecekte nasıl değişeceğine dair spekülasyon yapabilir. Forex piyasasında ise paladyum genellikle ons bazında işlem görür ve global piyasalardaki arz-talep dengeleri, ekonomik göstergeler ve endüstriyel talep fiyatları doğrudan etkiler.

Paladyum ETF’leri ile Paladyum Almak

Fiziki alım yapmak istemeyen yatırımcılar, paladyum fiyatına dayalı borsa yatırım fonlarını (ETF) tercih edebilir. Örneğin QNB Invest, paladyum ETF’leri ile yatırımcılara fiziki metal almadan paladyum fiyat hareketlerinden faydalanma imkânı sunar. Bu ETF’ler, paladyumun spot fiyatına veya vadeli kontratlarına endekslenir ve küçük tutarlarla yatırım yapmayı kolaylaştırır.

Borsa üzerinden gün içinde alım–satım imkânı vererek portföyü hızlıca yönetme olanağı sağlar, fiziki metal saklama, sigorta gibi operasyonel zorlukları ortadan kaldırır. Ayrıca, otomotiv üretimi ve çevre politikalarındaki trendleri takip ederek tematik yatırımlara dolaylı erişim imkânı sunar.

Madencilik Şirketlerine Yatırım Yoluyla Paladyum Almak

Paladyum madenciliği yapan şirketlerin hisselerine yatırım yapmak, paladyuma dolaylı bir yatırım yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşımda yatırımcılar, doğrudan metal satın almak yerine, madencilik şirketlerinin finansal performansına ve yönetim stratejilerine bağlı olarak getiri elde etmeyi hedefler.

Ancak bu yöntemde, paladyum fiyatlarının yanı sıra şirketin üretim kapasitesi, mali yapısı, operasyonel verimliliği ve piyasa koşulları da getiriyi belirleyen önemli faktörler arasında yer alır. Bu nedenle, yatırımcıların hem emtia piyasalarındaki dalgalanmaları hem de hisse senedi risklerini dikkate alması gerekir.

Fiziki Paladyum Nereden Alınır?

Türkiye'de bireysel olarak fiziki paladyum edinmek zor olsa da bu ürünler, uluslararası rafineriler üzerinden temin edilebilir. Türkiye’deki bankalar ve bazı özel finans kurumları genellikle paladyumun fiziki formunu yatırımcılara sunmamaktadır. Bu bankalar ve finans kurumları daha çok vadeli kontrat, borsa yatırım fonu veya döviz piyasası üzerinden dolaylı yatırım imkânı sağlamaktadır.

Buna karşın bazı bankalar, fiziki paladyum teslimi imkânı sunarak bu duruma istisna oluşturmaktadır. Örneğin Dünya Katılım Bankası, paladyum hesabı ile fiziki teslim seçeneği sunmaktadır. Hesap bakiyesindeki paladyumlar talep edildiğinde, minimum 1 kilogram olmak üzere %99,5 veya %99,99 saflıkta fiziki olarak teslim edilebilmektedir. Teslimatlar yalnızca Nuruosmaniye Şubesi üzerinden yapılmakta ve ortalama 2 hafta içinde tamamlanmaktadır. Bu sayede yatırımcılar, Türkiye’de güvenli bir şekilde fiziki paladyuma erişim imkânına sahip olabilmektedir.

Paladyum Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

Paladyum hesabı olan bankalar arasında:

Dünya Katılım Bankası,

On Dijital Bankacılık,

Fibabanka,

Burgan Bank,

Vakıf Katılım Bankası gibi bankalar yer almaktadır.

Bu bankaların paladyum hesaplarına dair kapsamlı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dünya Katılım Bankası

Dünya Katılım Bankası tarafından sunulan paladyum hesabında gram bazında vadesiz bir hesap açılabilir ve faiz uygulanmaz. Bu hesaba ilişkin bilgiler şöyledir:

Hesapta fiziki alım doğrudan mümkün olmasa da hesap bakiyesindeki paladyumlar talep edildiğinde fiziki olarak teslim edilebilmektedir.

Fiziki teslimat işlemlerinde işlem başına komisyon uygulanmakta olup, oran her işlem için ayrı olarak bildirilmektedir.

Teslimatlar yalnızca Nuruosmaniye Şubesi üzerinden yapılmakta ve talep edilen teslimatlar ortalama 2 hafta içinde tamamlanmaktadır.

Fiziki teslimat için minimum miktar 1 kilogramdır ve teslimatlar %99,5 (995) veya %99,99 (9999) saflık seçenekleriyle gerçekleştirilebilmektedir.

Paladyum cinsinden mevduat ve katılım fonları, her bir kişi için her kredi kuruluşunda 1.200.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır (Yurt içi şubelerde, resmi, kredi ve finansal kuruluşlara ait olmayan).

On Dijital Bankacılık

On Dijital Bankacılık tarafından sunulan paladyum hesabı, gram cinsinden vadesiz bir hesap olarak açılabilir ve faiz uygulanmaz. Bu hesaba ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Hesap, mobil veya internet bankacılığı üzerinden açılır ve para birimi olarak Paladyum seçilebilir.

Minimum hesap açılışı 0,01 gramdır ve işlemler 0,01 gram ve katları üzerinden gerçekleştirilir.

Alım-satıma konu olan paladyum %99,95 saflıkta olup, tüm işlemler kaydi olarak yapılır.

Banka, paladyumu fiziki olarak teslim etmemektedir.

Hesap üzerinden diğer bankalara paladyum transferi yapılamaz. Böylece gram bazında paladyum alım-satım işlemleri çalınma veya kaybolma riski olmadan güvenle yürütülebilir.

Fibabanka

Fibabanka tarafından sunulan paladyum hesabı, portföyünü farklı kıymetli madenlerle çeşitlendirmek ve yatırımlarını paladyum üzerinden değerlendirmek isteyen müşterilere yönelik vadesiz bir hesap türüdür. Bu hesaba ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Satın alınan paladyumun saflığı %99,95’tir ve işlemler TL, USD, EURO veya GBP üzerinden gerçekleştirilebilir.

Hesaplar arasında virman ve havale işlemleri yapılabilir.

Vadesiz hesaplarda faiz uygulanmaz.

Birikimler, TL cinsinde ise paladyumun gram miktarı TL gram fiyatı üzerinden, döviz cinsinde ise ilgili döviz gram fiyatı üzerinden hesaplanır.

Alım ve satımlar 1 gram ve katları üzerinden, döviz alım-satımı mantığıyla yapılır.

Hesapla ilgili işlemler şubelerden yapılabilirken, Fibabanka Mobil üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde hesap açmak mümkündür.

Alım-satım işlemleri, mobil platformdaki FX Market üzerinden gerçekleştirilir ve işlem konusu paladyumun saflık değeri %99,95 olarak uygulanır.

Burgan Bank

Burgan Bank Paladyum (Vadesiz) Hesabı, gram bazında paladyum alım-satım işlemlerinin çalınma, kaybolma veya sahtecilik riski olmadan gerçekleştirilmesini sağlar. Bu hesaba ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Hesap, gram cinsinden vadesiz bir mevduat olarak tasarlanmıştır ve faiz işlemez:

Birikimler yalnızca paladyumun piyasadaki değerine göre artar.

İşlemler vadesiz TL hesabı üzerinden yapılır.

Hesap açılışı minimum 0,01 gramdır.

Alım-satımlar 0,01 gram ve katları üzerinden gerçekleştirilir.

Paladyumun saflık değeri %99,95’tir ve tüm işlemler bireyin kendi adına kaydi olarak yürütülür.

Banka, paladyumu fiziki olarak teslim etmemektedir.

Hesap, şubeler, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden açılabilir ve diğer bankalara transfer yapılamaz.

İnternet ve mobil bankacılık üzerinden hesap açabilir ve anlık güncellenen fiyatlarla işlem yapılabilir.

İhtiyaç duyulduğunda gram bazında olan paladyumlar nakde çevirebilir.

Birikimlerin 950.000 TL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigortası kapsamında korunur.

Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım paladyum hesabı, gram bazında paladyum alım-satım işlemlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu hesaplara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Alım-satım işlemleri İnternet ve Mobil Şube kanalları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

İşlemler TL, USD ve EUR cinsinden yapılabilmektedir.

Paladyum birikimleri, vadeli veya vadesiz hesaplar aracılığıyla Vakıf Katılım güvencesi altında güvenle tutulabilir.

Paladyum Nasıl Alınır?

Paladyum alımı için öncelikle bankada veya yetkili aracı kurumda bir hesap açtırılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye’de Burgan Bank Paladyum (Vadesiz) Hesabı, Vakıf Katılım paladyum hesapları veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’na bağlı yetkili kuruluşlar kullanılabilir.

Hesap açıldıktan sonra, alım yapılacak miktar kadar TL, USD veya EUR hesaba yatırılır ve alım işlemleri gram bazında gerçekleştirilir. Ayrıca, hesap üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin minimum miktarı 0,01 gram ve katları şeklinde belirlenmiştir.

İşlemlerin tamamlanabilmesi için internet bankacılığı, mobil uygulama veya şube kanalları kullanılabilir. Bankalar, hesap açma sürecinde bireyin adına kaydi olarak paladyumun saflığı, miktarı ve işlem kaydı tutar.

Öte yandan satış işlemleri veya yatırımın nakde çevrilmesi gerektiğinde ise işlemler aynı platform üzerinden gram bazında yürütülebilir ve bazı bankalar arası transfer sistemleri aracılığıyla hesaplar arasında transfer sağlanabilir.

Paladyum Fiyatları Neye Göre Belirlenmektedir?

​​Paladyum fiyatları, esas olarak arz ve talep dengesine bağlı olarak belirlenir. Yani piyasada ne kadar paladyum bulunduğu (arz) ve yatırımcılar veya sanayi sektörünün ne kadar talep gösterdiği (talep) fiyatı doğrudan etkiler.

Ayrıca, paladyum fiyatları anlık olarak borsa verileri üzerinden takip edilir. Çünkü küresel piyasalarda yaşanan değişimler, spekülatif hareketler ve ekonomik gelişmeler de fiyatı hızlı bir şekilde yükseltebilir veya düşürebilir.

Paladyum Nerede Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Paladyum, nadir bulunan bir değerli metal olup, sanayi, sağlık, elektronik ve enerji sektörlerinde kritik bir rol oynar. Günlük hayatta en çok otomobil katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, aynı zamanda diş hekimliği, saatçilik, elektronik devreler, cerrahi aletler ve hidrojen depolama gibi alanlarda da işlevsel olarak kullanılır.

Aşağıdaki tabloda paladyumun başlıca kullanım alanları ve bu alanlardaki temel işlevleri verilmiştir:

Kullanım Alanı Ne İşe Yarar / Fonksiyonu Katalitik konvertörler Egzoz gazlarını temizler, çevre kirliliğini azaltır (kataliz görevi). Mücevher (özellikle beyaz altın alaşımları) Parlaklık ve dayanıklılık sağlar. Diş protezleri ve dolgu malzemeleri Dayanıklı ve biyouyumlu malzeme sağlar. Saat ve hassas aletler Mekanik dayanıklılık ve hassasiyet sağlar. Elektronik devre elemanları (kontaklar, dirençler, kondansatörler) Elektrik iletkenliği ve kararlılık sağlar. Kan şekeri test şeritleri Hassas ölçüm sağlar. Cerrahi aletler Dayanıklı ve steril kullanılabilir malzeme sağlar. Film ve fotoğraf teknolojileri Görüntü kalitesi ve kimyasal stabilite sağlar. Hidrojen depolama ve bazı enerji uygulamaları Hidrojeni emer ve depolar, enerji araştırmalarında kullanılır.

Platin mi Paladyum mu Daha Avantajlı?

Platin ve paladyum, her ikisi de değerli metaller olmasına rağmen kullanım alanı ve avantajları açısından farklılık gösterir.

Paladyum, hafifliği ve işlenebilirliği sayesinde özellikle benzinli motorlarda kullanılan katalitik konvertörlerde yaygın olarak tercih edilir. Hidrojeni emme özelliği sayesinde enerji ve bilimsel uygulamalarda da önemli bir role sahiptir. Ayrıca mücevher, elektronik ve diş hekimliği gibi alanlarda da kullanım avantajı sağlar. Son dönemlerde fiyatının hızlı artması, kısa vadeli yatırımcılar için paladyumu cazip bir seçenek haline getirmiştir.

Platin ise yüksek yoğunluğu, dayanıklılığı ve kimyasal kararlılığı ile öne çıkar. Dizel motorlarda katalitik konvertörlerde ve lüks takılarda uzun ömürlü kullanım sağlar. Fiyat açısından daha stabil olması, uzun vadeli yatırım ve güvenlik arayanlar için platin cazip bir alternatif oluşturur. Yüksek erime noktası ve sertliği, sanayi uygulamalarında zorlu koşullara dayanmasını sağlar.

Yani hangi metalin daha avantajlı olduğu, bireyin kullanım amacına ve yatırım stratejisine göre değişiklik gösterir. Kısa vadeli ve sanayi odaklı çözümler için paladyum öne çıkarken, dayanıklılık ve uzun vadeli yatırım açısından platin daha uygun bir seçenek olabilir.

Platin hesabın ne olduğu hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Platin Hesap Nedir? Platin Hesabı Olan Bankalar 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Paladyum Yatırımı Mantıklı mı?

Paladyum, nadir bulunan ve özellikle otomotiv sektöründe katalitik konvertörlerde kritik bir rol oynayan değerli bir metaldir. Bu özelliği, paladyumun uzun vadede talep görmesini ve değer kazanma potansiyelinin yüksek olmasını sağlar. Hem fiziksel olarak saklanabilmesi hem de borsa üzerinden işlem görebilmesi, yatırımcılara çeşitlendirilmiş yatırım imkânı sunar.

Paladyum yatırımı orta-uzun vadede değer kazanma potansiyeli taşıyan, ancak piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması gereken bir seçenektir. Bu metalin piyasası, yüksek volatiliteye sahip olmasıyla da dikkat çeker. Arzın sınırlı olması, ekonomik ve politik gelişmelere duyarlılığı, fiyatlarda ani dalgalanmalara yol açabildiği için kısa vadeli yatırımlarda risk yüksektir. Dolayısıyla yatırımcılar için en mantıklı yaklaşım, piyasa trendlerini yakından takip etmek ve portföyü çeşitlendirmek olabilir.

Makas Aralığı Olmadan Paladyum Almak Mümkün mü?

Hayır, makas aralığı (spread) olmadan paladyum almak teknik olarak mümkün değildir. Çünkü paladyum fiyatları hem borsa hem de fiziksel piyasalarda alım-satım sırasında her zaman alış ve satış fiyatı arasında bir fark içerir. Bu fark, yani spread, aracılık ücretleri ve likidite durumu nedeniyle oluşur ve piyasada doğal kabul edilir.

Ancak yatırımcılar, makas aralığını daha düşük seviyelerde tutmak için bazı yöntemler izleyebilirler. Bu yöntemler şöyledir:

Fiziksel paladyum alırken: Külçe veya sikke olarak doğrudan güvenilir tedarikçilerden alınabilir. Burada spread, genellikle metalin alım-satım fiyatına göre yüzde olarak daha düşük olabilir.

Borsa veya türev ürünlerde: Paladyum vadeli işlemleri veya ETF’lerde spread vardır, ancak yüksek likiditeye sahip olan piyasalarda spread daha dar olur.

Paladyum Bozdururken Çok Değer Kaybı Olur mu?

Paladyum bozdururken değer kaybının fazla olup olmaması, birkaç faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörler arasında paladyumun piyasa fiyatı, bozdurulduğu yer, saflığı ve formu, komisyonu ve kesintileri yer almaktadır.

Bu faktörlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Piyasa Fiyatı: Paladyum, altın veya gümüş gibi değerli metaller gibi borsada işlem görür. Fiyat dalgalanmaları nedeniyle bozdurma zamanında değer kaybı veya kazanç olabilir. Bozdurma Yeri: Bankalar, kuyumcular veya hurda metal alım satımı yapan yerler farklı fiyat teklif eder. Kuyumcular genellikle daha düşük fiyat üzerinden alım yapabilir, çünkü kar marjını eklerler. Saflık ve Form: Paladyumun saflığı (%99.95 gibi) ve fiziksel hali (metal külçe, mücevher, tel vb.) fiyatı etkiler. Takı olarak alınan paladyum, işçilik maliyeti nedeniyle bozdururken biraz düşük değerle alıcı bulur. Komisyon ve Kesintiler: Bozdurma sırasında uygulanan kesintiler veya komisyonlar da değer kaybını artırabilir.

Paladyum Sertifikası Nedir?

Paladyum sertifikası, fiziksel paladyum yerine paladyumun mülkiyetini temsil eden bir finansal belge veya yatırım aracıdır. Yani yatırımcının elinde fiziksel bir paladyum külçesi veya takısı bulunmasa da sertifika ile piyasada belirli miktarda paladyuma sahip olduğunu belgeyebilir. Bu yöntem, yatırımcıların değerli metale sahip olmalarını sağladığı gibi metalin taşınması veya saklanmasıyla ilgili zorlukları ortadan kaldırır.

Bu sertifikalar genellikle bankalar veya yatırım şirketleri aracılığıyla alınabilir ve gram veya ons bazında düzenlenir. Sertifika sahipleri genel olarak fiziki paladyum alıp satar gibi işlem gerçekleştirdiklerinde fiyat dalgalanmalarından yararlanabilirler. Ancak sertifikanın değeri, fiziki paladyum fiyatına bağlı olarak değişir. Ayrıca işçilik veya fiziki bozdurma maliyetleri olmadığından, değer kaybı da daha düşük olur.

Sertifikanın en büyük avantajlarından biri güvenliğidir. Fiziksel paladyumu saklama veya taşıma sırasında karşılaşılabilecek hırsızlık, kayıp ya da hasar riskleri sertifikada yoktur. Ayrıca sertifikaların nakde çevrilmesi, borsada veya bankalar üzerinden hızlı şekilde alınıp satılabildiği için daha kolaydır.

Altın sertifikasının ne olduğu ve nasıl alındığını öğrenmek istiyorsanız Altın Sertifikası Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Paladyum Doğada Altından Daha mı Nadir Bulunur?

Evet, paladyum doğada altından daha nadir bulunur. Dünya genelinde paladyum rezervleri sınırlıdır ve çoğunlukla Rusya, Güney Afrika ve Kanada’da yoğunlaşmıştır. Altınla kıyaslandığında üretim miktarı çok daha düşüktür, bu nedenle paladyum fiyatı genellikle altına göre daha volatil ve yüksek olabilir.

Paladyum Hesabında Makas Ne Kadar?

Paladyum hesabı veya sertifikası alım-satımında “makas” terimi, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. Bankalar veya aracı kurumlar genellikle bu farkı %1–3 civarında uygular. Yani 1 gram paladyum alındıktan sonra, aynı anda satılmak istendiğinde küçük bir değer kaybı oluşabilir.

Paladyum Gram mı Ons mu Daha Avantajlı?

Paladyumun gram veya ons olarak alınması, yatırım amacına göre farklı avantajlara sahiptir. Genel olarak gram, küçük miktarlı yatırımlar ve fiziki alımlar için uygundur ve takı veya külçe boyutlarıyla uyumludur. Ons ise büyük yatırımcılar için daha uygundur ve uluslararası piyasalarda işlem kolaylığı sağlar. Küçük yatırımcılar genellikle gram üzerinden işlem yaparken, büyük yatırımcılar ons bazlı alım-satımı tercih eder.

Bankadan Paladyum Alınca Fiziki Teslim Edilir mi?

Bankalardan paladyum alınırken, çoğu banka yalnızca sertifika veya hesap bazlı yatırım imkânı sunsa da bazı bankalar fiziki teslimat fırsatı sağlar. Fiziki paladyum almak isteyenlerin alım öncesinde bankanın teslimat politikalarını kontrol etmeleri gerekir. Sertifika yatırımlarında ise metal genellikle bankanın kasasında tutulur ve yatırımcıya sadece belge verilir.

Paladyum Fiyatı Altın Gibi mi Hareket Eder?

Paladyum fiyatları altın gibi değerli metallerle bağlantılı olsa da tamamen aynı şekilde hareket etmemektedir. Paladyumun fiyatını özellikle otomotiv endüstrisindeki katalitik konvertör talebi ve endüstriyel kullanım etkiler.

Paladyum mu Gümüş mü?

Paladyum ve gümüş, farklı yatırım ve kullanım amaçlarına sahiptir. Paladyum, doğada daha nadir bulunan bir metaldir ve endüstriyel kullanım yoğunluğu yüksektir. Bu nedenle fiyatı genellikle daha yüksek ve volatil olur. Gümüş ise daha ucuz bir değerli metal olup hem yatırım hem de endüstriyel kullanım açısından dengeli bir profile sahiptir ve fiyatı genellikle daha stabildir. Yatırımcılar, hedefleri ve risk toleranslarına göre paladyum veya gümüş arasında seçim yapabilirler.

Paladyum Alım-Satım Saatleri Nedir?

Paladyum genellikle uluslararası borsalarda işlem görür, bu nedenle saatler piyasa saatlerine göre değişir. Örneğin Borsa İstanbul'da, normal seans işlemleri 09.20 - 18.10 saatleri arasında, akşam seansı işlemleri ise 19.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

Paladyumda Vergi/Stopaj Var mı?

Türkiye’de fiziki paladyum ve sertifika alım-satımında KDV genellikle uygulanmaz. Ancak bazı bankalar veya aracı kurumlar, sertifika alım-satımlarında stopaj veya komisyon uygulayabilir. İşlem yapmadan önce kurumun vergi ve kesinti politikalarını kontrol etmek önemlidir.

