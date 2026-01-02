Soğuk Cüzdan Nedir, Nasıl Alınır? En İyi Soğuk Cüzdan Hangisi? Soğuk cüzdan nedir, soğuk cüzdan nasıl ve nereden alınır? En iyi soğuk cüzdan hangisidir? Tüm detaylar burada!

Kripto para güvenliği, şifreli hesaplar kullanmak gibi çeşitli tedbirlerin alınması ile sağlanabilir. Tam da bu noktada karşımıza çıkan soğuk cüzdan, bitcoin gibi kripto para birimlerinin çevrimdışı depolaması için kullanılır. İzole edilmiş bu cihazlar, çeşitli güvenlik önlemleriyle donatılır. Bireylerin varlıklarının çalınmasını engelleyen bu sistem, internetten gelecek risklere karşı önlem alarak hesabı koruma altında tutar. Kripto para birimlerinin muhafaza edilmesi için soğuk cüzdan tercih edilebilir. Ayrıca soğuk cüzdan, uzun vadeli saklama planları ve sık yapılan kripto işlemleri için de mantıklı bir tercihtir.

Bu yazımızda soğuk cüzdanın ne olduğuna, nasıl ve nereden alındığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca en iyi soğuk cüzdanın hangisi olduğuna ve 2026 yılı içerisindeki soğuk cüzdan fiyatlarına değineceğiz.

Soğuk Cüzdan Nedir?

Soğuk cüzdan, bitcoin gibi paraların internetsiz ortamda saklanmasını sağlayan ve kripto paraları çevrimiçi saldırılara karşı koruyan dijital kasadır. Çeşitli güvenlik önlemleriyle donatılan bu dijital kasalar, özel şifreler ve anahtarlarla açıldığından tehlikelere karşı güvenli bir alternatiftir. Hesapların kötü amaçlı yazılımlardan korunması için kripto soğuk cüzdan kullanımı oldukça yaygındır.

Soğuk cüzdan, varlık alışverişinin yapılmasını sağlar ve değeri yüksek olan kripto paraların uzun vadeli saklanması için tercih edilebilir. Siber saldırılara karşı kripto paraları güvende tutan bu dijital kasalar, internete bağlı olmadığı için cüzdan sahibinin fiziksel erişimini gerektirir. Dolayısıyla değerli varlıklar, üçüncü bir kişinin müdahalesini engelleyen ve tüm kontrolü cüzdan sahibine bırakan soğuk cüzdanlar ile izole ortamda muhafaza edilir.

Soğuk Cüzdan Nasıl Alınır?

Soğuk cüzdan, güvenilir e-ticaret siteleri aracılığıyla satın alınabilir. Fiziksel bir ürün olan kripto soğuk cüzdan çeşitleri, üreticinin internet sitesi ya da yetkili satıcılar aracılığıyla sipariş edilebilir. Bireylerin soğuk cüzdan alması için öncelikle araştırma yapması ve güvenilir markaları tercih etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kullanım ihtiyacının belirlenmesi ve çeşitli para birimlerini destekleyen cüzdan çeşitlerinin belirlenmesi önemlidir. Ayrıca bireyler, güvenilir kurumları ya da soğuk cüzdan üreticilerinin resmi web siteleri üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Güvenilir bir sağlayıcı tercih ettikten sonra soğuk cüzdan oluşturma işlemine geçilir. Öncelikle isim, soy isim ve e-posta gibi temel bilgiler girildikten sonra şifre oluşturulur. Bu adımda sağlayıcılar, bireyi tespit edebilmek için kimlik doğrulama adımının tamamlanmasını talep etmektedir. Hesap oluşturulduktan sonra donanım için gerekli olan yazılım kurulumu gerçekleştirilir ve ardından cüzdan adresine transfer yoluyla varlıklar aktarılır. Yalnızca hesap sahibinin varlıkları kontrol edebilme hakkı vardır.

Soğuk Cüzdan Nereden Alınır?

Soğuk cüzdan, güvenilir sağlayıcılar tarafından temin edilir. Kullanıcılara iyi bir deneyim ve çeşitli özellikler sunan pek çok soğuk cüzdan çeşidi bulunmaktadır.

Soğuk cüzdan sağlayıcıları aşağıdaki gibidir:

Best Wallet: Birden fazla blok zincir desteğine sahiptir. Gözetimsiz bir seçenek olduğundan tam kontrol, hesap sahibinin kendisine aittir. Dolayısıyla üçüncü bir kişi fonları donduramaz ve hesap sahibinin izni olmadan kriptolara erişemez.

Zengo Wallet: 120 ve üzerinde kripto birimi ile işlem yapmayı mümkün kılar. Üst düzey güvenlik önlemlerine ve anahtarsız cüzdan sistemine sahiptir. Hesaba giriş sırasında biyometrik yüz taramasını kullanılır.

Exodus: 50 ve üzeri blok zincir desteğine sahiptir. Kullanıcılar, bu cüzdan aracılığıyla özel tokenlar ekleyebilir. Gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip olan Exodus, ücretsiz bir yazılım olarak kullanıcılara sunulur. Çok yönlülüğü, erişilebilirliği, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı desteği ile öne çıkar.

Ellipal: 46 blok zinciri desteğine ve 10.00’den fazla tokena sahiptir. Verilerin aktarım sırasında şifrelenmesi ve üçüncü kişilere veri paylaşımının olmaması, cüzdanın ön plana çıkan özellikleri arasındadır.

Ledger Nano S: 5.000 ve üzeri blok zincir desteğine sahiptir. Bilgisayar ve akıllı telefonlara bağlantı imkanı ile kolay ve ergonomik bir kullanım sağlar. Yalnızca hesap sahibi cihaz üzerinden işlemleri onaylayabilir.

Trezor: Birden fazla coin ve token desteğine sahiptir. Kripto paraların güvenliğini ve gizliliğini artırır. Ayrıca para gönderimi sırasında daha fazla kontrol sağlar. Borsaların karşılaştırılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve ödül desteği ile öne çıkar. Genelde uzun vadeli yatırımlar için tercih edilir.

OKX: Tüm dijital varlıkların izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Alış satış işlemlerinin güvenilir yoldan yapılması ve işlem ücreti tahsis etmemesi, cüzdanın öne çıkan özellikleri arasındadır.

Binance: Kapsamlı kripto para desteğine ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Düşük işlem ücretleri ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi ile öne çıkar. Ayrıca yeni başlayan kullanıcılar için Binance Academy adı verilen eğitim kaynağı sunar.

Bybit: 400 ve üzeri kripto parayı destekler ve çok zincirli etkileşime sahiptir. İki faktörlü kimlik doğrulama ile uygulamaya giriş esnasında yüksek güvenlik sağlar.

En İyi Soğuk Cüzdan Hangisi?

En iyi soğuk cüzdan çeşitleri, güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutar ve çevrimiçi hırsızlıklara karşı koruma sunar. Bu dijital kasalar; USB bellek formatında tasarlanır ve kullanıcı dostu arayüzü, çevrimdışı çalışma stili, uygun fiyatlı ve geniş kripto desteği ile öne çıkar.

En iyi soğuk cüzdan 2026 yılı için belirlenen çeşitleri birlikte inceleyelim:

Soğuk Cüzdan Modeli Özellikleri Ledger Nano X 5.500 + coin ve token desteği Cihaz başına yaklaşık 100 uygulama yükleme Windows, macOS, Linux, iOS ve Android uyumlu USB Type-C giriş 72 x 18.6 x 11.75 mm 34 gram Ledger Nano S Plus 5.000 + coin desteği Windows, macOS ve Android uyumlu USB Type-C giriş 62,39 x 17,40 x 8,24 mm 21 gram Ellipal Titan 10.000 + coin desteği 10’a kadar çoklu hesap desteği. iOS ve Android uyumlu CC EAL5 + güvenlik çipi 75 x 71 x 10.5 mm 120 gram Trezor Model T 1.800 + coin desteği Android ve iOS uyumlu USB-C giriş 64 x 39 x 10 mm 22 gram Trezor Model One 7.000 + coin ve token desteği Android ve iOS uyumlu Mikro USB giriş 60 x 30 x 6 mm 12 gram

Soğuk Cüzdan Fiyatları 2026

Soğuk cüzdan fiyatları, 2026 yılı için 3.500 TL-13.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Üretici firmalar, belirli dönemlerde yaptığı kampanyalar neticesinde kullanıcılar için farklı fiyatlar belirleyebilir. Dolayısıyla satıcıların resmi web sitelerini ziyaret etmekte fayda vardır.

2026 yılı için belirlenen soğuk cüzdan fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Ledger Nano X 6.500 - 8.000 TL Ledger Nano S Plus 4.500 - 6.500 TL Trezor Model One 4.500 - 13.000 TL Trezor Model T 4.500 - 13.000 TL KeepKey 3.500 TL Ellipal Titan 7.890 - 10.200 TL

En Güvenilir Soğuk Cüzdan Hangisi?

En güvenilir soğuk cüzdan çeşitleri arasında Ledger ve Trezor yer alır. Trezor, her iki marka da açık kaynaklı yazılım kullanması ve iki faktörlü kimlik doğrulaması ile yüksek güvenlik sunar. Ayrıca ikisi de donanım ve yazılım açısından oldukça başarılıdır.

Soğuk Cüzdan Almak Mantıklı mı?

Soğuk cüzdan almak, çevrimdışı kullanım rahatlığı sunduğu ve hırsızlık risklerini önlediği için mantıklı bir tercihtir. Yüksek miktarda kripto para birimine sahip olan kişiler, uzun vadeli yatırım, ekstra koruma ve kripto hesabına erişim için soğuk cüzdan tercih edebilir.

Soğuk Cüzdandaki Para Nasıl Çekilir?

Soğuk cüzdandaki paranın çekilmesi için öncelikle hesaba erişim sağlamak ve kriptoya uyumlu başka bir cüzdana aktarma yapmak gerekir. Bu işlem kısa sürede gerçekleşir fakat bazen 2-3 saati bulabilir.

Soğuk cüzdandaki paranın çekilmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Hesaba giriş yaptıktan sonra kripto cüzdanından transfer seçeneğine dokunulur,

Para çekme işlemi üzerinden harici cüzdana girilir,

Cüzdan adresi tercihinden sonra kripto para birimi seçilerek tutar girilir,

Onaylama işleminden sonra doğrulama adımları tamamlanır.

İşlem bittikten sonra para çekme işleminin gerçekleşmesini beklemek gerekir. İşlem gerçekleşmeden önce ekran kapatılırsa para çekme işlemi gerçekleşmez ve işlem onaylanmaz.

Soğuk Cüzdanda Hangi Coinler Saklanır?

Soğuk cüzdanda Bitcoin, Ethereum ve ERC20 tokenları saklanır. Soğuk cüzdanlarda Litecoin, Dalgalanma, Cardano, Puantiyeli, Binance Coin, Solana ve Dogecoin gibi altcoinler saklanabilir. Ayrıca soğuk cüzdanlar Tron, Çığ, Tezos, Kosmos gibi blok zincirleri de destekler.

Soğuk Cüzdanlar Takip Edilir mi?

Soğuk cüzdanlar, çevrimdışı olduğu ve herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadığı için takip edilemez. Fakat kripto paralar halka açık bir blok zinciri içerisinde kayıt altında tutulursa cüzdanın genel adresi yani hesap sahibi takip edilebilir.

Soğuk Cüzdan Hangi Coinleri Destekliyor?

Soğuk cüzdanların desteklediği para birimleri, cüzdanı üreten markaya ve cüzdanın modeline bağlıdır. Bitcoin ve Ethereum'un dışında desteklenen altcoinler, tokenlar, stabilcoinler ve blockchain tokenları yer alır.

ERC20 tokenları Tether, Chainlink, Uniswap, USD Coin, Shiba Inu; altcoinler Litecoin, Dalgalanma, Bitcoin Nakit, Cardano, Puantiyeli, Solana, Binance Coin; DeFi ve Layer2 tokenları Çokgen, Aave, Suşi Takas; stablecoinler USD Coin, Tether, DAI, Paxos Standardı; blockchain tokenları ise Tron, Tezos, Yıldız, Kozmos, Algorand olarak sıralanır.

Soğuk Cüzdan Çalınırsa Ne Olur?

Soğuk cüzdan çalınırsa kripto paralara erişim olanağı ortadan kalkar ve varlıklara ulaşım kalmaz. Hırsızın kripto paralara erişmesi özel anahtarlar kullanması ve güvenlik adımlarını geçmesi gerekir. Soğuk cüzdan üreticileri çeşitli hırsızlık durumlarını göz önünde bulundurduğundan bu anahtarlara erişmek için iki katmanlı güvenlik adımı ile hesapları korur. Dolayısıyla hırsızın hesaptaki paraya erişebilmesi için PIN kodu ve kurtarma anahtarı şifresini bilmesi gerekir. Bu bilgiler ele geçirilmediği takdirde hesabı ele geçirmek imkansızdır.

Soğuk cüzdanlar, 24 kelimelik kurtarma anahtarına sahiptir. bu nedenle kullanıcılar bu anahtar ile farklı bir hesaptan varlıklarına erişerek transfer işlemini gerçekleştirebilir. Ancak kurtarma anahtarı da çalındıysa hesaba ve varlıklara erişmek mümkün değildir.

Soğuk Cüzdan Sahibi Bulunur mu?

Yasal açıdan, soğuk cüzdan sahiplerinin kimliğini bulmak genellikle zordur. Kripto para cüzdanları, blok zincirine bağlı halka açık adreslerle çalışır; bu adreslerin arkasındaki kişilerin kimlikleri genellikle anonimdir. Ancak, bazı durumlarda yasal süreçler kapsamında ilgili kurumlar çeşitli yöntemler kullanabilir.