Kira Sertifikası Fonu Nedir, Nasıl Alınır? Zarar Eder mi? Kira sertifikası fonunun ne olduğu nasıl çalıştığı, nasıl alındığı ve nasıl hesaplandığının yanı sıra bu fonun zarar edip etmediğine ilişkin bilgiler burada!

Faizsiz gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, özel fonlara yönelebilirler. Belirli bir varlığa dayalı şekilde ihraç edilen ve yatırımcılarının gelir elde etmesine imkan tanıyan kira sertifikası fonu, faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde çalışır. Bu fonların alımı için yatırım hesabı açmak ve gerekli sözleşmeleri imzalamak gerekir. Ardından listede belirlenen fonlar seçilir ve satın alma işlemi tamamlanır.

Bu yazımızda kira sertifikası fonunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl alındığını ele alacağız. Ayrıca kira sertifikası fonu alan yatırımcıların zarar edip etmediğini inceledikten sonra bu fonun ne kadar kazandırdığını ve nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde anlatacağız.

Kira Sertifikası Fonu Nedir?

Kira sertifikası fonu, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuş yatırım fonları arasında yer alır. Bu fonlar, sukuk olarak da bilinen kira sertifikalarına yatırım yaparak yatırımcılara düzenli gelir elde etme olanağı sunar. Kira sertifikaları, belli bir varlığa dayalı olarak ihraç edilen ve bu varlıktan elde edilen kira gelirlerini yatırımcılara paylaştıran finansal araçlardır. Özellikle faize duyarlı bireysel ve kurumsal yatırımcılar için kira sertifikası fonları, risksiz ve sürdürülebilir bir yatırım alternatifi olarak öne çıkar.

Bu tür fonların portföyleri ağırlıklı olarak, kamu veya özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından oluşur. Söz konusu sertifikaların getiri oranları; vade süreleri, ihraç eden kurumun mali ve kurumsal yapısı ile genel piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fonun performansı değerlendirilirken, portföydeki varlıkların sağladığı kira getirileri ve nakit akışları temel alınır. Kira sertifikası fonları, uzun vadede sundukları görece istikrarlı gelir potansiyeli sayesinde, hem sermayenin korunmasına katkı sağlar hem de düzenli nakit akışı sunar. Bu yönüyle, faizsiz yatırım alternatifleri arasında önemli bir yer tutar.

Kira Sertifikası Fonu Nasıl Çalışır?

Kira sertifikası fonlarının çalışma şekli, birkaç adım ile gerçekleşir. İlk olarak fon sahibi, yatırımcılardan elde ettiği sermaye ile ihraç edilen kamu binaları, altyapı projeleri ve özel sektöre ait ticari gayrimenkuller gibi kira sertifikalarını alır. Alınan kira sertifikaları ile elde edilen kira gelirleri ise kira sertifikası fonu aracılığıyla yatırımcıların payları oranında dağıtılır. Bu süreçte, fonun portföy kompozisyonu, kira sözleşmelerinin niteliği ve piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılığı gibi risk faktörlerinin dikkatle analiz edilmesi büyük önem taşır.

Kira sertifikası fonları, faizsiz finans ilkelerine uygun biçimde yapılandırılmış yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, yatırımcılardan toplanan kaynakları kira sertifikalarına yönlendirerek getiri elde etmeyi hedefler. Geleneksel tahvil ve bono fonlarından farklı olarak, sabit faizli menkul kıymetler yerine reel varlıklara dayalı finansal enstrümanlara yatırım yaparlar. Fonun temel işleyiş mantığı, bu varlıklardan elde edilen kira gelirlerine dayalı nakit akışını yatırımcılara düzenli ve sürdürülebilir bir getiri olarak sunmaktır.

Kira Sertifikası Fonu Nasıl Alınır?

Kira sertifikası fonu almak ve bu fonlara yatırım yapmak için öncelikle yatırım hesabı açmak gerekir. Bu hesaplar; bankalar, aracı finans kurumları ya da portföy şirketleri aracılığıyla açılabilir. Kira sertifikası ihraçlarının ve ihraca dayanak oluşturan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için VKŞ’nin fon kullanıcıları ile gerekli sözleşmeleri yapması zorunludur. Hesabın açılmasının ardından kira sertifikası fonlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, belirli fonları satın alabilir. Bu noktada kamu kira sertifikaları ya da özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına dayalı fonların seçilmesi gerekir.

Kira sertifikası fonu hesabı açmadan ve yatırım yapmadan önce bazı kriterlerin incelenmesi önemlidir. Kira sertifikası fonlarına yatırım yaparken fonun daha önceki performansı, yönetim için izlediği strateji, getiri oranı ve vade süresine dikkat etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse, kısa vadeli kira sertifikaları genellikle daha düşük getiri oranları sunarken, uzun vadeli kira sertifikaları daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir.

Kira Sertifikası Fonu Zarar Eder mi?

Evet, kira sertifikası fonunun diğer yatırım araçları gibi zarar etme potansiyeli bulunmaktadır. Faizsiz ve istikrarlı getiri sunma imkanıyla yatırımcılar tarafından sık tercih edilen kira sertifikası fonu, piyasadaki faiz oranlarının değişmesiyle, likidite riskinin yüksek olmasıyla ya da arz-talep dengesi arasında dalgalanma yaşanmasıyla değer kaybına uğrayabilir. Dolayısıyla yatırımcıların fon satın almadan önce piyasadaki riskleri değerlendirmesi son derece önemlidir.

Kira sertifikası fonu, yatırımcıların belirli dönemlerde getiri kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak sağladığı getiri değişken ya da sabit olabilir. Ayrıca fonun değeri, içerdiği kira sertifikalarının piyasa değerine ve bunlar üzerinden elde edilen kira gelirlerine göre artış ya da azalış gösterir. Sertifikaların potansiyel getirileri ise ihraç çerçevesinde farklılaşabilir. Güncel oranlar ve getirilerin öğrenilmesi için kira sertifikası fonu sunan aracı kurum ya da banka ile iletişime geçmek, yatırımcılar açısından son derece önemlidir.

Kira Sertifikası Fonu Ne Kadar Kazandırır?

Kira sertifikası fonunun ne kazandırdığı; yatırım yapılan sertifikanın vadesine, fonu ihraç eden kuruma ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterir. Ayrıca piyasadaki bu fonların sunduğu kazanç, farklı vade seçenekleri ve yatırım yapılan varlığın türüne göre de değişebilir. Uzun vadeli kira sertifikalarının getirisi yüksek iken kısa vadeli olanların getirisi düşük olabilir. Öte yandan, devlet güvencesi altında ihraç edilen kira sertifikaları, düşük risk profilleri ve görece istikrarlı getiri oranlarıyla öne çıkar. Bu tür sertifikalar, kamu borçlanma araçlarına benzer şekilde, yatırımcılara güvenli bir getiri sunma eğilimindedir. Buna karşılık, özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, ihraççı şirketin mali yapısına ve kredi riskine bağlı olarak daha yüksek getiri potansiyeli taşıyabilir. Ancak bu durum, aynı zamanda yatırımcının daha yüksek bir risk düzeyini üstlenmesi anlamına gelir.

Kira Sertifikası Fonu Hafta Sonu Kazandırır mı?

Evet, kira sertifikası fonlarının portföyünde yer alan varlıklar (örneğin gayrimenkuller veya altyapı projeleri) hafta sonu boyunca da kira geliri üretmeye devam eder. Bu gelir, fon düzeyinde oluşur ve teknik olarak fon değerine katkı sağlar. Ancak bu getiriler yatırımcının hesabına anlık olarak yansımaz; çünkü yatırım fonlarının birim fiyatları yalnızca Borsa İstanbul’un açık olduğu işlem günlerinde güncellenir.

Dolayısıyla, kira sertifikası fonları hafta sonu boyunca kazanç üretse de, bu kazanç pazartesi günü fonun birim fiyatına yansıtılır. Hafta sonları piyasa kapalı olduğu için yatırımcının ekranında değer değişikliği görünmez. Özetle kira sertifikası fonları hafta sonu kazanç üretir, ancak bu kazanç yatırımcının fon değerine yalnızca piyasa açıldığında yansıtılır.

Kira Sertifikası Fonu Nasıl Hesaplanır?

Kira sertifikası fonunun hesaplanması birkaç adımdan oluşabilir. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Fonun içerdiği kira gelirleri belirlenir. Varlıklar üzerinden elde edilen kira gelirinin dağılımı yapılır. Fonun toplam değerinin belirli bir yüzdesi alınır ve yönetim ücreti olarak çıkarılır. Yatırımcıya aktarılacak net gelir hesaplanır.

Kira Sertifikası Fonu Örnek Hesaplama

Bir kira sertifikası fonuna 1 milyon TL değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yatırımcı yıllık 200.000 TL kira geliri elde ederse ve fonun yönetim ücreti yıllık %4 ise yatırımcının yönetim ücreti gideri 40.000 TL olacaktır. Hesaplama işlemi sırasında yıllık kira gelirinden yönetim ücreti çıkarılır ve dağıtılacak net kira geliri bulunur. Yapılması gereken işlem şu şekildedir;

Yıllık Kira Geliri: 200.000 TL

Yönetim Ücreti: 40.000 TL

Dağıtılacak Net Kira Geliri: 200.000 TL - 40.000 TL = 160.000 TL

Yatırımcıya düşen pay, fonun büyüklüğüne göre hesaplanır. Örneğin, bir yatırımcı fonun %20'sine sahipse, bu yatırımcıya düşen kira geliri 32.000 TL olacaktır.

Kira Sertifikası Fonu Stopaj Oranı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla kira sertifikası fonlarında uygulanan stopaj oranı, fonun içeriğine ve dayandığı kira sertifikasının türüne göre belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan düzenlemeler doğrultusunda, Hazine ve devlet tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına dayalı fonlardan elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0 olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bu uygulama, 2026 yılı için geçerli olan süre uzatımları kapsamında yürürlüktedir.

Buna karşılık, özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapan fonlarda stopaj oranı genellikle %5 olarak uygulanmaktadır. Bu oran gerçek kişi yatırımcılar için geçerli olup, fonun izahnamesinde farklı bir düzenleme bulunmadıkça standart olarak kabul edilir.

Kira Sertifikası Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Kira sertifikası fonları, yatırımcılarının faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde gelir elde etmelerine imkan tanır. Faiz geliri elde etmek istemeyen ve faize karşı hassas olan kişiler, yatırımlarını bu yönde değerlendirebilir. Ayrıca kira sertifikaları, portföyün çeşitlenmesine de yardımcı olur. Bu noktada yatırımcılar, devlet ya da özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapabilir.

Kira sertifikası fonlarında devlet güvencesi arayan yatırımcılar kamu kira sertifikalarına yönelebilirler. Çalışma şekli yatırımcıların düzenli kira ödemesi almasına dayanan bu fonlar, sabit bir nakit akışı elde etmeye de yardımcı olur. Ancak bu nakit akışın miktarı az olabilir.