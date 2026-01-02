En Yüksek Hoşgeldin Faizi Veren Bankalar Hangileri? 2026 Hoşgeldin faizinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, en yüksek hoşgeldin faizi veren bankaların hangileri olduğu ve 2026 yılına ait faiz oranlarına dair bilgiler!

Bankaların yeni müşteri kazanma stratejileri arasında öne çıkan uygulamalardan biri olan Hoş Geldin Faizi, mevduat sahipleri için kısa vadede yüksek getiri sağlayan cazip bir fırsat sunar. Bu uygulama kapsamında bankalar, yeni müşterilerine özel olarak belirli bir süre geçerli olacak şekilde, standart oranların üzerinde faiz teklif eder. Yatırımcılar açısından oldukça avantajlı olan hoş geldin faizi, hem Türk lirası hem de döviz cinsinden hesaplar için geçerli olabilir.

Bu yazımızda hoş geldin faizinin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca en yüksek hoş geldin faizi veren bankaların hangileri olduğunu, şartlarını ve bu kampanyadan yararlanmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alacağız.

Hoşgeldin Faizi Nedir?

Hoş geldin faizi, bankaların yeni müşteri edinimi için sunduğu geçici ve yüksek faiz oranlarıdır. Bu faiz oranları, bankaların mevcut müşterilerinin mevduat hesaplarına tanımlanır ve genel olarak belirli bir süre için geçerli olur. Bu süre dolduğunda ise banka, standart faiz oranlarına geçiş yapar. Yalnızca Türk lirası hesaplarıyla sınırlı olmayan bu uygulama, bankanın belirlemiş olduğu koşullara göre dolar ve euro hesaplarına da uygulanabilir.

Hoş geldin faizi için sunulan oranlar, bankanın mevcut müşterileri için geçerli olan standart mevduat faiz oranlarından genellikle daha yüksektir. Uygulamanın amacı, bankaya yeni katılan bireylerin birikimlerini daha cazip koşullarda değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Bazı bankalar bu faizi sabit bir oran üzerinden sunarken, bazıları ise piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarını güncelleyebilir.

Birikimlerini daha avantajlı şartlarla değerlendirmek isteyen yeni banka müşterileri için önemli bir fırsat olan bu uygulama, müşterilerin kısa vadede yüksek kazanç elde edebilmesine yardımcı olur. Örneğin Fibabanka tarafından sunulan TL, USD, EUR, GBP, Altın ve Gümüş cinsinden açılabilen esnek bir mevduat ürünü olan “Kiraz Hesap”, gecelik faiz işletimi sayesinde birikimlerin her gün değerlendirilmesine yardımcı olur.

Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır? başlıklı yazımızı okuyarak mevduat faizinin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına dair kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.

Hoşgeldin Faizi Nasıl Hesaplanır?

Hoş Geldin Faizi hesaplama adımında yatırılan anapara miktarı, yıllık faiz oranı ve vade süresi üzerinden işlem gerçekleştirilir. Bu uygulamaya ait olan faizin brüt kazancını bulabilmek için aşağıdaki formül kullanılır;

Anapara × Yıllık Faiz Oranı × Gün Sayısı / 365

Örneğin bir müşteri, A bankasına 200.000 TL yatırır ve bu tutar için %40 yıllık faiz oranı ile 30 günlük bir vade belirlerse; elde edeceği brüt faiz tutarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

Hesaplama Kalemi Tutar Yatırılan Anapara Miktarı 200.000 TL Yıllık Faiz Oranı %40 Gün Sayısı ( Vade ) 30 gün

Hoş Geldin Faizi = ( 200.000 x 40 x 30 ) / 365 = 6.575,34 TL

Ancak bu faiz gelirinden stopaj kesintisi uygulandığı için belirlenen kazanç, doğrudan yatırımcıya geçmez. Belirlenen stopaj oranı ise vade süresine göre değişmekle birlikte 6 aya kadar vadeli Türk Lirası hesaplarında genellikle %15’tir. Yukarıdaki örnekte, 6.575,34 TL'lik brüt kazancın %15’i, yani yaklaşık 986,30 TL vergi olarak kesilir. Bu durumda yatırımcının net kazancı 5.589,04 TL olacaktır. Faiz oranları ve stopaj oranları da bankadan bankaya farklılık gösterir. Bazı bankalar, vergi avantajı sunan özel hesap türleri ile stopaj oranını daha düşük tutabilir. Bu doğrultuda vatandaşın net faiz getirisi de artış gösterir.

Stopajın ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

En Yüksek Hoşgeldin Faizi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında en yüksek hoşgeldin faizi veren bankalar arasında VakıfBank, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB ve DenizBank gibi bankalar yer alır. Bu bankalara ait bilgiler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Banka Adı Hesap Adı Vade Süresi Hoş Geldin Faizi Oranı VakıfBank Kiraz Hesap 45 Gün %45 Akbank Vadeli Mevduat Hesabı 32 - 35 Gün %40,50 ING Turuncu Hesap 45 Gün %44 Garanti BBVA e-Vadeli Mevduat Faizi 32 - 400 Gün %31,00 - %39,50 DenizBank Vadeli Mevduat Hesabı 31 - 45 gün %40,50 Fibabank Kiraz Hesap 45 Gün %45 Alternatif Bank VOV Hesap 45 gün %45,50 Anadolu Bank Renkli Hesap 90 gün %46’ya varan Burgan Bank Güldüren Hesap 90 gün %41 - %45 QNB Vadeli Mevduat Hesabı 1 - 1100 %40,50 Odeabank Oksijen Hesap 100 gün %45

Hoşgeldin Faiz Oranları Ne Kadar? 2026

Hoş geldin faiz oranları, bankaların belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterir. Genel olarak bu uygulama kapsamında sunulan faiz oranları, %31,75 ila %53 arasındadır. Bireyler, bankaların belirlediği özel koşulları karşıladığı takdirde bu uygulamaya katılarak faiz getirisi elde edebilir.

ING, Turuncu Hesap’a ilk kez başvuran müşterilerine 45 gün boyunca koşulsuz olarak %44 Hoş Geldin Faizi sunarken; Akbank, Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olarak Vadeli Mevduat Hesabı açan kişilere, dijital kanallardan açılan 32-35 gün vadeli ve 10.000.000 TL’ye kadar olan mevduat hesaplarında %40,50 ila %41,00 faiz oranı imkânı tanımaktadır.

Hoşgeldin Faizinin Şartları Nelerdir?

2026 yılında bankaların sunduğu hoş geldin faizi kampanyaları, belirli sürelerde vadeli mevduat hesabı bulunmayan yeni müşterilere avantajlı faiz oranları sunar. Genel olarak belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;

Yeni Müşteri Olma Şartı: Bankalar, Hoş Geldin Faizi uygulaması kapsamında, ilgili bankadan ilk kez müşteri olacak kişilerin bu kampanyadan faydalanmasına yardımcı olur. Vade Süresi: Hoş Geldin Faizi genel olarak 32 gün, 45 gün ve 90 gün gibi belirli vade sürelerini kapsar. Ancak bazı bankalar, kendi politikaları doğrultusunda bu süreyi uzatabilir. Örneğin Odeabank, Oksijen Hesap’ta 100 günlük, QNB ise Vadeli Mevduat Hesabı’nda 1100 günlük vade süresi belirlemiştir. Sınırlı Süreli Faiz Oranları: Hoş Geldin Faizi kapsamında sunulan faiz oranları, sınırlı sürelerle müşterilere sunulur. Yenileme Süresi: Bu kampanya kapsamında sunulan faiz oranları belirli bir süre ile sunulduğundan, ilgili süre dolduğu takdirde standart faiz oranları geçerli olur. Maksimum Tutar: Hoş Geldin Faizi kapsamında sunulan faiz oranları genellikle belirli bir limite sahiptir.

Hoşgeldin Faizi Süresi Ne Kadar?

Hoşgeldin faizi, bankaların yeni müşterilerini cezbetmek amacıyla sunduğu geçici ve yüksek faiz oranıdır. Bu faiz oranı, genellikle 30 gün ile 90 gün arasında bir süre için geçerli olur. Ancak her banka, bu süreyi kendi faiz politikalarına göre belirlediğinden, kampanya süresi bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla müşterilerin bankaların güncel kampanyalarını incelemesi gerekir.

Örneğin ING, Turuncu Hesap açan müşterilerin 45 gün boyunca Hoş Geldin Faizi’nden koşulsuz bir biçimde yararlanmasına yardımcı olur. Hoşgeldin faizi süresi sona erdiğinde bankalar, standart vadeli mevduat faizi oranlarına geçer. Bu oranlar, hoş geldin faizine göre daha düşüktür ve pek çok bankada aynı yöntem uygulanır.

Vadeli Mevduat Hesabından Vergi Kesilir mi? başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında detaylı bilgi öğrenebilir, stopaj oranları hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Hoşgeldin Faizinden Nasıl Yararlanılır?

Hoş geldin faizinden yararlanmak isteyen müşterilerin bazı adımlara dikkat etmek etmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken adımlar ise şu şekilde sıralanabilir.

Banka Kampanyalarının Araştırılması ve Tekliflerin Karşılaştırılması: Her bankanın hoş geldin faizi için sunmuş olduğu oranlar birbirinden farklıdır. Ayrıca bu oranlar için bazı süreler ve koşullar belirlenir. Dolayısıyla müşterilerin öncelikle bankaların resmi web sayfalarından, mobil uygulamalarından ve TeklifimGelsin tarafından bankaların karşılaştırılmasına imkan tanıyan mevduat faizi sayfası üzerinden işlem gerçekleştirilebilir. Kampanya Şartlarına Ait Detayların İncelenmesi: Bankalar tarafından sunulan bu kampanyalara ait detayların incelenmesi önemlidir. Dolayısıyla bu kapsamda sunulan kampanyaların sürelerine, tutar sınırlarına, vade seçeneklerine ve faiz miktarlarına dikkat etmek gerekir. Hesap Açılış İşleminin Tamamlanması: Hoş Geldin Faizi kampanyalarına katılmak için ilgili bankadan mevduat hesabı açılması gerekir. Bankanın belirlemiş olduğu başvuru kanalları aracılığıyla hesap açılışı yapılır ve bankaların belirlediği şartlar kapsamında ilgili faiz oranlarından faydalanılabilir.

Hoş Geldin Faizinin Avantajları Nelerdir?

