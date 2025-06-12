Dönen Varlık Nedir? Nasıl Hesaplanır? Örnekleri Dönen varlığın ne olduğu, nasıl hesaplandığı, nasıl hesaplandığı ve hesap kodlarının ne olduğunun yanı sıra dönen varlıkların örneklerine dair bilgiler burada!

Bir şirketin finansal sağlığını ve likiditesini koruması, varlıkların etkin şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Dönen varlıklar, bu yönetimin gerçekleştirilmesi için şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini gösterdiği gibi günlük operasyonların sürdürülebilmesini de mümkün kılar.

Bu yazımızda dönen varlığın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl yorumlandığını inceleyeceğiz. Ayrıca dönen varlık örnekleri hakkında kapsamlı bilgi sunmakla birlikte dönen varlık devir hızının ne olduğunu, bu işlem hesaplamasında hangi yöntemlerin izlendiğini ve dönen varlıkların nereye yazıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Dönen Varlık Nedir?

Dönen varlıklar, bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerdir. Bu değer, bir yıl veya bir işletme döngüsü içinde nakde çevrilebilir, satılabilir ya da tüketilebilir. Dönen varlıklar, şirketin likiditesini korumak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca şirketlerin finansal istikrarının sağlanması ve finansal esnekliğin kazanılması açısından da kritik bir rol oynar.

Şirketlerin mali sağlığını değerlendirmede kullanılan önemli göstergelerden biri olan dönen varlıklar, özellikle kısa vadeli borçların ödenmesi ve acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük rol oynar. Dolayısıyla dönen varlıkların etkin yönetimi, mevcut finansal durumu korumanın yanı sıra geleceğe yönelik sağlam bir temel oluşturur. Bu ekonomik değerlerin hacmi ve yapısı, şirketlerin kısa vadeli ödeme gücünü ve nakit akışını belirleme konusunda etkiye sahiptir.

Dönen varlıklar, işletme sermayesinin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu varlıkların hacmi ve yapısı, şirketin kısa vadeli ödeme gücü ve nakit akışı yönetimi açısından belirleyici olur. Aynı zamanda ekonomik dalgalanmalardan ve sektör koşullarından etkilenmeye açık olmaları, işletmelerin bu varlıkları yakından takip etmelerini gerektirir.

Dönen varlıklar ve örneklerine yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Dönen Varlık Adı Örnekleri Ticari Alacaklar İşlem gören mal ya da hizmetlerin karşılığında müşterilerden henüz temin edilmeyen alacaklar. Nakit ve Mevduat Şirketin kasasında ve bankaların hesaplarında bulunan nakit tutarlar. Ön Ödemeler Sigorta, kira ve hizmetler için yapılan ve geleceğe ait olan ödemeler. Stoklar İşletmelerin elinde bulunan hammadde, yarı mamul ve nihai ürünler Kısa Vadeli Yatırımlar Bankacılık ürünleri, hisse senetleri, tahviller gibi bir yıl ya da daha kısa sürede likiditeye çevrilebilecek menkul kıymetler. Diğer Dönen Varlıklar Kısa süre içerisinde tahsil edilebilecek vergi iadeleri ya da alınacak faiz ödemeleri.

Dönen Varlık Nasıl Hesaplanır?

Dönen varlık hesaplaması sırasında nakit, alacaklar, stoklar ve ödeme sonrası harcamalar dikkate alınır. Bu işlem, bir işletmenin likiditesini değerlendirmek için sıkça tercih edilir. İşlem sırasında işletmenin sahip olduğu nakdin miktarı, müşterilerden alacak tutarları, satışa hazır olan stokları ve gelecekteki harcamaları toplanır. Hesaplama formülü ise aşağıdaki gibidir;

Dönen Varlık = Nakit Tutarı + Alacaklar + Stoklar + Ödeme Öncesi Harcamalar

Bu formülde yer alan kalemler ise şu şekilde açıklanabilir;

Nakit Tutarı: İşletmenin kısa sürede erişerek hemen kullanabileceği para tutarıdır. Alacaklar: İşletmenin genellikle kredilerden kaynaklı yaptığı satışlardan sonra müşterilerden almayı beklediği tutardır. Stoklar: Satılmak üzere elde bekletilen mallardır. Bu mallar, işletmenin satış kapasitesini gösteren büyük bir unsurdur. Ödeme Öncesi Harcamalar: Ödemesi yapıldığı halde henüz hizmetine ve faydasına erişilemeyen harcamalardır. Bu giderler, sigorta primlerini ve kiraları kapsayabilir.

Dönen Varlık Örnekleri Nelerdir?

Dönen varlık örnekleri ve türleri aşağıdaki gibidir;

Tür Alt Kalemler Alt Kalemler Hazır değerler Kasa - Banka - Çekler 300 TL kasa parası tutarı Menkul Kıymetler Hisse - Bono - Tahvil 2.500 TL hisse senedi Ticari Alacaklar Alıcılar - Senetli Alacaklar Müşteriden alınacak 6.000 TL Stoklar Hammadde - Mamul - Mal 4.000 TL ticari mal Diğer Dönen Varlıklar Peşin Gider - Devreden KDV 700 TL peşin kira ödemesi

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Dönen Varlıklar Nasıl Yorumlanır?

Dönen varlıkların yorumlanması, birkaç farklı adımda gerçekleştirilebilir. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Likidite açısından yorumlama Alacak yöntemi açısından yorumlama Stok yönetimi açısından yorumlama Dönen varlıkların yapısı açısından yorumlama

Dönen Varlık Hesap Kodları Nelerdir?

Hesap Kodu Hesap Adı Kalemleri 10 Hazır Değerler 100 Kasa hesabı / 101 Alınan çekler hesabı / 102 Bankalar hesabı / 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı (-) / 108 Diğer hazır değerler hesabı 11 Menkul Kıymetler 110 Hisse senetleri hesabı / 111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı / 112 Kamu kesimi tahvil senet ve bonoların hesabı / 118 Diğer menkul kıymetler hesabı / 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) 12 Ticari Alacaklar 120 Alıcılar hesabı / 121 Alacak senetleri hesabı / 122 Alacak senetleri reeskontu hesabı (-) / 124 Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı (-) / 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı / 127 Diğer ticari alacaklar hesabı / 128 Şüpheli ticari alacaklar hesabı / 129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı (-) 13 Diğer Alacaklar 131 Ortaklardan alacaklar hesabı / 132 İştiraklerden alacaklar hesabı / 133 Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı / 135 Personelden alacaklar hesabı / 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı / 137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı (-) / 138 Şüpheli diğer alacaklar hesabı / 139 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı (-) 15 Stoklar 150 İlk madde ve malzeme hesabı / 151 Yarı mamuller üretim hesabı / 152 Mamuller hesabı / 153 Ticari mallar hesabı / 157 Diğer stoklar hesabı / 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) / 159 Verilen sipariş avansları hesabı 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 170-177 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri / 179 Taşeronlara verilen avanslar 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı / 181 Gelir tahakkukları hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 190 Devreden KDV hesabı / 191 İndirilecek KDV hesabı / 192 Diğer KDV hesabı / 193 Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı / 195 İş avansları hesabı / 196 Personel avansları hesabı / 197 Sayım ve tesellüm noksanları hesabı / 198 Diğer dönen varlıklar hesabı / 199 Diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı (-)

Dönen Varlık Devir Hızı Nedir?

Dönen varlık devir hızı, bir işletmenin sahip olduğu kısa vadeli varlıkları ne kadar verimli kullandığını gösteren oran olarak tanımlanır. Bu oran, dönen varlıkların satışlara dönüşme hızını ölçer. Oran yükseldikçe işletmenin dönen varlıkları da bir o kadar hızlı şekilde satışa dönüşür. Bu durumda şirketin likiditesine pozitif etki sağlaması için varlıkların uzun süre stokta olması ya da tahsil edilmeden kalmasından çok nakde dönüştürülmesi gerekir.

Hesaplama formülü ise şu şekildedir;

Dönen Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Dönen Varlık

Ancak bu oranı değerlendirirken sektörel farklılıklar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; perakende sektöründe satış döngüsü kısa olduğu için dönen varlık devir hızı genellikle yüksektir. Buna karşılık, üretim süreci uzun olan ağır sanayi gibi sektörlerde bu oran doğal olarak daha düşük seyredebilir.

Dönen Varlık Devir Hızı Nasıl Hesaplanır?

Dönen varlık devir hızı hesaplamasında net satışlar ve ortalama dönen varlık değeri dikkate alınır. İşlem sırasında net satışlar, o döneme ait toplam satışlardan satış iadeleri ve indirimler çıkarılır. Bunun ardından dönen varlık devir hızına ulaşılabilir. Ortalama dönen varlık değeri ise dönem başında ve dönem sonunda dönen varlık değerinin ortalaması alınarak elde edilir.

Bu oranın yüksek olması, işletmenin varlıklarını ne kadar hızlı şekilde satışa dönüştürebildiğini ve kaynaklarını ne kadar etkin kullanabildiğini gösterir. İşletmenin devir hızı düşük ise varlıkların satışa dönüştürülmesi sürecinde yavaşlık olduğu ve işletmenin kaynaklarını verimli kullanamadığı anlaşılabilir. Bu durumda işletme, nakit akışında sıkıntı yaşayabilir ve finansal esneklik açısından kayıp yaşanabilir.

Dönen Varlık ve Duran Varlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dönen varlık ve duran varlık arasındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Farklar Dönen Varlık Duran Varlık Vade Süresi Kısa vadeli Uzun vadeli Likidite Yüksek Düşük Kullanım Amacı Günlük işletme faaliyetlerinin desteklenmesi Uzun vadeli yatırım ve uzun vadeli kullanım Kapsadığı Varlıklar Nakit, stok, alacak hesaplar vb. Bina, makina, patent vb. Risk Olanağı Daha düşük Daha yüksek Amortisman Gerekliliği Gerektirmez Çoğunlukla gerektirir

Dönen Varlıklar Bilançoda Yer Alır mı?

Evet, dönen varlıklar işletme bilançosunda aktif olarak yer alır. Bilançoda yer alan dönen varlıklar, işletmenin günlük ihtiyacı için kullanılan nakit ve alacak gibi likit kaynakları içerisinde barındırır. Bu varlıkların özelliği ise genel olarak bir yıl ya da daha kısa sürede nakde dönüştürülebilir olmasıdır.

Bilançonun sol kısmında da dönen varlıklara rastlanabilir. Bu kısımda yer alan dönen varlıklar, işletmenin kısa vadeli mali durumunu ve likiditesini yansıtmak için bilançoda bulunur. Burada yer alan varlıklar ise genel olarak işletmenin operasyonlarını karşılama kapasitesini ve borçlarını kısa vadede ödeyebilme yeteneğini gösterir.

Dönen Varlıklar Nereye Yazılır?

Dönen varlıklar, bir işletme bilançosunun aktif kısmında yer alır. Bu durumda dönen varlık kapsamında değerlendirilen ve bilançonun aktif kısmında bulunan dönen varlıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Dönen Varlıklar 10. Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 12. Ticari Alacaklar 13. Diğer Alacaklar 15. Stoklar 17. Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri 19. Diğer Dönen Varlıklar