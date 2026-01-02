Bankaların Kiralık Kasa Fiyatları - En Güvenilir Bankalar 2026 2026'da bankaların kiralık kasa fiyatları, en ucuz banka kasası ve banka kasalarının güvenli olup olmadığının yanı sıra tüm avantaj ve şartları!

2026 yılında da bankalar kiralık kasa hizmetleriyle müşterilerine güvenli saklama imkanı sunmaya devam etmektedir. Kiralık kasa fiyatları, bankadan bankaya değişiklik gösterirken, küçük, orta ve büyük boy seçenekleri için farklı ücretlendirmeler uygulanmaktadır. Güvenlik, erişim kolaylığı ve maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurularak en uygun seçeneği belirlemek önemlidir. Bu yazımızda, 2026 yılı güncel kiralık kasa ücretlerini bankalara göre karşılaştırarak, en uygun ve güvenilir seçenekleri sizler için değerlendireceğiz.

Kiralık Kasa Fiyatları 2026

Banka Küçük Kasa Orta Kasa Büyük Kasa Depozito Ziraat Bankası 7.219,00 TL 10.828,00 TL 14.438,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar İş Bankası 9.450,00 TL 12.480,00 TL 16.000,00 TL 4.300,00 TL - 7.200,00 TL Halk Bankası 7.219,00 TL 10.106,00 TL 11.550,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar VakıfBank 7.200,00 TL 10.800,00 TL 14.400,00 TL 7.200,00 TL Garanti BBVA 9.623,82 TL 13.747,62 TL 16.500,00 TL 9.620,00 TL - 16.500,00 TL Vakıf Katılım 6.550,00 TL 8.650,00 TL 11.100,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Yapı Kredi 12.990,48 TL 17.323,81 TL 21.647,62 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Turkish Bank 3.604,00 TL 4.936,00 TL 9.885,00 TL 1.071,00 TL AnadoluBank 2.550,22 TL 2.999,85 TL 3.480,40 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar ICBC 1.800,00 TL 1.900,00 TL 3.400,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar ING Bank 3.175,00 TL 4.040,00 TL 4.835,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Emlak Katılım 5.000,00 TL 7.250,00 TL 9.750,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Türkiye Finans 4.762,00 TL 7.143,00 TL 9.524,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar DenizBank 9.300,00 TL 13.700,00 TL 16.600,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Ziraat Katılım 5.000,00 TL 7.500,00 TL 10.000,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar BurganBank 6.000,00 TL 8.000,00 TL 10.000,00 TL Belirtilmemiş OdeaBank 1.990,00 TL 2.380,00 TL 2.770,00 TL 1.990,00 TL Alternatif Bank 4.723,20 TL 6.494,40TL 8.265,60TL Yıllık Kira Bedeli Kadar (Bir Defaya Mahsus) QNB 7.700,00 TL 11.250,00 TL 14.850,00 TL 7.300,00 TL – 14.100,00 TL Aktif Bank 5.000,00 TL 6.000,00 TL 8.000,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Şekerbank 12.994,20 TL 17.325,60 TL 21.657,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Akbank 12.371,43 TL 16.500,00 TL 20.623,81 TL 12.371,43 TL Albaraka 9.000,00 TL 13.000,00 TL 13.000,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar TEB 9.384,00 TL 13.716,00 TL 16.603,00 TL Yıllık Kira Bedeli Kadar Kuveyt Türk 7.215,00 TL 8.800,00 TL 10.320,00 TL 5.745,00 TL Fibabanka 7.500,00 TL 10.000,00 TL 12.500,00 TL Belirtilmemiş

Kiralık Kasa Nedir?

Kiralık kasa, bankaların müşterilerine sunduğu değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan özel kasalardır. Bu kasalar, banka şubelerinde bulunan ve yüksek güvenlik önlemleriyle korunan alanlarda yer alır. Hırsızlık, yangın veya diğer olası risklere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan kiralık kasalar, küçük, orta ve büyük boyutlarda sunulabilir. Kasalar, bankaların özel güvenlik önlemleri alınarak tasarlanmış alanlarında muhafaza edilir ve çift anahtar sistemiyle çalışır. Bir anahtar banka görevlisinde kalırken diğeri ise kasa sahibinde bulunur ve kasa yalnızca her iki anahtarın birlikte kullanılmasıyla açılabilir.

Kiralık kasalarda yanıcı, patlayıcı, bozulabilir maddeler ile silah gibi eşyaların saklanması yasaktır. Ayrıca kasanın devri veya başkasına kiralanması da suç sayılmaktadır. Kiralık kasa ücretleri, bankadan bankaya ve kasanın boyutuna göre değişiklik gösterir. Kasa kiralama işlemi sırasında yıllık depozito ücreti de tahsil edilmekte olup, kasa kapatıldığında bu depozito iade edilmektedir.

Kiralık Kasa Nasıl Alınır?

Kiralık kasa hizmetinden yalnızca şubelere gidilerek yararlanılabilmektedir. Bu yüzden öncelikle tercih edilen bankanın kiralık kasa hizmeti sunan bir şubesine başvurmak gerekmektedir. Başvuru sırasında genellikle kimlik belgesi ve iki adet vesikalık fotoğraf talep edilir. Eğer bankada mevcut bir hesabınız yoksa, öncelikle adınıza bir hesap açılır ve ardından kiralık kasa sözleşmesi imzalanır.

Kasa kiralama işlemi sırasında, seçtiğiniz kasanın boyutuna ve kiralama süresine bağlı olarak yıllık kira bedeli ve depozito ücreti tahsil edilir. Depozito ücreti, kasa kapatıldığında iade edilmek üzere alınır. Kiralık kasa ücretleri bankadan bankaya ve kasanın boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Bu ücretlerin tamamını yukarıda sizler için hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz.

Kiralık kasa ücretlerini, bankanızın şubelerinden veya internet şubesi üzerinden hesabınızdan ya da kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Kasa kiralama süresi genellikle aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak belirlenir ve kira bedeli peşin olarak tahsil edilir.

Banka Kiralık Kasa Nasıl Kullanılır?

Kasalar 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak kiralanmaktadır. Tercihinize göre bankaya kira bedelini peşin olarak ödemeniz gerekir. Bu kasalar yalnızca banka mesai saatleri içinde kullanıma uygundur. Sadece bazı özel şubelerde 7/24 erişimle kullanılabilir. Özel güvenlik tedbirleriyle korunan bankaların kasaları, çift anahtar sistemiyle açılır. Kiralık kasayı kullanabilmek için hem banka personelinde bulunan anahtar hem de sizde bulunan anahtarın birlikte kullanılması gerekir. Kasaya erişim ancak her iki anahtar aynı anda kullanıldığında mümkündür. Kasayı kapatmak istediğinizde ise banka ile iletişime geçerek anahtarları teslim edebilir ve depozito ücretinizi geri alabilirsiniz.

Depozito ücretinin ne olduğu ve iadesinin nasıl geri alındığına dair kapsamlı bilgi alabilmek için Depozito Nedir? İadesi Nasıl Alınır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazı ile depozito türlerini ve iade şartlarını inceleyebilirsiniz.

Kiralık Kasa İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kiralık kasa hizmetinden yararlanmak için başvuru yapacağınız bankanın belirlediği belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Genellikle bankalar, geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya yeni tip sürücü belgesi) talep eder. Bunun yanı sıra başvuru sahibinden iki adet vesikalık fotoğraf istenir. Bankalar ayrıca kişinin adres bilgilerini doğrulamak için ikametgah belgesi veya son üç aya ait adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik faturalarından birini de talep edebilir. Tüm bu belgeler tamamlandıktan sonra, banka şubesinde kiralık kasa sözleşmesi imzalanır ve kiralama işlemi gerçekleştirilir. Kiralık kasa başvurusu sırasında, belirlenen yıllık kira ücreti ve depozito bedeli de peşin olarak ödenmelidir.

En Güvenilir Kiralık Kasa Hangi Bankada?

Türkiye’de bankalar, müşterilerinin değerli varlıklarını güvenli koşullarda koruyabilmeleri için çeşitli kiralık kasa hizmetleri sunmaktadır. Güvenlik altyapısı, erişilebilirlik düzeyi ve müşteri deneyimi açısından en güvenilir kiralık kasa sunan bankalar arasında İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti BBVA dikkat çekmektedir.

İş Bankası, farklı boyut seçeneklerine sahip kasalarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, İstanbul Şubesi’nde devreye aldığı Robot Kiralık Kasa sistemi ile sektörde yenilikçi bir hizmet sunmaktadır. Bu sistem, müşterilere 7 gün 24 saat kesintisiz erişim imkânı sağlayarak geleneksel mesai saatleri sınırını ortadan kaldırmakta ve özellikle yoğun iş temposuna sahip kullanıcılar için önemli bir esneklik sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, standart kiralık kasa hizmetlerinin yanı sıra belirli bir tutarın üzerinde varlığı bulunan müşterilerine özel Kasa24 hizmetini sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, İstanbul'da bulunan özel şubelerde kasalara yılın her günü ve saati erişim sağlanabilmektedir. Farklı boyut seçenekleriyle müşterilerine esnek çözümler sunan banka, güvenliği en üst seviyede tutmaktadır.

Garanti BBVA ise müşterilerine yüksek güvenlik standartlarında kiralık kasa hizmeti sağlamaktadır. Farklı boyut ve kiralama süresi seçenekleri sunan banka, kasaların güvenliğini sürekli olarak güncellenen güvenlik önlemleri ile korumaktadır.

En Ucuz Kiralık Kasa Hangi Bankada?

Ele aldığımız bankalar arasından kiralık kasa hizmeti sunanlar içinde fiyat açısından en uygun seçenekleri ICBC ve OdeaBank sağlamaktadır.

ICBC, kiralık kasa hizmetinde küçük boy kasa için 1.800,00 TL, orta boy kasa için 1.900,00 TL, büyük boy kasa için 3.400,00 TL ücretlendirme yapmaktadır. Ayrıca banka, depozito ücretini yıllık kira bedeli kadar almaktadır. Yani küçük boy kasa tercih ettiyseniz 1.800,00 TL, orta boy kasa tercih ettiyseniz 1.900,00 TL, büyük boy kasa tercih ettiyseniz 3.400,00 TL depozito ücreti ödemeniz gerekecektir.

Bir diğer uygun fiyatlı seçenek olan OdeaBank ise küçük kasa için 1.990,00 TL, orta kasa için 2.380,00 TL, büyük kasa için 2.770,00 TL ücret belirlemiştir. Bu bankanın belirlediği depozito ücreti ise yıllık 1.990,00 TL'dir.

Müşterek Kiralık Kasa Olur mu?

Evet, bankalar müşterek kiralık kasa hizmeti sunmaktadır. Ancak bu hizmet için bankada ortak bir hesap açılır ve tüm ortaklar kiralık kasa sözleşmesini imzalar. Her bir ortağa ayrı bir anahtar verilir ve ortaklar, diledikleri zaman kasayı kullanabilirler. Bu hizmet kapsamında, bir kiralık kasa en fazla üç kişi tarafından ortaklaşa kullanılabilir. Ortak kiralık kasaların kullanımı ve kapatılması gibi işlemler, bankaların belirlediği prosedürlere tabidir. Özellikle, ortaklardan birinin vefatı durumunda, kasanın kullanımı ve içeriğine erişim konusunda bankaların belirlediği özel prosedürler uygulanır.

Müşterek Kiralık Kasa Nasıl Alınır?

Müşterek kiralık kasa hizmetinden faydalanmak için öncelikle kiralık kasa hizmeti sunan bir bankanın şubesine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında, tüm ortakların geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport veya yeni tip sürücü belgesi) ve ikametgah belgesi veya son üç aya ait adlarına düzenlenmiş fatura gibi adres teyit belgeleri talep edilebilir. Ayrıca her bir ortaktan iki adet vesikalık fotoğraf da istenebilir. Ancak her bankanın prosedürleri ve talep ettiği belgeler farklılık gösterebilir.

Bankalar, müşterek kiralık kasa hizmeti için en fazla üç kişiye ortak kullanım imkanı tanımaktadır. Ortak kullanım için, bankada ortak bir hesap açılır ve tüm ortaklar kiralık kasa sözleşmesini imzalar. Bu sözleşme ile her bir ortağa ayrı bir anahtar verilir ve ortaklar, diledikleri zaman kasayı kullanabilirler.

Kasa kiralama işlemi sırasında, seçilen kasanın boyutuna ve kiralama süresine bağlı olarak yıllık kira bedeli ve depozito ücreti peşin olarak tahsil edilir. Depozito ücreti, kasa kapatıldığında ve anahtarlar iade edildiğinde geri ödenir.

Kiralık Kasa Boyutları Nelerdir?

Bankalar, müşterilerine kıymetli eşyalarını güvenle saklamaları için farklı boyutlarda kiralık kasa hizmeti sunmaktadır. Kiralık kasalar genellikle küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç farklı ebatta sunulmaktadır. Ayrıca müşteriler, kendi ihtiyaçlarına göre seçtikleri kasaların boyutlarına göre farklı ücretler ödemektedir. Bu kasalara ait boyutlar aşağıdaki gibidir;

Kasa Tipi Genişlik Derinlik Yükseklik Küçük Boy Kasa 24,5 cm 41 cm 11,5 cm Orta Boy Kasa 24,5 cm 41 cm 16,5 cm Büyük Boy Kasa 24,5 cm 41 cm 26,5 cm

Altın Hesabı mı Kiralık Kasa mı?

Altın yatırımı yaparken, fiziki altınlarınızı bankaların kiralık kasalarında saklamak veya altın hesabı açmak arasında bir tercih yapmanız gerekebilir. Her iki seçeneğin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Kiralık kasa, değerli eşyalarınızı ve fiziki altınlarınızı bankaların yüksek güvenlikli kasalarında saklamanızı sağlar. Böylece hırsızlık veya kaybolma riskini minimize edersiniz. Ancak bu hizmetin bir maliyeti vardır ve bankalar yıllık kira bedeli ile depozito ücreti talep eder. Ayrıca kiralık kasalara erişim genellikle banka şubelerinin çalışma saatleriyle sınırlıdır. Ancak bazı bankalar 7/24 erişim imkanı sunan özel kasa hizmetleri de sağlamaktadır.

Altın hesabı ise fiziki altın taşımadan altın birikimi yapmanıza olanak tanır. İnternet veya mobil bankacılık üzerinden alım-satım işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Altın hesaplarında genellikle hesap işletim ücreti bulunmaz. Ancak bankalar alım-satım işlemlerinde makas aralığı ve olası komisyon ücretleri uygulayabilir. Bazı bankalar, altın hesaplarına faiz veya kâr payı da sunarak, altınlarınızdan ek getiri elde etme fırsatı sağlayabilir.

Eğer fiziki altınlarınızı güvenli bir şekilde saklamak istiyorsanız, kiralık kasa hizmeti uygun bir seçenek olabilir. Ancak altın alım-satım işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak, anlık fiyat dalgalanmalarından yararlanmak ve ek getiri elde etmek istiyorsanız, altın hesabı açmayı düşünebilirsiniz. Her iki seçeneğin de kendine özgü avantajları ve maliyetleri olduğundan, kişisel ihtiyaçlarınızı ve yatırım hedeflerinizi göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekir.

Vadeli Altın Hesabı Nedir, Nasıl Açılır? başlıklı yazımızı okuyarak vadeli altın hesabının ne olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde vadeli altın hesabı açmanın ücretli olup olmadığını ve bu hesabın vadesiz altın hesabından farkını öğrenebilirsiniz.

Banka Batarsa Kiralık Kasa Ne Olur?

Bankaların iflası durumunda, kiralık kasalarda saklanan değerli eşyaların akıbeti, mevduat hesaplarından farklı bir hukuki statüye sahiptir. Kiralık kasalar, bankaların sunduğu bir hizmet olup, müşterilerin şahsi eşyalarını sakladıkları özel alanlardır. Bu kasaların içeriği, bankanın bilançosunda yer almaz ve dolayısıyla bankanın mal varlığına dahil edilmez. Bu nedenle, bankanın iflası durumunda kiralık kasalardaki eşyalar, bankanın alacaklıları tarafından talep edilemez.

İflas sürecinde, bankanın tüm işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralınır. Kiralık kasalar da bu kapsamda TMSF'nin denetimine girer. TMSF, kiralık kasaların sahiplerine ulaşarak, kasaların içeriğini teslim etmekle yükümlüdür. Bu süreçte, kasa sahiplerinin kimliklerini ve mülkiyetlerini kanıtlamaları gerekebilir. Dolayısıyla, kiralık kasa sahipleri, bankanın iflasından en az etkilenen gruplar arasında yer alır ve genellikle herhangi bir kayıp yaşamazlar.

Bankadaki Kiralık Kasa Anahtarı Kaybolursa Ne Olur?

Bankada kiraladığınız kasanın anahtarını kaybetmeniz durumunda belirli prosedürler uygulanır ve bu süreç bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Öncelikle anahtarın kaybolduğunu en kısa sürede bankanıza yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Bu bildirim, olası güvenlik risklerini önlemek adına önemlidir. Bankalar, kasanın güvenliğini sağlamak için genellikle çilingir yardımıyla kasayı açar ve kilit mekanizmasını değiştirir. Bu işlemler sırasında, güvenlik açısından kasa sahibinin de şubede bulunması talep edilir.

Anahtar kaybı durumunda oluşan masraflar müşteriye ait olup, bankalar genellikle çilingir ve kilit değişim ücreti talep eder. Ayrıca kiralık kasa hizmeti başında ödenen depozito, kasanın anahtarları tam ve eksiksiz teslim edilmediği sürece iade edilmez.