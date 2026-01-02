Açık Bankacılık Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Açılır? Açık bankacılığın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl açıldığı gibi konuları kapsayan tüm bankalardaki hesapları görme adımlarına dair bilgiler burada!

Birden fazla banka hesabı olan bireylerin hızlı ve pratik bir şekilde işlem gerçekleştirmesi müşteri deneyimi açısından son derece önemlidir. Tam da bu noktada açık bankacılık hizmeti, tüm banka hesaplarının tek bir ekranda görüntülenebilmesine imkan tanır. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireylerin hangi banka hesabında işlem yapmak istediğini belirlemesi, ardından seçtiği bankanın mobil uygulamasına ya da web sitesine giriş yaparak diğer banka hesaplarını bu bankaya entegre etmesi gerekir. İşlemin tamamlanmasının ardından tüm banka hesapları tek uygulama üzerinden görülebilir.

Bu yazımızda açık bankacılığın ne olduğuna, ne işe yaradığına ve nasıl açıldığına değineceğiz. Ayrıca açık bankacılık hizmeti sunan bankaları ve hem bireysel hem de kurumsal müşteriler tarafından en yaygın kullanılan açık bankacılık uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Tüm bunların ardından açık bankacılık hizmeti ile yapılan işlemleri ve açık bankacılık ile para transferi yapma adımlarını inceleyeceğiz.

Açık Bankacılık Nedir?

Açık bankacılık, bireysel ve kurumsal müşterilerin tüm banka hesaplarını tek uygulama​ üzerinden kontrol edebildikleri hizmet modelidir. Bu hizmet modelinin kullanılması için müşterilerden rıza alınır ve tüm finansal veriler üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kurumlar aracılığıyla görülebilir. Bu paylaşımlar genellikle API adı verilen yazılım uygulamalarının birbiri ile iletişim kurmasına olanak tanıyan arayüzler aracılığıyla gerçekleşir.

Açık Bankacılık Ne İşe Yarar?

Açık bankacılık, bireylerin tüm bankalardaki hesapları görme​ fonksiyonunun kullanmasını sağlar. Bu hizmet, müşterilerin finansal hizmetlerini dijitalleştirmeye ve şeffaf bir kullanım elde etmelerine imkan tanır. Açık bankacılık hizmetinin yararları aşağıdaki gibidir;

Hesap Yönetiminin Kolaylaşması: Açık bankacılık hizmeti, bireylerin tüm banka hesaplarına tek bir bankacılık uygulaması üzerinden ulaşmasını sağlar. Bu sayede bireyler, hesap yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

Rekabet Ortamının İyileştirilmesi: Açık bankacılık hizmeti, küçük ya da yeni finans şirketlerinin bankalarla rekabet etmesini sağlar. Bu sayede bireyler, rekabet ortamının iyileştirilmesi ile daha uygun fiyatlarla daha iyi hizmet alabilirler.

Banka Hesaplarına Kolay Ulaşım: Açık bankacılık hizmeti, bireylerin banka hesabı birleştirme​ işlemini gerçekleştirmelerini sağlar. Bu sayede bireylerin tüm hesaplarına ulaşması kolaylaşır ve yalnızca bir bankanın uygulaması üzerinden finansal raporunu görüntüleyebilir.

Ödemelerin Hız Kazanması: Açık bankacılık hizmeti, hesapların tek bir ekrandan kontrol edilmesini sağladığı için kurumsal ve bireysel müşteriler ödeme işlemini pratik bir şekilde yapabilir.

Ödeme Emri Verme: Bireyler, açık bankacılık hizmeti ile ödeme emri verebilirler. Bu hizmet sayesinde bireyler, tek ekranda tüm hesaplarını görerek uygulamalar arası geçiş yapmadan kolayca ödeme emri verebilir.

Açık Bankacılık Nasıl Açılır?

Açık bankacılık hizmeti, bankaların farklı kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu kanallar aracılığıyla açılan hesap ile tüm banka hesapları tek ekranda görülebilir. Açık bankacılık açma adımları aşağıdaki gibidir;

Mobil Uygulama: Bireylerin şifre gibi temel bilgiler ile uygulamaya giriş yapmasının ardından “Diğer Banka Hesabı Ekleme” gibi ilgili özelliği kullanmaları gerekir. Banka sistemine entegre edilen bu işlem sayesinde açık bankacılık hizmeti kullanılabilir.

İnternet Şube: Bireyler, açık bankacılık işlemini kullanmak istediği bankanın web sitesine giriş yaparak “Banka Hesabı Ekleme” gibi buna benzer adımları takip etmesi gerekir. Diğer banka hesapları ilgili bankaya eklendikten sonra bu hizmet kullanılabilir.

Açık Bankacılık Uygulamaları Nelerdir?

Açık Bankacılık uygulamaları arasında Finrota ve Vomsis yer alır. Bu uygulamalar aracılığıyla bireyler, farklı bankalarda olan hesaplarını tek ekrandan görüntüleyebilir. İlgili uygulamalar, açık bankacılık servisleri ile entegre bir biçimde çalışır. Özellikle ödeme başlatma, hesap bilgisi, kimlik doğrulama ve güvenlik servisleri aracılığıyla bireylerin güvenli işlem gerçekleştirmesi sağlanır. Bazı açık bankacılık uygulamaları ve detayları aşağıdaki gibidir.

Finrota: Bu uygulama, açık bankacılık alanında yenilikçi çözümler sunarak müşterilerin finansal süreçlerde verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Özellikle ticari kurumlar tarafından sıkça kullanılan bu açık bankacılık uygulaması, güvenli altyapısı ve uzaktan tahsilat gibi özellikleri ile ön plana çıkar. Ayrıca Netekstre ile tüm bankalara ait olan ekstrelerin tek bir ekranda görüntülenmesini sağlar. Detaylı raporlama özelliğine de sahip olan bu uygulama ile para akışının kontrol edilmesi, anlık ve periyodik raporların alınmasını mümkün kılar.

Vomsis: Bu uygulama, açık bankacılık alanında sunduğu farklı çözümleri ile bankalardaki iş yükünün azalmasına yardımcı olur. Tüm banka hesaplarını tek bir ekranda toplayarak ilgili banka hesaplarının tüm bakiye ve hesap hareketlerini kontrol etmeyi mümkün hale getirir. Özellikle Bulut tabanlı olan bu uygulama, tüm cihazlardan erişimi mümkün kılar. Ayrıca güvenli veritabanı ile müşteri bilgilerinin korunmasına da yardımcı olur.

Türkiye’de Açık Bankacılık Örnekleri Nelerdir?

Türkiye’de açık bankacılık, müşterilerin cep telefonu, ilgili bankaların mobil uygulamaları ve ATM’leri üzerinden tüm hesap bilgilerine ulaşmasını mümkün kılar. Bankaların sunduğu bu hizmetlere erişim, güvenli ve hızlı bir deneyim sunar. Türkiye’de hizmet veren bazı bankaların açık bankacılık örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Garanti BBVA Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık uygulaması ile müşterilerinin para transferi, fatura ödeme ya da borç takibi gibi pek çok işlemin hızlı bir şekilde yapılmasını destekler. Bu hizmet; bireysel, esnaf, ticari ve KOBİ müşterileri kullanılabilir.

İş Bankası Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerinin finansal işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanır. Bu hizmet, bireysel ve ticari müşteriler tarafından kullanılabilir. Hesap izni verilen diğer banka ve bu bankada bulunan tüm vadesiz TL ve döviz hesaplarının 12 aylık geçmiş para giriş ve çıkışları görüntülenebilir.

Akbank Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerinin diğer bankalar ve lisanslı ödeme kuruluşlarındaki hesaplarının tek bir ekranda görüntülenmesine imkan tanır. Ayrıca bireyler, bu hesaplarını yönetme hakkına sahip olduğundan çeşitli işlemleri tek bir alandan gerçekleştirebilir.

Halkbank Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerinin deneyimlerini iyileştirmeyi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı amalar. Bu hizmet ile banka aracılığıyla diğer banka hesaplarına ulaşmak, para giriş ve çıkışlarını izlemek ya da analiz etmek mümkündür. Banka tarafından sunulan açık bankacılık hizmeti hem kurumsal hem de bireysel müşteriler tarafından kullanılabilir.

Denizbank Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerinin hesaplarına ve diğer finansal işlemlere kolay bir şekilde erişmesini destekler. Ayrıca bu hizmet sayesinde bireylerin para transferi ve kredi başvurusu yapması mümkün hale gelir.

QNB Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerinin diğer banka hesaplarındaki hesap hareketlerine erişimini kolaylaştırır. Ayrıca para transferi ve fatura ödemeleri gibi pek çok işlemin mobil uygulama üzerinden görüntülenmesi mümkündür.

Odeabank Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile müşterilerin finansal raporuna daha rahat erişmesini destekler. Ayrıca diğer bankalardaki TL ve döviz hesaplarına ait olan hesap hareketlerinin incelenmesini mümkün kılar.

ING Açık Bankacılık

Banka, açık bankacılık hizmeti ile diğer bankaların hesapları arasındaki para transferi işleminin hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleşmesine yardımcı olur. Bankanın sunduğu bu hizmet hem tüzel hem de bireysel müşteriler tarafından kullanılabilir. Ayrıca müşteriler, vadesiz TL, döviz ve destek hesapları açık bankacılık hizmeti ile görüntüleyebilir.

Açık Bankacılık Riskli mi?

Açık bankacılık, finansal verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasını sağlayarak inovasyon ve kullanıcı deneyimini geliştirirken, aynı zamanda siber güvenlik, veri gizliliği ve dolandırıcılık gibi riskler barındırır. Açık bankacılık yönetmeliği gereği API tabanlı sistemler sayesinde bankalar ve fintech şirketleri arasında şeffaf bir ekosistem oluşsa da yetkisiz erişimler, veri sızıntıları ve kötü niyetli aktörler nedeniyle güvenlik açıkları ortaya çıkabilir. Bu yüzden düzenleyici kurumlar, güçlü kimlik doğrulama ve veri koruma standartlarıyla riskleri minimize etmeye çalışsa da açık bankacılığın güvenliği büyük ölçüde teknolojik altyapıya ve kullanıcı farkındalığına bağlıdır.

Açık Bankacılık İşlemleri Ücretli mi?

Bankalar tarafından sunulan açık bankacılık işlemleri genellikle ücretsizdir. Ancak bu durum, bankaların çalışma politikalarına göre değişiklik gösterir. Açık bankacılık hizmeti temelde bireylerden ek bir ücret talep etmeden oluşturulur. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve QNB gibi pek çok banka; açık bankacılık hizmetini ücretsiz olarak sunar. Ayrıca Halkbank gibi bankalar da limit kullanımları için herhangi bir masraf ya da komisyon ücreti kesmeden müşterilerin bu hizmetten faydalanmasına olanak sağlar.

Açık Bankacılık İle Hangi İşlemler Yapılır?

Açık Bankacılık ile yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir;

Hesap bilgilerine erişim ve bu bilgilerin kontrolünün sağlanması,

Fatura ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

İnternet alışverişlerinde banka hesabının kullanılması,

Finansal durumun izlenmesi, analiz edilmesi ve kontrolünün sağlanması,

Bankaların kredilerine ya da kredi kartlarına başvurulması,

Yatırım portföyüne dahil olarak bu alandaki izlemelerin gerçekleştirilmesi,

Hisse senedi alım-satım işlemlerinin yapılması,

Elektrik, su ve doğal gibi aboneliklerin yönetilmesi,

Tasarruf planlarının oluşturulması,

Tüzel kişiler için vergi beyan hazırlığının kolaylaşması ve işletme giderlerinin analiz edilerek yönetilmesi.

Açık Bankacılık Para Transferi Nasıl Yapılır?

Açık bankacılık hizmetinde para transferinin yapılması için öncelikle bu hizmeti sunan bankanın seçilmesi ve tüm hesapların bu bankada toplanması gerekir. Tek bir bankadan yapılan para transferleri için ödeme başlatma hizmetleri kurulur. Bu kurulumun ardından bireyler, açık bankacılık ile para transferini kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Açık bankacılık ile para transferi yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Banka hesabına giriş yapılması, Diğer banka hesaplarının ilgili banka hesabına entegre edilmesi, Mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden “işlemler” adımına geçilmesi, Diğer banka ile para transferi gibi banka özelindeki sekmeden ilgili adımların takibi, Gönderici kurumun ya da hesabın seçilmesi, Alıcı bilgilerinin ve transfer için gerekli para miktarının girilmesi, Onay verilerek para transferi yapılması.

Açık Bankacılık Para Transferi Ücretli mi?

Açık bankacılık hizmeti ile yapılan para transferi işlemleri, bankanın politikalarına ya da transferin türüne göre değişiklik gösterir. Bazı bankalar bu hizmeti ücretli sunarken bazı bankalar, müşterilerinin bu işlemi ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyabilir. Bu hizmet ile yapılan para transferleri ücretli olduğunda da genellikle düşük ücretler talep edilir.