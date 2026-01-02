Tanışma Faizi Nedir? Tanışma Faizi Veren Bankalar 2026 Tanışma faizinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, 2026’te en yüksek tanışma faizi veren bankalar ve kazanç hesaplaması hakkında detaylı bilgilere göz atın.

Cazip Fırsatlarıyla Tüm Bankalar Burada! Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Günümüzde bankalar, yeni müşterilere cazip fırsatlar sunarak tasarruflarını değerlendirmelerini sağlamak için özel kampanyalar düzenlemektedir. Tanışma faizi, bankaların yeni müşterilere sunduğu, belirli bir süre boyunca geçerli olan yüksek faiz oranlarıdır. Bu özel faiz oranları, vadeli mevduat hesapları başta olmak üzere çeşitli bankacılık ürünlerinde uygulanmakta ve müşterilere standart faiz oranlarına kıyasla daha fazla kazanç elde etme imkanı sunmaktadır.

2026 yılı itibarıyla birçok banka, rekabetçi faiz oranlarıyla dikkat çeken tanışma faizi kampanyalarını güncelleyerek sunmaya devam etmektedir. Peki tanışma faizi nedir, nasıl hesaplanır ve 2026 yılında en yüksek tanışma faizini hangi bankalar sunuyor? Güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu fırsatlarla ilgili detaylara göz atalım.

Tanışma Faizi Nedir?

Tanışma faizi, bankaların yeni müşterileri bünyesine katmak amacıyla sunduğu özel ve yüksek faiz oranlarıdır. Hoş geldin faizi olarak da adlandırılan tanışma faiz oranları belirtilen süreler içerisinde geçerlidir. Ayrıca hesabınızın açıldığı gün geçerli olan faiz oranı, tanışma faizi kapsamında uygulanmaya devam eder.

Tanışma faizi mevduat hesapları, kredi ürünleri veya yatırım araçları gibi çeşitli finansal hizmetlerde uygulanabilir. Tanışma faizi, mevcut müşterilere sunulan standart faiz oranlarından daha avantajlıdır. Örneğin, bankanın sunduğu tanışma faizi kampanyası kapsamında, Türk Lirası tasarruflarınızı 32 gün boyunca %45,00 faiz oranıyla değerlendirebilirsiniz.

Tanışma faizi uygulamaları, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ve genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre sonunda, hesaplar standart faiz oranlarına tabi olur. Bu nedenle tanışma faizi tekliflerini değerlendirirken, sürenin uzunluğunu, faiz oranını ve kampanya koşullarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de mevduat faizidir. Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır? adlı yazımıza göz atarak mevduat faizi hakkında bilgi alabilir, bu faizin hesaplaması sırasında dikkat edilmesi gereken faktörleri öğrenebilirsiniz.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Tanışma Faizi Veren Bankalar Hangileri?

Tanışma faizi veren bankalar arasında Halkbank, QNB, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, ING ve Alternatif Bank yer alır. Bu bankalara ait tanışma faizi detayları aşağıdaki gibidir;

Halkbank Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: vade süresi ve yatırılan tutara göre değişiklik göstermektedir. 32-91 gün vadeli hesaplar için: %30 faiz oranı (50.001 TL - 500.000 TL arasındaki mevduatlar için).

Hesap Açılış Şartı: 28 ile 91 gün arasında değişen vadelerde hesap açılabilir. En az 10.000 TL, en fazla 1.000.000 TL yatırılabilir. Hesap açılış tarihinden önceki 14 gün içinde TL vadeli mevduat hesabınızın bulunmaması gerekmektedir.

Hesap Açılış Kanalları: Halkbank şubeleri, Halkbank Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden açılabilir. Hesap, aynı vade ile güncel faiz oranından yenilenebilir.

Getirinin Yatırılacağı Hesap: Hesap açılışı için en az 10.000 TL, 25.000 USD, 50.000 EUR veya 1.000 gram altın (XAU) yatırılması gerekmektedir.

QNB Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: Faiz oranları, vade süresi ve yatırılan tutara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 1.000 TL ile 1.999.999 TL arasındaki bakiyeler için 1-45 gün vadede %45,00 faiz oranı uygulanmaktadır.

Hesap Açılış Şartı: Son 6 ay içinde TL, EUR veya USD cinsinden herhangi bir vadeli mevduat hesabı açmamış olmanız gerekmektedir. Hesap açılışı için en az 10.000 TL, 25.000 USD, 50.000 EUR veya 1.000 gram altın (XAU) yatırılması gerekmektedir.

Geçerlilik Şartı: Tanışma faizi, 5.000.000 TL veya 3.000.000 EUR/USD üzerindeki bakiyeler için geçerli değildir. Tanışma faizi, hesap açılış tarihinden itibaren 32-120 gün vadeler arasında uygulanır. Dışarıdan getirilen bakiyeler için geçerli değildir.

Denizbank Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: Dijital Kanallar (MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı) aracılığıyla 31-45 Gün Vadeli Hesaplarda %45,50 faiz oranı; 46-92 Gün Vadeli Hesaplarda %43,50 faiz oranı.

Hesap Açılışı: MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı üzerinden veya DenizBank şubelerinden yapılabilir. Hesap açılışı için minimum 5.000 TL, maksimum 10.000.000 TL yatırılması gerekmektedir.

Geçerlilik Şartı: Kampanyadan yararlanmak için, DenizBank'ta son 1 aydır açık TL, USD, EUR veya Altın Vadeli Mevduat Hesabı'nın bulunmaması ve son 6 ay içinde "Hoş Geldin Faizi" kampanyasından faydalanmamış olmanız gerekmektedir.

Akbank Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: Faiz oranları, vade süresi ve yatırılan tutara göre değişiklik göstermekle birlikte 32 gün vadeli mevduat hesapları için %45'e varan faiz oranları sunulmaktadır. Kampanya kapsamında, 10.000 TL ile 10.000.000 TL arasındaki mevduatlar için avantajlı faiz oranları uygulanır.

Hesap Açılış Kanalları: Akbank İnternet ve Mobil uygulamaları üzerinden hesap açılmalıdır.

Geçerlilik Şartı: Kampanyadan, hesap açılış tarihinden önceki 30 gün içinde toplam vadeli mevduat bakiyesi 10.000 TL'nin altında olan veya hiç vadeli mevduat hesabı bulunmayan müşteriler yararlanabilir. İlk vadeli hesabın açıldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerlidir.

Vade Seçenekleri: 32 günden 400 güne kadar farklı vade seçenekleri mevcuttur.

Garanti BBVA Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: Garanti BBVA, e-Vadeli Mevduat Hesabı için %36,00 ile %45,00 arasında değişen faiz oranları sunmaktadır.

Geçerlilik Şartı: Kampanya, 50.000 TL ile 50.000.000 TL arasındaki mevduatlar için geçerlidir. Son 1 ay içinde vadeli mevduat hesabı açmamış ve mevcutta vadeli mevduat hesabı bulunmayan müşteriler kampanyadan faydalanabilir.

Hesap Açılış Kanalları: Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden e-Vadeli Mevduat Hesabı açılmalıdır.

Vade Seçenekleri: 28 günden 365 güne kadar olan vadelerde hesap açılabilir.

ING Bank Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: İlk 45 gün boyunca %49 olarak uygulanır.

Geçerlilik Şartı: Turuncu Hesap'ı ilk kez açan müşteriler, açılış tarihinden itibaren 45 gün boyunca koşulsuz olarak %49 Hoş Geldin Faizi'nden yararlanabilirler.

Ek Faiz Oranlarından Yararlanma Şartı: Hoş Geldin Dönemi'ni uzatmak ve ek faiz oranlarından faydalanmak için ING'nin sunduğu ek ürün ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, belirli yatırım fonlarına yatırım yaparak veya Turuncu Ekstra programına katılarak Hoş Geldin Dönemi'nizi toplamda 105 güne kadar uzatabilirsiniz.

Alternatif Bank Tanışma Faizi ve Şartları 2026

Faiz Oranları: VOV Hesap açılışında, %51 Hoş Geldin Faizi uygulanmaktadır. Hoş Geldin Faizi dönemi sonunda, standart faiz oranı %41 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Hoş Geldin Dönemi sonrasında, Alternatif Bank'ın sunduğu seçili 8 adet bankacılık ürününden dilediklerinizi kullanarak toplamda %10 ek faiz avantajı elde edebilirsiniz. ARI Hesabı için %43 tanışma faizi uygulanmaktadır.

Geçerlilik Şartı: Alternatif Bank tanışma faizinden yararlanmak için VOV Hesap türüne sahip olmak gerekir.

Hesap Faydası: VOV Hesap, vadesiz hesabın esnekliği ile vadeli mevduatın getirisini birleştirir. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemleri yapabilir, birikimlerinizi avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirebilirsiniz.

Uygulama: VOV Hesap açılışında, %51 Hoş Geldin Faizi uygulanmaktadır. Hoş Geldin Faizi dönemi sonunda, standart faiz oranı %41 olarak belirlenmiştir.

Ek Faiz Oranlarından Yararlanma Şartı: Ayrıca Hoş Geldin Dönemi sonrasında, Alternatif Bank'ın sunduğu seçili 8 adet bankacılık ürününden dilediklerinizi kullanarak toplamda %10 ek faiz avantajı elde edebilirsiniz.

Tanışma Faizi Nasıl Alınır?

Tanışma faizi almak için öncelikle hangi bankanın bu fırsatı sunduğunu araştırmanız gerekir. Bankalar genellikle yeni müşterileri çekmek için belirli süre boyunca geçerli olan yüksek faiz oranları sunar. Bu faiz oranları, vadeli mevduat hesapları, yatırım hesapları veya özel kampanyalar kapsamında uygulanabilir. Bu yüzden bankaların web siteleri, mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden tanışma faizi sunan hesap türlerini incelemelisiniz. Her bankanın belirlediği koşullar farklı olabilir. Örneğin, bazı bankalar tanışma faizi kampanyasından yararlanabilmek için hesap açılışından önce belirli bir süre boyunca vadeli mevduat hesabınızın olmamasını şart koşabilir.

Bankanın belirlediği şartlara uygun olduğunuzu düşündüğünüzde, ilgili bankada hesap açmanız gerekir. Hesap açma işlemi genellikle internet bankacılığı, mobil uygulama veya şube üzerinden gerçekleştirilebilir. Hesap açtıktan sonra, bankanın belirlediği minimum yatırım tutarını hesaba yatırarak tanışma faizinden yararlanabilirsiniz. Bu tür kampanyalarda genellikle bir alt ve üst limit bulunur. Örneğin, bazı bankalar en az 10.000 TL yatırımı şart koşarken, bazıları belirli bir üst limite kadar yüksek faiz oranı sunabilir.

Tanışma faizi belirli bir süre için geçerli olup, bu süre sona erdiğinde faiz oranı standart seviyeye düşer. Örneğin, bazı bankalar 32 gün, bazıları ise 45 güne kadar hoş geldin faizi sunmaktadır. Bu nedenle kampanya süresi dolduktan sonra hangi faiz oranının uygulanacağını öğrenmek önemlidir. Bankaların sunduğu tanışma faizi kampanyaları sürekli olarak güncellendiğinden, en iyi oranı yakalayabilmek için güncel kampanya detaylarını takip etmek ve şartları dikkatlice incelemek gerekmektedir.

En Yüksek Tanışma Faizi Hangi Bankada?

Güncel verilere göre, ING Bank ve Alternatif Bank, %49'a varan tanışma faizi oranlarıyla en yüksek faiz sunan bankalar olarak öne çıkmaktadır. ING Bank’ın Turuncu Hesap ürünü, yeni müşterilere 45 gün boyunca %49 Hoş Geldin Faizi sağlamaktadır. Bu hesap, günlük faiz kazancı sunarak vade beklemeden para çekme ve yatırma imkanı tanımaktadır. Benzer şekilde, Alternatif Bank’ın VOV Hesap ürünü de 45 gün boyunca %49'a varan Hoş Geldin Faizi sunmakta ve ek faiz avantajlarıyla müşterilerine daha yüksek kazanç fırsatı vermektedir.

Diğer bankalar da rekabetçi oranlar sunmaktadır. DenizBank, MobilDeniz ve internet bankacılığı üzerinden açılan vadeli mevduat hesaplarında %45,50 faiz oranı ile dikkat çekmektedir. VakıfBank ve Akbank, 32 gün vadeli mevduat hesapları için %45 faiz oranına kadar çıkarken, Garanti BBVA’nın e-Vadeli Hesap kampanyası da aynı faiz oranlarını sunmaktadır. QNB Finansbank, Kazandıran Günlük Hesap ürünü kapsamında %44,50'ye varan faiz oranları sağlamaktadır.

Katılım hesabı ile ilgili bilgi almak için Katılım Hesabı Nedir, Nasıl Açılır? Stopaj Oranı Ne Kadar? adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazı ile katılım hesabının ne olduğunu, asıl açıldığını ve stopaj oranlarını öğrenebilirsiniz.

Tanışma Faizi Nasıl Hesaplanır?

Tanışma faizi, bankaların yeni müşterilere sunduğu avantajlı faiz oranları ile belirli bir süre boyunca vadeli mevduat hesaplarında sunulan ek kazanç fırsatıdır. Bu faiz getirisi, standart vadeli mevduat hesaplarında olduğu gibi hesaplanır. Tanışma faizi hesaplama, yatırılan anapara, yıllık brüt faiz oranı ve vade süresi kullanılarak yapılır.

Genel formül, Anapara × Faiz Oranı × Gün Sayısı / 365 şeklindedir. Örneğin bir bankaya 100.000 TL yatırılırsa, %45 yıllık faiz oranı ile 32 gün vadede kazanç şu şekilde hesaplanır: (100.000 × 45 × 32) / 365 = 3.945,21 TL (brüt faiz getirisi).

Ancak bu kazançtan devlet tarafından uygulanan stopaj kesintisi düşülmektedir. Stopaj oranı, mevduatın vadesine göre değişiklik gösterebilir. 6 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında genellikle %15 stopaj kesintisi uygulanır. Yukarıdaki örnekte, 3.945,21 TL'lik brüt faiz kazancının %15 stopajı (yaklaşık 591,78 TL) kesildiğinde, net faiz getirisi 3.353,43 TL olacaktır. Bu hesaplama yöntemi tüm bankalar için genel bir yöntem olsa da, faiz oranları, vade süresi ve stopaj oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı bankalar stopaj avantajı sağlayan özel hesaplarda sunabilir.