Banka Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Banka seçimi basit bir iş gibi görünse de aslında sandığından çok daha önemli ve dikkat gerektiren bir iştir. Zira, banka seçmeden önce dikkatli bir inceleme yapmazsanız ve seçtiğiniz bankanın size sunduğu bankacılık ürünleri ile avantajlar ihtiyaçlarınıza cevap vermez ise bu durumda başka bir banka arayışına düşebilir, dikkatli bir araştırma ile kolayca halledebileceğiniz bir konuyu dolambaçlı ve uzun bir sürece çevirebilirsiniz. Özellikle evlilik kredisi gibi özel finansal ihtiyaçlarınız olduğunda, banka seçiminin önemi daha da artar. Eğer siz de banka nasıl seçilir merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda banka seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedip yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre banka seçmenin püf noktalarına değineceğiz.

Banka Türleri Nelerdir?

Banka dediğimizde genelde aklımıza televizyonda reklamlarını gördüğümüz ya da sokağa çıktığımızda şubeleriyle karşılaştığımız bankalar gelse de farklı banka türleri bulunmaktadır. En yaygın üç banka türünü şöyle sıralayabiliriz:

Katılım Bankaları: Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun hareket eden katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden toplanan fonları ticaret ve sanayide değerlendirerek oluşan kâr ve zararı tasarruf sahipleriyle paylaşır. Bu sayede yapılan ticaretten elde edilen kârın paylaşıldığı katılım bankaları, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun hareket etmiş olurlar. Katılım bankaları, aynı zamanda, faizsiz bankacılık ilkesine uygun faaliyet göstermek amacıyla bünyelerinde “Danışma Komitesi” oluşturmuşlardır. Özel Bankalar: İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere özel bankalar bireysel ya da sınırlı ve genel ortaklıkların sahip olduğu bankalara verilen isimdir. Bu tür bankalar devlete ait değildir. Devlet Bankaları: Özel bankaların aksine devlete ait olan bankalara devlet bankası adı verilir.

Banka hesabının nasıl açılacağı hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Banka Hesabı Nasıl Açılır? Banka Hesabı Açmak İçin Gerekenler başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Banka Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bir banka seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey önceliklerinizdir. En başta, faizli ya da faizsiz bankacılık arasında seçim yapmalısınız. Eğer faizsiz bankacılık ile ilgileniyorsanız bu durumda bir katılım bankası ile çalışmayı düşünebilirsiniz ancak eğer kredi kartı ve benzeri bankacılık ürünlerinden özgürce faydalanmak istiyorsanız bu durumda bir özel banka ya da devlet bankası ile çalışmak yapabileceğiniz en mantıklı seçim olacaktır. Dikkat etmeniz gereken diğer şeyleri madde halinde sıralamamız gerekirse:

Erişilebilirlik: Bankanızın erişilebilirliğinin yüksek olması sizin için her zaman bir avantaj olacaktır. Eğer bankanızın geniş bir şube ve ATM ağı varsa bu durumda seyahatlerinizde ya da acil bir durumda bankanıza kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Fakat, eğer bankanız erişilebilirlik yönünden sizi tatmin etmeyecek bir durumdaysa acil bir durumda, bir seyahat sırasında ya da taşındığınız takdirde bankanıza ait bir ATM ya da şube bulmak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple banka seçimi yaparken erişilebilirliği kesinlikle hesaba katmanız, bankanızın ATM’lerinin ne kadar sıklıkla bulunduğunu ve nerelerde şubesi olduğunu öğrenmeniz sizin için bir avantaj olacaktır. Erişilebilirliğin bir diğer yönü de elbette bankanızla iletişime geçtiğinizde sizin ihtiyaç ve sorularınıza en iyi şekilde cevap vermeleridir. Acil bir durumda bankanızla iletişime geçtiğinizde muhatap olacak kimseyi bulamamak kesinlikle kötü bir tecrübedir ve kimse böyle bir tecrübe yaşamak istemez. Bu sebeple, müşterileriyle ilgilenen, onların sorunlarını çözmek isteyen ve her daim arkalarında duran bir banka bulmaya çalışmanızı öneriyoruz.

İşlem limitleri: Eğer bankacılık işlemlerini sıklıkla kullanıyorsanız düşük işlem limitine sahip bir banka hesabı fazla işinize yaramayacaktır. Bu sebeple, banka seçimi yaparken size sunduğu işlem limitlerini öğrenmek ve ona göre karar vermek isteyebilirsiniz. Eğer bankacılık işlemlerini fazla kullanan birisi değilseniz bu madde sizin için fazla önemli olmayacaktır. Fakat, dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar para çekmenize izin veren, dilediğiniz işlemi yapmanıza olanak tanıyan bir banka her zaman diğer bankalara kıyasla biraz daha tercih edilebilir olacağından sizi kısıtlamayan bir banka tercih etmek her zaman mantıklı bir hareket olacaktır.

Bankacılık işlemleri sırasında uluslararası para transfer hizmeti sunan Western Union, anlaşmalı bankalar ile Türkiye'de de hizmet vermektedir. Western Union Nedir? Hangi Bankalarda Var? 2026 adlı yazımıza göz atarak kapsamlı bilgi alabilir, bu yöntem ile para çekme ve para gönderme işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca komisyon ücretlerini ve limitlerini de inceleyebilirsiniz.

Minimum bakiye: Küçük bankalar minimum denge politikasına sahip olmasalar da bazı bankalar hesabınızda belli miktarda para bulundurmanız şartını koşabilirler. Bu sebeple banka seçimi yaparken minimum bakiye şartlarını göz önünde bulundurmalı, bu şartların sizin bütçenizle uyumlu olduğundan emin olmalı ve bankanızı buna göre seçmelisiniz. Eğer fazla bir bütçeniz yoksa yüksek bir minimum bakiye sınırına sahip olan bankalarla çalışmak tercih edeceğiniz bir durum olmayacaktır. Eğer bütçe sıkıntınız yoksa ve banka hesabınızda belli miktarda bir para bulundurabileceğinizi düşünüyorsanız o zaman bu maddeyi çok da dikkate almanız gerekmemektedir.

Güvenlik: Bankayı paranızı güvende tutmak ve harcamalarınızı daha kolay gerçekleştirmek için seçersiniz. Bankalar, müşterilerine, paralarını kaybolma ya da çalınma ihtimalini düşünmeden saklayabilecekleri güvenli bir yer imkânı sunmaktadır. Ancak, her banka paranızı bilgisayar korsanlarından, dolandırıcılarından hatta kötü niyetli banka personellerinden koruyacak sisteme sahip olmayabilir. Bu sebeple, banka seçmeden önce o bankanın geçmişte bir güvenlik sorunuyla karşılaşıp karşılaşmadığını, mevcut güvenlik önemlerinin neler olduğunu, sistemlerinin ne kadar güvenli olduğunu vesaire bilgileri araştırarak kararınızı ona göre vermelisiniz. Dikkatli bir araştırma ile seçiminizi yaptığınız takdirde kazandığınız paraları içiniz rahat bir şekilde bankada saklamaya başlayabilirsiniz.